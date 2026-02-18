Netflix: Top 10 tygodnia – Madea nadal wygrywa. Tak samo niemiecki thriller

Uniwersum Madei w wydaniu Netfliksa nadal podbija ekrany. Najnowszy film z cyklu autorstwa Tylera Perry’ego – "Joe odwiedza uniwerki" – z miejsca wdrapał się na pierwsze miejsce zestawienia oglądalności filmów na platformie. Świetnym wynikiem może pochwalić się niemiecki thriller "Zdemaskowani", który o włos wyprzedził czwarty sezon "Prawnika z Lincolna". Do Top 10 seriali załapała się także polska produkcja. "Ołowiane dzieci" Macieja Pieprzycy uplasowały się tuż za hitową produkcją zza naszej zachodniej granicy. Jakie pozostałe propozycje podbiły serca widzów z całego świata i trafiły do zestawienia najchętniej oglądanych produkcji w ofercie platformy Netflix? Przekonajcie się poniżej.
Zainspirowany biblijną historią o sile ducha, poświęceniu i nadziei Darren Aronofsky przekłada na język filmu osobistą wizję opowieści o Noem. Russell Crowe wciela się w niej w postać człowieka, który został wybrany do podjęcia wielkiej misji uratowania rodzaju ludzkiego oraz zwierząt przed apokaliptycznym potopem, który ma zniszczyć zepsuty świat. Film podejmuje towarzyszące człowiekowi od zarania dziejów tematy dobra i zła, zniszczenia i miłosierdzia, nadziei oraz rodziny.
Kiedy najlepszy przyjaciel Thando, Charles, zamierza się ożenić, a Thando zgadza się być świadkiem na ślubie młodej pary w Knysnie, oboje muszą zastanowić się, czy są najlepszymi przyjaciółmi, czy też jest pomiędzy nimi prawdziwa miłość, zanim on przejdzie do ołtarza.
Grupa policjantów z Miami odkrywa w rozpadającej się kryjówce miliony dolarów, co szybko sprawia, że tracą do siebie zaufanie. A kiedy o rozmiarze znaleziska dowiadują się ludzie z zewnątrz, już wszystko staje się wątpliwe i nie wiadomo już, kto po czyjej stoi stronie.
Kate (Anna Faris) jest samotną matką, która robi wszystko, żeby zapewnić sobie i dzieciom lepszą przyszłość. Pewnego dnia kobieta zostaje zatrudniona do wysprzątania luksusowego jachtu należącego do rozpieszczonego meksykańskiego playboya o imieniu Leonardo (Eugenio Derbez). Mimo że jest on nieziemsko bogaty, nie zamierza zapłacić kobiecie. Kiedy jednak podczas nocnej imprezy milioner wypada za burtę i traci pamięć, Kate postanawia wykorzystać swoją szansę. Przekonuje go, że od lat są małżeństwem. Sytuacja szybko wymyka się spod kontroli. Tym bardziej, że niespodziewanie Leonardo zaczyna doskonale odnajdywać się w roli przykładnego ojca i męża…
Rumi, Mira i Zoey to gwiazdy K-popu, które - gdy akurat nie koncertują na wypełnionych po brzegi stadionach - potrafią przedzierzgnąć się w nieposkromione łowczynie demonów, zawsze gotowe ochronić fanów przed wszechobecnymi zagrożeniami nie z tego świata. Razem muszą stawić czoła największemu jak dotąd wrogowi - pełnemu nieodpartego uroku konkurencyjnemu boysbandowi, którego członkami tak naprawdę są demony.
Kiedy na wyspie Berk zarówno Wikingom, jak i smokom zagraża starożytne niebezpieczeństwo, przyjaźń między pomysłowym Czkawką i smokiem Szczerbatkiem, staje się kluczem do wspólnej przyszłości dla obu gatunków.
W dokumencie analizowana jest sprawa Lucy Letby, pielęgniarki neonatologicznej skazanej za niewyobrażalne zbrodnie - zabójstwo siedmiorga niemowląt i usiłowanie zabójstwa kolejnych siedmiu. Jej proces wstrząsnął Wielką Brytanią, a wyrok skazujący podzielił opinię publiczną. Film zawiera nigdy wcześniej niepublikowane materiały filmowe oraz bezprecedensowy i ekskluzywny dostęp do osób odgrywających kluczową rolę w tej historii: detektywów, którzy zbudowali sprawę, rodzin poszukujących odpowiedzi, konsultantów szpitalnych, którzy jako pierwsi podnieśli alarm oraz prawników i ekspertów medycznych, którzy kwestionują dowody, zapewniając kompleksowy wgląd w jedną z najbardziej mrocznych zbrodni w Wielkiej Brytanii.
W momencie kryzysu w Irmandade 18-letnia Elisa, wychowana na marginesie półświatka, zostaje porwana przez skorumpowanych policjantów. Na ratunek rusza jej ciotka Cristina, jedna z liderek gangu, na której rozkaz miasto pogrąża się w fali brutalnych ataków na komisariaty i siły bezpieczeństwa, a Elisa i Cristina stają wobec trudnych pytań na temat sprawiedliwości i przemocy.
