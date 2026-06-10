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Netflix: polski Top 10 tygodnia - "Biurowy romans" na szczycie

Filmweb
https://www.filmweb.pl/news/Netflix%3A+Top+10+film%C3%B3w+i+seriali+tygodnia+w+Polsce.+1.06-7.06.2026-167022
Netflix: polski Top 10 tygodnia - &quot;Biurowy romans&quot; na szczycie
Jennifer Lopez wróciła w nowej komedii romantycznej i od razu przyciągnęła uwagę widzów - "Biurowy romans" z jej udziałem okazał się najpopularniejszym filmem ostatniego tygodnia. Tym samym "Ministranci" zostali zepchnięci na drugą pozycję. Podium zamyka "Kobieta z portu". Jeśli chodzi o seriale, po kilku tygodniach dominacji "Love Is Blind: Polska" straciło pozycję lidera kosztem "Jedynego świadka". Jakie inne produkcje oglądali Polacy? Sprawdźcie.

Top 10 filmów Netfliksa w Polsce: 1.06-7.06.2026



10
plakat filmu Wypadek: Sprawa Mackenzie Shirilli

The Crash
2026
1h 34m

Dokumentalny

True crime

Wielka Brytania

Dokumentalny

True crime

Nastolatka uderza samochodem w budynek, zabijając swojego chłopaka i jego przyjaciela. Dokument o tym jak zdarzenie, którego wyglądało na wypadek, uznano za morderstwo.


9
plakat filmu Gladiator II

2024
2h 28m

Dramat historyczny

Kanada

USA

Wielka Brytania

Maroko

Dramat historyczny

Żona Hanno zostaje zabita podczas najazdu Rzymian, a on sam trafia do niewoli. Aby pomścić śmierć ukochanej, mężczyzna postanawia walczyć na arenie jako gladiator.


8
plakat filmu W cudzej skórze

Swapped
2026
1h 41m

Animacja

Komedia

Familijny

Hiszpania

USA

Animacja

Komedia

Familijny

Małe leśne stworzenie i majestatyczny ptak zamieniają się ciałami i muszą połączyć siły, aby przetrwać najbardziej zwariowaną przygodę swojego życia.


7
plakat filmu Teściowie 3

2025
1h 30m

Komedia

Polska

Komedia

Rodzina spotyka się na prowincji na chrzciny. Wanda i Tadeusz organizują uroczystość, Małgorzata przybywa z przyjaciółką, a były mąż Andrzej wraca z Australii z nowym towarzystwem.


6
plakat filmu Alfa

Apex
2026
1h 37m

Akcja

Thriller

Australia

Islandia

Kanada

USA

Akcja

Thriller

Pogrążona w żałobie kobieta, testująca granice swoich możliwości na australijskim odludziu, zostaje wciągnięta w pokrętną grę zabójcy, który widzi w niej łatwą ofiarę.


5
plakat filmu O psie, który jeździł koleją

2023
1h 35m

Familijny

Przygodowy

Polska

Familijny

Przygodowy

Zuzia poznaje psa Lampo, który jest popularny dzięki swym podróżom kolejowym.


4
plakat filmu Panie przodem

Ladies First
2026
1h 33m

Komedia

USA

Komedia

Arogancki, choć charyzmatyczny kobieciarz budzi się w świecie rządzonym przez kobiety i odkrywa, że jego życie pełne pieniędzy i miłostek właśnie się skończyło.


3
plakat filmu Kobieta z portu

La desconocida
2026
1h 49m

Kryminał

Thriller

Argentyna

Hiszpania

Kryminał

Thriller

W kontenerze zostaje znaleziona kobieta, która nie pamięta, kim jest. Dwoje detektywów próbuje ustalić jej tożsamość i dowiedzieć się, komu zależy na jej śmierci.


2
plakat filmu Ministranci

2025
1h 50m

Komedia

Dramat

Polska

Komedia

Dramat

Grupa ministrantów, rozczarowanych obojętnością Kościoła, postanawia działać na własną rękę. Zakładają podsłuch w konfesjonale, by poznać sekrety sąsiadów i wymierzać sprawiedliwość według własnych zasad. Ich misja szybko wymyka się spod kontroli.


