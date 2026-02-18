Netflix: Top 10 tygodnia – Madea nadal wygrywa. Tak samo niemiecki thriller

Top 10 filmów Netfliksa na świecie: 9-15.02.2026

7 Łup The Rip 2026 1h 52m Thriller Kryminał Joe Carnahan USA Thriller Kryminał Matt Damon Ben Affleck Grupa policjantów z Miami odkrywa w rozpadającej się kryjówce miliony dolarów, co szybko sprawia, że tracą do siebie zaufanie. A kiedy o rozmiarze znaleziska dowiadują się ludzie z zewnątrz, już wszystko staje się wątpliwe i nie wiadomo już, kto po czyjej stoi stronie.

3 Śledztwo w sprawie Lucy Letby The Investigation of Lucy Letby 2026 1h 34m Dokumentalny True crime Dominic Sivyer Wielka Brytania Dokumentalny True crime W dokumencie analizowana jest sprawa Lucy Letby, pielęgniarki neonatologicznej skazanej za niewyobrażalne zbrodnie - zabójstwo siedmiorga niemowląt i usiłowanie zabójstwa kolejnych siedmiu. Jej proces wstrząsnął Wielką Brytanią, a wyrok skazujący podzielił opinię publiczną. Film zawiera nigdy wcześniej niepublikowane materiały filmowe oraz bezprecedensowy i ekskluzywny dostęp do osób odgrywających kluczową rolę w tej historii: detektywów, którzy zbudowali sprawę, rodzin poszukujących odpowiedzi, konsultantów szpitalnych, którzy jako pierwsi podnieśli alarm oraz prawników i ekspertów medycznych, którzy kwestionują dowody, zapewniając kompleksowy wgląd w jedną z najbardziej mrocznych zbrodni w Wielkiej Brytanii.

2 W mieście strachu Salve Geral: Irmandade 2026 1h 44m Akcja Thriller Pedro Morelli Brazylia Akcja Thriller Naruna Costa Camilla Damião W momencie kryzysu w Irmandade 18-letnia Elisa, wychowana na marginesie półświatka, zostaje porwana przez skorumpowanych policjantów. Na ratunek rusza jej ciotka Cristina, jedna z liderek gangu, na której rozkaz miasto pogrąża się w fali brutalnych ataków na komisariaty i siły bezpieczeństwa, a Elisa i Cristina stają wobec trudnych pytań na temat sprawiedliwości i przemocy.

Top 10 seriali i programów Netfliksa na świecie: 9-15.02.2026

10 Salvador 2026 - 45m Dramat Thriller Daniel Calparsoro Hiszpania Dramat Thriller Luis Tosar Claudia Salas (Sezon 1) Historia ojca, który odkrywa, że jego córka należy do grupy o profilu neonazistowskim. Aby ją z niej wyciągnąć, musi najpierw zrozumieć, co ją do niej zaprowadziło. Podczas brutalnej ustawki między kibolami dwóch klubów piłkarskich kierowca karetki Salvador Aguirre ratuje swoją ranną córkę Milenę, należącą do grupy ultrasów, propagującej rasizm, przemoc i homofobię - wartości całkowicie sprzeczne z tymi, które jej wpajał.

8 Zabójcza przyjaźń His & Hers 2026 43m Dramat Kryminał Thriller Anja Marquardt William Oldroyd USA Dramat Kryminał Thriller Tessa Thompson Jon Bernthal (Miniserial) Pośród upałów Atlanty łaknąca samotności Anna coraz bardziej oddala się od przyjaciół i zaniedbuje karierę prezenterki wiadomości. Jednak gdy słyszy o morderstwie w Dahlonega - sennym miasteczku, w którym dorastała - Anna wraca do życia, próbując rozpracować tę sprawę i szukając odpowiedzi. Jej zaangażowanie wzbudza podejrzenia detektywa Jacka Harpera, który bierze ją na celownik własnego dochodzenia. Każda historia ma dwie strony - jego i jej - co oznacza, że ktoś zawsze kłamie.

7 Ołowiane dzieci 2026 57m Dramat Maciej Pieprzyca Polska Dramat Joanna Kulig Agata Kulesza (Miniserial) Serial opowiada historię młodej lekarki, Jolanty Wadowskiej-Król, która zauważa, że dzieci mieszkające w okolicy Huty Szopienice masowo zapadają na ołowicę, chorobę wywołaną zatruciem metalami ciężkimi. Po swoim odkryciu bohaterka podejmuje próby ratowania chorych dzieci i mierzy się z opresyjnym, komunistycznym aparatem państwowym. Produkcja przenosi widownię do industrialnego klimatu Górnego Śląska lat 70. To tu, w realiach robotniczego regionu, splatają się niebezpieczne polityczne wpływy i społeczna misja dr Wadowskiej-Król.

6 Miłość jest ślepa Love Is Blind 2020 55m Reality-show Randkowy USA Reality-show Randkowy Nick Lachey Vanessa Lachey (Sezon 10) Bohaterami programu Netflix "Miłość jest ślepa" są single, którzy chcą, by ktoś pokochał ich za to, kim są, a nie za to, jak wyglądają. Decydują się więc na mało standardowe podejście do randkowania i postanawiają zaryzykować spędzenie reszty życia z osobą, której… nie widzieli. Uczestnicy programu odcinają się od świata zewnętrznego i rozmawiają z licznymi potencjalnymi partnerami – a gdy którejś parze uda się nawiązać więź, dochodzi do oświadczyn, po których wreszcie można ujrzeć drugą połówkę. Zaręczona para wraca do świata na zewnątrz i zaczyna planować ślub. W czasie poprzedzającym zbliżającą się wielkimi krokami ceremonię narzeczeni sprawdzają też, czy na bazie wytworzonej więzi uda im się zbudować pełnoprawny związek. Twórcy tego 10-odcinkowego programu, który prowadzą Nick i Vanessa Lachey, próbują odpowiedzieć na pytanie, czy wygląd i wiek naprawdę mają duże znaczenie, czy też miłość rzeczywiście jest ślepa.

1 Zdemaskowani Unfamiliar 2026 - 52m Thriller Dramat Paul Coates Niemcy Thriller Dramat Susanne Wolff Felix Kramer (Sezon 1) Dawni szpiedzy, Simon i Meret, prowadzą kryjówkę w sercu Berlina. Gdy ponownie zaczyna nad nimi wisieć niebezpieczeństwo, o którym myśleli, że już dawno zniknęło, muszą się ukrywać przed zabójcami, rosyjskimi agentami, BND, byłymi kochankami i całą masą ludzi, których skrzywdzili, próbując jednocześnie nie dopuścić do rozpadu swojego małżeństwa.

