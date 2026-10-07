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Netflix: Top 10 tygodnia - "Na wschód od Edenu" triumfuje na świecie

Filmweb
https://www.filmweb.pl/news/Netflix%3A+Top+10+film%C3%B3w+i+seriali+tygodnia+na+%C5%9Bwiecie.+28.09-4.10.2026-168960
Netflix: Top 10 tygodnia - &quot;Na wschód od Edenu&quot; triumfuje na świecie
źródło: materialy promocyjne
Pomimo kiepskich recenzji "Unabomber" kontynuuje swoją światową dominację, jeśli chodzi o filmy dostępne na Netfliksie. Mamy za to nowego lidera w kategorii serialowej - globalnie to "Na wschód od Edenu" z Florence Pugh cieszył się największą popularnością. Co jeszcze oglądali subskrybenci Netfliksa na całym świecie? Sprawdźcie.

Top 10 filmów Netfliksa na świecie: 21.09-27.09.2026



10
plakat filmu Minecraft: Film

A Minecraft Movie
2025
1h 41m

Fantasy

Komedia

Przygodowy

Kanada

Nowa Zelandia

Szwecja

USA

Fantasy

Komedia

Przygodowy

Grupka ludzi trafia do gry komputerowej "Minecraft". Próbują oni wydostać się z tej kwadratowej krainy, a pomaga im kultowa postać - Steve.


9
plakat filmu Ilu miałaś facetów?

What's Your Number?
2011
1h 46m

Komedia rom.

USA

Komedia rom.

Ally przeżywa kryzys z powodu utraty pracy i samotności. Postanawia przy pomocy sąsiada odnaleźć wszystkich byłych chłopaków, by upewnić się, że dobrze zrobiła, zostawiając ich.


8
plakat filmu Szeptacz

The Whisper Man
2026
1h 53m

Kryminał

Thriller

Psychologiczny

USA

Wielka Brytania

Kryminał

Thriller

Psychologiczny

Wdowiec, którego syn zniknął, prosi o pomoc swojego dawno niewidzianego ojca - emerytowanego detektywa, który wysłał do więzienia związanego ze sprawą seryjnego mordercę.


7
plakat filmu Mumia

The Mummy
1999
2h 5m

Fantasy

Przygodowy

USA

Fantasy

Przygodowy

Młoda kobieta otwiera starożytny grobowiec. W ten sposób uwalnia żądną zemsty mumię, na której od trzech tysięcy lat ciąży klątwa.


6
plakat filmu Bez litości 3. Ostatni rozdział

The Equalizer 3
2023
1h 43m

Thriller

Akcja

USA

Thriller

Akcja

Były żołnierz sił specjalnych pragnie wieść spokojne życie, ale nie potrafi odmówić pomocy potrzebującym. Przebywając na południu Włoch odkrywa, że jego nowi przyjaciele są pod kontrolą lokalnych bossów mafijnych, więc podejmuje walkę z ciemiężcami.


5
plakat filmu Żywiciel rodziny

The Breadwinner
2026
1h 39m

Komedia

USA

Komedia

Kiedy żona Nate'a Wilcoxa dostaje ofertę udziału w programie telewizyjnym "Shark Tank", mężczyzna musi zostać ojcem na pełen etat.


4
plakat filmu Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle

Gekijōban Kimetsu no Yaiba Mugenjō Hen
2025
2h 35m

Fantasy

Akcja

Anime

Japonia

USA

Fantasy

Akcja

Anime

Przygotowania do ostatniej bitwy idą pełną parą. Muzan Kibutsuji atakuje posiadłość Ubuyashiki. Tanjiro i Hashira trafiają w tajemnicze miejsce.


3
plakat filmu Żyjemy dalej

Doing Life
2026
1h 48m

Dramat

USA

Dramat

Samotna matka i były więzień tworzą nietypowy związek. Zaczynają od czułych listów, by w końcu otworzyć drzwi do odkupienia, nadziei i miłości wbrew wszystkiemu.


2
plakat filmu Seryjny wdowiec: Dopóki śmierć nas nie rozłączy

The Widower: 'Til Death Do Us Part
2026
1h 31m

True crime

Dokumentalny

USA

True crime

Dokumentalny

Dziennikarz i detektyw odkrywają prawdę o zabójcy, którego urok osobisty był kamuflażem dla serii nieudanych małżeństw i podejrzanych zgonów.


