Netflix: polski Top 10 tygodnia - "Pragnienie" zaciekawiło widzów

To niesamowite, ale "Za wszelką cenę" już kolejny tydzień nie ustąpiło z fotela lidera wśród najchętniej oglądanych seriali w Polsce. Mamy za to zmianę, jeśli chodzi o filmy. Tym razem Polacy najchętniej sięgali po "Pragnienie". Jakie inne tytuły trafiły na listę? Sprawdźcie sami - na obu listach TOP 10 nie brakuje nowości.
Top 10 filmów Netfliksa w Polsce: 13.07-19.07.2026
Podczas wojny toczącej się pomiędzy ludźmi a siłami sztucznej inteligencji, Joshua, były agent służb specjalnych, którego żona zaginęła w niejasnych okolicznościach, zostaje zrekrutowany do wytropienia i zlikwidowania nieuchwytnego architekta zaawansowanej technologii.