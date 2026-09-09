Netflix: Top 10 tygodnia - widzowie zainteresowani "Śmiercią żony pastora"

Top 10 filmów Netfliksa na świecie: 31.08-06.09.2026

10 13 minut 13 Minutes 2021 1h 48m Katastroficzny Lindsay Gossling Kanada USA Katastroficzny Thora Birch Amy Smart W małym amerykańskim miasteczku Minninnewah, mieszkańcy zaczynają kolejny dzień. Matka Natura ma jednak wobec nich inne plany. Mają tylko 13 minut na szukanie schronienia, zanim największe w historii tornado spustoszy miasto, zmuszając ich do walki i ochronę najbliższych.



6 Alpha 2026 2h 20m Thriller Akcja Shiv Rawail Indie Thriller Akcja Alia Bhatt Sharvari Podpułkownik Lakhawat szkoli dziewczynę o imieniu Sita, w której krwi płynie serum "Alfa". Dzięki niemu posiada nadludzkie zdolności i potencjał, by stać się najlepszą żołnierką.



4 Gandhari 2026 1h 56m Thriller Devashish Makhija Indie Thriller Taapsee Pannu Ishwak Singh Kiedy matka podczas porwania traci córkę i wzrok, postanawia wziąć sprawy w swoje ręce i dopaść winnych.



Top 10 seriali Netfliksa na świecie: 31.08-06.09.2026

10 Danny Go! 2020 USA (Sezon 2) Podnoszący na duchu program dla dzieci, pełen muzyki, wygłupów i lekcji rozwijających nieograniczoną kreatywność. Danny Go zachęca do dołączenia do tej pełnej wyobraźni przygody.

7 The Early Spring Zao Chun Qing Lang 2026 - 47m Melodramat Chiny Melodramat (Sezon 1) Świeżo upieczona absolwentka Shang Zhitao dołącza jako nowicjuszka do czołowej globalnej agencji reklamowej. Jej bezpośredni szef, Luan Nian, już pierwszego dnia sugeruje jej rezygnację, jednak dziewczyna nie daje za wygraną. Pokonując presję i liczne wyzwania, wyrasta na wysokiej klasy specjalistkę.



"Szeptacz" - zwiastun