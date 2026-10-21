Netflix: polski Top 10 tygodnia - "Zwierzęta" wychodzą na prowadzenie

Top 10 filmów Netfliksa w Polsce: 12.10-18.10.2026

3 Żyjemy dalej Doing Life 2026 1h 48m Dramat Tyler Perry USA Dramat Naomi Baker Jay Reeves Samotna matka i były więzień tworzą nietypowy związek. Zaczynają od czułych listów, by w końcu otworzyć drzwi do odkupienia, nadziei i miłości wbrew wszystkiemu.

1 Zwierzęta Animals 2026 1h 48m Dramat Thriller Ben Affleck USA Dramat Thriller Ben Affleck Kerry Washington Kandydat na burmistrza Los Angeles i jego żona desperacko zbierają pieniądze na okup za porwanego syna i dokonują wyborów, które mogą zrujnować ich poukładane życie.

Top 10 seriali Netfliksa w Polsce: 12.10-18.10.2026

8 Dyplomatka The Diplomat 2023 - 50m Dramat Polityczny Simon Cellan Jones Alex Graves USA Wielka Brytania Dramat Polityczny Keri Russell Rufus Sewell (Sezon 4) W czwartym sezonie "Dyplomatki" dwa małżeństwa stają na skraju rozpadu. Jeden katastrofalny moment burzy zarówno kruchy pokój, który Kate Wyler wynegocjowała między USA a Wielką Brytanią, jak i rozpadające się małżeństwo, które próbuje ocalić. Gdy Kate walczy, by powstrzymać kryzys, spisek prezydent Grace Penn i wiceprezydenta Hala Wylera, mający na celu przejęcie najpotężniejszej broni Rosji, popycha Stany Zjednoczone ku wojnie. Kate i Todd, których łączy dość niekomfortowa relacja, jednoczą siły, by powstrzymać sojusz Grace i Hala przed zachwianiem równowagi sił zarówno na świecie, jak i w kraju.



7 Spike 2024 Animacja Dla dzieci Animacja Dla dzieci (Sezon 1) Spike, Sparkle, Baby Goo i przyjaciele przeżywają niezwykłe

przygody i dobrze się bawią, ucząc się o przyjaźni, emocjach i bezpiecznych wyborach. Dołącz do nich!

5 Tyson 2026 1h 6m Sportowy Biograficzny Dokumentalny Floyd Russ USA Sportowy Biograficzny Dokumentalny Mike Tyson (Miniserial) Serial dokumentalny o burzliwym życiu Mike'a Tysona - jednej z najbardziej fascynujących i budzących największą grozę postaci w historii sportu.



"W głębinach" - zwiastun