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Netflix: Top 10 tygodnia - "Dam ci lekcję" na szczycie

Filmweb
https://www.filmweb.pl/news/Netflix%3A+Top+10+film%C3%B3w+i+seriali+tygodnia+na+%C5%9Bwiecie.+8.06-14.06.2026-167128
Netflix: Top 10 tygodnia - &quot;Dam ci lekcję&quot; na szczycie
"Biurowy romans" to aktualnie nadal najpopularniejszy globalnie film Netfliksa - komedia romantyczna z Jennifer Lopez utrzymała pozycję lidera. Na świecie powodzeniem cieszyły się polskie "Kolory zła: Czerń", które zajęły najniższy stopień podium. Jeśli chodzi o seriale, triumf wiódło koreańskie "Dam ci lekcję". Sprawdźcie, jakie inne produkcje oglądali subskrybenci Netfliksa na całym świecie.

Top 10 filmów Netfliksa na świecie: 8.06-14.06.2026



10
plakat filmu Maa Behen

2026
2h 7m

Komedia kryminalna

Indie

Komedia kryminalna

Gdy kłopoty pukają do drzwi, matka i jej skłócone córki próbują zatuszować zbrodnię we wścibskiej społeczności, gdzie żaden sekret nie jest bezpieczny.


9
plakat filmu K-popowe łowczynie demonów

KPop Demon Hunters
2025
1h 39m

Fantasy

Musical

Animacja

USA

Fantasy

Musical

Animacja

Gwiazdy K-popu Rumi, Mira i Zoey w przerwach między koncertami na pełnych stadionach bronią fanów przed nadnaturalnymi zagrożeniami, korzystając ze swoich tajemnych mocy.


8
plakat filmu Fast Charlie

2023
1h 30m

Akcja

USA

Akcja

Charlie Swift, mężczyzna pełniący usługi w półświatku, ma problem z kolejnym zleceniem. Otóż ciało zabitego przez niego mężczyzny nie posiada głowy, a on dostanie zapłatę za zabójstwo tylko wtedy, gdy możliwa będzie identyfikacja ciała.


7
plakat filmu Bhooth Bangla

2026
2h 55m

Komedia

Horror

Indie

Komedia

Horror

Mężczyzna dziedziczy pałac na wsi i planuje zorganizować tam ślub swojej siostry, jednak dziwne, nadprzyrodzone wydarzenia oraz panika wśród mieszkańców zmuszają go do zbadania przeszłości posiadłości.


6
plakat filmu Morderstwo Rachel Nickell

The Murder of Rachel Nickell
2026
1h 35m

True crime

Dokumentalny

Wielka Brytania

True crime

Dokumentalny

Młoda matka zostaje zabita w biały dzień na błoniach Wimbledonu - na oczach swojego dwuletniego synka. Dokument o tej jak dotąd niewyjaśnionej sprawie.


5
plakat filmu W cudzej skórze

Swapped
2026
1h 41m

Familijny

Animacja

Komedia

Hiszpania

USA

Familijny

Animacja

Komedia

Małe leśne stworzenie i majestatyczny ptak zamieniają się ciałami i muszą połączyć siły, aby przetrwać najbardziej zwariowaną przygodę swojego życia.


4
plakat filmu Kobieta z portu

La desconocida
2026
1h 49m

Kryminał

Thriller

Argentyna

Hiszpania

Kryminał

Thriller

W kontenerze zostaje znaleziona kobieta, która nie pamięta, kim jest. Dwoje detektywów próbuje ustalić jej tożsamość i dowiedzieć się, komu zależy na jej śmierci.


3
plakat filmu Kolory zła: Czerń

2026
1h 50m

Thriller

Kryminał

Polska

Thriller

Kryminał

Kiedy z sennego miasteczka znika chłopiec, nowo przeniesiony prokurator zaczyna odkrywać nieoczekiwane powiązania z dawną sprawą zaginięcia.


2
plakat filmu Instynkt macierzyński

Maternal Instinct
2026
1h 36m

True crime

Dokumentalny

USA

True crime

Dokumentalny

Policja zatrzymuje kobietę, która twierdzi, że właśnie urodziła, ale dziecko ani krew nie należą do niej. Na oczach widzów rozpada się misternie utkana sieć kłamstw.


