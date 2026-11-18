Top 10 filmów Netfliksa na świecie: 9.11-15.11.2026

Top 10 seriali Netfliksa na świecie: 9.11-15.11.2026

10 Doktor X Dakteo X: Hayang mafiaui sidae 2026 - 1h 6m Dramat Jung-rim Lee Korea Południowa Dramat Ji-won Kim Jung-eun Lee (Sezon 1) W szpitalu zdominowanym przez ego i korupcję zjawia się tajemnicza, genialna chirurżka i mimo ostrego sprzeciwu podejmuje się leczenia pozornie beznadziejnych przypadków.

3 Ciało The Body 2026 - Thriller Quinn Shephard USA Thriller Kristina Bogic Sara Boustany (Sezon 1) Po nieudanym rytuale inicjacyjnym zespołu tanecznego grupa niegrzecznych dziewcząt z katolickiej szkoły zaczyna mieć profetyczne wizje, co doprowadza do wybuchu w ich miasteczku masowej histerii.

2 Black Doves 2024 - 55m Świąteczny Thriller Julian Farino Lisa Gunning Wielka Brytania Świąteczny Thriller Keira Knightley Ben Whishaw (Sezon 2) Helen (Keira Knightley) wciąż zdradza tajemnice swojego kraju tajnej organizacji, której służy - Black Doves. Jednak po niefortunnych wydarzeniach podczas ostatnich świąt oraz w obliczu tego, że jej mąż Wallace (Andrew Buchan) ma wkrótce zostać premierem, Helen stąpa po bardzo cienkim lodzie. Podczas gdy jej tajemnicza opiekunka, pani Reed (Sarah Lancashire), zostaje wplątana w bezwzględny spisek, mający na celu podważenie jej pozycji w Black Doves, Helen ponownie spotyka swojego najlepszego przyjaciela, Sama (Ben Whishaw). Ten niegdyś elitarny płatny zabójca teraz samotnie popija drinki w barach w Soho i wykonuje mało prestiżowe zlecenia. Gdy wspólnie próbują dotrzeć do prawdy, lojalność zmienia się w oręż, zaufanie sypie się jak domek z kart, a za próbę ochrony najbliższych oboje mogą zapłacić najwyższą cenę. Ostry humor z pierwszego sezonu towarzyszy Helen i Samowi, gdy trafiają z powrotem w objęcia starych przyjaciół i wrogów, zmagając się z mrocznymi wyborami i bolesnymi ofiarami z przeszłości, by dotrzeć do samego serca Black Doves.

"Heartland" - zwiastun