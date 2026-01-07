Newsy Filmy Netflix: Top 10 tygodnia – jak poradził sobie koniec "Stranger Things"?
Ten Nowy Rok był jednocześnie wielkim finałem – nie tylko upływających 12 miesięcy, ale i serialu "Stranger Things". Hit Netfliksa pobił przy okazji rekord platformy pod względem wyświetleń w pierwszy dzień stycznia, wkraczając tym samym do dziesiątki najpopularniejszych anglojęzycznych tytułów w dziejach platformy. Zestawienie filmów prezentuje się znacznie mniej okazale pod względem liczby rekordów. Jednak na szczycie doszło do przetasowania. Pierwsze miejsce zajął dokument true crime "Zła influencerka: Historia Jodi Hildebrandt". Jakie pozostałe propozycje podbiły serca widzów z całego świata i trafiły do zestawienia najchętniej oglądanych produkcji w ofercie platformy Netflix? Przekonajcie się poniżej.

Top 10 filmów Netfliksa na świecie: 29.12.2025-4.01.2026



10
plakat filmu Jeden gniewny człowiek

Jeden gniewny człowiek

Wrath of Man
2021
1h 58m

Akcja

Thriller

USA

Wielka Brytania

Akcja

Thriller

Kalifornijska firma zajmująca się transportowaniem cennych ładunków, głównie milionów w gotówce, popada w coraz większe kłopoty. W ciągu ostatnich miesięcy kilka jej konwojów zostało napadniętych, ograbionych, a ochraniające je ekipy wymordowano. W takich okolicznościach do firmy dołącza H (Jason Statham) milczący twardziel o niejasnej przeszłości, ale o nieocenionych kompetencjach. Jego zadaniem jest podniesienie bezpieczeństwa konwojów i wykrycie sprawców napadów. Wkrótce okaże się jednak, że jego prawdziwym celem jest zemsta. H odkrywa, że za napady odpowiada gang, którego ludzie kilka miesięcy temu zabili jego syna. Wkrótce ulice LA spłyną krwią, bo dla H "oko za oko" to za mało.

9
plakat filmu Spider-Man Uniwersum

Spider-Man Uniwersum

Spider-Man: Into the Spider-Verse
2018
1h 57m

Animacja

Sci-Fi

Akcja

USA

Animacja

Sci-Fi

Akcja

Po ugryzieniu przez radioaktywnego pająka Miles Morales, nastolatek z Brooklynu, odkrywa w sobie niezwykłe moce. Niepozorny chłopak staje się Spider-Manem. Kiedy otwiera się brama do uniwersum, Miles szybko zdaje sobie sprawę, że nie jest jedynym superbohaterem. Chłopak poznaje Petera Parkera i Gwen Stacy. Razem walczą ze złym Kingpinem i próbują uratować świat.

8
plakat filmu Madagaskar

Madagaskar

Madagascar
2005
1h 26m

Animacja

Familijny

USA

Animacja

Familijny

Lew, zebra, hipopotam i żyrafa zostają wysłane statkiem z nowojorskiego zoo do Afryki. Pośrodku oceanu ich klatki wypadają za burtę pokładu, w wyniku czego zwierzęta lądują na brzegu egzotycznej wyspy.

7
plakat filmu Zanim się pojawiłeś

Zanim się pojawiłeś

Me Before You
2016
1h 50m

Melodramat

USA

Wielka Brytania

Melodramat

Louisa "Lou" Clark (Emilia Clarke) mieszka w niewielkim angielskim miasteczku i nie wie jeszcze, co zrobić ze swoim życiem. Ekscentryczna 26-latka próbuje sił w wielu dziedzinach, by pomóc swej rodzinie związać koniec z końcem. Zostaje opiekunką Willa Traynora (Sam Claflin), młodego, bogatego bankiera, którego losy całkowicie zmieniły się na skutek tragicznego zdarzenia sprzed dwóch lat. Niegdyś pełen energii, dziś cyniczny do szpiku kości Will wyzbył się już wszelkiej nadziei na szczęście. Dziewczyna postanawia pokazać mu, że jest jeszcze inna droga...

6
plakat filmu Grinch

Grinch

The Grinch
2018
1h 30m

Familijny

Animacja

Komedia

Świąteczny

Chiny

Francja

Japonia

USA

Familijny

Animacja

Komedia

Świąteczny

Grinch znów powraca, by zepsuć wszystkim ten szczególny świąteczny czas. Mieszkańcy Ktosiowa z niecierpliwością oczekują Białego Bożego Narodzenia, najpiękniejszego czasu w roku. I tylko on, zielony stwór Grinch, nie znosi świąt i zrobi wszystko, by je zepsuć.

