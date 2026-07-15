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Netflix: Top 10 tygodnia - na fotelu lidera bez zmian

Filmweb
https://www.filmweb.pl/news/Netflix%3A+Top+10+film%C3%B3w+i+seriali+tygodnia+na+%C5%9Bwiecie.+6.07-12.07.2026-167565
Netflix: Top 10 tygodnia - na fotelu lidera bez zmian
"Za wszelką cenę" kontynuuje swoją dominację wśród najchętniej oglądanych seriali Netfliksa na świecie. Wciąż świetnie poczyna sobie także trzecia część przygód Enoli Holmes, która globalnie już kolejny raz zwyciężyła w kategorii filmowej. Sprawdźcie, co jeszcze cieszyło się popularnością na świecie.

Top 10 filmów Netfliksa na świecie: 6.07-12.07.2026



10
plakat filmu Stary Henry

Old Henry
2021
1h 39m

Western

USA

Western

Rolnik przyjmuje pod swój dach rannego mężczyznę z torbą gotówki. Kiedy banda przychodzi po pieniądze, musi zdecydować, komu zaufać.


9
plakat filmu Szybcy i wściekli 9

F9
2021
2h 25m

Akcja

Kanada

USA

Tajlandia

Akcja

Cypher prosi Jakoba o pomoc w zemście na Domie i jego drużynie.


8
plakat filmu Rust Creek

2018
1h 48m

Thriller

USA

Thriller

Studentka jadąca na rozmowę kwalifikacyjną gubi się i rozpoczyna walkę o przetrwanie w lasach stanu Kentucky.


7
plakat filmu Braciszek

Little Brother
2026
1h 40m

Komedia

USA

Komedia

Uporządkowany świat znanego agenta nieruchomości wywraca się do góry nogami, gdy w jego życiu pojawia się ekscentryczny młodszy brat.


6
plakat filmu As palestry

Ikka
2026
2h 20m

Thriller

Kryminał

Dramat sądowy

Indie

Thriller

Kryminał

Dramat sądowy

Chcąc ocalić życie bliskiej osoby, znany prawnik podejmuje się obrony człowieka, którego uważa za winnego - zmagając się na każdym kroku z własnym sumieniem.


5
plakat filmu Zabójcza portierka

The Doorman
2020
1h 37m

Thriller

Akcja

USA

Thriller

Akcja

Była żołnierz marines zostaje portierem w nowojorskim apartamentowcu, nie wiedząc, że zamieszkuje go jej rodzina. Tymczasem do budynku wkracza poszukujący cennych dzieł sztuki gang złodziei.


4
plakat filmu Aż po kres

Jusqu'au bout
2026
1h 42m

Dramat

Francja

Dramat

Poświęciła wszystko, aby zostać matką, więc kiedy jej syn zaczyna chorować, Jada nie cofnie się przed niczym, aby znaleźć dawcę i go uratować - bez względu na cenę.


3
plakat filmu Wiadomości dla Isabelle

Voicemails for Isabelle
2026
1h 58m

Komedia rom.

USA

Komedia rom.

Zabawne wyznania młodej kobiety nagrywane na pocztę głosową jej zmarłej siostry przez przypadek trafiają do nieznajomego, który zaczyna się w niej zakochiwać.


2
plakat filmu Rozbitkowie: Koszmarna katastrofa

Shipwrecked: Nightmare at Sea
2026
1h 29m

Dokumentalny

USA

Dokumentalny

Dzięki niepublikowanym wcześniej nagraniom i relacjom ocalałych ten dokument odtwarza katastrofę luksusowego wycieczkowca w 2012 roku.


1
plakat filmu Enola Holmes 3

2026
1h 48m

Przygodowy

Kryminał

USA

Przygodowy

Kryminał

Zniknięcie Sherlocka wciąga detektyw Enolę Holmes w niebezpieczną i pełną przygód sprawę, komplikując jej ślubne plany na Malcie.



