Netflix: polski Top 10 tygodnia – "Zabójcza przyjaźń" nie słabnie
Netflix: polski Top 10 tygodnia – "Zabójcza przyjaźń" nie słabnie

"Łup" i "Zabójcza przyjaźń" to zdecydowani zwycięzcy tego tygodnia. Obie produkcje wygrały zarówno wśród widzów z całego świata, jak i przekroju oglądających z Polski. W odróżnieniu od międzynarodowych trendów zaraz za światowym fenomenem "Ludzie, których spotykamy na wakacjach" nie mamy dokumentu Ostatnia przygoda: Jak powstawało "Stranger Things 5". Na podium znalazł się za to głośny romans, "It Ends with Us". Tych różnic jest z resztą o wiele więcej Poniżej przedstawiamy wszystkie 20 produkcji, które w minionym tygodniu przyciągnęły przed ekrany użytkowników Netfliksa z Polski.

Top 10 filmów Netfliksa w Polsce: 12-18.01.2026



10
plakat filmu Jak wytresować smoka

Jak wytresować smoka

How to Train Your Dragon
2010
1h 38m

Fantasy

Przygodowy

Familijny

Animacja

USA

Fantasy

Przygodowy

Familijny

Animacja

Bohaterem filmu jest nastoletni Wiking mieszkający na wyspie Berk, gdzie walki ze smokami są codziennością. Zbliża się właśnie czas inicjacji i jedyna szansa na udowodnienie plemieniu i ojcu swojej wartości. Kiedy jednak okazuje się, że zamiast wytresować smoka, nastolatek zaprzyjaźnia się z nim, cały jego świat staje na głowie.

9
plakat filmu Jak wytresować smoka 3

Jak wytresować smoka 3

How to Train Your Dragon: The Hidden World
2019
1h 44m

Fantasy

Animacja

Przygodowy

Familijny

USA

Fantasy

Animacja

Przygodowy

Familijny

Przed Czkawką i Szczerbatkiem zupełnie nowe przygody - mnóstwo niebezpieczeństw, wielkie wyzwania, niezwykła wyprawa w nieznane oraz… miłość. Kiedy nad Berk nadciąga zagrożenie, jakiego nigdy wcześniej jego mieszkańcy nie doświadczyli, Czkawka wie, że musi zrobić wszystko, by uratować smoki. Przyjdzie mu - wraz z przyjaciółmi - udać się w ekscytującą podróż do mitycznej krainy, w której smoki czują się bezpieczne.

8
plakat filmu K-popowe łowczynie demonów

K-popowe łowczynie demonów

KPop Demon Hunters
2025
1h 39m

Animacja

Musical

Fantasy

USA

Animacja

Musical

Fantasy

Rumi, Mira i Zoey to gwiazdy K-popu, które - gdy akurat nie koncertują na wypełnionych po brzegi stadionach - potrafią przedzierzgnąć się w nieposkromione łowczynie demonów, zawsze gotowe ochronić fanów przed wszechobecnymi zagrożeniami nie z tego świata. Razem muszą stawić czoła największemu jak dotąd wrogowi - pełnemu nieodpartego uroku konkurencyjnemu boysbandowi, którego członkami tak naprawdę są demony.

7
plakat filmu Cudowne ręce: Opowieść o Benie Carsonie

Cudowne ręce: Opowieść o Benie Carsonie

Gifted Hands: The Ben Carson Story
2009
1h 30m

Dramat

USA

Dramat

Biografia Bena Carsona, amerykańskiego neurochirurga, który jako pierwszy skutecznie rozdzielił bliźnięta syjamskie połączone głowami.

6
plakat filmu Seks dla opornych

Seks dla opornych

2025
1h 35m

Komedia

Polska

Litwa

Komedia

Basia (Ilona Ostrowska) i Grzegorz (Piotr Adamczyk), małżeństwo z 25-letnim stażem, zmagają się z rutyną i gasnącą namiętnością. Ich życie intymne stało się przewidywalne, a rozmowy o pragnieniach i fantazjach dawno zeszły na drugi plan. Zdeterminowana Basia postanawia działać – namawia męża na weekend w ekskluzywnym hotelu SPA i uzbrojona w poradnik "Seks dla opornych" próbuje rozpalić dawny ogień namiętności. Nieoczekiwane spotkanie z młodym i pewnym siebie Maksem (Mikołaj Matczak), szefem Grzegorza, i jego spontaniczną, seksowną partnerką Domi (Helena Englert) sprawia, że ich pobyt nabiera nieoczekiwanego tempa, pełnego napięć i pokus. Czy ten wyjazd pomoże im na nowo odkryć siebie i przypomnieć, na czym polega sztuka bycia razem?

