Netflix: Top 10 tygodnia - "Dżentelmeni" na prowadzeniu

Ostatnim razem "Dżentelmenom" nie udało się osiągnąć szczytu listy, ale teraz drugi sezon produkcji z Theo Jamesem zajął fotel lidera wśród seriali. Jeżeli chodzi o filmy, triumfowała produkcja "Małżeństwa i ich przekleństwa 3". Co jeszcze oglądali widzowie Netfliksa na świecie? Sprawdźcie poniżej.
Top 10 filmów Netfliksa na świecie: 7.09-13.09.2026
Nastolatek jest świadkiem morderstwa, za co ściga go dwóch zabójców. Chłopiec trafia pod opiekę strażaczki, która stara się go ochronić zarówno przed prześladowcami, jak i pożarem otaczającego ich lasu.
Zastępca szeryfa hrabstwa Kern, Joe Deacon, zwany Deke (Washington), zostaje wysłany do Los Angeles z prostym z pozoru zadaniem zebrania dowodów rzeczowych. Na miejscu jednak wikła się w poszukiwania seryjnego zabójcy, który terroryzuje miasto. Prowadzący obławę miejscowy sierżant Jim Baxter (Malek) pod wrażeniem policyjnego nosa Deke’a nieoficjalnie angażuje go do pomocy. Baxter nie ma jednak pojęcia, że śledztwo przywołuje echa z przeszłości Deke’a i ujawnia niepokojące sekrety, które mogą zagrozić nie tylko dochodzeniu.
Sanjay Vishwanath, bogaty biznesmen oraz były olimpijczyk, jest naciskany przez swoją matkę, by się ożenił i miał dzieci. Zamiast tradycyjnego małżeństwa mężczyzna decyduje się na posiadanie dziecka za pośrednictwem anonimowej surogatki.
(Sezon 1) Świeżo upieczona absolwentka Shang Zhitao dołącza jako nowicjuszka do czołowej globalnej agencji reklamowej. Jej bezpośredni szef, Luan Nian, już pierwszego dnia sugeruje jej rezygnację, jednak dziewczyna nie daje za wygraną. Pokonując presję i liczne wyzwania, wyrasta na wysokiej klasy specjalistkę.