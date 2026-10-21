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Netflix: polski Top 10 tygodnia - "Zwierzęta" wychodzą na prowadzenie

Filmweb
https://www.filmweb.pl/news/Netflix%3A+Top+10+film%C3%B3w+i+seriali+tygodnia+w+Polsce.+12.10-18.10.2026-169218
Netflix: polski Top 10 tygodnia - &quot;Zwierzęta&quot; wychodzą na prowadzenie
O ile na podium najchętniej oglądanych filmów nie pojawiła się żadna nowa pozycja, tak mamy zmianę na pozycji lidera - "Zwierzęta" wyprzedziły polski film "Mniej obcy". Jeśli chodzi o seriale, "W głębinach" utrzymało prowadzenie, wciąż ciesząc się największym zainteresowaniem. Co jeszcze oglądali widzowie? Sprawdźcie. 

Top 10 filmów Netfliksa w Polsce: 12.10-18.10.2026



10
plakat filmu Constantine

2005
2h 1m

Fantasy

Horror

Akcja

Niemcy

USA

Fantasy

Horror

Akcja

Adaptacja komiksu "Hellblazer" opowiadająca historię Johna Constantine'a - egzorcysty, który musi stanąć do walki o dusze wszystkich ludzi, by tym samym ocalić siebie od wiecznego potępienia.


9
plakat filmu Constantine

2005
2h 1m

Fantasy

Horror

Akcja

Niemcy

USA

Fantasy

Horror

Akcja

Grupa poszukiwaczy odnajduje zaginiony przed laty statek.


8
plakat filmu Księgowy

The Accountant
2016
2h 8m

Dramat

Sensacyjny

USA

Dramat

Sensacyjny

Gdy Christian zaczyna współpracować z firmą zajmującą się robotyką, odkrywa prawdziwy obraz sytuacji finansowej organizacji.


7
plakat filmu Unabomber

2026
1h 37m

Dramat

Kryminał

Psychologiczny

USA

Dramat

Kryminał

Psychologiczny

Inspirowany prawdziwą historią dramat o przemianie Teda Kaczynskiego z genialnego studenta Harvardu i uczestnika badań naukowych w Unabombera poszukiwanego przez FBI.


6
plakat filmu Nowokaina

Novocaine
2025
1h 50m

Akcja

Czarna komedia

Kanada

RPA

USA

Akcja

Czarna komedia

Kiedy dziewczyna jego marzeń zostaje porwana, mężczyzna nieodczuwający fizycznego bólu zamienia swoją rzadką przypadłość w nieoczekiwaną przewagę w walce o jej ocalenie.


5
plakat filmu Unabomber

2026
1h 37m

Dramat

Kryminał

Psychologiczny

USA

Dramat

Kryminał

Psychologiczny

Wdowiec wprowadza się z córką i nową żoną do na pozór idealnego nowego domu.


4
plakat filmu Nadciąga burza

Stormen
2026
1h 41m

Komedia

Dramat

Szwecja

Komedia

Dramat

Dawni koledzy ze studiów zostają uwięzieni przez burzę w luksusowym schronisku. Wytworne przyjęcie zmienia się w huragan zdrad, uraz i chaosu, nad którym nikt nie panuje.


3
plakat filmu Żyjemy dalej

Doing Life
2026
1h 48m

Dramat

USA

Dramat

Samotna matka i były więzień tworzą nietypowy związek. Zaczynają od czułych listów, by w końcu otworzyć drzwi do odkupienia, nadziei i miłości wbrew wszystkiemu.


2
plakat filmu Mniej obcy

2026
2h 6m

Biograficzny

Muzyczny

Dramat

Polska

Biograficzny

Muzyczny

Dramat

Film inspirowany życiem legendy polskiego rocka, Jana Borysewicza. Opowieść o muzyce, buncie i wolności w świecie, w którym marzenia często zderzały się z szarą rzeczywistością.


1
plakat filmu Zwierzęta

Animals
2026
1h 48m

Dramat

Thriller

USA

Dramat

Thriller

Kandydat na burmistrza Los Angeles i jego żona desperacko zbierają pieniądze na okup za porwanego syna i dokonują wyborów, które mogą zrujnować ich poukładane życie.



