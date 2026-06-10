Netflix: polski Top 10 tygodnia - "Biurowy romans" na szczycie

Top 10 filmów Netfliksa w Polsce: 1.06-7.06.2026

7 Teściowie 3 2025 1h 30m Komedia Jakub Michalczuk Polska Komedia Maja Ostaszewska Izabela Kuna Rodzina spotyka się na prowincji na chrzciny. Wanda i Tadeusz organizują uroczystość, Małgorzata przybywa z przyjaciółką, a były mąż Andrzej wraca z Australii z nowym towarzystwem.

6 Alfa Apex 2026 1h 37m Akcja Thriller Baltasar Kormákur Australia Islandia Kanada USA Akcja Thriller Charlize Theron Taron Egerton Pogrążona w żałobie kobieta, testująca granice swoich możliwości na australijskim odludziu, zostaje wciągnięta w pokrętną grę zabójcy, który widzi w niej łatwą ofiarę.

2 Ministranci 2025 1h 50m Komedia Dramat Piotr Domalewski Polska Komedia Dramat Tobiasz Wajda Bruno Błach-Baar Grupa ministrantów, rozczarowanych obojętnością Kościoła, postanawia działać na własną rękę. Zakładają podsłuch w konfesjonale, by poznać sekrety sąsiadów i wymierzać sprawiedliwość według własnych zasad. Ich misja szybko wymyka się spod kontroli.

Top 10 seriali Netfliksa w Polsce: 1.06-7.06.2026

"Biurowy romans" - zwiastun