VOD / Seriale / Filmy

Netflix: Top 10 tygodnia - "Morderczy żywioł" atakuje

https://www.filmweb.pl/news/Netflix%3A+Top+10+film%C3%B3w+i+seriali+tygodnia+na+%C5%9Bwiecie.+6.04-12.04.2026-166093
źródło: Materiały prasowe
"Morderczy żywioł" nie zebrał pozytywnych opinii (także u nas), ale cieszy się popularnością widzów - globalnie to właśnie film Tommy’ego Wirkoli uplasował się na pierwszym miejscu wśród pełnometrażowych produkcji. Wśród seriali dominowało z kolei dokumentalne "Zaufaj mi: Fałszywy prorok". Sprawdźcie, jakie inne produkcje oglądali widzowie na świecie. 

Top 10 filmów Netfliksa na świecie: 6.04-12.04.2026



10
plakat filmu Gru i Minionki: Pod przykrywką

Despicable Me 4
2024
1h 35m

Animacja

Przygodowy

Komedia

USA

Gru, Lucy, Margo, Edith i Agnes witają nowego członka rodziny, Gru Juniora, który zamierza dręczyć swojego ojca. Gru stawia czoła nowemu nemezis w postaci Maxime Le Mal i jego dziewczyny Valentiny, a rodzina jest zmuszona do ucieczki.


9
plakat filmu K-popowe łowczynie demonów

KPop Demon Hunters
2025
1h 39m

Animacja

Fantasy

Musical

USA

Gwiazdy K-popu Rumi, Mira i Zoey w przerwach między koncertami na pełnych stadionach bronią fanów przed nadnaturalnymi zagrożeniami, korzystając ze swoich tajemnych mocy.


8
plakat filmu Humint

Hyuminteu
2026
1h 59m

Akcja

Szpiegowski

Korea Południowa

Podczas śledztwa w sprawie przestępstwa popełnionego niedaleko Władywostoku w Rosji dochodzi do starcia agentów wywiadu Korei Południowej i Północnej.


7
plakat filmu Jumanji: Przygoda w dżungli

Jumanji: Welcome to the Jungle
2017
1h 59m

Przygodowy

Fantasy

USA

Czworo przyjaciół odkrywa starą grę, która przenosi ich w świat dżungli. Aby powrócić do rzeczywistości, muszą stawić czoło niebezpiecznym przygodom.


6
plakat filmu Pole rażenia

Striking Distance
1993
1h 41m

Thriller

Akcja

USA

Policjant Tom Hardy postanawia wbrew przepisom kontynuować śledztwo, od którego został wcześniej odsunięty.


5
plakat filmu Poczuj mój głos

Non abbiam bisogno di parole
2026
2h

Dramat

Komedia

Włochy

Nieśmiała nastolatka, która jako jedyna w swojej rodzinie słyszy, odkrywa u siebie talent wokalny i musi wybierać między poczuciem obowiązku a własną drogą.


4
plakat filmu Jedz, módl się, szczekaj

Eat Pray Bark
2026
1h 31m

Komedia

Niemcy

Pięcioro zdesperowanych właścicieli psów zabiera swoje niesforne czworonogi do legendarnego tresera w górach, ale to nie one potrzebują szkolenia.


3
plakat filmu Anakonda

Anaconda
2025
1h 40m

Przygodowy

Komedia

Akcja

USA

Doug (Jack Black) i Griff (Paul Rudd) są najlepszymi przyjaciółmi od dzieciństwa i zawsze marzyli o nakręceniu remake'u swojego ulubionego filmu wszech czasów: kinowego klasyka – "Anakonda". Kiedy kryzys wieku średniego popycha ich do podjęcia tego wyzwania, wyruszają w głąb Amazonii, aby rozpocząć zdjęcia. Jednak sytuacja staje się poważna, gdy pojawia się prawdziwa gigantyczna anakonda, zamieniając ich komicznie chaotyczny plan filmowy w śmiertelnie niebezpieczne miejsce. Film, który tak bardzo chcą nakręcić? Może właśnie doprowadzić ich do śmierci...


