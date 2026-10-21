Netflix: polski Top 10 tygodnia - "Zwierzęta" wychodzą na prowadzenie

O ile na podium najchętniej oglądanych filmów nie pojawiła się żadna nowa pozycja, tak mamy zmianę na pozycji lidera - "Zwierzęta" wyprzedziły polski film "Mniej obcy". Jeśli chodzi o seriale, "W głębinach" utrzymało prowadzenie, wciąż ciesząc się największym zainteresowaniem. Co jeszcze oglądali widzowie? Sprawdźcie.
Top 10 filmów Netfliksa w Polsce: 12.10-18.10.2026
(Sezon 4) W czwartym sezonie "Dyplomatki" dwa małżeństwa stają na skraju rozpadu. Jeden katastrofalny moment burzy zarówno kruchy pokój, który Kate Wyler wynegocjowała między USA a Wielką Brytanią, jak i rozpadające się małżeństwo, które próbuje ocalić. Gdy Kate walczy, by powstrzymać kryzys, spisek prezydent Grace Penn i wiceprezydenta Hala Wylera, mający na celu przejęcie najpotężniejszej broni Rosji, popycha Stany Zjednoczone ku wojnie. Kate i Todd, których łączy dość niekomfortowa relacja, jednoczą siły, by powstrzymać sojusz Grace i Hala przed zachwianiem równowagi sił zarówno na świecie, jak i w kraju.