Netflix: Top 10 tygodnia - widzowie sięgają po "W cudzej skórze"

"Człowiek w ogniu" kontynuuje swoją dobrą passę - podobnie jak w zeszłym tygodniu, był najchętniej oglądanym serialem Netfliksa na świecie. Wśród filmów prym wiodło animowane "W cudzej skórze", wyprzedzając "Alfę" oraz "Niezwykle szlachetne stworzenia". Globalnie zabrakło miejsca dla polskiej edycji "Love is Blind" (choć u nas cieszyła się niemałą popularnością). Jakie inne produkcje oglądali widzowie na świecie? Sprawdźcie poniżej.

Top 10 filmów Netfliksa na świecie: 4.05-10.05.2026



10
2026
1h 53m

Komedia

Szwecja

Bezrobotna Agneta przyjmuje ofertę pracy jako au pair w Prowansji, gdzie czekają na nią niezliczone kulinarne przyjemności i niespodziewane przebudzenie.


9
Jennifer's Body
2009
1h 47m

Horror

USA

Pewna siebie licealistka zostaje opętana przez żądnego krwi demona.


8
2025
1h 30m

Komedia

Włochy

Na kilka dni przed urodzinami bogatego spadkobiercy znika jego córka. W jej poszukiwaniu mężczyzna jest zmuszony odbyć drogę szlakiem pielgrzymek do Santiago de Compostela.


7
Mi querida señorita
2026
1h 56m

Melodramat

Hiszpania

Melodramat

Młoda kobieta z tradycyjnej rodziny dowiaduje się, że jest osobą interseksualną. Gdy zaczyna poznawać siebie i swoją tożsamość płciową, nieoczekiwanie znajduje miłość.


6
KPop Demon Hunters
2025
1h 39m

Animacja

Fantasy

Musical

USA

Gwiazdy K-popu Rumi, Mira i Zoey w przerwach między koncertami na pełnych stadionach bronią fanów przed nadnaturalnymi zagrożeniami, korzystając ze swoich tajemnych mocy.


5
Mechanic: Resurrection
2016
1h 38m

Akcja

Francja

USA

Zabójca wykonuje niezwykle trudne zlecenia, aby uratować ukochaną.


4
Lueat Rak Nakkha
2026
2h 7m

Melodramat

Akcja

Tajlandia

Ścigana z powodu rzadkiej grupy krwi kobieta znajduje schronienie w ramionach zabójcy, którego kocha, by razem mogli walczyć o przetrwanie.


3
Remarkably Bright Creatures
2026
1h 51m

Dramat

USA

Oparty na książkowym bestsellerze dramat, w którym pewna wdowa podejmuje pracę w oceanarium, gdzie zaprzyjaźnia się z mądrą ośmiornicą i zagubionym młodym mężczyzną.


2
Apex
2026
1h 35m

Thriller

Akcja

Australia

Islandia

Kanada

USA

Pogrążona w żałobie kobieta, testująca granice swoich możliwości na australijskim odludziu, zostaje wciągnięta w pokrętną grę zabójcy, który widzi w niej łatwą ofiarę.


1
Swapped
2026
1h 41m

Familijny

Komedia

Animacja

Hiszpania

USA

Małe leśne stworzenie i majestatyczny ptak zamieniają się ciałami i muszą połączyć siły, aby przetrwać najbardziej zwariowaną przygodę swojego życia.



Top 10 seriali Netfliksa na świecie: 4.05-10.05.2026



10
2021 - 2024
43m

Fantasy

Dramat

USA

(Sezon 1) W samym środku Los Angeles, w miejscu La Brea powstaje ogromne zapadlisko, pochłaniające część miasta wraz z ludźmi. Ci, którzy w niego wpadają, trafiają do tajemniczej i niebezpiecznej pradawnej krainy, gdzie aby przetrwać muszą się zjednoczyć./rankingElement]

9
2026
56m

Stand-up

Talent-show

USA

(Sezon 1) Kevin Hart podróżuje po kraju ze znanymi komikami, szukając nowej gwiazdy stand-upu. Zwycięzcę wybierają widzowie, biorąc udział w głosowaniu.


8
Lord of the Flies
2026
58m

Dramat

Thriller

Austria

Wielka Brytania

(Miniserial) Adaptacja powieści Goldinga z 1954 r. Grupa brytyjskich chłopców na bezludnej wyspie próbuje rządzić, co kończy się katastrofą.


7
1993
1h

Rozrywkowy

Sportowy

USA

(Program) Przełomowa seria walk WWE i pełne dramatyzmu starcia, w których na ring wchodzą niezrównane gwiazdy sportu. Transmisja na żywo co tydzień.


6
Unchosen
2026 -
45m

Psychologiczny

Dramat

Wielka Brytania

(Sezon 1) Niebezpieczny romans młodej matki z zamkniętej sekty z nowo poznanym tajemniczym mężczyzną wydobywa na światło dzienne mroczne pragnienia i głęboko skrywane tajemnice.


5
Running Point
2025 -
30m

Komedia

Sportowy

USA

(Sezon 2) Nawrócona imprezowiczka musi udowodnić swoją wartość jako biznesmenka, gdy nieoczekiwanie zostaje prezeską profesjonalnej drużyny koszykarskiej, należącej do rodziny.


4
Legends
2026 -
59m

Kryminał

Dramat

Wielka Brytania

(Sezon 1) Grupa urzędników pod przykrywką próbuje rozpracować brytyjskie gangi narkotykowe. Serial inspirowany nieznaną wcześniej prawdziwą historią z lat 90.


3
Worst Ex Ever
2024 -
58m

True crime

Dokumentalny

USA

(Sezon 2) Serial dokumentalny "Koszmarni eks" powraca z drugim sezonem, pełnym szokujących relacji, niepokojących nagrań z kamer nasobnych i sugestywnych animowanych rekonstrukcji zdarzeń, które razem składają się na przerażające historie o zdradzie, przemocy i kłamstwie, ujawniające sekrety potwornych związków i budzących odrazę partnerów.


2
Should I Marry a Murderer?
2026
50m

Dokumentalny

True crime

Wielka Brytania

(Miniserial) Serial dokumentalny, w którym narzeczona mężczyzny oskarżonego o morderstwo opowiada, jak kontynuowała związek, aby zdobyć dowody zbrodni.


1
Man on Fire
2026 -
47m

Dramat

Sensacyjny

USA

(Sezon 1) Dręczony przez przeszłość i ścigany przez wrogów weteran sił specjalnych walczy o utrzymanie przy życiu nastolatki na niebezpiecznych ulicach Rio de Janeiro.


