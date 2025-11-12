Netflix: Top 10 tygodnia – On żyje! "Frankenstein" del Toro z mocnym otwarciem

Top 10 filmów Netfliksa na świecie: 3-9.11.2025

9 The Woman in the Line La mujer de la fila 2025 Thriller Dramat Argentyna Hiszpania Thriller Dramat Drastyczna zmiana następuje w życiu Andrei, gdy jej 18-letni syn Gustavo zostaje niesłusznie oskarżony i trafia do więzienia za przestępstwo, którego nie popełnił.

6 Shrek Forever Shrek Forever After 2010 1h 33m Familijny Animacja Komedia Mike Mitchell USA Familijny Animacja Komedia Mike Myers Eddie Murphy Czym zajmują się ogry, kiedy już rozprawią się ze straszliwym smokiem, poślubią piękną królewnę i ocalą królestwo teścia? Shrek został pantoflarzem. Małorolni nie uciekają już przed nim z krzykiem. Dziś proszą, żeby podpisał im się na widłach. Tęskniąc za czasami, kiedy "żył jak na ogra przystało", Shrek nieopatrznie zawiera pakt z podstępnym Rumplesnickim i ląduje w rządzonej przez niego, spaczonej, alternatywnej wersji Zasiedmiogórogrodu. Tu na ogry się poluje, a Shrek i Fiona nigdy się nie spotkali. Czy Shrekowi uda się odwrócić zaklęcie, uratować przyjaciół i odzyskać ukochaną?

5 Aileen: Królowa seryjnych zabójców Aileen: Queen of the Serial Killers 2025 1h 43m Dokumentalny True crime Emily Turner USA Dokumentalny True crime W latach 1989 - 1990 Aileen Wuornos zamordowała siedmiu mężczyzn na Florydzie. Ta seria morderstw ostatecznie zaprowadziła ją do celi śmierci. Jej egzekucja w 2002 roku oznaczała koniec tragicznego i skomplikowanego życia, na które należy spojrzeć z perspektywy współczesności. Film dokumentalny "Aileen: Królowa seryjnych zabójców", wyprodukowany przez BBC Studios Documentary Unit, NBC News Studios i reżyserkę Emily Turner, ponownie przedstawia historię Aileen, poprzez poruszające wywiady z osobami, które znały ją najlepiej. Dzięki niezwykłym materiałom archiwalnym byłej korespondentki programu Dateline, Michelle Gillen, oraz nigdy wcześniej nieemitowanym wywiadom z Aileen, przeprowadzanym w celi śmierci, dokument ten w końcu pozwala jej wypowiedzieć się w jej własnej historii. Poznajemy nowe spojrzenie na to, co i dlaczego się wydarzyło.

4 Mango 2025 1h 36m Dramat Komedia Romans Mehdi Avaz Dania Dramat Komedia Romans Josephine Park Dar Salim Ambitna kierowniczka hotelu, Lærke, otrzymuje od życia wyjątkową szansę, kiedy zostaje wysłana do hiszpańskiej Malagi z zadaniem zaplanowania luksusowego nowego obiektu na farmie mango. Kłopot w tym, że właściciel farmy i były prawnik, Alex, odmawia sprzedaży ziemi ze względu na łączącą go z nią tragiczną przeszłość. Misji nie ułatwia też Lærke to, że wzięła ze sobą swoją córkę Alex, która naiwnie sądzi, że ta podróż będzie rzadką okazją do spędzenia czasu z zapracowaną mamą. Kiedy między Lærke i Alexem zaczyna rodzić się niespodziewane uczucie, oboje muszą podjąć decyzje, które mocno wpłyną na ich kariery, rodziny i przed wszystkim ich samych.

2 K-popowe łowczynie demonów KPop Demon Hunters 2025 1h 39m Animacja Fantasy Musical Chris Appelhans USA Animacja Fantasy Musical Arden Cho May Hong Rumi, Mira i Zoey to gwiazdy K-popu, które - gdy akurat nie koncertują na wypełnionych po brzegi stadionach - potrafią przedzierzgnąć się w nieposkromione łowczynie demonów, zawsze gotowe ochronić fanów przed wszechobecnymi zagrożeniami nie z tego świata. Razem muszą stawić czoła największemu jak dotąd wrogowi - pełnemu nieodpartego uroku konkurencyjnemu boysbandowi, którego członkami tak naprawdę są demony.

