Netflix: Top 10 tygodnia - na fotelu lidera bez zmian

Top 10 filmów Netfliksa na świecie: 6.07-12.07.2026

7 Braciszek Little Brother 2026 1h 40m Komedia Matt Spicer USA Komedia John Cena Eric André Uporządkowany świat znanego agenta nieruchomości wywraca się do góry nogami, gdy w jego życiu pojawia się ekscentryczny młodszy brat.

Top 10 seriali Netfliksa na świecie: 6.07-12.07.2026

5 Awatar: Ostatni władca wiatru Avatar: The Last Airbender 2024 - 55m Fantasy Przygodowy Michael Goi Roseanne Liang USA Fantasy Przygodowy Gordon Cormier Kiawentiio (Sezon 2) Aktorska adaptacja popularnego serialu animowanego o Aangu, młodym Awatarze, który uczy się panowania nad czterema żywiołami - wodą, ziemią, ogniem i powietrzem - aby przywrócić równowagę w świecie, któremu zagraża przerażający Naród Ognia. W sezonie 2, po słodko-gorzkim zwycięstwie i uratowaniu Północnego Plemienia Wody przed inwazją Narodu Ognia, Awatar Aang, Katara i Sokka przegrupowują siły i wyruszają na kolejną misję, aby przekonać nieuchwytnego Króla Ziemi do pomocy w walce ze straszliwym Władcą Ognia Ozai.

'Za wszelką cenę" - zwiastun