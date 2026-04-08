VOD / Seriale / Filmy

Netflix: Top 10 tygodnia - "Xo, Kitty" triumfuje

Filmowe "Peaky Blinders" spadło na sam koniec listy TOP 10, tymczasem miejsce pierwsze na świecie przejął koreański film akcji pt. "Humint". Za nim uplasowała się nowa "Anakonda", a podium zamyka dokument o życiu Lamara Odoma. Wśród seriali największą popularnością cieszy się trzeci sezon "Xo, Kitty" opowiadającego o nastoletniej swatce (ogólnie była to najchętniej oglądana produkcja w minionym tygodniu). Co poza tym oglądają subskrybenci Netfliksa na świecie? Sprawdźcie sami. 

Top 10 filmów Netfliksa na świecie: 30.03-5.04.2026



10
plakat filmu Peaky Blinders: Nieśmiertelny

Peaky Blinders: The Immortal Man
2026
1h 54m

Dramat historyczny

Kryminał

Francja

USA

Wielka Brytania

Dramat historyczny

Kryminał

Birmingham, rok 1940. Pośród chaosu rozszalałej wojny Tommy Shelby opuszcza miejsce wygnania, na które z własnej woli się udał i stawia czoła morderczemu wyzwaniu. Kiedy na szali leży przyszłość jego rodziny i kraju, musi wreszcie zmierzyć się ze swoimi demonami i zdecydować, czy chce zająć się swoim dziedzictwem, czy na zawsze je zniszczyć.


9
plakat filmu Maszyna do zabijania

War Machine
2026
1h 49m

Sci-Fi

Akcja

Australia

Nowa Zelandia

USA

Wielka Brytania

Sci-Fi

Akcja

Ostatni etap selekcji do elitarnego oddziału armii amerykańskiej przeradza się w walkę o przetrwanie z niewyobrażalnym zagrożeniem.


8
plakat filmu 40 Acres

2024
1h 48m

Thriller

Sci-Fi

Kanada

Thriller

Sci-Fi

W dystopijnym świecie, w którym panuje niedobór żywności, czarnoskóra rodzina kanadyjskich farmerów, potomków migrantów z czasów wojny secesyjnej, broni swojej posiadłości przed kanibalami./rankingElement]

7
plakat filmu Nieustraszona 3

Mardaani 3
2026
2h 10m

Dramat

Kryminał

Indie

Dramat

Kryminał

Mafia porywa córkę ambasadora Sahu i jej koleżankę. O poprowadzenie śledztwa zostaje poproszona policjantka Shivani Shivaji Roy.


6
plakat filmu Za czerwoną linią

Sen Tai Sai Luang
2026
2h 16m

Kryminał

Thriller

Tajlandia

Kryminał

Thriller

Trzy kobiety padają ofiarami podłego telefonicznego oszustwa i postanawiają wyrównać porachunki z przestępczą szajką, która ukradła im pieniądze i godność.


5
plakat filmu Prawda o tragedii Moriah Wilson

The Truth and Tragedy of Moriah Wilson
2026
1h 37m

Dokumentalny

True crime

USA

Dokumentalny

True crime

Poznaj historię za sensacyjnymi nagłówkami o życiu i morderstwie profesjonalnej kolarki Moriah Wilson i jak daleko posunął się sprawca, by uniknąć ręki sprawiedliwości.


4
plakat filmu Jedz, módl się, szczekaj

Eat Pray Bark
2026
1h 31m

Komedia

Niemcy

Komedia

Pięcioro zdesperowanych właścicieli psów zabiera swoje niesforne czworonogi do legendarnego tresera w górach, ale to nie one potrzebują szkolenia.


3
plakat filmu Sportowe opowieści: Śmierć i życie Lamara Odoma

Untold: The Death & Life of Lamar Odom
2026
1h 19m

Biograficzny

Sportowy

Dokumentalny

USA

Biograficzny

Sportowy

Dokumentalny

Dokument o życiu Lamara Odoma, od drogi na szczyt sławy w lidze NBA i małżeństwa z Khloé Kardashian po niemal śmiertelne przedawkowanie w domu publicznym w Nevadzie.


2
plakat filmu Anakonda

Anaconda
2025
1h 40m

Przygodowy

Komedia

Akcja

USA

Przygodowy

Komedia

Akcja

Doug (Jack Black) i Griff (Paul Rudd) są najlepszymi przyjaciółmi od dzieciństwa i zawsze marzyli o nakręceniu remake'u swojego ulubionego filmu wszech czasów: kinowego klasyka – "Anakonda". Kiedy kryzys wieku średniego popycha ich do podjęcia tego wyzwania, wyruszają w głąb Amazonii, aby rozpocząć zdjęcia. Jednak sytuacja staje się poważna, gdy pojawia się prawdziwa gigantyczna anakonda, zamieniając ich komicznie chaotyczny plan filmowy w śmiertelnie niebezpieczne miejsce. Film, który tak bardzo chcą nakręcić? Może właśnie doprowadzić ich do śmierci...


