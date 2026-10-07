Netflix: Top 10 tygodnia - "Na wschód od Edenu" triumfuje na świecie

Top 10 filmów Netfliksa na świecie: 21.09-27.09.2026

3 Żyjemy dalej Doing Life 2026 1h 48m Dramat Tyler Perry USA Dramat Naomi Baker Jay Reeves Samotna matka i były więzień tworzą nietypowy związek. Zaczynają od czułych listów, by w końcu otworzyć drzwi do odkupienia, nadziei i miłości wbrew wszystkiemu.

Top 10 seriali Netfliksa na świecie: 21.09-27.09.2026

5 Wonka: Złoty los Wonka's the Golden Ticket 2026 Reality-show Australia USA Reality-show Rusty Goffe (Program) W tym wyjątkowym konkursie szczęśliwcy odwiedzają fabrykę czekolady Willy'ego Wonki, aby wziąć udział w zaskakujących grach i testach, nie ulegając przy tym pokusom.



"Na wschód od Edenu" - zwiastun