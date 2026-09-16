Netflix: Top 10 tygodnia - "Dżentelmeni" na prowadzeniu

Top 10 filmów Netfliksa na świecie: 7.09-13.09.2026

7 Małe rzeczy The Little Things 2021 2h 8m Kryminał Dramat Thriller John Lee Hancock USA Kryminał Dramat Thriller Denzel Washington Rami Malek Zastępca szeryfa hrabstwa Kern, Joe Deacon, zwany Deke (Washington), zostaje wysłany do Los Angeles z prostym z pozoru zadaniem zebrania dowodów rzeczowych. Na miejscu jednak wikła się w poszukiwania seryjnego zabójcy, który terroryzuje miasto. Prowadzący obławę miejscowy sierżant Jim Baxter (Malek) pod wrażeniem policyjnego nosa Deke’a nieoficjalnie angażuje go do pomocy. Baxter nie ma jednak pojęcia, że śledztwo przywołuje echa z przeszłości Deke’a i ujawnia niepokojące sekrety, które mogą zagrozić nie tylko dochodzeniu.

6 Vishwanath & Sons 2026 2h 41m Romans Venky Atluri Indie Romans Suriya Mamitha Baiju Sanjay Vishwanath, bogaty biznesmen oraz były olimpijczyk, jest naciskany przez swoją matkę, by się ożenił i miał dzieci. Zamiast tradycyjnego małżeństwa mężczyzna decyduje się na posiadanie dziecka za pośrednictwem anonimowej surogatki.



3 Gandhari 2026 1h 56m Thriller Devashish Makhija Indie Thriller Taapsee Pannu Ishwak Singh Kiedy matka podczas porwania traci córkę i wzrok, postanawia wziąć sprawy w swoje ręce i dopaść winnych.



Top 10 seriali Netfliksa na świecie: 7.09-13.09.2026

9 The Early Spring Zao Chun Qing Lang 2026 - 47m Melodramat Chiny Melodramat (Sezon 1) Świeżo upieczona absolwentka Shang Zhitao dołącza jako nowicjuszka do czołowej globalnej agencji reklamowej. Jej bezpośredni szef, Luan Nian, już pierwszego dnia sugeruje jej rezygnację, jednak dziewczyna nie daje za wygraną. Pokonując presję i liczne wyzwania, wyrasta na wysokiej klasy specjalistkę.



"Dżentelmeni" - zwiastun 2. sezonu