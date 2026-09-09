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Netflix: Top 10 tygodnia - widzowie zainteresowani "Śmiercią żony pastora"

Filmweb
https://www.filmweb.pl/news/Netflix%3A+Top+10+film%C3%B3w+i+seriali+tygodnia+na+%C5%9Bwiecie.+31.08-06.09.2026-168499
Netflix: Top 10 tygodnia - widzowie zainteresowani &quot;Śmiercią żony pastora&quot;
"Dżentelmeni" wrócili z drugim sezonem, ale nie zdołał się on na ten moment przebić na szczyt listy najpopularniejszych seriali Netfliksa na świecie - to miejsce zajmuje bowiem "Śmierć żony pastora". Jeśli chodzi o filmy, liderem jest nadal horror "Szeptacz", który radzi sobie pomimo stosunkowo chłodnych recenzji. Sprawdźcie, co jeszcze znalazło się na liście.

Top 10 filmów Netfliksa na świecie: 31.08-06.09.2026



10
plakat filmu 13 minut

13 Minutes
2021
1h 48m

Katastroficzny

Kanada

USA

Katastroficzny

W małym amerykańskim miasteczku Minninnewah, mieszkańcy zaczynają kolejny dzień. Matka Natura ma jednak wobec nich inne plany. Mają tylko 13 minut na szukanie schronienia, zanim największe w historii tornado spustoszy miasto, zmuszając ich do walki i ochronę najbliższych.


9
plakat filmu Shrek

2001
1h 30m

Animacja

Komedia

Familijny

USA

Animacja

Komedia

Familijny

By odzyskać swój dom, brzydki ogr z gadatliwym osłem wyruszają uwolnić piękną księżniczkę.


8
plakat filmu Grand Theft Auto VI: Szersze spojrzenie

Grand Theft Auto VI: An Extended Look
2026
26m

Krótkometrażowy

Akcja

Animacja dla dorosłych

USA

Krótkometrażowy

Akcja

Animacja dla dorosłych

Zobacz najnowszą ewolucję przełomowej serii Grand Theft Auto.


7
plakat filmu Korpus weteranów

The Hard Corps
2005
1h 50m

Akcja

USA

Akcja

Weteran wojenny podejmuje się ochrony majętnego przedsiębiorcy. Tworzy w tym celu grupę podobnych sobie byłych żołnierzy.


6
plakat filmu Alpha

2026
2h 20m

Thriller

Akcja

Indie

Thriller

Akcja

Podpułkownik Lakhawat szkoli dziewczynę o imieniu Sita, w której krwi płynie serum "Alfa". Dzięki niemu posiada nadludzkie zdolności i potencjał, by stać się najlepszą żołnierką.


5
plakat filmu Punkty zwrotne: Pokolenie 11 września

Turning Point: Generation 9/11
2026
1h 39m

Dokumentalny

USA

Dokumentalny

Poprzez relacje świadków i ocalałych twórcy dokumentu badają, jak zamachy z 11 września naznaczyły całe pokolenie 25 lat później.


4
plakat filmu Gandhari

2026
1h 56m

Thriller

Indie

Thriller

Kiedy matka podczas porwania traci córkę i wzrok, postanawia wziąć sprawy w swoje ręce i dopaść winnych.


3
plakat filmu Pojmanie El Chapo

La captura
2026
1h 32m

Kryminał

Akcja

Thriller

Meksyk

Kryminał

Akcja

Thriller

Dwóch meksykańskich policjantów próbuje przetrwać ostatnie godziny zmiany po tym, jak weszli w drogę bezlitosnemu szefowi kartelu.


2
plakat filmu Tajemnicza kobieta

Den hemmelige kvinde
2026
1h 58m

Kryminał

Dramat

Psychologiczny

Dania

Kryminał

Dramat

Psychologiczny

Cierpiąca na amnezję kobieta odkrywa, że ma rodzinę i imperium spedycyjne. Wraca do swojej bogatej i pozornie idealnej przeszłości, aby odkryć, dlaczego odeszła.


