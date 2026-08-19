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Netflix: polski Top 10 tygodnia - "1670" wciąż na szczycie

Filmweb
https://www.filmweb.pl/news/Netflix%3A+Top+10+film%C3%B3w+i+seriali+tygodnia+w+Polsce.+10.08-16.08.2026-168112
Netflix: polski Top 10 tygodnia - &quot;1670&quot; wciąż na szczycie
Nie jest zaskoczeniem, że 3. sezon "1670" wciąż pozostaje najchętniej oglądanym serialem na Netfliksie w Polsce. Nie zmienił się także lider wśród filmów - prym ponownie wiedzie tutaj "Ostatni dom" z Wagnerem Mourą i Gretą Lee. Na liście pojawiło się jednak kilka nowych tytułów. Sprawdźcie, jakie to produkcje.

Top 10 filmów Netfliksa w Polsce: 10.08-16.08.2026



10
plakat filmu Totalna magia

Practical Magic
1998
1h 44m

Komedia rom.

Fantasy

USA

Komedia rom.

Fantasy

Dwie siostry wychowane przez ciotki w domu pełnym magii szukają miłości.


9
plakat filmu Mój najlepszy przyjaciel, jego dziewczyna i ja

Mein bester Freund, seine Freundin und ich
2026
1h 38m

Komedia

Niemcy

Komedia

Olli i Matze to przyjaciele, którzy razem mieszkają, pracują i planują podróże po świecie - dopóki romans Matzego z Rebeccą nie wywraca wszystkiego do góry nogami.


8
plakat filmu Elize: Cienie kobiety

Elize: Sombras de Uma Mulher
2026
1h 33m

Dramat

Kryminał

Brazylia

Dramat

Kryminał

W tej opartej na faktach historii była prostytutka nie potrafi pogodzić się ze zdradą swojego bogatego męża, która zatruwa ich związek.


7
plakat filmu Moje dziecko

Un hijo propio
2026
1h 36m

Dokumentalny

Meksyk

Dokumentalny

Silne pragnienie macierzyństwa i narastająca presja ze strony najbliższych popychają Alejandrę do desperackiego kroku - zaczyna udawać, że jest w ciąży. Niewinne kłamstwo szybko przeradza się w coraz bardziej skomplikowaną mistyfikację, którą przez wiele miesięcy musi podtrzymywać przed mężem i rodziną. Z każdym dniem Alejandra coraz głębiej pogrąża się w świecie pozorów, który stopniowo zaczyna przejmować kontrolę nad jej życiem. Gdy napięcie rośnie, a rzeczywistość wymyka się spod kontroli, bohaterka staje przed decyzją, która zaciera granicę między prywatną tajemnicą a publicznym skandalem. Film jest poruszającym portretem kobiety uwięzionej w sieci własnych kłamstw, a zarazem opowieścią o samotności, presji społecznej i desperackiej potrzebie spełnienia marzenia o macierzyństwie.


6
plakat filmu Nie życzcie mi powodzenia

Don't Say Good Luck
2026
1h 35m

Komedia

Dramat

Muzyczny

Dla młodzieży

USA

Komedia

Dramat

Muzyczny

Dla młodzieży

Sophie Birenbaum jest gotowa na główną rolę w szkolnym musicalu, ale w jej domu rozgrywa się dramat godny wielkiej sceny.


5
plakat filmu 72 godziny

72 Hours
2026
1h 45m

Komedia

USA

Komedia

40-letni spec od reklamy przypadkiem dołącza do szalonej imprezy kawalerskiej w Miami. Czy zabawa z dwa razy młodszą ekipą pomoże mu uratować karierę?


4
plakat filmu Nando między dwoma światami: Film z serii

Nando Entre Dois Mundos - Um Filme Sintonia
2026
1h 49m

Dramat

Brazylia

Dramat

Rozdarty między życiem rodzinnym a zobowiązaniami wobec półświatka Nando musi zdecydować, wobec kogo chce pozostać lojalny.


3
plakat filmu PitBull

2005
1h 37m

Dramat

Sensacyjny

Polska

Dramat

Sensacyjny

Policjanci z warszawskiego Wydziału Zabójstw usiłują aresztować groźnego ormiańskiego przestępcę.


2
plakat filmu Czas wymierania

Extinction
2015
1h 50m

Horror

Dramat

Sci-Fi

Francja

Hiszpania

USA

Węgry

Horror

Dramat

Sci-Fi

Dziewięć lat po światowej epidemii wirusa zainfekowani pojawiają się na nowo. Grupka ocalałych walczy o przetrwanie.


1
plakat filmu Ostatni dom

The Last House
2026
1h 52m

Sci-Fi

Horror

Francja

USA

Wielka Brytania

Sci-Fi

Horror

Uwięziona we własnym domu rodzina musi walczyć o przetrwanie wobec kurczących się zasobów i tajemniczego zagrożenia, które nie pozwala im opuścić murów budynku.