5
plakat filmu Przyjęty

Przyjęty

Accepted
2006
1h 30m

Komedia

USA

Komedia

Gdy przed Buddym i jego kumplami zamykają się bramy collegu, szybko znajduje się rozwiązanie... własna szkoła. Wkrótce zaroi się w okolicy od dziewczyn w bikini, szalonych imprezek na basenie i totalnego bólu głowy. Jak przekonać uczniów i władze, że lewy college jest OK?

4
plakat filmu Ostatnia przygoda: Jak powstawało

Ostatnia przygoda: Jak powstawało "Stranger Things 5"

One Last Adventure: The Making of Stranger Things 5
2026
2h 2m

Dokumentalny

USA

Dokumentalny

Dokument zabiera widzów za kulisy finałowego sezonu jednej z największych popkulturowych sensacji ostatnich lat. Film pokazuje, jak powstawał fenomen, który zdobył serca widzów na całym świecie, od pracy aktorów po kulisy wielkiej produkcji.

3
plakat filmu It Ends with Us

It Ends with Us

2024
2h 10m

Melodramat

USA

Melodramat

Choć Lily Bloom (Blake Lively) ma za sobą skomplikowaną przeszłość, zawsze wiedziała, jakiego życia pragnie. Mieszkając w Bostonie, poznaje neurochirurga Ryle'a Kincaida (Justin Baldoni) i wierzy, że być może znalazła swoją bratnią duszę. Wkrótce jednak pojawiają się pytania dotyczące ich związku. Związek się skomplikuje jeszcze bardziej, kiedy pojawia się "stara" licealna miłość - Atlas Corrigan (Brandon Sklenar), stawiając jej związek z Ryle'em pod znakiem zapytania.

2
plakat filmu Ludzie, których spotykamy na wakacjach

Ludzie, których spotykamy na wakacjach

People We Meet on Vacation
2026
1h 57m

Komedia rom.

USA

Komedia rom.

Poppy to wolny duch. Alex lubi planować. Po latach wspólnych wakacji tych zupełnie do siebie niepodobnych dwoje zastanawia się, czy mogliby się w sobie zakochać.

1
plakat filmu Łup

Łup

The Rip
2026
1h 52m

Thriller

Kryminał

USA

Thriller

Kryminał

Grupa policjantów z Miami odkrywa w rozpadającej się kryjówce miliony dolarów, co szybko sprawia, że tracą do siebie zaufanie. A kiedy o rozmiarze znaleziska dowiadują się ludzie z zewnątrz, już wszystko staje się wątpliwe i nie wiadomo już, kto po czyjej stoi stronie.


Top 10 seriali Netfliksa w Polsce: 12-18.01.2026



10
plakat filmu Stranger Things

Stranger Things

2016 - 2025
1h 5m

Horror

Dramat

Sci-Fi

USA

Horror

Dramat

Sci-Fi

(Sezon 4) Na bohaterów, których połączyły niezwykłe wydarzenia rozgrywające się w ich miasteczku, czekają kolejne trudności. Cień nawiedzający ich okolicę wcale nie zamierza odejść, zwłaszcza że w tajemnicę są zamieszane siły nadprzyrodzone.

9
plakat filmu Samce alfa

Samce alfa

Machos alfa
2022 -
35m

Komedia

Hiszpania

Komedia

(Sezon 4) Koniec patriarchatu jest bliski. W samym środku kryzysu męskości czterech kumpli po czterdziestce traci dominującą pozycję, przywileje i tożsamość. Wiele lat temu byliby samcami alfa kontrolującymi swoje związki, pracę i życie. Jednak przyszło im żyć w epoce równości w społeczeństwie, które rządzi się nowymi zasadami i bezlitośnie obnaża to, jak bardzo są żałośni.

8
plakat filmu Kicia Kocia

Kicia Kocia

2019 -
6m

Animacja

Dla dzieci

Polska

Animacja

Dla dzieci

(Sezon 1) Odważna, ciekawska kotka wyrusza razem z przyjaciółmi na spotkanie przygody i odkrywa otaczający ją barwny świat, ucząc się przy tym ważnych rzeczy.

7
plakat filmu Kicia Kocia

Kicia Kocia

2019 -
6m

Animacja

Dla dzieci

Polska

Animacja

Dla dzieci

(Sezon 2) Uwielbianą przez najmłodszych rezolutną kotkę czekają nowe przygody. Razem ze swoimi wiernymi przyjaciółmi Packiem, Adelką i Juliankiem uda się na basen, plażę i oczywiście na piknik! Zobaczymy też, jak poznaje nowego kolegę podczas gry w piłkę, uczy się ważnej lekcji bawiąc się w sklep oraz odwiedza swojego wujka na wsi, gdzie zachwyca się jego nowym traktorem!

