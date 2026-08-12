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Netflix: Top 10 tygodnia - Ostatni dom, pierwsze miejsce

Filmweb autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Netflix%3A+Top+10+film%C3%B3w+i+seriali+tygodnia+na+%C5%9Bwiecie.+3.08-9.08.2026-168002
Netflix: Top 10 tygodnia - Ostatni dom, pierwsze miejsce
Mamy nowego lidera wśród najlpopularniejszych filmów na Netfliksie - globalnie to "Ostatni dom" cieszy się aktualnie największym powodzeniem. Jeśli chodzi o seriale, niezmiennie największym powodzeniem może pochwalić się produkcja "Morderstwa w Idaho: Tragedia na uniwersytecie". Co jeszcze chętnie oglądali widzowie na całym świecie? Zerknicjie.

Top 10 filmów Netfliksa na świecie: 3.08-9.08.2026



10
plakat filmu Gatta Kusthi 2

2026
Veera stara się chronić swoje niekonwencjonalne życie rodzinne, gdy publiczna krytyka, konflikty związane z wychowaniem dzieci i narastające nieporozumienia zagrażają jego małżeństwu z zapaśniczką Keerthi, właśnie gdy zbliżają się jej najważniejsze zawody.


9
plakat filmu Windykator

Khon Dueat Thuang Khaen
2026
2h 14m

Thriller

Akcja

Tajlandia

Thriller

Akcja

Prześladowany wizjami błędów z przeszłości i diagnozą śmiertelnej choroby były windykator powraca do półświatka, aby ochronić ofiary brutalnej organizacji.


8
plakat filmu Kraj świętych i grzeszników

In the Land of Saints and Sinners
2023
1h 46m

Akcja

Thriller

Irlandia

Akcja

Thriller

Żyjący na irlandzkiej prowincji i skrywający tożsamość zabójcy Finbar rozważa przejście na emeryturę. Plan zawiesza, gdy skrzywdzona zostaje jego mała sąsiadka.


7
plakat filmu K-popowe łowczynie demonów

KPop Demon Hunters
2025
1h 39m

Animacja

Fantasy

Musical

USA

Animacja

Fantasy

Musical

Gwiazdy K-popu Rumi, Mira i Zoey w przerwach między koncertami na pełnych stadionach bronią fanów przed nadnaturalnymi zagrożeniami, korzystając ze swoich tajemnych mocy.


6
plakat filmu Toksyczna historia miłosna

A Toxic Love Story
2026
1h 30m

True crime

Dokumentalny

Wielka Brytania

True crime

Dokumentalny

E-maile z pogróżkami przeradzają się w plan zemsty. Dokument o prawdziwej zbrodni, przedstawiający historię szeryfa, który właśnie się ożenił, i jego byłej dziewczyny.


5
plakat filmu Spider-Man: Homecoming

2017
2h 13m

Sci-Fi

Akcja

USA

Sci-Fi

Akcja

Peter Parker pod okiem swojego mentora Tony'ego Starka stawia czoło niebezpiecznemu przestępcy Vulture'owi, który stanowi zagrożenie dla najbliższych Spider-Mana.


4
plakat filmu Spider-Man: Daleko od domu

Spider-Man: Far From Home
2019
2h 9m

Akcja

Sci-Fi

Czechy

USA

Włochy

Akcja

Sci-Fi

Peter Parker wyrusza na szkolne wakacje do Europy. Nie będzie mu dane odstawienie kostiumu Spider-mana na zbyt długo.


3
plakat filmu Elize: Cienie kobiety

Elize: Sombras de Uma Mulher
2026
1h 33m

Kryminał

Dramat

Brazylia

Kryminał

Dramat

W tej opartej na faktach historii była prostytutka nie potrafi pogodzić się ze zdradą swojego bogatego męża, która zatruwa ich związek.


2
plakat filmu 72 godziny

72 Hours
2026
1h 45m

Komedia

USA

Komedia

40-letni spec od reklamy przypadkiem dołącza do szalonej imprezy kawalerskiej w Miami. Czy zabawa z dwa razy młodszą ekipą pomoże mu uratować karierę?


1
plakat filmu Ostatni dom

The Last House
2026
1h 52m

Horror

Sci-Fi

Francja

USA

Wielka Brytania

Horror

Sci-Fi

Uwięziona we własnym domu rodzina musi walczyć o przetrwanie wobec kurczących się zasobów i tajemniczego zagrożenia, które nie pozwala im opuścić murów budynku.



