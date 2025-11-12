Netflix: Top 10 tygodnia – On żyje! "Frankenstein" del Toro z mocnym otwarciem

Kolejny film Guillermo del Toro musi zostać wydarzeniem w świecie kina. Jego najnowsze dzieło, "Frankenstein", zostało nowym hitem Netfliksa. Nowa wersja słynnej opowieści Mary Shelley okazała się mocniejsza niż inne głośne tytuły ostatnich dni, w tym "Dom pełen dynamitu" czy pozostające na fali "K-popowe łowczynie demonów". Swój triumf święci też "Wiedźmin". Mimo gorszego wyniku niż wcześniejsze sezony najnowsza seria stanęła na szczycie globalnej listy najpopularniejszych seriali. Jakie pozostałe propozycje podbiły serca widzów z całego świata i trafiły do zestawienia najchętniej oglądanych produkcji w ofercie platformy Netflix? Przekonajcie się poniżej.
Gdy major Susan Turner (Cobie Smulders), kierująca jednostką dochodzeniową, w której przed laty pracował Jack Reacher (Tom Cruise), zostaje aresztowana za zdradę, Jack nie cofnie się przed niczym, by udowodnić jej niewinność, a przy okazji odkryć potężny spisek rządowy z udziałem armii.
Czym zajmują się ogry, kiedy już rozprawią się ze straszliwym smokiem, poślubią piękną królewnę i ocalą królestwo teścia? Shrek został pantoflarzem. Małorolni nie uciekają już przed nim z krzykiem. Dziś proszą, żeby podpisał im się na widłach. Tęskniąc za czasami, kiedy "żył jak na ogra przystało", Shrek nieopatrznie zawiera pakt z podstępnym Rumplesnickim i ląduje w rządzonej przez niego, spaczonej, alternatywnej wersji Zasiedmiogórogrodu. Tu na ogry się poluje, a Shrek i Fiona nigdy się nie spotkali. Czy Shrekowi uda się odwrócić zaklęcie, uratować przyjaciół i odzyskać ukochaną?
W latach 1989 - 1990 Aileen Wuornos zamordowała siedmiu mężczyzn na Florydzie. Ta seria morderstw ostatecznie zaprowadziła ją do celi śmierci. Jej egzekucja w 2002 roku oznaczała koniec tragicznego i skomplikowanego życia, na które należy spojrzeć z perspektywy współczesności. Film dokumentalny "Aileen: Królowa seryjnych zabójców", wyprodukowany przez BBC Studios Documentary Unit, NBC News Studios i reżyserkę Emily Turner, ponownie przedstawia historię Aileen, poprzez poruszające wywiady z osobami, które znały ją najlepiej. Dzięki niezwykłym materiałom archiwalnym byłej korespondentki programu Dateline, Michelle Gillen, oraz nigdy wcześniej nieemitowanym wywiadom z Aileen, przeprowadzanym w celi śmierci, dokument ten w końcu pozwala jej wypowiedzieć się w jej własnej historii. Poznajemy nowe spojrzenie na to, co i dlaczego się wydarzyło.
Ambitna kierowniczka hotelu, Lærke, otrzymuje od życia wyjątkową szansę, kiedy zostaje wysłana do hiszpańskiej Malagi z zadaniem zaplanowania luksusowego nowego obiektu na farmie mango. Kłopot w tym, że właściciel farmy i były prawnik, Alex, odmawia sprzedaży ziemi ze względu na łączącą go z nią tragiczną przeszłość. Misji nie ułatwia też Lærke to, że wzięła ze sobą swoją córkę Alex, która naiwnie sądzi, że ta podróż będzie rzadką okazją do spędzenia czasu z zapracowaną mamą. Kiedy między Lærke i Alexem zaczyna rodzić się niespodziewane uczucie, oboje muszą podjąć decyzje, które mocno wpłyną na ich kariery, rodziny i przed wszystkim ich samych.
Rumi, Mira i Zoey to gwiazdy K-popu, które - gdy akurat nie koncertują na wypełnionych po brzegi stadionach - potrafią przedzierzgnąć się w nieposkromione łowczynie demonów, zawsze gotowe ochronić fanów przed wszechobecnymi zagrożeniami nie z tego świata. Razem muszą stawić czoła największemu jak dotąd wrogowi - pełnemu nieodpartego uroku konkurencyjnemu boysbandowi, którego członkami tak naprawdę są demony.
(Sezon 2) Ogólnoświatowy fenomen "Squid Game: Wyzwanie" powraca z wciągającym drugim sezonem. Tym razem 456 zupełnie nowych uczestników mierzy się w ostatecznym teście strategii, sojuszy i wytrzymałości, walcząc o odmieniającą życie nagrodę w wysokości 4,56 miliona dolarów. Zainspirowany kultowym serialem - z szokującymi zwrotami akcji i zupełnie nowymi grami - sezon drugi podnosi poprzeczkę wyżej niż kiedykolwiek wcześniej. Gracze będą eliminowani na każdym kroku, a zwycięzca może być tylko jeden. Nowi gracze. Nowe gry. Nowe zasady.