Top 10 seriali Netfliksa na świecie: 3-9.11.2025

10 Squid Game: Wyzwanie Squid Game: The Challenge 2023 49m Reality-show USA Wielka Brytania Reality-show (Sezon 2) Ogólnoświatowy fenomen " Squid Game: Wyzwanie " powraca z wciągającym drugim sezonem. Tym razem 456 zupełnie nowych uczestników mierzy się w ostatecznym teście strategii, sojuszy i wytrzymałości, walcząc o odmieniającą życie nagrodę w wysokości 4,56 miliona dolarów. Zainspirowany kultowym serialem - z szokującymi zwrotami akcji i zupełnie nowymi grami - sezon drugi podnosi poprzeczkę wyżej niż kiedykolwiek wcześniej. Gracze będą eliminowani na każdym kroku, a zwycięzca może być tylko jeden. Nowi gracze. Nowe gry. Nowe zasady.

8 Heweliusz 2025 1h 2m Dramat Katastroficzny Jan Holoubek Belgia Polska Dramat Katastroficzny Magdalena Różczka Michał Żurawski (Miniserial) 13 stycznia 1993 roku pasażerowie i załoga promu Heweliusz wypływają z portu w Świnoujściu w Polsce w kierunku Ystad w Szwecji. Podróż szybko zamienia się w desperacką walkę o przetrwanie, gdy potężny sztorm stawia ich w obliczu brutalnej siły morza. Na lądzie zrozpaczone rodziny zderzą się z mroczną stroną ludzkiej natury i podejmują równie trudną walkę o ujawnienie prawdy o katastrofie oraz zachowanie godności i dobrego imienia osób zaginionych na morzu.

7 Selling Sunset 2019 34m Lifestylowy Reality-show USA Lifestylowy Reality-show Mary Fitzgerald Christine Quinn (Sezon 9) Agenci The O Group wracają z nowym wybuchowym sezonem. Świeże twarze oznaczają nowe konflikty, a rosnące napięcia w życiu osobistym i zawodowym sprawiają, że niektórzy mogą nie podołać i stracić swoje miejsce w biurze. Każdy musi dostosować się do nowej rzeczywistości, stając w obliczu dynamicznych zmian na rynku Los Angeles.

5 Zła influencerka Bad Influencer 2025 - 48m Dramat Kryminał Ari Kruger Keitumetse Qhali RPA Dramat Kryminał Jo-Anne Reyneke Cindy Mahlangu (Sezon 1) BK, drobna oszustka i samotna mama, która utrzymuje syna ze specjalnymi potrzebami, łączy siły z aspirującą influencerką Pinky, aby sprzedawać w sieci podróbki markowych torebek. Ich działalność szybko zwraca uwagę Bra Alexa - groźnego przestępcy z gangu zajmującego się fałszerstwami - oraz policji, a dokładnie niezwykle czarującego funkcjonariusza Themby. Teraz dwie nieoczywiste wspólniczki muszą przechytrzyć wszystkich, aby uniknąć więzienia, przetrwać i... może nawet wyjść na tym lepiej, niż się spodziewały.

3 Inwigilacja Legenden 2025 - 47m Kryminał Thriller Kasper Barfoed Samanou Acheche Sahlstrøm Dania Kryminał Thriller Clara Dessau Maria Cordsen (Sezon 1) Serial o nowej agentce wywiadu, Tei, która pod przykrywką infiltruje brutalną organizację przestępczą, od dłuższego czasu wymykającą się wymiarowi sprawiedliwości. Przyjmuje zupełnie nową tożsamość i otrzymuje zadanie zaprzyjaźnienia się z Ashley, dziewczyną szefa kryminalistów, żeby zdobyć kluczowe informacje. Kiedy jednak Tea zbliża się do swojego celu, zdaje sobie sprawę, jak posępne jest życie uwikłanej w przestępczą pajęczynę dziewczyny, która nie może o sobie decydować. Agentka nabiera wtedy dużych wątpliwości, komu tak naprawdę powinna pomóc.

2 Władcy Rio Os donos do jogo 2025 - 56m Dramat Kryminał Heitor Dhalia Brazylia Dramat Kryminał André Lamoglia Xamã (Sezon 1) Młody mężczyzna pragnie wspiąć się po szczeblach kariery w przestępczym półświatku Rio - nieświadomy niebezpiecznej, pełnej zdrady, pożądania i krwi gry, która go czeka.

1 Wiedźmin The Witcher 2019 - 57m Fantasy Przygodowy Alik Sakharov Charlotte Brändström Polska USA Fantasy Przygodowy Liam Hemsworth Henry Cavill (Sezon 4) Po wydarzeniach z trzeciego sezonu, które odmieniły losy Kontynentu, Geralt, Yennefer i Ciri zostają rozdzieleni przez szalejącą wojnę i niezliczonych wrogów. Gdy ich ścieżki się rozchodzą, a cele stają się coraz wyraźniejsze, natrafiają na nieoczekiwanych sojuszników, chętnych dołączenia do ich wypraw. Jeśli zdołają zaakceptować te nowo odnalezione rodziny, być może uda im się ponownie zjednoczyć już na zawsze...

Zwiastun serialu "Wiedźmin"