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Netflix: Top 10 tygodnia - "Dżentelmeni" na prowadzeniu

Filmweb
https://www.filmweb.pl/news/Netflix%3A+Top+10+film%C3%B3w+i+seriali+tygodnia+na+%C5%9Bwiecie.+7.09-13.09.2026-168615
Netflix: Top 10 tygodnia - &quot;Dżentelmeni&quot; na prowadzeniu
Ostatnim razem "Dżentelmenom" nie udało się osiągnąć szczytu listy, ale teraz drugi sezon produkcji z Theo Jamesem zajął fotel lidera wśród seriali. Jeżeli chodzi o filmy, triumfowała produkcja "Małżeństwa i ich przekleństwa 3". Co jeszcze oglądali widzowie Netfliksa na świecie? Sprawdźcie poniżej.

Top 10 filmów Netfliksa na świecie: 7.09-13.09.2026



10
plakat filmu Pojmanie El Chapo

La captura
2026
1h 32m

Kryminał

Akcja

Thriller

Meksyk

Kryminał

Akcja

Thriller

Dwóch meksykańskich policjantów próbuje przetrwać ostatnie godziny zmiany po tym, jak weszli w drogę bezlitosnemu szefowi kartelu.


9
plakat filmu Korpus weteranów

The Hard Corps
2005
1h 50m

Akcja

USA

Akcja

Weteran wojenny podejmuje się ochrony majętnego przedsiębiorcy. Tworzy w tym celu grupę podobnych sobie byłych żołnierzy.


8
plakat filmu Ci, którzy życzą mi śmierci

Those Who Wish Me Dead
2021
1h 39m

Thriller

Kanada

USA

Thriller

Nastolatek jest świadkiem morderstwa, za co ściga go dwóch zabójców. Chłopiec trafia pod opiekę strażaczki, która stara się go ochronić zarówno przed prześladowcami, jak i pożarem otaczającego ich lasu.


7
plakat filmu Małe rzeczy

The Little Things
2021
2h 8m

Kryminał

Dramat

Thriller

USA

Kryminał

Dramat

Thriller

Zastępca szeryfa hrabstwa Kern, Joe Deacon, zwany Deke (Washington), zostaje wysłany do Los Angeles z prostym z pozoru zadaniem zebrania dowodów rzeczowych. Na miejscu jednak wikła się w poszukiwania seryjnego zabójcy, który terroryzuje miasto. Prowadzący obławę miejscowy sierżant Jim Baxter (Malek) pod wrażeniem policyjnego nosa Deke’a nieoficjalnie angażuje go do pomocy. Baxter nie ma jednak pojęcia, że śledztwo przywołuje echa z przeszłości Deke’a i ujawnia niepokojące sekrety, które mogą zagrozić nie tylko dochodzeniu.


6
plakat filmu Vishwanath & Sons

2026
2h 41m

Romans

Indie

Romans

Sanjay Vishwanath, bogaty biznesmen oraz były olimpijczyk, jest naciskany przez swoją matkę, by się ożenił i miał dzieci. Zamiast tradycyjnego małżeństwa mężczyzna decyduje się na posiadanie dziecka za pośrednictwem anonimowej surogatki.


5
plakat filmu Punkty zwrotne: Pokolenie 11 września

Turning Point: Generation 9/11
2026
1h 39m

Dokumentalny

USA

Dokumentalny

Poprzez relacje świadków i ocalałych twórcy dokumentu badają, jak zamachy z 11 września naznaczyły całe pokolenie 25 lat później.


4
plakat filmu Tajemnicza kobieta

Den hemmelige kvinde
2026
1h 58m

Psychologiczny

Dramat

Kryminał

Dania

Psychologiczny

Dramat

Kryminał

Cierpiąca na amnezję kobieta odkrywa, że ma rodzinę i imperium spedycyjne. Wraca do swojej bogatej i pozornie idealnej przeszłości, aby odkryć, dlaczego odeszła.


3
plakat filmu Gandhari

2026
1h 56m

Thriller

Indie

Thriller

Kiedy matka podczas porwania traci córkę i wzrok, postanawia wziąć sprawy w swoje ręce i dopaść winnych.


2
plakat filmu Szeptacz

The Whisper Man
2026
1h 53m

Kryminał

Thriller

Psychologiczny

USA

Wielka Brytania

Kryminał

Thriller

Psychologiczny

Wdowiec, którego syn zniknął, prosi o pomoc swojego dawno niewidzianego ojca - emerytowanego detektywa, który wysłał do więzienia związanego ze sprawą seryjnego mordercę.


