Netflix: Top 10 tygodnia - na fotelu lidera bez zmian

"Za wszelką cenę" kontynuuje swoją dominację wśród najchętniej oglądanych seriali Netfliksa na świecie. Wciąż świetnie poczyna sobie także trzecia część przygód Enoli Holmes, która globalnie już kolejny raz zwyciężyła w kategorii filmowej. Sprawdźcie, co jeszcze cieszyło się popularnością na świecie.
Top 10 filmów Netfliksa na świecie: 6.07-12.07.2026
(Sezon 2) Aktorska adaptacja popularnego serialu animowanego o Aangu, młodym Awatarze, który uczy się panowania nad czterema żywiołami - wodą, ziemią, ogniem i powietrzem - aby przywrócić równowagę w świecie, któremu zagraża przerażający Naród Ognia. W sezonie 2, po słodko-gorzkim zwycięstwie i uratowaniu Północnego Plemienia Wody przed inwazją Narodu Ognia, Awatar Aang, Katara i Sokka przegrupowują siły i wyruszają na kolejną misję, aby przekonać nieuchwytnego Króla Ziemi do pomocy w walce ze straszliwym Władcą Ognia Ozai.