1
plakat filmu Biurowy romans

Office Romance
2026
1h 54m

Komedia rom.

USA

Komedia rom.

Zmysłowa komedia romantyczna o tajnym romansie biurowym i chaosie, jaki wywołują pracoholicy, gdy zaczynają myśleć sercem.



Top 10 seriali Netfliksa na świecie: 8.06-14.06.2026



10
plakat filmu Nemezis

Nemesis
2026 -
58m

Kryminał

Thriller

USA

Kryminał

Thriller

(Sezon 1) Nieustępliwy policjant wpada w obsesję na punkcie przebiegłego złodzieja, odpowiedzialnego za serię brawurowych skoków. Ten pojedynek na intelekt może wygrać tylko jeden.


9
plakat filmu WWE Monday Night RAW

1993
1h

Rozrywkowy

Sportowy

USA

Rozrywkowy

Sportowy

(Sezon 29) Przełomowa seria walk WWE i pełne dramatyzmu starcia, w których na ring wchodzą niezrównane gwiazdy sportu. Transmisja na żywo co tydzień.


8
plakat filmu Rosario Tijeras

2016 - 2026
44m

Dramat

Meksyk

Dramat

(Sezon 5) Kobieta, która dorasta w niebezpiecznej dzielnicy, przekształca swoje pragnienie zemsty w mroczną legendę, stając się zarówno mitem, jak i przekleństwem ulic, które ją ukształtowały.


7
plakat filmu Mój królewski wróg

Meotjinsinsegye
2026
1h 11m

Komedia rom.

Korea Południowa

Komedia rom.

(Sezon 1) Skazana na śmierć intrygantka z epoki Joseon otwiera oczy we współczesnym Seulu, gdzie bezwzględny dziedzic konglomeratu może być jej szansą na zmienienie swojego losu.


6
plakat filmu Cztery pory roku

The Four Seasons
2025 -
32m

Komedia rom.

USA

Komedia rom.

(Sezon 2) Wieloletnia przyjaźń trzech małżeństw zostaje poddana próbie, gdy jedno z nich się rozwodzi, co utrudnia kontynuację tradycji wspólnych weekendów raz na kwartał.


5
plakat filmu Słodkie magnolie

Sweet Magnolias
2020 -
50m

Dramat

USA

Dramat

(Sezon 5) Wieloletnie przyjaciółki Maddie, Helen i Dana Sue z miasteczka Serenity na południu USA wspierają się w trudnych chwilach, dotyczących związków, życia rodzinnego i pracy.


4
plakat filmu Outlast: Razem po wygraną

Outlast
2023
43m

Reality-show

USA

Reality-show

(Sezon 3 - "Dżungla") Na odległej tropikalnej wyspie 16 uczestników musi przetrwać starcie z żywiołami, przechytrzyć rywali i utrzymać się w zespole, żeby mieć szansę na 1 mln dolarów.


3
plakat filmu Michael Jackson: Werdykt

Michael Jackson: The Verdict
2026
52m

Dokumentalny

True crime

USA

Dokumentalny

True crime

(Miniserial) Ten obszerny dokument analizuje proces Michaela Jacksona i jego złożone konsekwencje poprzez wypowiedzi jego najważniejszych uczestników, obecnych na sali rozpraw.


2
plakat filmu Jedyny świadek

The Witness
2026
51m

Dramat

Kryminał

USA

Wielka Brytania

Dramat

Kryminał

(Miniserial) Partner Rachel Nickell usiłuje chronić ich dwuletniego syna, jedynego świadka morderstwa matki, podczas źle prowadzonego śledztwa. Serial oparty na faktach.


1
plakat filmu Dam ci lekcję

Chamgyoyuk
2026
1h 4m

Dramat

Akcja

Korea Południowa

Dramat

Akcja

(Miniserial) Gdy w szkołach brakuje szacunku, do akcji wkraczają niekonwencjonalni inspektorzy, aby dać ostre lekcje, których próżno szukać w podręcznikach.


"Dam ci lekcję" - zwiastun



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