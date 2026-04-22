Newsy Filmy Netflix: polski Top 10 tygodnia - "Morderczy żywioł" pokonuje "Podlasie"
VOD / Seriale / Filmy

Filmweb
https://www.filmweb.pl/news/Netflix%3A+Top+10+film%C3%B3w+i+seriali+tygodnia+w+Polsce.+13.04-19.04.2026-166227
"Podlasie" nie zdołało utrzymać się na miejscu pierwszym miejscu wśród najpopularniejszych filmów w Polsce - rodzimą produkcję pokonał "Morderczy żywioł", który pomimo słabych recenzji wciąż cieszy się dużą popularnością. W dziesiątce pojawił się tymczasem m.in. horror "Uśmiechnij się 2". Wśród seriali prym wiedzie z kolei produkcja prosto z Chile - "Ktoś musi wiedzieć". Sprawdźcie, jakie inne tytuły gościły w domach Polaków.

Top 10 filmów Netfliksa w Polsce: 13.04-19.04.2026



10
plakat filmu Snajper 2

Sniper 2
2002
1h 31m

Akcja

USA

Były snajper zostaje przywrócony do służby i wysłany na samobójczą misję w głąb Serbii.


9
plakat filmu Psy

1992
1h 44m

Sensacyjny

Polska

Franz Maurer, były funkcjonariusz Służby Bezpieczeństwa, zaczyna pracę w policji. Tymczasem jego kolega oferuje swoje usługi przestępcom.


8
plakat filmu Czterej bracia

Four Brothers
2005
1h 49m

Sensacyjny

USA

Adoptowani przed laty mężczyźni spotykają się na pogrzebie przybranej matki Evelyn, chcąc poznać przyczyny jej śmierci.


7
plakat filmu Psoty

2026
1h 39m

Przygodowy

Familijny

Polska

Samotna 13-letnia Frania ratuje potrąconego psa, ukrywając go przed dorosłymi, robi z niego internetową gwiazdę, co nieoczekiwanie zbliża do siebie jej skłóconych rodziców.


6
plakat filmu Poczuj mój głos

Non abbiam bisogno di parole
2026
2h

Komedia

Dramat

Włochy

Nieśmiała nastolatka, która jako jedyna w swojej rodzinie słyszy, odkrywa u siebie talent wokalny i musi wybierać między poczuciem obowiązku a własną drogą.


5
plakat filmu Współlokatorki

Roommates
2026
1h 47m

Komedia

USA

Rozpoczynająca studia Devon prosi popularną Celeste, żeby została jej współlokatorką. Przyjaźń szybko jednak ustępuje miejsca konfliktowi pełnemu pasywnej agresji.


4
plakat filmu Uśmiechnij się 2

Smile 2
2024
2h 12m

Horror

USA

Światowa gwiazda muzyki pop, Skye Riley (Naomi Scott), wyrusza w trasę koncertową i zaczyna doświadczać coraz bardziej przerażających i niewytłumaczalnych wydarzeń. Przytłoczona narastającymi okropnościami i presją sławy Skye jest zmuszona zmierzyć się ze swoją mroczną przeszłością, aby odzyskać kontrolę nad swoim życiem, zanim wymknie się ono spod kontroli.


3
plakat filmu Podlasie

2026
1h 36m

Komedia rom.

Polska

Gdy problemy finansowe zmuszają Halinę do odwołania wesela, jej rodzina i przyjaciele obmyślają szalony plan, aby ściągnąć do wsi turystów i pieniądze.


2
plakat filmu 180

2026
1h 34m

Dramat

Thriller

RPA

Kiedy w wyniku awantury drogowej poszkodowany zostaje jego syn, wściekły ojciec wkracza na ścieżkę emocjonalnych rozterek i zemsty.


1
plakat filmu Morderczy żywioł

Thrash
2026
1h 23m

Akcja

Thriller

Australia

USA

Gdy katastrofalny huragan uderza w nadmorskie miasteczko, pozostawieni bez pomocy mieszkańcy muszą zmierzyć się z przybierającymi wodami, pełnymi wygłodniałych rekinów.



