VOD / Seriale / Filmy

Netflix: Top 10 tygodnia - "One Piece" wyprzedza konkurencję

Filmweb
https://www.filmweb.pl/news/Netflix%3A+Top+10+film%C3%B3w+i+seriali+tygodnia+na+%C5%9Bwiecie.+9.03-15.03.2026-165671
W Polsce drugi sezon "One Piece" nie dotarł na szczyt zestawienia najchętniej oglądanych seriali na Netfliksie, ale globalnie udało mu się to osiągnąć (a do TOP 10 załapał się też sezon pierwszy). Za nim uplasował się dokument "Czego nie wiemy o dinozaurach" oraz specjalny odcinek programu "Love is Blind". Wśród filmów popularnością wciąż cieszy się "Maszyna do zabijania", ale na liście nie zabrakło też nowości, które jakiś czas temu gościły w kinach. Jakie pozostałe propozycje podbiły serca widzów z całego świata i trafiły do zestawienia najchętniej oglądanych produkcji w ofercie platformy Netflix? Przekonajcie się poniżej.

Top 10 filmów Netfliksa na świecie: 9.03-15.03.2026



10
plakat filmu Dzieciak rządzi

The Boss Baby
2017
1h 37m

Komedia

Animacja

USA

Pewnego dnia w życiu siedmioletniego Tima pojawia się młodszy braciszek. Tim natychmiast zdaje sobie sprawę, że ubrany w garnitur, noszący teczkę i zachowujący się jak rasowy biznesmen dzieciak jest zagrożeniem dla jego niezachwianej dotąd pozycji w rodzinnym domu. Gdy Tim postanawia odzyskać utraconą pozycję, natrafia na trop tajemnego spisku, który może zmienić równowagę sił na świecie. Przekonuje się przy tym, że kluczem do tajemnicy jest jego młodszy brat. Rywale muszą zapomnieć o dzielących ich różnicach, ocalić rodziców, przywrócić porządek na świecie i udowodnić, że więzy rodzinne są siłą, której nic nie jest w stanie pokonać.


9
plakat filmu Tajny agent

O agente secreto
2025
2h 38m

Thriller

Brazylia

Francja

Holandia

Niemcy

Lata 70., Brazylia w żelaznym uścisku wojskowej dyktatury. Wybitny naukowiec Marcelo (Wagner Moura) powraca do rodzinnego Recife, żeby zabrać swojego syna w bezpieczne miejsce. Zanurzone w słońcu miasto jest na granicy szaleństwa - w karnawale giną ludzie, gdzieś na plaży znaleziono rekina z ludzką nogą w brzuchu, do miasta przybywa dwóch zabójców… Marcelo kilka lat wcześniej podpadł niebezpiecznemu mafiosowi, teraz musi się ukrywać. Jego życie wisi na włosku.


8
plakat filmu Nikt 2

Nobody 2
2025
1h 29m

Thriller

Akcja

USA

Hutch i jego żona Becca oddalają się od siebie. Postanawiają zabrać swoje dzieci na wycieczkę. Małe nieporozumienie z miejscowymi łobuzami powoduje, że Hutch ściąga na siebie uwagę szefowej gangu.


7
plakat filmu Norymberga

Nuremberg
2025
2h 28m

Dramat

USA

Jest rok 1945. Cały świat żyje rozpoczynającym się w niemieckiej Norymberdze procesem nazistowskich zbrodniarzy wojennych. Prokurator Robert H. Jackson, który jest głównym oskarżycielem z ramienia Stanów Zjednoczonych ma świadomość jak trudnego podjął się zadania. Wie, że główny oskarżony Hermann Göring jest człowiekiem nie tylko bezlitosnym, ale także błyskotliwie inteligentnym, więc uzyskanie jego obciążających zeznań to zadanie ekstremalnie trudne. Młody psychiatra Douglas Kelley otrzymuje więc misję zbliżenia się do Göringa, nawiązania z nim relacji i uzyskania od niego informacji, które będą miały kluczowy wpływ na wynik procesu. Kelley nie zdaje sobie w pełni sprawy jak trudnego podejmuje się zdania. Jego pacjent to cyniczny manipulator, a jednocześnie człowiek do szpiku kości zły i gotowy na wszystko, by chronić własną skórę.


6
plakat filmu Podwójne zagrożenie

Double Jeopardy
1999
1h 45m

Thriller

Kanada

Niemcy

USA

Libby Parsons, niesłusznie oskarżona o zabójstwo męża i skazana na 10 lat więzienia, prosi przyjaciółkę Angie, aby zaopiekowała się jej 5-letnim synem. Angie decyduje się zaadoptować chłopca, po czym wraz z nim znika. Libby dzięki pomocy współwięźniarek trafia na ślad dziecka, zbiegłej przyjaciółki i... żywego męża...