1
plakat filmu Humint

Hyuminteu
2026
1h 59m

Akcja

Szpiegowski

Korea Południowa

Akcja

Szpiegowski

Podczas śledztwa w sprawie przestępstwa popełnionego niedaleko Władywostoku w Rosji dochodzi do starcia agentów wywiadu Korei Południowej i Północnej.




Top 10 seriali Netfliksa na świecie: 30.03-5.04.2026



10
plakat filmu Wydział Zabójstw

Homicide
2024 -
54m

Dokumentalny

True crime

USA

Dokumentalny

True crime

Wolf Entertainment i Alfred Street Industries zapraszają na serial dokumentalny "Wydział Zabójstw: Nowy Jork" o niektórych z najgłośniejszych przestępstw popełnionych w mieście, które nigdy nie śpi. Elitarni detektywi opowiadają tu o śledztwach, które wpłynęły na ich kariery. Oto ich historie.


9
plakat filmu WWE Monday Night RAW

1993
1h

Rozrywkowy

Sportowy

USA

Rozrywkowy

Sportowy

(Sezon 29) Przełomowa seria walk WWE i pełne dramatyzmu starcia, w których na ring wchodzą niezrównane gwiazdy sportu. Transmisja na żywo co tydzień.


8
plakat filmu Miłość w spektrum: USA

Love on the Spectrum U.S.
2022 -
41m

Dokumentalny

USA

Dokumentalny

(Sezon 4) W tym romantycznym serialu dokumentalnym osoby w spektrum autyzmu poszukują miłości i próbują odnaleźć się w świecie współczesnych randek i związków.


7
plakat filmu One Piece

2023 -
57m

Fantasy

Przygodowy

Japonia

RPA

USA

Wielka Brytania

Fantasy

Przygodowy

(Sezon 2) "One Piece", epicka piracka przygoda Netflixa, powraca z drugim sezonem, w którym pojawią się jeszcze groźniejsi przeciwnicy i skrajnie niebezpieczne misje. Luffy i Słomkowi wyruszają w rejs po niezwykłej Grand Line - legendarnym obszarze na morzu, gdzie na każdym kroku czyhają niebezpieczeństwa i niesamowite przygody. Podczas podróży przez tę nieprzewidywalną krainę w poszukiwaniu największego skarbu świata napotkają dziwaczne wyspy i mnóstwo nowych, groźnych wrogów.


6
plakat filmu Radioaktywny kryzys

Emergência Radioativa
2026
1h 1m

Dramat

Katastroficzny

Brazylia

Dramat

Katastroficzny

(Miniserial) Fizycy i lekarze walczą z ogromną katastrofą radiologiczną, zagrażającą tysiącom ludzi, w serialu dramatycznym inspirowanym prawdziwymi wydarzeniami.


5
plakat filmu Tyler Perry's Beauty in Black

2024 -
49m

Dramat

USA

Dramat

10120005] (Miniserial) Napaść seksualna, której dopuścił się hiszpański przewodnik, jest początkiem lawiny zarzutów ze strony studentek z USA. Ten dokument opowiada o ich walce o sprawiedliwość.


4
plakat filmu Bloodhounds

Sa-nyang-gae-deul
2023 -
1h

Thriller

Akcja

Korea Południowa

Thriller

Akcja

(Sezon 2) W obliczu bezwzględnych wrogów dwaj młodzi bokserzy łączą siły i ryzykują życiem oraz zdrowiem, żeby wymierzyć sprawiedliwość i ochronić swoich bliskich.


3
plakat filmu Harry Hole

Detective Hole
2026 -
49m

Kryminał

Thriller

Norwegia

USA

Wielka Brytania

Kryminał

Thriller

(Sezon 1) Seria rytualnych morderstw wstrząsa Oslo. Uzdolniony detektyw musi złożyć kawałki układanki, lawirując między korupcją i własnymi demonami, aby schwytać sprawcę.


2
plakat filmu Tu zdarzy się coś strasznego

Something Very Bad Is Going to Happen
2026 -
46m

Psychologiczny

Horror

USA

Psychologiczny

Horror

(Sezon 1) Panna młoda ma przeczucie, że podczas jej ślubu zdarzy się coś okropnego, a im bliżej ołtarza, tym gorzej.


1
plakat filmu Xo, Kitty

2023 -
29m

Dla młodzieży

Romans

USA

Dla młodzieży

Romans

(Sezon 3) Nastoletnia swatka Kitty idzie za głosem serca i przenosi się do elitarnego liceum w Seulu. Tam uczy się, że życie, miłość i rodzina bywają bardzo, bardzo skomplikowane.


"Xo, Kitty" - zwiastun 3. sezonu



