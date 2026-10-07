Netflix: Top 10 tygodnia - "Na wschód od Edenu" triumfuje na świecie

Pomimo kiepskich recenzji "Unabomber" kontynuuje swoją światową dominację, jeśli chodzi o filmy dostępne na Netfliksie. Mamy za to nowego lidera w kategorii serialowej - globalnie to "Na wschód od Edenu" z Florence Pugh cieszył się największą popularnością. Co jeszcze oglądali subskrybenci Netfliksa na całym świecie? Sprawdźcie.
Top 10 filmów Netfliksa na świecie: 21.09-27.09.2026
Były żołnierz sił specjalnych pragnie wieść spokojne życie, ale nie potrafi odmówić pomocy potrzebującym. Przebywając na południu Włoch odkrywa, że jego nowi przyjaciele są pod kontrolą lokalnych bossów mafijnych, więc podejmuje walkę z ciemiężcami.
(Miniserial) Usopp - najbardziej "wiarygodnie niewiarygodny" gawędziarz w załodze Słomkowego Kapelusza - opowiada Chopperowi o przygodach załogi na East Blue i Grand Line, zanim dołączył do niej na wyspie Drum.
(Sezon 1) Osadzony w realiach historycznie czarnej uczelni wyższej (HBCU), serial "Inny świat" to pełen humoru i wzruszeń komediodramat, opowiadający o przyjaźni, dorastaniu i poszukiwaniu własnej tożsamości, ukazujący bogactwo oraz złożoność doświadczeń czarnej społeczności.