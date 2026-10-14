Newsy Filmy Netflix: Top 10 tygodnia - widzowie chcą oglądać "Zwierzęta"
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Netflix: Top 10 tygodnia - widzowie chcą oglądać "Zwierzęta"

Filmweb
https://www.filmweb.pl/news/Netflix%3A+Top+10+film%C3%B3w+i+seriali+tygodnia+na+%C5%9Bwiecie.+5.10-11.10.2026-169078
Netflix: Top 10 tygodnia - widzowie chcą oglądać &quot;Zwierzęta&quot;
"Zwierzęta" Bena Afflecka może i nie zebrały przechylnych recenzji, ale za to cieszą się dużą popularnością. Film bez problemu trafił na listę najchętniej oglądanych na świecie. Co ciekawe, w TOP10 tym razem znalazła się m.in. cała seria "Epoka lodowcowa". Jeśli chodzi o seriale, w "W głębinach" (kolejna nowość) był najchętniej przez widzów tytułem. Więcej szczegółów na poniższych listach. 

Top 10 filmów Netfliksa na świecie: 5.10-11.10.2026



10
plakat filmu Noc oczyszczenia: Żegnaj Ameryko

The Forever Purge
2021
1h 43m

Thriller

Sci-Fi

USA

Thriller

Sci-Fi

Zasady corocznej Nocy Oczyszczenia zostają złamane, gdy część morderców postanawia kontynuować rzeź nawet po nastaniu świtu.


9
plakat filmu Epoka lodowcowa 4: Wędrówka kontynentów

Ice Age: Continental Drift
2012
1h 28m

Animacja

Komedia

Przygodowy

USA

Animacja

Komedia

Przygodowy

Maniek, Diego i Sid muszą stawić czoła kolejnym wyzwaniom, w tym wędrówce kontynentów, która może zagrozić przyszłości ich świata.


8
plakat filmu Seryjny wdowiec: Dopóki śmierć nas nie rozłączy

The Widower: 'Til Death Do Us Part
2026
1h 31m

Dokumentalny

True crime

USA

Dokumentalny

True crime

Dziennikarz i detektyw odkrywają prawdę o zabójcy, którego urok osobisty był kamuflażem dla serii nieudanych małżeństw i podejrzanych zgonów.
 

7
plakat filmu Unabomber

2026
1h 37m

Dramat

Psychologiczny

Kryminał

USA

Dramat

Psychologiczny

Kryminał

Inspirowany prawdziwą historią dramat o przemianie Teda Kaczynskiego z genialnego studenta Harvardu i uczestnika badań naukowych w Unabombera poszukiwanego przez FBI.


6
plakat filmu Epoka lodowcowa 2: Odwilż

Ice Age 2: The Meltdown
2006
1h 31m

Przygodowy

Animacja

Komedia

USA

Przygodowy

Animacja

Komedia

Maniek, Sid i Diego odkrywając, że epoka lodowcowa dobiega końca, postanawiają uciec przed niebezpieczeństwem.


5
plakat filmu Epoka lodowcowa 3: Era dinozaurów

Ice Age: Dawn of the Dinosaurs
2009
1h 34m

Przygodowy

Animacja

Komedia

USA

Przygodowy

Animacja

Komedia

Stado prehistorycznych przyjaciół wyrusza do zaginionego świata dinozaurów, by pomóc leniwcowi Sidowi.


4
plakat filmu Epoka lodowcowa: Mocne uderzenie

Ice Age: Collision Course
2016
1h 39m

Animacja

Komedia

Przygodowy

USA

Animacja

Komedia

Przygodowy

Mamut Maniek, leniwiec Sid i tygrys Diego wraz z pozostałymi członkami stada opuszczają dotychczasowy dom, aby uratować się przed kosmicznym kataklizmem, który zagraża całemu światu.


3
plakat filmu Epoka lodowcowa

Ice Age
2002
1h 21m

Animacja

Przygodowy

Komedia

USA

Animacja

Przygodowy

Komedia

W czasie wielkiej migracji zwierząt tygrys szablozębny, mamut i leniwiec starają się oddać ludzkie dziecko jego plemieniu.