Top 10 seriali Netfliksa w Polsce: 13.04-19.04.2026



10
plakat filmu Prawo Lidii Poët

La legge di Lidia Poët
2023 -
42m

Biograficzny

Dramat

Kostiumowy

Włochy

(Sezon 3) Lidia Poët bada sprawy morderstw i walczy o możliwość wykonywania zawodu. Serial inspirowany historią pierwszej włoskiej prawniczki.


9
plakat filmu Kicia Kocia

2019 -
6m

Animacja

Dla dzieci

Polska

(Sezon 2) Odważna, ciekawska kotka wyrusza razem z przyjaciółmi na spotkanie przygody i odkrywa otaczający ją barwny świat, ucząc się przy tym ważnych rzeczy.


8
plakat filmu Zaufaj mi: Fałszywy prorok

Trust Me: The False Prophet
2026
49m

Dokumentalny

True crime

USA

(Miniserial) Serial dokumentalny, w którym ekspertka od sekt i filmowiec infiltrują poligamiczną grupę, aby doprowadzić do osądzenia samozwańczego proroka.


7
plakat filmu Salish i Jordan Matter

Salish & Jordan Matter
2026
30m

Reality-show

Młodzieżowy

USA

(Sezon 1) Salish i Jordan Matterowie to duet córki i ojca, który w tej kompilacji najpopularniejszych treści realizuje swoje szalone pomysły i podejmuje ekstremalne wyzwania.


6
plakat filmu Ronaldinho: Jedyny w swoim rodzaju

Ronaldinho Gaúcho
2026
55m

Biograficzny

Dokumentalny

Sportowy

Brazylia

(Miniserial)"Ronaldinho: Jedyny w swoim rodzaju" to serial dokumentalny o jednym z najlepszych piłkarzy w historii. Niepublikowane wcześniej archiwalne nagrania i niezwykły dostęp do prywatnego życia gwiazdora pozwalają nam poznać go wyjątkowo blisko. Wspólnie z nim na nowo przeżywamy jego zwycięstwa i porażki. Oto historia jednego z ostatnich ambasadorów "pięknej gry" w Brazylii i jednego z jej najmocniej ubóstwianych idoli. To także opowieść o chłopcu z Porto Alegre, który podbił świat i stał się niemal niezrównanym kolekcjonerem piłkarskich nagród.


5
plakat filmu Rodzina trzyma się razem

Bandi
2026 -
58m

Dramat

Francja

(Sezon 1) Po śmierci matki rodzeństwo z Martyniki z trudem wiąże koniec z końcem, co zmusza część z nich do szukania ratunku w przestępstwach, aby uniknąć rozdzielenia.


4
plakat filmu Fałszywy profil

Perfil falso
2023 - 2026
45m

Dramat

Thriller

Kolumbia

(Sezon 3)Camila poznaje swojego księcia z bajki w aplikacji randkowej. Po idyllicznym romansie chce zrobić mu niespodziankę, ale niespodziewanie zostaje uwięziona w pozornym raju.


3
plakat filmu Harry Hole

Detective Hole
2026 -
49m

Thriller

Kryminał

Norwegia

USA

Wielka Brytania

(Sezon 1) Seria rytualnych morderstw wstrząsa Oslo. Uzdolniony detektyw musi złożyć kawałki układanki, lawirując między korupcją i własnymi demonami, aby schwytać sprawcę.


2
plakat filmu Ze szczyptą miłości

Luka, Makan, Cinta
2026 -
34m

Melodramat

Indonezja

(Sezon 1) Aby uratować restaurację mamy, ambitna szefowa kuchni Luka musi podjąć współpracę z utalentowanym nowo zatrudnionym Dennisem. Kłopot w tym, że go nienawidzi.


1
plakat filmu Ktoś musi wiedzieć

Alguien tiene que saber
2026
37m

Dramat

Kryminał

Chile

(Miniserial) W tym serialu dramatycznym, inspirowanym prawdziwymi wydarzeniami, detektyw i jego niezmordowany zespół wszczynają śledztwo w sprawie tajemniczego zaginięcia nastolatka.


Morderczy żywioł - zwiastun