1
plakat filmu Unabomber

2026
1h 37m

Kryminał

Psychologiczny

Dramat

USA

Kryminał

Psychologiczny

Dramat

Inspirowany prawdziwą historią dramat o przemianie Teda Kaczynskiego z genialnego studenta Harvardu i uczestnika badań naukowych w Unabombera poszukiwanego przez FBI.



Top 10 seriali Netfliksa na świecie: 21.09-27.09.2026



10
plakat filmu Akademia Minerwy

Minerva - La scuola
2026 -
52m

Dramat

Dla młodzieży

Włochy

Dramat

Dla młodzieży

(Sezon 1) Dyscyplina, rywalizacja i presja ze strony rodziny to codzienność nastolatków z Akademii Wojskowej Minerwy, gdzie młody kadet szuka prawdy o zaginionym przyjacielu.


9
plakat filmu Dżentelmeni

The Gentlemen
2024 -
50m

Komedia kryminalna

Akcja

USA

Wielka Brytania

Komedia kryminalna

Akcja

(Sezon 2) Gdy arystokrata Eddie dziedziczy imperium trawki, zmienia się z księcia w barona narkotykowego i wchodzi w układ z przestępczą dynastią, która ma własne plany.


8
plakat filmu Ostatnia zagadka

El problema final
2026
46m

Kryminał

Hiszpania

Kryminał

(Miniserial) Odchodzący w niepamięć aktor musi wykorzystać umiejętności, które nabył, grając słynnego detektywa, by rozwiązać zagadkę tajemniczej śmierci w odciętym od świata hotelu.


7
plakat filmu Lego One Piece

2026
33m

Animacja

Dla dzieci

Przygodowy

Fantasy

Dania

Japonia

Kanada

USA

Animacja

Dla dzieci

Przygodowy

Fantasy

(Miniserial) Usopp - najbardziej "wiarygodnie niewiarygodny" gawędziarz w załodze Słomkowego Kapelusza - opowiada Chopperowi o przygodach załogi na East Blue i Grand Line, zanim dołączył do niej na wyspie Drum.


6
plakat filmu Wątpliwości: Nie ufaj nikomu

Shaque: Trust No One
2026 -

Thriller

Indie

Thriller

(Sezon 1) Dziewięć lat po porwaniu jej małego dziecka nieustannie poszukująca go matka odkrywa otaczające ją tajemnice i zastanawia się, czy powinna wierzyć w to, co widzi.


5
plakat filmu Wonka: Złoty los

Wonka's the Golden Ticket
2026

Reality-show

Australia

USA

Reality-show

(Program) W tym wyjątkowym konkursie szczęśliwcy odwiedzają fabrykę czekolady Willy'ego Wonki, aby wziąć udział w zaskakujących grach i testach, nie ulegając przy tym pokusom.


4
plakat filmu Znam cię

Seni Tanıyorum
2026 -
50m

Thriller

Turcja

Thriller

(Sezon 1) Funda jest rozdarta między macierzyństwem a karierą artystki, dlatego z wdzięcznością przyjmuje pomoc. Pełna tajemnic nowa niania może jednak nieprzyjemnie ją zaskoczyć.


3
plakat filmu Inny świat

A Different World
2026 -
32m

Komedia

USA

Komedia

(Sezon 1) Osadzony w realiach historycznie czarnej uczelni wyższej (HBCU), serial "Inny świat" to pełen humoru i wzruszeń komediodramat, opowiadający o przyjaźni, dorastaniu i poszukiwaniu własnej tożsamości, ukazujący bogactwo oraz złożoność doświadczeń czarnej społeczności.


2
plakat filmu Potwory

Monsters
2022
53m

Dramat

Biograficzny

Kryminał

USA

Dramat

Biograficzny

Kryminał

(Historia Lizzie Borden) Gnębiona przez ojca i okrutną macochę Lizzie Borden szokuje świat niewyobrażalnym morderstwem.


1
plakat filmu Na wschód od Edenu

East of Eden
2026
59m

Dramat obyczajowy

USA

Dramat obyczajowy

(Miniserial) Na początku XX wieku piekielnie niezależna kobieta doprowadza do kłótni braci, dając początek sadze, która kształtuje dwa pokolenia.


"Na wschód od Edenu" - zwiastun



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