Top 10 seriali Netfliksa w Polsce: 10.08-16.08.2026



10
plakat filmu 1670

2023 -
35m

Historyczny

Komedia

Polska

Historyczny

Komedia

(Sezon 1) Satyryczna komedia, w której zdziwaczały szlachcic, pragnący zostać najsławniejszą osobą w Polsce, musi stawić czoło kłótniom w rodzinie i konfliktom z chłopami.


9
plakat filmu Operacja Safed Sagar: Najwyższa misja Indyjskich Sił Powietrznych

Operation Safed Sagar: The Untold Story of the Kargil War
2026
54m

Dramat

Polityczny

Indie

Dramat

Polityczny

(Miniserial) Kiedy między Indiami a Pakistanem wybucha wojna o Kargil, indyjska eskadra Golden Arrows rozpoczyna niebezpieczną misję za linią wroga.


8
plakat filmu Camp CrunchLabs

2026

Młodzieżowy

Naukowy

USA

Młodzieżowy

Naukowy

(Sezon 1) Spędź niezapomniane wakacje na obozie CrunchLabs, gdzie Mark Rober zaprasza do udziału w eksperymentach naukowych, spotkaniach z wyjątkowymi gośćmi i wyzwaniach domowych.


7
plakat filmu Kicia Kocia

2019 -
6m

Animacja

Dla dzieci

Polska

Animacja

Dla dzieci

(Sezon 3) Odważna, ciekawska kotka wyrusza razem z przyjaciółmi na spotkanie przygody i odkrywa otaczający ją barwny świat, ucząc się przy tym ważnych rzeczy.


6
plakat filmu José Mourinho

Mourinho
2026
57m

Biograficzny

Dokumentalny

Sportowy

Wielka Brytania

Biograficzny

Dokumentalny

Sportowy

(Miniserial) Ten pełen relacji z pierwszej ręki dokument śledzi sukcesy José Mourinho - jednego z najwybitniejszych trenerów piłkarskich, który prowadził najbardziej elitarne kluby świata.


5
plakat filmu Rozmowy z mordercą: Taśmy Charlesa Mansona

Conversations with a Killer: The Charles Manson Tapes
2026
57m

Dokumentalny

True crime

USA

Dokumentalny

True crime

(Miniserial) Niepublikowane wcześniej rozmowy z więzienia, relacje świadków oraz materiały archiwalne rzucają mrożące krew w żyłach światło na psychikę bezwzględnego Charlesa Mansona.


4
plakat filmu Zamach nad Lockerbie

The Bombing of Pan Am 103
2025
58m

Dramat

Kanada

Niemcy

USA

Wielka Brytania

Dramat

(Miniserial) Tragiczny zamach bombowy na rejs transatlantycki w 1988 roku sprawia, że szkocka policja i FBI łączą siły w pościgu za sprawcami. Na podstawie prawdziwej historii.


3
plakat filmu Moja wspaniała kariera

My Brilliant Career
2026 -
46m

Melodramat

Australia

Melodramat

(Sezon 1) Ambitna, bystra i bezkompromisowa Sybylla chce za wszelką cenę podążać swoją drogą w czasach, kiedy oczekuje się od niej głównie znalezienia męża i zajęcia się domem.


2
plakat filmu Moje życie z Walterami

My Life with the Walter Boys
2023 -
46m

Melodramat

USA

Wielka Brytania

Melodramat

(Sezon 3) Kiedy tragedia na zawsze zmienia jej życie, nastolatka zamieszkuje w małym miasteczku z dużą rodziną swojej opiekunki, gdzie dostaje lekcje miłości, nadziei i przyjaźni.


1
plakat filmu 1670

2023 -
35m

Historyczny

Komedia

Polska

Historyczny

Komedia

(Sezon 3) Każdy dobrze wie, że najważniejszą stałą w życiu Jana Pawła jest jego szlachecki tytuł, z którym miał szczęście się urodzić, ale czy na pewno? W trzecim sezonie "1670" w efekcie dożynkowych wydarzeń głowa rodziny Adamczewskich mierzy się z prawdą o swojej tożsamości. Pragnie udowodnić przed sobą, ale przede wszystkim przed narodem, że jest prawdziwym homo sarmatus. Walka o odzyskanie statusu prowadzi go na królewski dwór, gdzie przygląda się kulisom wielkiej polityki. Świat, jaki znał Jan Paweł, zaczyna chwiać się w posadach i nawet w Adamczysze nie jest mu dane cieszyć się sielanką pańszczyzny. Relacja z Zofią uległa znacznemu ochłodzeniu, konflikt z Jakubem eskaluje, a za wszystkim zdaje się stać najbliższy krewny diabła - Andrzej. Gdyby chociaż chłopi uszanowali trudną sytuację i nie przeszkadzali, ale i oni zdają się coraz wyraźniej dostrzegać pewne niewygody swojego położenia. Czy ratunkiem na ich udręki będzie szkoła dla chłopów, powstała z inicjatywy Anieli?
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"1670" - zwiastun 3. sezonu




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