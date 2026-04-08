Netflix: Top 10 tygodnia - "Xo, Kitty" triumfuje

Filmowe "Peaky Blinders" spadło na sam koniec listy TOP 10, tymczasem miejsce pierwsze na świecie przejął koreański film akcji pt. "Humint". Za nim uplasowała się nowa "Anakonda", a podium zamyka dokument o życiu Lamara Odoma. Wśród seriali największą popularnością cieszy się trzeci sezon "Xo, Kitty" opowiadającego o nastoletniej swatce (ogólnie była to najchętniej oglądana produkcja w minionym tygodniu). Co poza tym oglądają subskrybenci Netfliksa na świecie? Sprawdźcie sami.
Top 10 filmów Netfliksa na świecie: 30.03-5.04.2026
Birmingham, rok 1940. Pośród chaosu rozszalałej wojny Tommy Shelby opuszcza miejsce wygnania, na które z własnej woli się udał i stawia czoła morderczemu wyzwaniu. Kiedy na szali leży przyszłość jego rodziny i kraju, musi wreszcie zmierzyć się ze swoimi demonami i zdecydować, czy chce zająć się swoim dziedzictwem, czy na zawsze je zniszczyć.
W dystopijnym świecie, w którym panuje niedobór żywności, czarnoskóra rodzina kanadyjskich farmerów, potomków migrantów z czasów wojny secesyjnej, broni swojej posiadłości przed kanibalami./rankingElement]
Doug (Jack Black) i Griff (Paul Rudd) są najlepszymi przyjaciółmi od dzieciństwa i zawsze marzyli o nakręceniu remake'u swojego ulubionego filmu wszech czasów: kinowego klasyka – "Anakonda". Kiedy kryzys wieku średniego popycha ich do podjęcia tego wyzwania, wyruszają w głąb Amazonii, aby rozpocząć zdjęcia. Jednak sytuacja staje się poważna, gdy pojawia się prawdziwa gigantyczna anakonda, zamieniając ich komicznie chaotyczny plan filmowy w śmiertelnie niebezpieczne miejsce. Film, który tak bardzo chcą nakręcić? Może właśnie doprowadzić ich do śmierci...
Wolf Entertainment i Alfred Street Industries zapraszają na serial dokumentalny "Wydział Zabójstw: Nowy Jork" o niektórych z najgłośniejszych przestępstw popełnionych w mieście, które nigdy nie śpi. Elitarni detektywi opowiadają tu o śledztwach, które wpłynęły na ich kariery. Oto ich historie.
(Sezon 2) "One Piece", epicka piracka przygoda Netflixa, powraca z drugim sezonem, w którym pojawią się jeszcze groźniejsi przeciwnicy i skrajnie niebezpieczne misje. Luffy i Słomkowi wyruszają w rejs po niezwykłej Grand Line - legendarnym obszarze na morzu, gdzie na każdym kroku czyhają niebezpieczeństwa i niesamowite przygody. Podczas podróży przez tę nieprzewidywalną krainę w poszukiwaniu największego skarbu świata napotkają dziwaczne wyspy i mnóstwo nowych, groźnych wrogów.