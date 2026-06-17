Netflix: Top 10 tygodnia - "Dam ci lekcję" na szczycie

"Biurowy romans" to aktualnie nadal najpopularniejszy globalnie film Netfliksa - komedia romantyczna z Jennifer Lopez utrzymała pozycję lidera. Na świecie powodzeniem cieszyły się polskie "Kolory zła: Czerń", które zajęły najniższy stopień podium. Jeśli chodzi o seriale, triumf wiódło koreańskie "Dam ci lekcję". Sprawdźcie, jakie inne produkcje oglądali subskrybenci Netfliksa na całym świecie.
Top 10 filmów Netfliksa na świecie: 8.06-14.06.2026
Charlie Swift, mężczyzna pełniący usługi w półświatku, ma problem z kolejnym zleceniem. Otóż ciało zabitego przez niego mężczyzny nie posiada głowy, a on dostanie zapłatę za zabójstwo tylko wtedy, gdy możliwa będzie identyfikacja ciała.
Mężczyzna dziedziczy pałac na wsi i planuje zorganizować tam ślub swojej siostry, jednak dziwne, nadprzyrodzone wydarzenia oraz panika wśród mieszkańców zmuszają go do zbadania przeszłości posiadłości.