5
plakat filmu Made in Korea

2026
1h 53m

Dramat

Indie

Kobieta z małego miasteczka w Tamil Nadu przeprowadza się do Korei Południowej, o czym zawsze marzyła, ale z trudem odnajduje się w obcym kraju.


4
plakat filmu K-popowe łowczynie demonów

KPop Demon Hunters
2025
1h 39m

Animacja

Fantasy

Musical

USA

Rumi, Mira i Zoey to gwiazdy K-popu, które - gdy akurat nie koncertują na wypełnionych po brzegi stadionach - potrafią przedzierzgnąć się w nieposkromione łowczynie demonów, zawsze gotowe ochronić fanów przed wszechobecnymi zagrożeniami nie z tego świata. Razem muszą stawić czoła największemu jak dotąd wrogowi - pełnemu nieodpartego uroku konkurencyjnemu boysbandowi, którego członkami tak naprawdę są demony.


3
plakat filmu Rybki z ferajny

Shark Tale
2004
1h 30m

Familijny

Animacja

Komedia

USA

Oscar jest małą, gadatliwą rybką, która marzy o wielkiej sławie. Jednak marzenia zaczynają przysparzać mu sporych kłopotów, kiedy to z pozoru niewinne kłamstewko czyni z niego nieoczekiwanego bohatera. Początkowo zaprzyjaźnione rybki dają się złapać na haczyk historyjki Oscara, a na niego samego spada deszcz sławy i bogactwa. Wydawałoby się, że wszystko idzie gładko... do czasu, kiedy staje się jasne, że historia o byciu obrońcą Rafy to tylko bajeczka dla grzecznych rybek. Z kolei Oscar sam staje się głównym celem połowów - musi zatem dzielnie stawić czoła swojej legendzie, aby nie stracić twarzy w podwodnym świecie.


2
plakat filmu Louis Theroux: W głębi manosfery

Louis Theroux: Inside the Manosphere
2026
1h 31m

Dokumentalny

USA

W swoim pierwszym pełnometrażowym filmie dokumentalnym dla Netflixa Louis Theroux podróżuje do Miami, Nowego Jorku i Marbelli, aby poznać influencerów i twórców treści w samym sercu radykalnego nurtu manosfery. Film wyjaśnia, jak czołowi krzewiciele tej ideologii, między innymi Harrison Sullivan (alias HS Tikky Tokky), Myron Gaines, Nicolas Kenn De Balinthazy (alias Sneako), Justin Waller oraz Ed Matthews pomagają kształtować wyobrażenia młodych mężczyzn na temat męskości i napędzają światowy ruch maskulinistyczny. Louis zagłębia się w ich ekosystem i spotyka się z głównymi orędownikami, którzy przedstawiają swoje interpretacje tradycyjnych ról płciowych i wartości. Filmowiec zapoznaje się z ich językiem, między innymi z pojęciem "czerwonej pigułki", oraz bada, na czym polega atrakcyjność tej ideologii. Próbuje też poznać opinie kobiet z ich otoczenia, które najwyraźniej ich wspierają.


1
plakat filmu Maszyna do zabijania

War Machine
2026
1h 49m

Akcja

Sci-Fi

Australia

Nowa Zelandia

USA

Wielka Brytania

Ostatni etap selekcji do elitarnego oddziału armii amerykańskiej przeradza się w walkę o przetrwanie z niewyobrażalnym zagrożeniem.



Top 10 seriali Netfliksa na świecie: 9.03-15.03.2026



10
plakat filmu One Piece

2023 -
57m

Fantasy

Przygodowy

Japonia

RPA

USA

Wielka Brytania

(Sezon 1) Młody pirat w nieodłącznym słomkowym kapeluszu Monkey D. Luffy i jego załoga wyruszają na poszukiwanie skarbu.


9
plakat filmu Morderca z TikToka

El asesino de TikTok
2026
47m

True crime

Dokumentalny

Hiszpania

(Miniserial) Kiedy Esther znika bez śladu, jej rodzina odtwarza ostatnie działania zaginionej dzięki Josému Jurado Montilli - podróżnikowi, który wrzuca na TikToka sympatyczne filmy z odwiedzonych miejsc w Hiszpanii. Okazuje się jednak, że "Dinamita" Montilla - czyli ostatnia osoba, która widziała Esther - ma mroczną przeszłość.


8
plakat filmu Ta noc

Esa noche
2026
41m

Thriller

Dramat

Hiszpania

(Miniserial) Podczas rodzinnych wakacji na Dominikanie Elena (Clara Galle) przypadkiem potrąca mężczyznę samochodem. Zdesperowana i przestraszona, dzwoni do swoich sióstr, Pauli (Claudia Salas) i Cris (Paula Usero), prosząc o pomoc. Na miejscu wypadku muszą razem zdecydować co dalej. Żadna z nich nie może znieść myśli, że ich młodsza siostra trafi do więzienia, zostawiając swoje jedyne dziecko bez matki. Jak daleko będą gotowe się posunąć, aby chronić swoją rodzinę?