1
plakat filmu Biurowy romans

Office Romance
2026
1h 54m

Komedia rom.

USA

Komedia rom.

Zmysłowa komedia romantyczna o tajnym romansie biurowym i chaosie, jaki wywołują pracoholicy, gdy zaczynają myśleć sercem.



Top 10 seriali Netfliksa w Polsce: 1.06-7.06.2026



10
plakat filmu The Boroughs

2026 -
46m

Dramat

Horror

Sci-Fi

USA

Dramat

Horror

Sci-Fi

(Sezon 1) W niby idealnej wspólnocie seniorów grupa nietypowych bohaterów musi powstrzymać pozaziemskie zagrożenie przed odebraniem im jedynej rzeczy, której już nie mają... czasu.


9
plakat filmu Kicia Kocia

2019 -
6m

Animacja

Dla dzieci

Polska

Animacja

Dla dzieci

(Sezon 2) Odważna, ciekawska kotka wyrusza razem z przyjaciółmi na spotkanie przygody i odkrywa otaczający ją barwny świat, ucząc się przy tym ważnych rzeczy.


8
plakat filmu Kicia Kocia

2019 -
6m

Animacja

Dla dzieci

Polska

Animacja

Dla dzieci

(Sezon 1) Odważna, ciekawska kotka wyrusza razem z przyjaciółmi na spotkanie przygody i odkrywa otaczający ją barwny świat, ucząc się przy tym ważnych rzeczy.


7
plakat filmu Everwood

2002 - 2006
1h

Dramat obyczajowy

USA

Dramat obyczajowy

(Sezon 1) Nowojorski neurochirurg wraz z dwójką dzieci przeprowadza się do małego, górskiego miasteczka Everwood.


6
plakat filmu Cztery pory roku

The Four Seasons
2025 -
32m

Komedia rom.

USA

Komedia rom.

(Sezon 2) Wieloletnia przyjaźń trzech małżeństw zostaje poddana próbie, gdy jedno z nich się rozwodzi, co utrudnia kontynuację tradycji wspólnych weekendów raz na kwartał.


5
plakat filmu Berlin

Berlín
2023 - 2026
49m

Kryminał

Akcja

Dramat

Hiszpania

Kryminał

Akcja

Dramat

(Sezon 2: Berlin i "Dama z gronostajem") Gotowy na kolejny skok Berlin zwołuje gang do Sewilli i czyni ambitnego księcia ofiarą jego własnego planu, który zakłada kradzież arcydzieła Da Vinci.


4
plakat filmu Love Is Blind: Polska

2026
57m

Reality-show

Randkowy

Polska

Reality-show

Randkowy

(Sezon 1) W tym wyjątkowym eksperymencie polscy single umawiają się na randki, zakochują w sobie i zaręczają całkowicie w ciemno. Czy gdy się zobaczą, też między nimi zaiskrzy?


3
plakat filmu Kicia Kocia

2019 -
6m

Animacja

Dla dzieci

Polska

Animacja

Dla dzieci

(Sezon 3) Odważna, ciekawska kotka wyrusza razem z przyjaciółmi na spotkanie przygody i odkrywa otaczający ją barwny świat, ucząc się przy tym ważnych rzeczy.


2
plakat filmu Michael Jackson: Werdykt

Michael Jackson: The Verdict
2026
52m

Dokumentalny

True crime

USA

Dokumentalny

True crime

(Miniserial) Ten obszerny dokument analizuje proces Michaela Jacksona i jego złożone konsekwencje poprzez wypowiedzi jego najważniejszych uczestników, obecnych na sali rozpraw.


1
plakat filmu Jedyny świadek

The Witness
2026
51m

Dramat

Kryminał

USA

Wielka Brytania

Dramat

Kryminał

(Miniserial) Partner Rachel Nickell usiłuje chronić ich dwuletniego syna, jedynego świadka morderstwa matki, podczas źle prowadzonego śledztwa. Serial oparty na faktach.


"Biurowy romans" - zwiastun



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