1
plakat filmu Małżeństwa i ich przekleństwa 3

Why Did I Get Married Again?
2026
1h 51m

Dramat

Komedia

USA

Dramat

Komedia

Znajome pary spotykają się na ślubie córki Marcusa i Angeli, gdzie dawne dramaty odżywają, a wszyscy zastanawiają się, jakie przekleństwa niosą ze sobą małżeństwa.



Top 10 seriali Netfliksa na świecie: 7.09-13.09.2026



10
plakat filmu Udręki serca

Mal de amores
2026 -
1h

Kostiumowy

Melodramat

Meksyk

Kostiumowy

Melodramat

(Sezon 1) W czasie rewolucji meksykańskiej Emilia Sauri realizuje marzenie o zostaniu lekarką i odrzuca skostniałe normy, dążąc do miłości, niezależności i poczucia celu.


9
plakat filmu The Early Spring

Zao Chun Qing Lang
2026 -
47m

Melodramat

Chiny

Melodramat

(Sezon 1) Świeżo upieczona absolwentka Shang Zhitao dołącza jako nowicjuszka do czołowej globalnej agencji reklamowej. Jej bezpośredni szef, Luan Nian, już pierwszego dnia sugeruje jej rezygnację, jednak dziewczyna nie daje za wygraną. Pokonując presję i liczne wyzwania, wyrasta na wysokiej klasy specjalistkę.


8
plakat filmu WWE Monday Night RAW

1993
1h

Rozrywkowy

Sportowy

USA

Rozrywkowy

Sportowy

(Sezon 29) Przełomowa seria walk WWE i pełne dramatyzmu starcia, w których na ring wchodzą niezrównane gwiazdy sportu. Transmisja na żywo co tydzień.


7
plakat filmu Tyler Perry's Beauty in Black

2024 -
49m

Dramat

USA

Dramat

(Sezon 3) Życie striptizerki bardzo się zmienia, kiedy nawiązuje relacje z bogatą dysfunkcyjną rodziną, stojącą za kosmetycznym imperium i parającą się handlem ludźmi.


6
plakat filmu Krwawa ofiara

Blodsoffer
2026 -
50m

Kryminał

Thriller

Szwecja

Kryminał

Thriller

("Samolot przynęta") Poważne zagrożenie, potajemna ucieczka i... turecki wóz cateringowy? Dokument wykorzystuje relacje z pierwszej ręki do ustalenia, co stało się w Air Force One.


5
plakat filmu Kłamstwo idealne

De Eetclub
2026 -
52m

Dramat

Thriller

Holandia

Dramat

Thriller

(Sezon 1) Gdy w pożarze domu ginie członek grupy złożonej z czterech idealnych par, pozostali muszą zakwestionować wszystko, co - jak im się zdawało - wiedzieli o sobie nawzajem.


4
plakat filmu Dziewczyna z załogi

Crew Girl
2026 -
46m

Dla młodzieży

Sportowy

Melodramat

Kanada

Dla młodzieży

Sportowy

Melodramat

(Sezon 1) Skandal w rodzinie powoduje, że młoda wioślarka Teagan Tao przeprowadza się do małego miasta i dołącza do chłopięcej drużyny. Zaczyna się rywalizacja i walka o uczucia.


3
plakat filmu Dżentelmeni

The Gentlemen
2024 -
50m

Akcja

Komedia kryminalna

USA

Wielka Brytania

Akcja

Komedia kryminalna

(Sezon 1) Kiedy arystokrata Eddie dziedziczy rodzinną posiadłość, odkrywa, że ​​jest ona siedzibą narkotykowego imperium, a jego właściciele nigdzie się nie wybierają.


2
plakat filmu Śmierć żony pastora

Death of the Pastor's Wife
2026
45m

Dokumentalny

True crime

USA

Dokumentalny

True crime

(Miniserial) Co się stało z Micą Miller? Ten serial dokumentalny mówi o jej pełnym perspektyw życiu, toksycznym małżeństwie i tajemniczych okolicznościach śmierci.


1
plakat filmu Dżentelmeni

The Gentlemen
2024 -
50m

Akcja

Komedia kryminalna

USA

Wielka Brytania

Akcja

Komedia kryminalna

(Sezon 2) Gdy arystokrata Eddie dziedziczy imperium trawki, zmienia się z księcia w barona narkotykowego i wchodzi w układ z przestępczą dynastią, która ma własne plany.


"Dżentelmeni" - zwiastun 2. sezonu



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