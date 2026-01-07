Netflix: Top 10 tygodnia – jak poradził sobie koniec "Stranger Things"?

Top 10 filmów Netfliksa na świecie: 29.12.2025-4.01.2026

10 Jeden gniewny człowiek Wrath of Man 2021 1h 58m Akcja Thriller Guy Ritchie USA Wielka Brytania Akcja Thriller Jason Statham Holt McCallany Kalifornijska firma zajmująca się transportowaniem cennych ładunków, głównie milionów w gotówce, popada w coraz większe kłopoty. W ciągu ostatnich miesięcy kilka jej konwojów zostało napadniętych, ograbionych, a ochraniające je ekipy wymordowano. W takich okolicznościach do firmy dołącza H ( Jason Statham ) milczący twardziel o niejasnej przeszłości, ale o nieocenionych kompetencjach. Jego zadaniem jest podniesienie bezpieczeństwa konwojów i wykrycie sprawców napadów. Wkrótce okaże się jednak, że jego prawdziwym celem jest zemsta. H odkrywa, że za napady odpowiada gang, którego ludzie kilka miesięcy temu zabili jego syna. Wkrótce ulice LA spłyną krwią, bo dla H "oko za oko" to za mało.

5 Żegnaj, June Goodbye June 2025 Dramat Kate Winslet Wielka Brytania Dramat Helen Mirren Kate Winslet Akcja filmu rozgrywa się tuż przed świętami Bożego Narodzenia, gdy nagłe pogorszenie zdrowia matki rzuca czworo dorosłego rodzeństwa i ich trudnego ojca w sam środek rodzinnego chaosu. Jednak dowcipna i nieustępliwa June postanawia przejąć kontrolę nad własnym losem - z ostrym humorem, szczerością i wielkim sercem.

Top 10 seriali i programów telewizyjnych Netfliksa na świecie: 29.12.2025-4.01.2026

8 Stranger Things 2016 - 2025 1h 5m Horror Dramat Sci-Fi Matt Duffer Ross Duffer USA Horror Dramat Sci-Fi Winona Ryder David Harbour (Sezon 3) Jest rok 1985 - upalne lato w Hawkins w stanie Indiana. Trwają wakacje, w mieście otwarto właśnie nowe centrum handlowe, a ekipa z Hawkins jest u progu dorosłości. Sprawy sercowe mocno komplikują stosunki między przyjaciółmi, którzy muszą znaleźć sposób, jak dorastać, a jednocześnie dogadywać się z innymi. Tymczasem nadciąga niebezpieczeństwo ze strony starych i nowych wrogów. Jedenastka i jej przyjaciele zdają sobie sprawę, że zło nigdy nie znika, a tylko przybiera inną formę. Wszyscy muszą teraz połączyć siły, by przetrwać, nie zapominając o tym, że przyjaźń jest silniejsza niż strach.

7 Ricky Gervais: Mortality 2025 59m Stand-up Wielka Brytania Stand-up Ricky Gervais W tym brutalnie szczerym stand-upie Ricky Gervais mówi o życiu, śmierci i sytuacji na świecie, nie pomijając żadnego tematu, nawet własnej śmiertelności.

5 Cashero Kaesyeoro 2025 - 52m Fantasy Akcja Korea Południowa Fantasy Akcja (Sezon 1) Umiejętność czerpania siły z gotówki przemienia korposzczura w superbohatera. Czy z pomocą cudackich sojuszników uda mu się pokonać hordy złoczyńców na napiętym budżecie?

4 Emily w Paryżu Emily in Paris 2020 - 30m Dramat Komedia Romans Andrew Fleming Peter Lauer USA Dramat Komedia Romans Lily Collins Philippine Leroy-Beaulieu (Sezon 5) Emily obejmuje kierownictwo w rzymskim oddziale Agence Grateau i musi stawić czoła nowym wyzwaniom – zarówno w pracy, jak i w miłości. Gdy zaczyna się jej układać, jeden nieudany pomysł wywraca wszystko do góry nogami, prowadząc do złamanego serca i zawodowych potknięć. Szukając równowagi, Emily jeszcze mocniej przyjmuje francuski styl życia – aż pewien sekret wystawia na próbę jedną z jej najbliższych relacji. Podchodząc do trudnych kwestii ze szczerością, odkrywa głębsze więzi, odzyskuje jasność i otwiera się na nowe możliwości.

2 O krok za daleko Run Away 2026 47m Kryminał Thriller Isher Sahota Nimer Rashed Wielka Brytania Kryminał Thriller James Nesbitt Ruth Jones (Miniserial) Simon wiódł idealne życie - kochająca żona i dzieci, świetna praca, piękny dom... ale właśnie wtedy jego najstarsza córka, Paige, postanowiła uciec od rodziny, a wszystko roztrzaskało się w drobny mak. Gdy Simon w końcu odnajduje ją w miejskim parku - zdaną na łaskę i niełaskę losu i naćpaną narkotykami - może wreszcie zabrać do domu swoją małą dziewczynkę. Okazuje się jednak, że Paige nie jest sama, a gdy wywiązuje się kłótnia, dochodzi do aktu szokującej przemocy. Simon ponownie traci więc córkę, wyrusza na jej poszukiwania i trafia do niebezpiecznego podziemnego świata, odkrywając głęboko skrywane sekrety, które mogą ostatecznie rozbić jego rodzinę.

1 Stranger Things 2016 - 2025 1h 5m Horror Dramat Sci-Fi Matt Duffer Ross Duffer USA Horror Dramat Sci-Fi Winona Ryder David Harbour (Sezon 5) Jesień roku 1987. Otwierające się bramy sprawiają, że całe Hawkins drży ze strachu. Bohaterowie mają teraz tylko jeden cel - znaleźć i zlikwidować Vecnę. Ten jednak zniknął i nikt nie wie, gdzie jest i co planuje. Jakby tego było mało, władze obłożyły miasteczko kwarantanną i otoczyły wojskiem. Misję dodatkowo utrudnia to, że rząd chce za wszelką cenę dopaść Jedenastkę, co zmusza ją do pozostawania w ukryciu. Zbliża się rocznica zniknięcia Willa i narasta znajoma atmosfera przerażenia. W powietrzu czuć, że nadchodzi czas finałowego starcia z przeciwnikiem potężniejszym i groźniejszym niż wszyscy poprzedni. Aby położyć kres temu koszmarowi, cała ekipa musi po raz ostatni dać z siebie wszystko.

Zwiastun serialu "Stranger Things"