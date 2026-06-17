Netflix: Top 10 tygodnia - "Dam ci lekcję" na szczycie

Top 10 filmów Netfliksa na świecie: 8.06-14.06.2026

8 Fast Charlie 2023 1h 30m Akcja Phillip Noyce USA Akcja Pierce Brosnan Morena Baccarin Charlie Swift, mężczyzna pełniący usługi w półświatku, ma problem z kolejnym zleceniem. Otóż ciało zabitego przez niego mężczyzny nie posiada głowy, a on dostanie zapłatę za zabójstwo tylko wtedy, gdy możliwa będzie identyfikacja ciała.

7 Bhooth Bangla 2026 2h 55m Komedia Horror Priyadarshan Indie Komedia Horror Akshay Kumar Tabu Mężczyzna dziedziczy pałac na wsi i planuje zorganizować tam ślub swojej siostry, jednak dziwne, nadprzyrodzone wydarzenia oraz panika wśród mieszkańców zmuszają go do zbadania przeszłości posiadłości.

2 Instynkt macierzyński Maternal Instinct 2026 1h 36m True crime Dokumentalny Jessica Dimmock USA True crime Dokumentalny Policja zatrzymuje kobietę, która twierdzi, że właśnie urodziła, ale dziecko ani krew nie należą do niej. Na oczach widzów rozpada się misternie utkana sieć kłamstw.

Top 10 seriali Netfliksa na świecie: 8.06-14.06.2026

10 Nemezis Nemesis 2026 - 58m Kryminał Thriller USA Kryminał Thriller Matthew Law Y'lan Noel (Sezon 1) Nieustępliwy policjant wpada w obsesję na punkcie przebiegłego złodzieja, odpowiedzialnego za serię brawurowych skoków. Ten pojedynek na intelekt może wygrać tylko jeden.

4 Outlast: Razem po wygraną Outlast 2023 43m Reality-show USA Reality-show (Sezon 3 - "Dżungla") Na odległej tropikalnej wyspie 16 uczestników musi przetrwać starcie z żywiołami, przechytrzyć rywali i utrzymać się w zespole, żeby mieć szansę na 1 mln dolarów.

"Dam ci lekcję" - zwiastun