7
plakat filmu Miłość nie zna wieku

Age of Attraction
2026
59m

Reality-show

Randkowy

USA

(Sezon 1) W tym serialu randkowym gdy chodzi o bratnie dusze, wiek traci znaczenie. Czy miłość naprawdę nie zna granic, czy też różnica lat stanie singlom na drodze do szczęścia?


6
plakat filmu Chłopak na życzenie

Wolgannamchin
2026
1h

Komedia rom.

Korea Południowa

(Sezon 1) "Chłopak na życzenie" to serial o wyczerpanej producentce komiksów internetowych, Mi-rae, która ucieka od rzeczywistości w oparty na subskrypcji wirtualny symulator randek, gdzie wreszcie może przeżyć wymarzone romantyczne spotkania.


5
plakat filmu Bridgertonowie

Bridgerton
2020 -
1h 1m

Dramat

Kostiumowy

USA

(Sezon 4) Główną postacią czwartego sezonu serialu "Bridgertonowie" jest Benedict (Luke Thompson) – drugi syn Bridgertonów oraz niespokojna i artystyczna dusza. Mimo że zarówno jego starszy, jak i młodszy brat odnaleźli szczęście w małżeństwie, to dla niego wizja stabilizacji i ożenku jest mało pociągająca… do czasu aż na wyprawionym przez matkę balu maskowym poznaje zniewalającą Srebrną Damę.


4
plakat filmu Virgin River

2019 -
44m

Dramat obyczajowy

USA

(Sezon 7) Po przeprowadzce z wielkiego miasta do małego kalifornijskiego miasteczka pewna pielęgniarka odkrywa, że życie na prowincji wcale nie jest takie proste, jakim się wydaje.


3
plakat filmu Miłość jest ślepa

Love Is Blind
2020
55m

Reality-show

Randkowy

USA

(The Reunion) Nick i Vanessa Lachey przeprowadzają eksperyment społeczny, w którym samotni mężczyźni i kobiety szukają miłości i zaręczają się, zanim spotkają się twarzą w twarz.


2
plakat filmu Czego nie wiemy o dinozaurach

The Dinosaurs
2026
46m

Dokumentalny

Przyrodniczy

USA

Wielka Brytania

(Miniserial) Serial dokumentalny twórców "Życia na planecie Ziemia" to opowieść o świcie i zmierzchu dinozaurów, która ukazuje, skąd wzięły się te stworzenia, dlaczego odgrywały tak istotną rolę, w jaki sposób ewoluowały i co sprawiło, że zniknęły na zawsze.


1
plakat filmu One Piece

2023 -
57m

Fantasy

Przygodowy

Japonia

RPA

USA

Wielka Brytania

(Sezon 2) "One Piece", epicka piracka przygoda Netfliksa, powraca z drugim sezonem, w którym pojawią się jeszcze groźniejsi przeciwnicy i skrajnie niebezpieczne misje. Luffy i Słomkowi wyruszają w rejs po niezwykłej Grand Line - legendarnym obszarze na morzu, gdzie na każdym kroku czyhają niebezpieczeństwa i niesamowite przygody. Podczas podróży przez tę nieprzewidywalną krainę w poszukiwaniu największego skarbu świata napotkają dziwaczne wyspy i mnóstwo nowych, groźnych wrogów.


One Piece – zwiastun 2. sezonu



Powiązane artykuły One Piece

Zobacz wszystkie artykuły

Maszyna do zabijania  (2026)

 Maszyna do zabijania

One Piece  (2023)

 One Piece

One Piece  (1999)

 One Piece

One Piece the Movie: Kaisokuou ni Ore wa Naru  (2000)

 One Piece the Movie: Kaisokuou ni Ore wa Naru

Najnowsze Newsy

Inne Filmy

"Drama": Zendaya i Pattinson na zdjęciach z premiery filmu

Listy na Filmwebie

3 komentarze
VOD Seriale Multimedia

"Tomb Raider". Sophie Turner z bronią w ręku. Tak wygląda serialowa Lara Croft

10 komentarzy
Filmy

"Diuna: Część trzecia": Gwiazdy filmu zdradzają nowe szczegóły fabuły

5 komentarzy
Festiwale i nagrody Filmy

Oscary 2026: Czy ktoś to jeszcze ogląda? Mamy odpowiedź

15 komentarzy
VOD Seriale Filmy

Netflix: polski Top 10 tygodnia - "Maszyna do zabijania" wciąż na szczycie

Tworzenie list