Top 10 seriali Netfliksa na świecie: 6.07-12.07.2026



10
plakat filmu Salish i Jordan Matter

Salish & Jordan Matter
2026
30m

Reality-show

Młodzieżowy

USA

Reality-show

Młodzieżowy

(Sezon 2) Salish i Jordan Matterowie to duet córki i ojca, który w tej kompilacji najpopularniejszych treści realizuje swoje szalone pomysły i podejmuje ekstremalne wyzwania.


9
plakat filmu Nie boję się

No tengo miedo
2026
44m

Dramat

Meksyk

Dramat

(Miniserial) Dziesięciolatek zauważa przerażającą scenę i poznaje brutalną prawdę o życiu, desperacji i walce o przetrwanie w miasteczku, które znalazło się na skraju upadku.


8
plakat filmu Człowiek para

Gasu Ningen
2026 -
54m

Thriller

Sci-Fi

Japonia

Thriller

Sci-Fi

(Sezon 1) Śmierć na żywo w telewizji. Winowajca, który zmienił się w gaz. Zakulisowy projekt, w którym wyzyskano i porzucono słabszych. Jeden śledczy podążający za mroczną prawdą.


7
plakat filmu Poligamista

The Polygamist
2026 -
26m

Dramat

RPA

Dramat

(Sezon 1) Gwiazda mediów społecznościowych, Joyce, prowadzi życie małżeńskie jak z obrazka - do czasu, gdy miłosne podboje jej męża wywołują skandal i kryzys emocjonalny.


6
plakat filmu Dam ci lekcję

Chamgyoyuk
2026
1h 4m

Dramat

Akcja

Korea Południowa

Dramat

Akcja

(Miniserial) Gdy w szkołach brakuje szacunku, do akcji wkraczają niekonwencjonalni inspektorzy, aby dać ostre lekcje, których próżno szukać w podręcznikach.


5
plakat filmu Awatar: Ostatni władca wiatru

Avatar: The Last Airbender
2024 -
55m

Fantasy

Przygodowy

USA

Fantasy

Przygodowy

(Sezon 2) Aktorska adaptacja popularnego serialu animowanego o Aangu, młodym Awatarze, który uczy się panowania nad czterema żywiołami - wodą, ziemią, ogniem i powietrzem - aby przywrócić równowagę w świecie, któremu zagraża przerażający Naród Ognia. W sezonie 2, po słodko-gorzkim zwycięstwie i uratowaniu Północnego Plemienia Wody przed inwazją Narodu Ognia, Awatar Aang, Katara i Sokka przegrupowują siły i wyruszają na kolejną misję, aby przekonać nieuchwytnego Króla Ziemi do pomocy w walce ze straszliwym Władcą Ognia Ozai.


4
plakat filmu Domek na prerii

Little House on the Prairie
2026 -
49m

Przygodowy

Familijny

USA

Przygodowy

Familijny

(Sezon 1) Zżyta rodzina Ingallów buduje nowe życie na zachodnich rubieżach Ameryki, gdzie radość obcowania z przyrodą przeplata się z trudami walki o przetrwanie.


3
plakat filmu Najgorsi sąsiedzi

Worst Neighbor Ever
2026
56m

Dokumentalny

True crime

USA

Dokumentalny

True crime

(Miniserial) Serial dokumentalny przedstawia prawdziwe historie koszmarnych sąsiadów - od odrażających oszustw po bezsensowne, brutalne akty zemsty.


2
plakat filmu Reaktywacja agenta Kima

Kim bujang
2026 -
1h 5m

Kryminał

Thriller

Korea Południowa

Kryminał

Thriller

(Sezon 1) Skromny człowiek, którego córka znika, sięga po swoje umiejętności, nabyte w służbach specjalnych, żeby ją odnaleźć, ale zwraca na siebie uwagę niewłaściwych ludzi.


1
plakat filmu Za wszelką cenę

I Will Find You
2026
41m

Dramat

Kryminał

Thriller

USA

Dramat

Kryminał

Thriller

(Miniserial) Niesłusznie osadzony w więzieniu za morderstwo syna ojciec wyrusza na desperacką misję ratunkową, gdy dowiaduje się, że chłopiec wciąż żyje.


'Za wszelką cenę" - zwiastun






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