5
plakat filmu Żegnaj, June

Żegnaj, June

Goodbye June
2025

Dramat

Wielka Brytania

Dramat

Akcja filmu rozgrywa się tuż przed świętami Bożego Narodzenia, gdy nagłe pogorszenie zdrowia matki rzuca czworo dorosłego rodzeństwa i ich trudnego ojca w sam środek rodzinnego chaosu. Jednak dowcipna i nieustępliwa June postanawia przejąć kontrolę nad własnym losem - z ostrym humorem, szczerością i wielkim sercem.

4
plakat filmu Żywy czy martwy: Film z serii

Żywy czy martwy: Film z serii "Na noże"

Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery
2025
2h 24m

Kryminał

Dramat

Komedia

USA

Kryminał

Dramat

Komedia

Błyskotliwy i ekscentryczny detektyw Benoit Blanc ma na swoim koncie już niemałe sukcesy: rozwiązał sprawę morderstwa patriarchy skłóconej, pełnej nienawiści rodziny, wniknął w zagmatwany świat technologicznego milionera, by odkryć piętrzące się oszustwa i zdrady, prowadzące do ujawnienia zabójcy. Teraz Benoit Blanc staje przed swoim najtrudniejszym wyzwaniem – idzie do kościoła!

3
plakat filmu K-popowe łowczynie demonów

K-popowe łowczynie demonów

KPop Demon Hunters
2025
1h 39m

Animacja

Fantasy

Musical

USA

Animacja

Fantasy

Musical

Rumi, Mira i Zoey to gwiazdy K-popu, które - gdy akurat nie koncertują na wypełnionych po brzegi stadionach - potrafią przedzierzgnąć się w nieposkromione łowczynie demonów, zawsze gotowe ochronić fanów przed wszechobecnymi zagrożeniami nie z tego świata. Razem muszą stawić czoła największemu jak dotąd wrogowi - pełnemu nieodpartego uroku konkurencyjnemu boysbandowi, którego członkami tak naprawdę są demony.


2
plakat filmu Wielka powódź

Wielka powódź

Daehongsu
2025
1h 48m

Katastroficzny

Sci-Fi

Korea Południowa

Katastroficzny

Sci-Fi

Ten film opowiada historię tych, którzy trzymają się ostatniej iskry nadziei na przetrwanie ludzkiego gatunku, walcząc o śmierć i życie w zalanym mieszkaniu w ostatnim dniu istnienia Ziemi, dotkniętej wielką powodzią.

1
plakat filmu Zła influencerka: Historia Jodi Hildebrandt

Zła influencerka: Historia Jodi Hildebrandt

Evil Influencer: The Jodi Hildebrandt Story
2025
1h 40m

Dokumentalny

True crime

USA

Dokumentalny

True crime

Poznaj sprawę terapeutki Jodi Hildebrandt, która została aresztowana z youtuberką Ruby Franke za znęcanie się nad dziećmi, po czym na jaw wyszła skala jej manipulacji.


Top 10 seriali i programów telewizyjnych Netfliksa na świecie: 29.12.2025-4.01.2026



10
plakat filmu Kraina grzechu

Kraina grzechu

Synden
2026
42m

Thriller

Kryminał

Szwecja

Thriller

Kryminał

(Miniserial) Detektyw osobiście zaangażowana w poszukiwanie zaginionego nastolatka ujawnia podsycane od lat rodzinne konflikty silniejsze tylko od lokalnych więzi.

9
plakat filmu Stranger Things

Stranger Things

2016 - 2025
1h 5m

Horror

Dramat

Sci-Fi

USA

Horror

Dramat

Sci-Fi

(Sezon 4) Na bohaterów, których połączyły niezwykłe wydarzenia rozgrywające się w ich miasteczku, czekają kolejne trudności. Cień nawiedzający ich okolicę wcale nie zamierza odejść, zwłaszcza że w tajemnicę są zamieszane siły nadprzyrodzone.

8
plakat filmu Stranger Things

Stranger Things

2016 - 2025
1h 5m

Horror

Dramat

Sci-Fi

USA

Horror

Dramat

Sci-Fi

(Sezon 3) Jest rok 1985 - upalne lato w Hawkins w stanie Indiana. Trwają wakacje, w mieście otwarto właśnie nowe centrum handlowe, a ekipa z Hawkins jest u progu dorosłości. Sprawy sercowe mocno komplikują stosunki między przyjaciółmi, którzy muszą znaleźć sposób, jak dorastać, a jednocześnie dogadywać się z innymi. Tymczasem nadciąga niebezpieczeństwo ze strony starych i nowych wrogów. Jedenastka i jej przyjaciele zdają sobie sprawę, że zło nigdy nie znika, a tylko przybiera inną formę. Wszyscy muszą teraz połączyć siły, by przetrwać, nie zapominając o tym, że przyjaźń jest silniejsza niż strach.