Top 10 seriali Netfliksa na świecie: 3.08-9.08.2026



10
plakat filmu Ransom Canyon

2025 -
47m

Melodramat

Western

USA

Melodramat

Western

(Sezon 2) Poruszający dramat osadzony w rozległych krajobrazach regionu Texas Hill Country. "Ransom Canyon" śledzi splatające się losy rodzin głęboko zakorzenionych w miasteczku, gdzie sąsiedzi wiedzą o sobie wszystko. Drugi sezon rozpoczyna się sześć miesięcy po wydarzeniach z pierwszej serii: ranczer Staten Kirkland (Josh Duhamel) walczy o odzyskanie swojego dziedzictwa po odsunięciu go od zarządzania rodzinnym ranczem Double K, a muzyczka Quinn O'Grady (Minka Kelly) musi zdecydować, czy jej serce należy do małego miasteczka, przed którym kiedyś uciekała, czy do szybkiego życia w Nowym Jorku. Czy są nieszczęśliwie rozdzielonymi kochankami, czy jednak połączy ich przeznaczenie? W "Ransom Canyon" prawdziwe historie miłosne są chaotyczne, skomplikowane i pokazują, że na uczucie zawsze warto poczekać.


9
plakat filmu Przesłodzeni

Ireon yeosgateun sarang
2026
58m

Komedia rom.

Korea Południowa

Komedia rom.

(Miniserial) Po utracie pamięci ambitna prokurator wprowadza się do trenera boksu, który podaje się za jej chłopaka. Czy ta trudna sytuacja przerodzi się w prawdziwą miłość?


8
plakat filmu Zbuntowani zakochani

Ravu Jōtō
2025
45m

Reality-show

Randkowy

Japonia

Reality-show

Randkowy

(Sezon 2) Pierwszy w Japonii program randkowy dla młodych buntowników, w którym 11 singli o trudnych charakterach przez 14 dni mieszka razem, tworzy więzi i szuka drugiej połówki.


7
plakat filmu Spooky in Love

Ossakhan yeonae
2026
1h 10m

Fantasy

Romans

Korea Południowa

Fantasy

Romans

(Sezon 1) Gdy widząca duchy dziedziczka i wybitny prokurator odkrywają, że jeden dotyk czyni z nich wyjątkowo skuteczny duet, biorą się za wyjaśnianie nierozwiązanych morderstw.


6
plakat filmu Wściekłość

Fúria
2026 -
50m

Dramat

Thriller

Sportowy

Brazylia

Dramat

Thriller

Sportowy

(Sezon 1) Cierpiący na amnezję mężczyzna trafia pod skrzydła trenera MMA, a następnie wkracza na ring w rozdarciu między wizją nowej przyszłości a niebezpieczną przeszłością.


5
plakat filmu Ojciec mojej córki

El otro padre
2026 -
43m

Dramat

Meksyk

Dramat

(Sezon 1) Gdy życie jej córki wisi na włosku, prowadzone przez lekarkę poszukiwania dawcy nerki rzucają światło na sekretny romans i test DNA, który może rozbić w pył dwie rodziny.


4
plakat filmu Ojciec mojej córki

El otro padre
2026 -
43m

Dramat

Meksyk

Dramat

(Sezon 1) Gdy życie jej córki wisi na włosku, prowadzone przez lekarkę poszukiwania dawcy nerki rzucają światło na sekretny romans i test DNA, który może rozbić w pył dwie rodziny.


3
plakat filmu Zamach nad Lockerbie

The Bombing of Pan Am 103
2025
58m

Dramat

Kanada

Niemcy

USA

Wielka Brytania

Dramat

(Miniserial) Tragiczny zamach bombowy na rejs transatlantycki w 1988 roku sprawia, że szkocka policja i FBI łączą siły w pościgu za sprawcami. Na podstawie prawdziwej historii.


2
plakat filmu Moje życie z Walterami

My Life with the Walter Boys
2023 -
46m

Melodramat

USA

Wielka Brytania

Melodramat

(Sezon 3) Kiedy tragedia na zawsze zmienia jej życie, nastolatka zamieszkuje w małym miasteczku z dużą rodziną swojej opiekunki, gdzie dostaje lekcje miłości, nadziei i przyjaźni.


1
plakat filmu Morderstwa w Idaho: Tragedia na uniwersytecie

The Idaho Murders: College Nightmare
2026
44m

True crime

Dokumentalny

USA

True crime

Dokumentalny

(Miniserial) Dokument bada przerażającą sprawę morderstwa czworga studentów Uniwersytetu Idaho poprzez nagrania z kamer nasobnych, wiadomości i rozmowy z bliskimi ofiar.


"Ostatni dom" - zwiastun



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