(Sezon 1) Historia ojca, który odkrywa, że jego córka należy do grupy o profilu neonazistowskim. Aby ją z niej wyciągnąć, musi najpierw zrozumieć, co ją do niej zaprowadziło. Podczas brutalnej ustawki między kibolami dwóch klubów piłkarskich kierowca karetki Salvador Aguirre ratuje swoją ranną córkę Milenę, należącą do grupy ultrasów, propagującej rasizm, przemoc i homofobię - wartości całkowicie sprzeczne z tymi, które jej wpajał.
(Miniserial) Pośród upałów Atlanty łaknąca samotności Anna coraz bardziej oddala się od przyjaciół i zaniedbuje karierę prezenterki wiadomości. Jednak gdy słyszy o morderstwie w Dahlonega - sennym miasteczku, w którym dorastała - Anna wraca do życia, próbując rozpracować tę sprawę i szukając odpowiedzi. Jej zaangażowanie wzbudza podejrzenia detektywa Jacka Harpera, który bierze ją na celownik własnego dochodzenia. Każda historia ma dwie strony - jego i jej - co oznacza, że ktoś zawsze kłamie.
(Miniserial) Serial opowiada historię młodej lekarki, Jolanty Wadowskiej-Król, która zauważa, że dzieci mieszkające w okolicy Huty Szopienice masowo zapadają na ołowicę, chorobę wywołaną zatruciem metalami ciężkimi. Po swoim odkryciu bohaterka podejmuje próby ratowania chorych dzieci i mierzy się z opresyjnym, komunistycznym aparatem państwowym. Produkcja przenosi widownię do industrialnego klimatu Górnego Śląska lat 70. To tu, w realiach robotniczego regionu, splatają się niebezpieczne polityczne wpływy i społeczna misja dr Wadowskiej-Król.
(Sezon 10) Bohaterami programu Netflix "Miłość jest ślepa" są single, którzy chcą, by ktoś pokochał ich za to, kim są, a nie za to, jak wyglądają. Decydują się więc na mało standardowe podejście do randkowania i postanawiają zaryzykować spędzenie reszty życia z osobą, której… nie widzieli. Uczestnicy programu odcinają się od świata zewnętrznego i rozmawiają z licznymi potencjalnymi partnerami – a gdy którejś parze uda się nawiązać więź, dochodzi do oświadczyn, po których wreszcie można ujrzeć drugą połówkę. Zaręczona para wraca do świata na zewnątrz i zaczyna planować ślub. W czasie poprzedzającym zbliżającą się wielkimi krokami ceremonię narzeczeni sprawdzają też, czy na bazie wytworzonej więzi uda im się zbudować pełnoprawny związek. Twórcy tego 10-odcinkowego programu, który prowadzą Nick i Vanessa Lachey, próbują odpowiedzieć na pytanie, czy wygląd i wiek naprawdę mają duże znaczenie, czy też miłość rzeczywiście jest ślepa.
(Miniserial) Zanim aresztowano go w 2019 roku, tajemniczy potentat Jeffrey Epstein przez całe dekady molestował nastolatki, wykorzystując siatkę pomocników, którzy pomagali mu dokonywać przestępstw i je tuszować. Epstein zaczynał skromnie, ale udało mu się okłamać i zmanipulować elity światowej finansjery. Zgromadził niewyobrażalny majątek, prowadząc międzynarodową siatkę handlu ludźmi i przemocy seksualnej. Ten seryjny przestępca seksualny w 2008 roku zawarł z rządem tajny układ, dzięki któremu mógł uniknąć dożywocia i nadal wykorzystywać kobiety. Mrożące krew w żyłach wyznania ofiar Epsteina stanowią główną oś narracji czteroodcinkowego serialu dokumentalnego "Jeffrey Epstein: Obrzydliwie bogaty" w reżyserii Lisy Bryant. Niektóre z nich po raz pierwszy obnażają swoje emocjonalne blizny, chcąc w ten sposób powstrzymać zwyrodnialców - a także amerykański wymiar sprawiedliwości - przed zamknięciem ust kolejnemu pokoleniu.
(Sezon 4) Główną postacią czwartego sezonu serialu "Bridgertonowie" jest Benedict (Luke Thompson) – drugi syn Bridgertonów oraz niespokojna i artystyczna dusza. Mimo że zarówno jego starszy, jak i młodszy brat odnaleźli szczęście w małżeństwie, to dla niego wizja stabilizacji i ożenku jest mało pociągająca… do czasu aż na wyprawionym przez matkę balu maskowym poznaje zniewalającą Srebrną Damę.
(Sezon 4) Czwarty sezon jest adaptacją szóstej książki z serii "Prawnik z Lincolna" zatytułowanej "Prawo niewinności". Mickey Haller (Manuel Garcia Rulfo) musi zmierzyć się z najtrudniejszą sprawą w karierze. Czy uda mu się udowodnić swoją niewinność w sprawie morderstwa byłego klienta, Sama Scalesa? Aby oczyścić imię szefa, jego zespół musi rozwikłać ostatnią intrygę Sama, co zmusza ich do konfrontacji z prokuraturą okręgową, FBI i duchami z przeszłości Mickeya.
(Sezon 1) Dawni szpiedzy, Simon i Meret, prowadzą kryjówkę w sercu Berlina. Gdy ponownie zaczyna nad nimi wisieć niebezpieczeństwo, o którym myśleli, że już dawno zniknęło, muszą się ukrywać przed zabójcami, rosyjskimi agentami, BND, byłymi kochankami i całą masą ludzi, których skrzywdzili, próbując jednocześnie nie dopuścić do rozpadu swojego małżeństwa.