(Miniserial) "Śmierć od pioruna" to serial dramatyczny o imponującej historii Jamesa Garfielda, który z pewnymi oporami został 20. prezydentem Stanów Zjednoczonych, oraz o jego zagorzałym wielbicielu, Charlesie J. Guiteau, który później go zabił. Życie bywa bardziej zaskakujące niż fikcja.
(Miniserial) 13 stycznia 1993 roku pasażerowie i załoga promu Heweliusz wypływają z portu w Świnoujściu w Polsce w kierunku Ystad w Szwecji. Podróż szybko zamienia się w desperacką walkę o przetrwanie, gdy potężny sztorm stawia ich w obliczu brutalnej siły morza. Na lądzie zrozpaczone rodziny zderzą się z mroczną stroną ludzkiej natury i podejmują równie trudną walkę o ujawnienie prawdy o katastrofie oraz zachowanie godności i dobrego imienia osób zaginionych na morzu.
(Sezon 9) Agenci The O Group wracają z nowym wybuchowym sezonem. Świeże twarze oznaczają nowe konflikty, a rosnące napięcia w życiu osobistym i zawodowym sprawiają, że niektórzy mogą nie podołać i stracić swoje miejsce w biurze. Każdy musi dostosować się do nowej rzeczywistości, stając w obliczu dynamicznych zmian na rynku Los Angeles.
(Sezon 1) Program "Silni i sprawni: Starcie stu" wraca w efektowniejszej odsłonie jako "Silni i sprawni: Azja". W tym sezonie rywalizować będą ze sobą nie tylko sportowcy, bo konkurs zyskuje wymiar narodowy. W poprzedniej wersji o tytuł najsprawniejszego i najsilniejszego walczyło 100 uczestników, ale tym razem poprzeczka zostaje podniesiona wyżej i każdy walczy nie tylko o własną chwałę, ale też o wynik swojego kraju. Jeśli jeden z członków drużyny zawiedzie, ucierpią wszyscy pozostali, co sprawia, ze każdy moment programu zmienia się w emocjonującą walkę o przetrwanie. Która reprezentacja zwycięży w tym starciu?
(Sezon 1) BK, drobna oszustka i samotna mama, która utrzymuje syna ze specjalnymi potrzebami, łączy siły z aspirującą influencerką Pinky, aby sprzedawać w sieci podróbki markowych torebek. Ich działalność szybko zwraca uwagę Bra Alexa - groźnego przestępcy z gangu zajmującego się fałszerstwami - oraz policji, a dokładnie niezwykle czarującego funkcjonariusza Themby. Teraz dwie nieoczywiste wspólniczki muszą przechytrzyć wszystkich, aby uniknąć więzienia, przetrwać i... może nawet wyjść na tym lepiej, niż się spodziewały.
(Sezon 2) Agnostyczna autorka podcastów o seksie i niekonwencjonalny rabin świeżo po rozstaniu spotykają się na imprezie, z której wychodzą już razem. Ta nietypowa para - Joanne (Kristen Bell) i Noah (Adam Brody) - od razu wie, że między nimi zaiskrzyło. Jednak ze względu na ich bardzo różne style życia na drodze do miłości stają im wszystkie współczesne przeszkody, a także ich - czasem mające dobre intencje, a czasem zapędy do sabotażu - rodziny, w tym jej siostra Morgan (Justine Lupe) i jego brat Sasha (Timothy Simons).
(Sezon 1) Serial o nowej agentce wywiadu, Tei, która pod przykrywką infiltruje brutalną organizację przestępczą, od dłuższego czasu wymykającą się wymiarowi sprawiedliwości. Przyjmuje zupełnie nową tożsamość i otrzymuje zadanie zaprzyjaźnienia się z Ashley, dziewczyną szefa kryminalistów, żeby zdobyć kluczowe informacje. Kiedy jednak Tea zbliża się do swojego celu, zdaje sobie sprawę, jak posępne jest życie uwikłanej w przestępczą pajęczynę dziewczyny, która nie może o sobie decydować. Agentka nabiera wtedy dużych wątpliwości, komu tak naprawdę powinna pomóc.
(Sezon 4) Po wydarzeniach z trzeciego sezonu, które odmieniły losy Kontynentu, Geralt, Yennefer i Ciri zostają rozdzieleni przez szalejącą wojnę i niezliczonych wrogów. Gdy ich ścieżki się rozchodzą, a cele stają się coraz wyraźniejsze, natrafiają na nieoczekiwanych sojuszników, chętnych dołączenia do ich wypraw. Jeśli zdołają zaakceptować te nowo odnalezione rodziny, być może uda im się ponownie zjednoczyć już na zawsze...