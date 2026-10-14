Netflix: Top 10 tygodnia - widzowie chcą oglądać "Zwierzęta"

"Zwierzęta" Bena Afflecka może i nie zebrały przechylnych recenzji, ale za to cieszą się dużą popularnością. Film bez problemu trafił na listę najchętniej oglądanych na świecie. Co ciekawe, w TOP10 tym razem znalazła się m.in. cała seria "Epoka lodowcowa". Jeśli chodzi o seriale, w "W głębinach" (kolejna nowość) był najchętniej przez widzów tytułem. Więcej szczegółów na poniższych listach.
Top 10 filmów Netfliksa na świecie: 5.10-11.10.2026
(Program) „Kradnący show Mojo Brookzz bez ogródek rozlicza się z dziwacznymi partnerami, szaloną kulturą BBL i gigantycznym prezentem na coming out dla swojej siostrzenicy w swoim debiutanckim programie specjalnym na Netfliksie.