6
plakat filmu Noc bez końca

Noc bez końca

Todo Dia a Mesma Noite
2023
44m

Biograficzny

Dramat

Brazylia

Biograficzny

Dramat

Miniserial fabularny inspirowany prawdziwą historią pożaru w klubie Boate Kiss, w którym w 2013 roku zginęły 242 młode osoby. Opisuje trwającą wciąż walkę o sprawiedliwość prowadzoną przez ocalałych i rodziców ofiar.

5
plakat filmu Stranger Things

Stranger Things

2016 - 2025
1h 5m

Horror

Dramat

Sci-Fi

USA

Horror

Dramat

Sci-Fi

(Sezon 5) Jesień roku 1987. Otwierające się bramy sprawiają, że całe Hawkins drży ze strachu. Bohaterowie mają teraz tylko jeden cel - znaleźć i zlikwidować Vecnę. Ten jednak zniknął i nikt nie wie, gdzie jest i co planuje. Jakby tego było mało, władze obłożyły miasteczko kwarantanną i otoczyły wojskiem. Misję dodatkowo utrudnia to, że rząd chce za wszelką cenę dopaść Jedenastkę, co zmusza ją do pozostawania w ukryciu. Zbliża się rocznica zniknięcia Willa i narasta znajoma atmosfera przerażenia. W powietrzu czuć, że nadchodzi czas finałowego starcia z przeciwnikiem potężniejszym i groźniejszym niż wszyscy poprzedni. Aby położyć kres temu koszmarowi, cała ekipa musi po raz ostatni dać z siebie wszystko.

4
plakat filmu Miłość i strata

Miłość i strata

Ayrılık da Sevdaya Dahil
2026 -
53m

Melodramat

Turcja

Melodramat

(Sezon 1) Kemal, windykator pracujący dla rodziny lichwiarzy, ma ściągnąć dług od Afife - scenarzystki, która z konieczności zatrudniła się w restauracji. Wspólnie spędzony czas sprawia jednak, że Kemal odkrywa, iż cnota i miłość nie są tym, za co je uważał.

3
plakat filmu O krok za daleko

O krok za daleko

Run Away
2026
47m

Thriller

Kryminał

Wielka Brytania

Thriller

Kryminał

(Miniserial) Simon wiódł idealne życie - kochająca żona i dzieci, świetna praca, piękny dom... ale właśnie wtedy jego najstarsza córka, Paige, postanowiła uciec od rodziny, a wszystko roztrzaskało się w drobny mak. Gdy Simon w końcu odnajduje ją w miejskim parku - zdaną na łaskę i niełaskę losu i naćpaną narkotykami - może wreszcie zabrać do domu swoją małą dziewczynkę. Okazuje się jednak, że Paige nie jest sama, a gdy wywiązuje się kłótnia, dochodzi do aktu szokującej przemocy. Simon ponownie traci więc córkę, wyrusza na jej poszukiwania i trafia do niebezpiecznego podziemnego świata, odkrywając głęboko skrywane sekrety, które mogą ostatecznie rozbić jego rodzinę.

2
plakat filmu Siedem zegarów Agathy Christie

Siedem zegarów Agathy Christie

Agatha Christie's Seven Dials
2026
54m

Dramat

Kryminał

Wielka Brytania

Dramat

Kryminał

(Miniserial) Anglia, rok 1925. Żart spłatany podczas przyjęcia w wiejskiej rezydencji przybiera makabryczny i zabójczy obrót. Zadanie rozwikłania mrożącej krew w żyłach zagadki przypada osobie, po której nikt by się nie spodziewał, że ma zadatki na detektywa - mianowicie energicznej i dociekliwej lady Eileen "Bundle" Brent, której życie na zawsze odmieni tajemnica prowincjonalnego domostwa.

1
plakat filmu Zabójcza przyjaźń

Zabójcza przyjaźń

His & Hers
2026
43m

Dramat

Thriller

Kryminał

USA

Dramat

Thriller

Kryminał

Pośród upałów Atlanty łaknąca samotności Anna coraz bardziej oddala się od przyjaciół i zaniedbuje karierę prezenterki wiadomości. Jednak gdy słyszy o morderstwie w Dahlonega - sennym miasteczku, w którym dorastała - Anna wraca do życia, próbując rozpracować tę sprawę i szukając odpowiedzi. Jej zaangażowanie wzbudza podejrzenia detektywa Jacka Harpera, który bierze ją na celownik własnego dochodzenia. Każda historia ma dwie strony - jego i jej - co oznacza, że ktoś zawsze kłamie.