7
plakat filmu Ricky Gervais: Mortality

Ricky Gervais: Mortality

2025
59m

Stand-up

Wielka Brytania

Stand-up

W tym brutalnie szczerym stand-upie Ricky Gervais mówi o życiu, śmierci i sytuacji na świecie, nie pomijając żadnego tematu, nawet własnej śmiertelności.

6
plakat filmu Stranger Things

Stranger Things

2016 - 2025
1h 5m

Horror

Dramat

Sci-Fi

USA

Horror

Dramat

Sci-Fi

(Sezon 2) Jest rok 1984. Mieszkańcy Hawkins w stanie Indiana wciąż jeszcze mają w pamięci przerażającego Demogorgona i tajemnicze laboratorium Hawkins. Will Byers został uratowany z innego wymiaru, ale na tych, którzy przeżyli, czyha o wiele większe i straszniejsze zagrożenie.

5
plakat filmu Cashero

Cashero

Kaesyeoro
2025 -
52m

Fantasy

Akcja

Korea Południowa

Fantasy

Akcja

(Sezon 1) Umiejętność czerpania siły z gotówki przemienia korposzczura w superbohatera. Czy z pomocą cudackich sojuszników uda mu się pokonać hordy złoczyńców na napiętym budżecie?

4
plakat filmu Emily w Paryżu

Emily w Paryżu

Emily in Paris
2020 -
30m

Dramat

Komedia

Romans

USA

Dramat

Komedia

Romans

(Sezon 5) Emily obejmuje kierownictwo w rzymskim oddziale Agence Grateau i musi stawić czoła nowym wyzwaniom – zarówno w pracy, jak i w miłości. Gdy zaczyna się jej układać, jeden nieudany pomysł wywraca wszystko do góry nogami, prowadząc do złamanego serca i zawodowych potknięć. Szukając równowagi, Emily jeszcze mocniej przyjmuje francuski styl życia – aż pewien sekret wystawia na próbę jedną z jej najbliższych relacji. Podchodząc do trudnych kwestii ze szczerością, odkrywa głębsze więzi, odzyskuje jasność i otwiera się na nowe możliwości.

3
plakat filmu Stranger Things

Stranger Things

2016 - 2025
1h 5m

Horror

Dramat

Sci-Fi

USA

Horror

Dramat

Sci-Fi

(Sezon 1) Sentymentalna podróż do lat 80. Akcja serialu "Stranger Things" rozgrywa się w 1983 roku w amerykańskim stanie Indiana. Pewien chłopiec dosłownie rozpływa się w powietrzu. Przyjaciele, rodzina i lokalna policja, którzy próbują dociec prawdy, zostają wplątani w niewiarygodnie tajemniczą intrygę, w której nie brakuje tajnych eksperymentów rządowych, przerażających sił nadprzyrodzonych oraz... pewnej bardzo ekscentrycznej dziewczynki.

2
plakat filmu O krok za daleko

O krok za daleko

Run Away
2026
47m

Kryminał

Thriller

Wielka Brytania

Kryminał

Thriller

(Miniserial) Simon wiódł idealne życie - kochająca żona i dzieci, świetna praca, piękny dom... ale właśnie wtedy jego najstarsza córka, Paige, postanowiła uciec od rodziny, a wszystko roztrzaskało się w drobny mak. Gdy Simon w końcu odnajduje ją w miejskim parku - zdaną na łaskę i niełaskę losu i naćpaną narkotykami - może wreszcie zabrać do domu swoją małą dziewczynkę. Okazuje się jednak, że Paige nie jest sama, a gdy wywiązuje się kłótnia, dochodzi do aktu szokującej przemocy. Simon ponownie traci więc córkę, wyrusza na jej poszukiwania i trafia do niebezpiecznego podziemnego świata, odkrywając głęboko skrywane sekrety, które mogą ostatecznie rozbić jego rodzinę.

1
plakat filmu Stranger Things

Stranger Things

2016 - 2025
1h 5m

Horror

Dramat

Sci-Fi

USA

Horror

Dramat

Sci-Fi

(Sezon 5) Jesień roku 1987. Otwierające się bramy sprawiają, że całe Hawkins drży ze strachu. Bohaterowie mają teraz tylko jeden cel - znaleźć i zlikwidować Vecnę. Ten jednak zniknął i nikt nie wie, gdzie jest i co planuje. Jakby tego było mało, władze obłożyły miasteczko kwarantanną i otoczyły wojskiem. Misję dodatkowo utrudnia to, że rząd chce za wszelką cenę dopaść Jedenastkę, co zmusza ją do pozostawania w ukryciu. Zbliża się rocznica zniknięcia Willa i narasta znajoma atmosfera przerażenia. W powietrzu czuć, że nadchodzi czas finałowego starcia z przeciwnikiem potężniejszym i groźniejszym niż wszyscy poprzedni. Aby położyć kres temu koszmarowi, cała ekipa musi po raz ostatni dać z siebie wszystko.

Zwiastun serialu "Stranger Things"


