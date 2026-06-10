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Netflix: polski Top 10 tygodnia - "Biurowy romans" na szczycie
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Netflix: polski Top 10 tygodnia - "Biurowy romans" na szczycie
Filmweb
Filmweb
10-06-2026 07:20
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https://www.filmweb.pl/news/Netflix%3A+Top+10+film%C3%B3w+i+seriali+tygodnia+w+Polsce.+1.06-7.06.2026-167022
Jennifer Lopez
wróciła w nowej komedii romantycznej i od razu przyciągnęła uwagę widzów - "
Biurowy romans
" z jej udziałem okazał się najpopularniejszym filmem ostatniego tygodnia. Tym samym "
Ministranci
" zostali zepchnięci na drugą pozycję. Podium zamyka "
Kobieta z portu
". Jeśli chodzi o seriale, po kilku tygodniach dominacji "
Love Is Blind: Polska
" straciło pozycję lidera kosztem "
Jedynego świadka
". Jakie inne produkcje oglądali Polacy? Sprawdźcie.
Top 10 filmów Netfliksa w Polsce: 1.06-7.06.2026
10
Wypadek: Sprawa Mackenzie Shirilli
The Crash
2026
1h 34m
Dokumentalny
True crime
Gareth Johnson
Wielka Brytania
Dokumentalny
True crime
Mackenzie Shirilla
Natalie Shirilla
Nastolatka uderza samochodem w budynek, zabijając swojego chłopaka i jego przyjaciela. Dokument o tym jak zdarzenie, którego wyglądało na wypadek, uznano za morderstwo.
9
Gladiator II
2024
2h 28m
Dramat historyczny
Ridley Scott
Kanada
USA
Wielka Brytania
Maroko
Dramat historyczny
Paul Mescal
Denzel Washington
Żona Hanno zostaje zabita podczas najazdu Rzymian, a on sam trafia do niewoli. Aby pomścić śmierć ukochanej, mężczyzna postanawia walczyć na arenie jako gladiator.
8
W cudzej skórze
Swapped
2026
1h 41m
Animacja
Komedia
Familijny
Nathan Greno
Hiszpania
USA
Animacja
Komedia
Familijny
Michael B. Jordan
Juno Temple
Małe leśne stworzenie i majestatyczny ptak zamieniają się ciałami i muszą połączyć siły, aby przetrwać najbardziej zwariowaną przygodę swojego życia.
7
Teściowie 3
2025
1h 30m
Komedia
Jakub Michalczuk
Polska
Komedia
Maja Ostaszewska
Izabela Kuna
Rodzina spotyka się na prowincji na chrzciny. Wanda i Tadeusz organizują uroczystość, Małgorzata przybywa z przyjaciółką, a były mąż Andrzej wraca z Australii z nowym towarzystwem.
6
Alfa
Apex
2026
1h 37m
Akcja
Thriller
Baltasar Kormákur
Australia
Islandia
Kanada
USA
Akcja
Thriller
Charlize Theron
Taron Egerton
Pogrążona w żałobie kobieta, testująca granice swoich możliwości na australijskim odludziu, zostaje wciągnięta w pokrętną grę zabójcy, który widzi w niej łatwą ofiarę.
5
O psie, który jeździł koleją
2023
1h 35m
Familijny
Przygodowy
Magdalena Nieć
Polska
Familijny
Przygodowy
Liliana Zajbert
Mateusz Damięcki
Zuzia poznaje psa Lampo, który jest popularny dzięki swym podróżom kolejowym.
4
Panie przodem
Ladies First
2026
1h 33m
Komedia
Thea Sharrock
USA
Komedia
Sacha Baron Cohen
Rosamund Pike
Arogancki, choć charyzmatyczny kobieciarz budzi się w świecie rządzonym przez kobiety i odkrywa, że jego życie pełne pieniędzy i miłostek właśnie się skończyło.
3
Kobieta z portu
La desconocida
2026
1h 49m
Kryminał
Thriller
Gabe Ibáñez
Argentyna
Hiszpania
Kryminał
Thriller
Candela Peña
Ana Rujas
W kontenerze zostaje znaleziona kobieta, która nie pamięta, kim jest. Dwoje detektywów próbuje ustalić jej tożsamość i dowiedzieć się, komu zależy na jej śmierci.
2
Ministranci
2025
1h 50m
Komedia
Dramat
Piotr Domalewski
Polska
Komedia
Dramat
Tobiasz Wajda
Bruno Błach-Baar
Grupa ministrantów, rozczarowanych obojętnością Kościoła, postanawia działać na własną rękę. Zakładają podsłuch w konfesjonale, by poznać sekrety sąsiadów i wymierzać sprawiedliwość według własnych zasad. Ich misja szybko wymyka się spod kontroli.