2
plakat filmu Prawda o tragedii Moriah Wilson

The Truth and Tragedy of Moriah Wilson
2026
1h 37m

Dokumentalny

True crime

USA

Poznaj historię za sensacyjnymi nagłówkami o życiu i morderstwie profesjonalnej kolarki Moriah Wilson i jak daleko posunął się sprawca, by uniknąć ręki sprawiedliwości.


1
plakat filmu Morderczy żywioł

Thrash
2026
1h 23m

Thriller

Akcja

Australia

USA

Gdy katastrofalny huragan uderza w nadmorskie miasteczko, pozostawieni bez pomocy mieszkańcy muszą zmierzyć się z przybierającymi wodami, pełnymi wygłodniałych rekinów.




Top 10 seriali Netfliksa na świecie: 6.04-12.04.2026



10
plakat filmu Pani sprzątająca

The Cleaning Lady
2022 - 2025
45m

Dramat

Kryminał

USA

(Sezon 1) Kambodżańska lekarka przyjeżdża do USA, aby uratować życie chorego syna. Kiedy system zawodzi i zmusza ją do ukrycia, staje się “sprzątaczką” dla organizacji przestępczej, wykorzystując przy tym swoją nieprzeciętną inteligencję.


9
plakat filmu WWE Monday Night RAW

1993
1h

Rozrywkowy

Sportowy

USA

(Sezon 29) Przełomowa seria walk WWE i pełne dramatyzmu starcia, w których na ring wchodzą niezrównane gwiazdy sportu. Transmisja na żywo co tydzień.


8
plakat filmu Bloodhounds

Sa-nyang-gae-deul
2023 -
1h

Thriller

Akcja

Korea Południowa

(Sezon 1) Dwóch młodych bokserów łączy siły z dobrym samarytaninem, aby pokonać bezwzględnego lichwiarza, który poluje na zdesperowanych klientów.


7
plakat filmu Harry Hole

Detective Hole
2026 -
49m

Kryminał

Thriller

Norwegia

USA

Wielka Brytania

(Sezon 1) Seria rytualnych morderstw wstrząsa Oslo. Uzdolniony detektyw musi złożyć kawałki układanki, lawirując między korupcją i własnymi demonami, aby schwytać sprawcę.


6
plakat filmu Tu zdarzy się coś strasznego

Something Very Bad Is Going to Happen
2026 -
46m

Psychologiczny

Horror

USA

(Sezon 1) Panna młoda ma przeczucie, że podczas jej ślubu zdarzy się coś okropnego, a im bliżej ołtarza, tym gorzej.


5
plakat filmu Miłość w spektrum: USA

Love on the Spectrum U.S.
2022 -
41m

Dokumentalny

USA

(Sezon 4) W tym romantycznym serialu dokumentalnym osoby w spektrum autyzmu poszukują miłości i próbują odnaleźć się w świecie współczesnych randek i związków.


4
plakat filmu Danny Go!

2020

USA

Kto ma ochotę na taniec, śpiew i zabawę? Danny Go i przyjaciele zapraszają na przygody z dala od kanapy i interaktywne gry edukacyjne.


3
plakat filmu Bloodhounds

Sa-nyang-gae-deul
2023 -
1h

Thriller

Akcja

Korea Południowa

(Sezon 2) W obliczu bezwzględnych wrogów dwaj młodzi bokserzy łączą siły i ryzykują życiem oraz zdrowiem, żeby wymierzyć sprawiedliwość i ochronić swoich bliskich.


2
plakat filmu Xo, Kitty

2023 -
29m

Romans

Dla młodzieży

USA

(Sezon 3) Nastoletnia swatka Kitty idzie za głosem serca i przenosi się do elitarnego liceum w Seulu. Tam uczy się, że życie, miłość i rodzina bywają bardzo, bardzo skomplikowane.


1
plakat filmu Zaufaj mi: Fałszywy prorok

Trust Me: The False Prophet
2026
49m

Dokumentalny

True crime

USA

(Miniserial) Serial dokumentalny, w którym ekspertka od sekt i filmowiec infiltrują poligamiczną grupę, aby doprowadzić do osądzenia samozwańczego proroka.


"Morderczy żywioł" - zwiastun