2
plakat filmu Żyjemy dalej

Doing Life
2026
1h 48m

Dramat

USA

Dramat

Samotna matka i były więzień tworzą nietypowy związek. Zaczynają od czułych listów, by w końcu otworzyć drzwi do odkupienia, nadziei i miłości wbrew wszystkiemu.
 

1
plakat filmu Zwierzęta

Animals
2026
1h 48m

Dramat

Thriller

USA

Dramat

Thriller

Kandydat na burmistrza Los Angeles i jego żona desperacko zbierają pieniądze na okup za porwanego syna i dokonują wyborów, które mogą zrujnować ich poukładane życie.



Top 10 seriali Netfliksa na świecie: 5.10-11.10.2026



10
plakat filmu WWE Monday Night RAW

1993
1h

Rozrywkowy

Sportowy

USA

Rozrywkowy

Sportowy

(Sezon 29) Przełomowa seria walk WWE i pełne dramatyzmu starcia, w których na ring wchodzą niezrównane gwiazdy sportu. Transmisja na żywo co tydzień.

9
plakat filmu Burmistrz Kingstown

Mayor of Kingstown
2021 - 2026
53m

Thriller

Kryminał

Kanada

USA

Thriller

Kryminał

(Sezon 1) Rodzina McLusky rządzi miastem, w którym jedynym dobrze prosperującym biznesem jest więziennictwo, dążąc do porządku i sprawiedliwości tam, gdzie ich nie ma.

8
plakat filmu Moje serce bije tylko przy tobie

Nareul chungjeonhaejwo
2026
1h 3m

Fantasy

Komedia rom.

Korea Południowa

Fantasy

Komedia rom.

(Miniserial) Wspomagany sztucznym sercem dziedzic firmowej fortuny spotyka bardzo "elektryzującą" kobietę. Szybko zaczyna między nimi iskrzyć.


7
plakat filmu Potwory

Monsters
2022
53m

Biograficzny

Kryminał

Dramat

USA

Biograficzny

Kryminał

Dramat

(Historia Lizzie Borden) Gnębiona przez ojca i okrutną macochę Lizzie Borden szokuje świat niewyobrażalnym morderstwem.


6
plakat filmu Znam cię

Seni Tanıyorum
2026 -
50m

Thriller

Turcja

Thriller

(Sezon 1) Funda jest rozdarta między macierzyństwem a karierą artystki, dlatego z wdzięcznością przyjmuje pomoc. Pełna tajemnic nowa niania może jednak nieprzyjemnie ją zaskoczyć.


5
plakat filmu Mojo Brookzz: I Know You Lying

2026

Stand-up

USA

Stand-up

(Program) „Kradnący show Mojo Brookzz bez ogródek rozlicza się z dziwacznymi partnerami, szaloną kulturą BBL i gigantycznym prezentem na coming out dla swojej siostrzenicy w swoim debiutanckim programie specjalnym na Netfliksie.


4
plakat filmu Percy Jackson i bogowie olimpijscy

Percy Jackson and the Olympians
2023 -
39m

Fantasy

Przygodowy

Dla młodzieży

USA

Fantasy

Przygodowy

Dla młodzieży

(Sezon 1) Półbóg Percy Jackson prowadzi wyprawę przez Amerykę, aby zapobiec wojnie między bogami olimpijskimi.


3
plakat filmu Doktor X

Dakteo X: Hayang mafiaui sidae
2026 -
1h 6m

Dramat

Korea Południowa

Dramat

(Sezon 1) W szpitalu zdominowanym przez ego i korupcję zjawia się tajemnicza, genialna chirurżka i mimo ostrego sprzeciwu podejmuje się leczenia pozornie beznadziejnych przypadków.


2
plakat filmu Na wschód od Edenu

East of Eden
2026
59m

Dramat obyczajowy

USA

Dramat obyczajowy

(Miniserial) Na początku XX wieku piekielnie niezależna kobieta doprowadza do kłótni braci, dając początek sadze, która kształtuje dwa pokolenia.


1
plakat filmu W głębinach

Below
2026
40m

Fantasy

Thriller

Kanada

Fantasy

Thriller

(Miniserial) Kiedy tajemniczy morski stwór zaczyna siać postrach w nadmorskim miasteczku, pewien rybak staje do walki o swoją rodzinę, społeczność i odchodzące w przeszłość zwyczaje.


"Zwierzęta" - zwiastun



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