1
Biurowy romans
Office Romance
2026
1h 54m
Komedia rom.
Ol Parker
USA
Komedia rom.
Jennifer Lopez
Brett Goldstein
Zmysłowa komedia romantyczna o tajnym romansie biurowym i chaosie, jaki wywołują pracoholicy, gdy zaczynają myśleć sercem.
Top 10 seriali Netfliksa w Polsce: 1.06-7.06.2026
10
The Boroughs
2026 -
46m
Dramat
Horror
Sci-Fi
Augustine Frizzell
Kyle Patrick Alvarez
USA
Dramat
Horror
Sci-Fi
Alfred Molina
Geena Davis
(Sezon 1) W niby idealnej wspólnocie seniorów grupa nietypowych bohaterów musi powstrzymać pozaziemskie zagrożenie przed odebraniem im jedynej rzeczy, której już nie mają... czasu.
9
Kicia Kocia
2019 -
6m
Animacja
Dla dzieci
Marta Stróżycka
Anna Błaszczyk
Polska
Animacja
Dla dzieci
Dominika Kluźniak
Agnieszka Mrozińska
(Sezon 2) Odważna, ciekawska kotka wyrusza razem z przyjaciółmi na spotkanie przygody i odkrywa otaczający ją barwny świat, ucząc się przy tym ważnych rzeczy.
8
Kicia Kocia
2019 -
6m
Animacja
Dla dzieci
Marta Stróżycka
Anna Błaszczyk
Polska
Animacja
Dla dzieci
Dominika Kluźniak
Agnieszka Mrozińska
(Sezon 1) Odważna, ciekawska kotka wyrusza razem z przyjaciółmi na spotkanie przygody i odkrywa otaczający ją barwny świat, ucząc się przy tym ważnych rzeczy.
7
Everwood
2002 - 2006
1h
Dramat obyczajowy
Jason Moore
Sandy Smolan
USA
Dramat obyczajowy
John Beasley
Gregory Smith
(Sezon 1) Nowojorski neurochirurg wraz z dwójką dzieci przeprowadza się do małego, górskiego miasteczka Everwood.
6
Cztery pory roku
The Four Seasons
2025 -
32m
Komedia rom.
Shari Springer Berman
Robert Pulcini
USA
Komedia rom.
Steve Carell
Colman Domingo
(Sezon 2) Wieloletnia przyjaźń trzech małżeństw zostaje poddana próbie, gdy jedno z nich się rozwodzi, co utrudnia kontynuację tradycji wspólnych weekendów raz na kwartał.
5
Berlin
Berlín
2023 - 2026
49m
Kryminał
Akcja
Dramat
David Barrocal
Geoffrey Cowper
Hiszpania
Kryminał
Akcja
Dramat
Pedro Alonso
Michelle Jenner
(Sezon 2: Berlin i "Dama z gronostajem") Gotowy na kolejny skok Berlin zwołuje gang do Sewilli i czyni ambitnego księcia ofiarą jego własnego planu, który zakłada kradzież arcydzieła Da Vinci.
4
Love Is Blind: Polska
2026
57m
Reality-show
Randkowy
Polska
Reality-show
Randkowy
Zofia Zborowska-Wrona
Andrzej Wrona
(Sezon 1) W tym wyjątkowym eksperymencie polscy single umawiają się na randki, zakochują w sobie i zaręczają całkowicie w ciemno. Czy gdy się zobaczą, też między nimi zaiskrzy?
3
Kicia Kocia
2019 -
6m
Animacja
Dla dzieci
Marta Stróżycka
Anna Błaszczyk
Polska
Animacja
Dla dzieci
Dominika Kluźniak
Agnieszka Mrozińska
(Sezon 3) Odważna, ciekawska kotka wyrusza razem z przyjaciółmi na spotkanie przygody i odkrywa otaczający ją barwny świat, ucząc się przy tym ważnych rzeczy.
2
Michael Jackson: Werdykt
Michael Jackson: The Verdict
2026
52m
Dokumentalny
True crime
Nick Green
USA
Dokumentalny
True crime
Ron Zonen
Brian Oxman
(Miniserial) Ten obszerny dokument analizuje proces Michaela Jacksona i jego złożone konsekwencje poprzez wypowiedzi jego najważniejszych uczestników, obecnych na sali rozpraw.
1
Jedyny świadek
The Witness
2026
51m
Dramat
Kryminał
Alex Winckler
USA
Wielka Brytania
Dramat
Kryminał
Jordan Bolger
Max Fincham
(Miniserial) Partner Rachel Nickell usiłuje chronić ich dwuletniego syna, jedynego świadka morderstwa matki, podczas źle prowadzonego śledztwa. Serial oparty na faktach.
"Biurowy romans" - zwiastun
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