1
plakat filmu Szeptacz

The Whisper Man
2026
1h 53m

Psychologiczny

Thriller

Kryminał

USA

Wielka Brytania

Psychologiczny

Thriller

Kryminał

Wdowiec, którego syn zniknął, prosi o pomoc swojego dawno niewidzianego ojca - emerytowanego detektywa, który wysłał do więzienia związanego ze sprawą seryjnego mordercę.



Top 10 seriali Netfliksa na świecie: 31.08-06.09.2026



10
plakat filmu Danny Go!

2020

USA

(Sezon 2) Podnoszący na duchu program dla dzieci, pełen muzyki, wygłupów i lekcji rozwijających nieograniczoną kreatywność. Danny Go zachęca do dołączenia do tej pełnej wyobraźni przygody.


9
plakat filmu Krwawa ofiara

Blodsoffer
2026 -
50m

Kryminał

Thriller

Szwecja

Kryminał

Thriller

(Sezon 1) Po brutalnym morderstwie dwóch policjantów nieustępliwy detektyw niechętnie łączy siły ze swoim ojcem, byłym policjantem, aby złapać sprawcę.


8
plakat filmu Ekspresowe dokumenty

Instadocs
2026 -
30m

Dokumentalny

True crime

USA

Dokumentalny

True crime

(Odc: Samolot przynęta) Poważne zagrożenie, potajemna ucieczka i... turecki wóz cateringowy? Dokument wykorzystuje relacje z pierwszej ręki do ustalenia, co stało się w Air Force One.


7
plakat filmu The Early Spring

Zao Chun Qing Lang
2026 -
47m

Melodramat

Chiny

Melodramat

(Sezon 1) Świeżo upieczona absolwentka Shang Zhitao dołącza jako nowicjuszka do czołowej globalnej agencji reklamowej. Jej bezpośredni szef, Luan Nian, już pierwszego dnia sugeruje jej rezygnację, jednak dziewczyna nie daje za wygraną. Pokonując presję i liczne wyzwania, wyrasta na wysokiej klasy specjalistkę.


6
plakat filmu Dżentelmeni

The Gentlemen
2024 -
50m

Akcja

Komedia kryminalna

USA

Wielka Brytania

Akcja

Komedia kryminalna

(Sezon 1) Kiedy arystokrata Eddie dziedziczy rodzinną posiadłość, odkrywa, że ​​jest ona siedzibą narkotykowego imperium, a jego właściciele nigdzie się nie wybierają.


5
plakat filmu Outer Banks

2020 -
50m

Dramat

Przygodowy

Dla młodzieży

USA

Dramat

Przygodowy

Dla młodzieży

(Sezon 5) Na pełnej kontrastów wyspie w Karolinie Północnej John B i jego grupa przyjaciół odkrywają tajemnice i przeżywają przygody, poszukując zaginionego skarbu.


4
plakat filmu Pułapka na myszy

Deuljwi
2026
57m

Thriller

Kryminał

Korea Południowa

Thriller

Kryminał

(Miniserial) Pisarz-samotnik zostaje okradziony z tożsamości i musi podjąć współpracę z bezlitosnym lichwiarzem, żeby odzyskać swoje życie od człowieka zwanego Szczurem.


3
plakat filmu Dżentelmeni

The Gentlemen
2024 -
50m

Akcja

Komedia kryminalna

USA

Wielka Brytania

Akcja

Komedia kryminalna

(Sezon 2) Gdy arystokrata Eddie dziedziczy imperium trawki, zmienia się z księcia w barona narkotykowego i wchodzi w układ z przestępczą dynastią, która ma własne plany.


2
plakat filmu Tyler Perry's Beauty in Black

2024 -
49m

Dramat

USA

Dramat

(Sezon 3) Życie striptizerki bardzo się zmienia, kiedy nawiązuje relacje z bogatą dysfunkcyjną rodziną, stojącą za kosmetycznym imperium i parającą się handlem ludźmi.


1
plakat filmu Śmierć żony pastora

Death of the Pastor's Wife
2026
45m

Dokumentalny

True crime

USA

Dokumentalny

True crime

(Miniserial) Co się stało z Micą Miller? Ten serial dokumentalny mówi o jej pełnym perspektyw życiu, toksycznym małżeństwie i tajemniczych okolicznościach śmierci.


"Szeptacz" - zwiastun



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