Netflix: Top 10 tygodnia - widzowie zainteresowani "Śmiercią żony pastora"

"Dżentelmeni" wrócili z drugim sezonem, ale nie zdołał się on na ten moment przebić na szczyt listy najpopularniejszych seriali Netfliksa na świecie - to miejsce zajmuje bowiem "Śmierć żony pastora". Jeśli chodzi o filmy, liderem jest nadal horror "Szeptacz", który radzi sobie pomimo stosunkowo chłodnych recenzji. Sprawdźcie, co jeszcze znalazło się na liście.
Top 10 filmów Netfliksa na świecie: 31.08-06.09.2026
W małym amerykańskim miasteczku Minninnewah, mieszkańcy zaczynają kolejny dzień. Matka Natura ma jednak wobec nich inne plany. Mają tylko 13 minut na szukanie schronienia, zanim największe w historii tornado spustoszy miasto, zmuszając ich do walki i ochronę najbliższych.
(Sezon 1) Świeżo upieczona absolwentka Shang Zhitao dołącza jako nowicjuszka do czołowej globalnej agencji reklamowej. Jej bezpośredni szef, Luan Nian, już pierwszego dnia sugeruje jej rezygnację, jednak dziewczyna nie daje za wygraną. Pokonując presję i liczne wyzwania, wyrasta na wysokiej klasy specjalistkę.