Netflix: Top 10 tygodnia - widzowie chcą oglądać "Zwierzęta"

Top 10 filmów Netfliksa na świecie: 5.10-11.10.2026

2 Żyjemy dalej Doing Life 2026 1h 48m Dramat Tyler Perry USA Dramat Naomi Baker Jay Reeves Samotna matka i były więzień tworzą nietypowy związek. Zaczynają od czułych listów, by w końcu otworzyć drzwi do odkupienia, nadziei i miłości wbrew wszystkiemu.

1 Zwierzęta Animals 2026 1h 48m Dramat Thriller Ben Affleck USA Dramat Thriller Ben Affleck Kerry Washington Kandydat na burmistrza Los Angeles i jego żona desperacko zbierają pieniądze na okup za porwanego syna i dokonują wyborów, które mogą zrujnować ich poukładane życie.

Top 10 seriali Netfliksa na świecie: 5.10-11.10.2026

5 Mojo Brookzz: I Know You Lying 2026 Stand-up USA Stand-up Dyon Brooks (Program) „Kradnący show Mojo Brookzz bez ogródek rozlicza się z dziwacznymi partnerami, szaloną kulturą BBL i gigantycznym prezentem na coming out dla swojej siostrzenicy w swoim debiutanckim programie specjalnym na Netfliksie.



3 Doktor X Dakteo X: Hayang mafiaui sidae 2026 - 1h 6m Dramat Jung-rim Lee Korea Południowa Dramat Ji-won Kim Jung-eun Lee (Sezon 1) W szpitalu zdominowanym przez ego i korupcję zjawia się tajemnicza, genialna chirurżka i mimo ostrego sprzeciwu podejmuje się leczenia pozornie beznadziejnych przypadków.

"Zwierzęta" - zwiastun