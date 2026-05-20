Newsy Filmy Netflix: polski Top 10 tygodnia - "Gladiator II" wygrywa walkę
Tym razem większość podium zajęły nie oryginalne produkcje Netfliksa, lecz filmy na licencji - numerem jeden okazał się "Gladiator II", a tuż za nim uplasował się "Kraven Łowca". Na najniższym stopniu wylądowała produkcja "Alfa", która już kolejny tydzień utrzymuje się w topce. Jeśli chodzi o seriale, polska edycja "Love Is Blind" wciąż nie ma sobie równych - okaże się, jak długo utrzyma prowadzenie. Jakie inne produkcje oglądali Polacy? Sprawdźcie poniżej.

Top 10 filmów Netfliksa w Polsce: 11.05-17.05.2026



10
Bruid van die Jaar
2026
1h 39m

Komedia rom.

RPA

Marzenie Lienkie o rodzinie spełza na niczym. Dziewczyna układa więc przebiegły plan wygrania konkursu "Panna młoda roku" i odegrania się na swoim byłym.


9
The Crash
2026
1h 32m

Dokumentalny

True crime

Wielka Brytania

Nastolatka uderza samochodem w budynek, zabijając swojego chłopaka i jego przyjaciela. Dokument o tym jak zdarzenie, którego wyglądało na wypadek, uznano za morderstwo.


8
Juror #2
2024
1h 54m

Thriller

Dramat sądowy

USA

Przysięgły w procesie o morderstwo uświadamia sobie, że to on doprowadził do śmierci ofiary. Staje przed dylematem: zataić prawdę czy wydać się w ręce wymiaru sprawiedliwości.


7
Unforgettable
2017
1h 40m

Thriller

USA

Rozwiedziona kobieta postanawia zmienić w piekło życie nowej wybranki swojego byłego męża.


6
2025
1h 30m

Komedia

Polska

Rodzina spotyka się na prowincji na chrzciny. Wanda i Tadeusz organizują uroczystość, Małgorzata przybywa z przyjaciółką, a były mąż Andrzej wraca z Australii z nowym towarzystwem.


5
Remarkably Bright Creatures
2026
1h 51m

Dramat

USA

Oparty na książkowym bestsellerze dramat, w którym pewna wdowa podejmuje pracę w oceanarium, gdzie zaprzyjaźnia się z mądrą ośmiornicą i zagubionym młodym mężczyzną.


4
Swapped
2026
1h 41m

Animacja

Familijny

Komedia

Hiszpania

USA

Małe leśne stworzenie i majestatyczny ptak zamieniają się ciałami i muszą połączyć siły, aby przetrwać najbardziej zwariowaną przygodę swojego życia.


3
Apex
2026
1h 35m

Akcja

Thriller

Australia

Islandia

Kanada

USA

Pogrążona w żałobie kobieta, testująca granice swoich możliwości na australijskim odludziu, zostaje wciągnięta w pokrętną grę zabójcy, który widzi w niej łatwą ofiarę.


2
Kraven the Hunter
2024
2h 7m

Akcja

Sci-Fi

USA

Kraven Łowca to myśliwy, który pochodzi z Rosji, jego celem jest schwytanie człowiek-pająka. Kraven jest przekonany o swojej wielkości - uważa, że jest najlepszym łowcą na świecie.


1
2024
2h 28m

Dramat historyczny

Kanada

USA

Wielka Brytania

Maroko

Żona Hanno zostaje zabita podczas najazdu Rzymian, a on sam trafia do niewoli. Aby pomścić śmierć ukochanej, mężczyzna postanawia walczyć na arenie jako gladiator.



Top 10 seriali Netfliksa w Polsce: 11.05-17.05.2026



10
2025 -
30m

Fantasy

Akcja

Anime

Japonia

USA

Korea Południowa

(Sezon 2) W tej epickiej bitwie dobra ze złem granice są piekielnie niejasne. Najlepszą nadzieją świata na zbawienie może okazać się diabelsko przystojny łowca demonów.


9
Person of Interest
2011 - 2016
44m

Kryminał

Thriller

USA

(Sezon 1) Były agent CIA zostaje zwerbowany przez tajemniczego miliardera, by zapobiegać morderstwom, które mają się wydarzyć.


8
Man on Fire
2026 -
47m

Dramat

Sensacyjny

USA

(Sezon 1) Dręczony przez przeszłość i ścigany przez wrogów weteran sił specjalnych walczy o utrzymanie przy życiu nastolatki na niebezpiecznych ulicach Rio de Janeiro.


7
Kastanjemanden
2021 -
55m

Kryminał

Thriller

Dania

(Sezon 1)Na kopenhaskim placu zabaw zostaje znaleziona brutalnie zamordowana dziewczyna, a nad nią wisi ludzik zrobiony z kasztanów.


6
Worst Ex Ever
2024 -
58m

Dokumentalny

True crime

USA

(Sezon 2) Serial dokumentalny "Koszmarni eks" powraca z drugim sezonem, pełnym szokujących relacji, niepokojących nagrań z kamer nasobnych i sugestywnych animowanych rekonstrukcji zdarzeń, które razem składają się na przerażające historie o zdradzie, przemocy i kłamstwie, ujawniające sekrety potwornych związków i budzących odrazę partnerów.


5
Nemesis
2026 -
58m

Thriller

Kryminał

USA

(Sezon 1) Nieustępliwy policjant wpada w obsesję na punkcie przebiegłego złodzieja, odpowiedzialnego za serię brawurowych skoków. Ten pojedynek na intelekt może wygrać tylko jeden.


4
Legends
2026 -
59m

Dramat

Kryminał

Wielka Brytania

(Sezon 1) Grupa urzędników pod przykrywką próbuje rozpracować brytyjskie gangi narkotykowe. Serial inspirowany nieznaną wcześniej prawdziwą historią z lat 90.


3
Berlín
2023 -
49m

Dramat

Kryminał

Akcja

Hiszpania

(Sezon 2: Berlin i "Dama z gronostajem") Gotowy na kolejny skok Berlin zwołuje gang do Sewilli i czyni ambitnego księcia ofiarą jego własnego planu, który zakłada kradzież arcydzieła Da Vinci.


2
Kastanjemanden
2021 -
55m

Kryminał

Thriller

Dania

(Sezon 2 - "Zabawa w chowanego") Stalkerzy i mordercy nawiedzają duńską stolicę, a detektywi rozwiązują zagadki kryminalne powiązane z dziecięcymi zabawami. Serial na podstawie powieści Sørena Sveistrupa.


1
2026
57m

Randkowy

Reality-show

Polska

(Sezon 1) W tym wyjątkowym eksperymencie polscy single umawiają się na randki, zakochują w sobie i zaręczają całkowicie w ciemno. Czy gdy się zobaczą, też między nimi zaiskrzy?


