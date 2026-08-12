Netflix: Top 10 tygodnia - Ostatni dom, pierwsze miejsce

Mamy nowego lidera wśród najlpopularniejszych filmów na Netfliksie - globalnie to "Ostatni dom" cieszy się aktualnie największym powodzeniem. Jeśli chodzi o seriale, niezmiennie największym powodzeniem może pochwalić się produkcja "Morderstwa w Idaho: Tragedia na uniwersytecie". Co jeszcze chętnie oglądali widzowie na całym świecie? Zerknicjie.
Top 10 filmów Netfliksa na świecie: 3.08-9.08.2026
Veera stara się chronić swoje niekonwencjonalne życie rodzinne, gdy publiczna krytyka, konflikty związane z wychowaniem dzieci i narastające nieporozumienia zagrażają jego małżeństwu z zapaśniczką Keerthi, właśnie gdy zbliżają się jej najważniejsze zawody.
(Sezon 2) Poruszający dramat osadzony w rozległych krajobrazach regionu Texas Hill Country. "Ransom Canyon" śledzi splatające się losy rodzin głęboko zakorzenionych w miasteczku, gdzie sąsiedzi wiedzą o sobie wszystko. Drugi sezon rozpoczyna się sześć miesięcy po wydarzeniach z pierwszej serii: ranczer Staten Kirkland (Josh Duhamel) walczy o odzyskanie swojego dziedzictwa po odsunięciu go od zarządzania rodzinnym ranczem Double K, a muzyczka Quinn O'Grady (Minka Kelly) musi zdecydować, czy jej serce należy do małego miasteczka, przed którym kiedyś uciekała, czy do szybkiego życia w Nowym Jorku. Czy są nieszczęśliwie rozdzielonymi kochankami, czy jednak połączy ich przeznaczenie? W "Ransom Canyon" prawdziwe historie miłosne są chaotyczne, skomplikowane i pokazują, że na uczucie zawsze warto poczekać.