Top 10 seriali Netfliksa w Polsce: 12.10-18.10.2026



10
plakat filmu Kicia Kocia

2019 -
6m

Animacja

Dla dzieci

Polska

Animacja

Dla dzieci

(Sezon 3) Odważna, ciekawska kotka wyrusza razem z przyjaciółmi na spotkanie przygody i odkrywa otaczający ją barwny świat, ucząc się przy tym ważnych rzeczy.


9
plakat filmu Moje serce bije tylko przy tobie

Nareul chungjeonhaejwo
2026
1h 3m

Fantasy

Komedia rom.

Korea Południowa

Fantasy

Komedia rom.

(Miniserial) Wspomagany sztucznym sercem dziedzic firmowej fortuny spotyka bardzo "elektryzującą" kobietę. Szybko zaczyna między nimi iskrzyć.


8
plakat filmu Dyplomatka

The Diplomat
2023 -
50m

Dramat

Polityczny

USA

Wielka Brytania

Dramat

Polityczny

(Sezon 4) W czwartym sezonie "Dyplomatki" dwa małżeństwa stają na skraju rozpadu. Jeden katastrofalny moment burzy zarówno kruchy pokój, który Kate Wyler wynegocjowała między USA a Wielką Brytanią, jak i rozpadające się małżeństwo, które próbuje ocalić. Gdy Kate walczy, by powstrzymać kryzys, spisek prezydent Grace Penn i wiceprezydenta Hala Wylera, mający na celu przejęcie najpotężniejszej broni Rosji, popycha Stany Zjednoczone ku wojnie. Kate i Todd, których łączy dość niekomfortowa relacja, jednoczą siły, by powstrzymać sojusz Grace i Hala przed zachwianiem równowagi sił zarówno na świecie, jak i w kraju.


7
plakat filmu Spike

2024

Animacja

Dla dzieci

Animacja

Dla dzieci

(Sezon 1) Spike, Sparkle, Baby Goo i przyjaciele przeżywają niezwykłe
przygody i dobrze się bawią, ucząc się o przyjaźni, emocjach i bezpiecznych wyborach. Dołącz do nich!


6
plakat filmu Ekspresowe dokumenty

Instadocs
2026 -
30m

Dokumentalny

True crime

USA

Dokumentalny

True crime

(AI się wściekła) Czy AI właśnie popełniła przestępstwo? "Ekspresowe dokumenty" badają sprawę cyberataku na Hugging Face i wyjaśniają, dlaczego może on stanowić ostrzeżenie dla ludzkości.


5
plakat filmu Tyson

2026
1h 6m

Sportowy

Biograficzny

Dokumentalny

USA

Sportowy

Biograficzny

Dokumentalny

(Miniserial) Serial dokumentalny o burzliwym życiu Mike'a Tysona - jednej z najbardziej fascynujących i budzących największą grozę postaci w historii sportu.


4
plakat filmu Lalka

2026
1h 7m

Kostiumowy

Obyczajowy

Polska

Kostiumowy

Obyczajowy

(Miniserial) Wokulski jako ambitny przedsiębiorca i Izabela Łęcka, bohaterka z własnym planem na życie, toczą grę o wolność w świecie sztywnych konwenansów.


3
plakat filmu Na wschód od Edenu

East of Eden
2026
59m

Dramat obyczajowy

USA

Dramat obyczajowy

(Miniserial) Na początku XX wieku piekielnie niezależna kobieta doprowadza do kłótni braci, dając początek sadze, która kształtuje dwa pokolenia.


2
plakat filmu Pułapka

Die Falle
2026
49m

Dramat

Psychologiczny

Thriller

Niemcy

Dramat

Psychologiczny

Thriller

(Miniserial) Pisarka Lisa Konrad nie wychodzi z domu, odkąd zamordowano jej siostrę - czyli od 10 lat. Gdy rozpoznaje zabójcę w telewizji, opracowuje ryzykowny plan.


1
plakat filmu W głębinach

Below
2026
40m

Fantasy

Thriller

Kanada

Fantasy

Thriller

(Miniserial) Kiedy tajemniczy morski stwór zaczyna siać postrach w nadmorskim miasteczku, pewien rybak staje do walki o swoją rodzinę, społeczność i odchodzące w przeszłość zwyczaje.


"W głębinach" - zwiastun



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