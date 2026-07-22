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Netflix: polski Top 10 tygodnia - "Pragnienie" zaciekawiło widzów

Filmweb
https://www.filmweb.pl/news/Netflix%3A+Top+10+film%C3%B3w+i+seriali+tygodnia+w+Polsce.+13.07-19.07.2026-167673
Netflix: polski Top 10 tygodnia - &quot;Pragnienie&quot; zaciekawiło widzów
To niesamowite, ale "Za wszelką cenę" już kolejny tydzień nie ustąpiło z fotela lidera wśród najchętniej oglądanych seriali w Polsce. Mamy za to zmianę, jeśli chodzi o filmy. Tym razem Polacy najchętniej sięgali po "Pragnienie". Jakie inne tytuły trafiły na listę? Sprawdźcie sami - na obu listach TOP 10 nie brakuje nowości.

Top 10 filmów Netfliksa w Polsce: 13.07-19.07.2026



10
plakat filmu Sonic 3: Szybki jak błyskawica

Sonic the Hedgehog 3
2024
1h 49m

Komedia

Przygodowy

Japonia

USA

Komedia

Przygodowy

Złowrogi Doktor Robotnik powraca z zamiarem kontynuowania projektu swojego dziadka a następnie zniszczenia świata. Drużyna Sonica zmuszona jest po raz kolejny stanąć do walki.


9
plakat filmu Enola Holmes 3

2026
1h 48m

Kryminał

Przygodowy

USA

Kryminał

Przygodowy

Zniknięcie Sherlocka wciąga detektyw Enolę Holmes w niebezpieczną i pełną przygód sprawę, komplikując jej ślubne plany na Malcie.


8
plakat filmu Prześladowca

Joy Ride
2001
1h 37m

Thriller

USA

Thriller

Troje młodych ludzi, jadąc przez odludzie, zostaje zaatakowanych przez psychopatycznego kierowcę ciężarówki, z którego wcześniej zakpili.


7
plakat filmu Twórca

The Creator
2023
2h 13m

Akcja

Sci-Fi

Japonia

USA

Kambodża

Akcja

Sci-Fi

Podczas wojny toczącej się pomiędzy ludźmi a siłami sztucznej inteligencji, Joshua, były agent służb specjalnych, którego żona zaginęła w niejasnych okolicznościach, zostaje zrekrutowany do wytropienia i zlikwidowania nieuchwytnego architekta zaawansowanej technologii.


6
plakat filmu As palestry

Ikka
2026
2h 20m

Kryminał

Dramat sądowy

Thriller

Indie

Kryminał

Dramat sądowy

Thriller

Chcąc ocalić życie bliskiej osoby, znany prawnik podejmuje się obrony człowieka, którego uważa za winnego - zmagając się na każdym kroku z własnym sumieniem.


5
plakat filmu Podróż na Tajemniczą Wyspę

Journey 2: The Mysterious Island
2012
1h 34m

Komedia

Przygodowy

Sci-Fi

Familijny

USA

Komedia

Przygodowy

Sci-Fi

Familijny

Sean Anderson wyrusza na tajemniczą wyspę, aby odnaleźć zaginionego dziadka.


4
plakat filmu Kolory zła: Czerń

2026
1h 50m

Kryminał

Thriller

Polska

Kryminał

Thriller

Kiedy z sennego miasteczka znika chłopiec, nowo przeniesiony prokurator zaczyna odkrywać nieoczekiwane powiązania z dawną sprawą zaginięcia.


3
plakat filmu Rozbitkowie: Koszmarna katastrofa

Shipwrecked: Nightmare at Sea
2026
1h 29m

Dokumentalny

USA

Dokumentalny

Dzięki niepublikowanym wcześniej nagraniom i relacjom ocalałych ten dokument odtwarza katastrofę luksusowego wycieczkowca w 2012 roku.


2
plakat filmu Aż po kres

Jusqu'au bout
2026
1h 42m

Dramat

Francja

Dramat

Poświęciła wszystko, aby zostać matką, więc kiedy jej syn zaczyna chorować, Jada nie cofnie się przed niczym, aby znaleźć dawcę i go uratować - bez względu na cenę.


1
plakat filmu Pragnienie

Deseo
2026
1h 39m

Dramat

Thriller

Hiszpania

Meksyk

Dramat

Thriller

Kiedy zamężna prawniczka wdaje się w romans z trenerem pływania swojej córki, miłosne zamieszanie zmienia się w pokrętną grę, nad którą wszyscy tracą kontrolę.



Top 10 seriali Netfliksa w Polsce: 13.07-19.07.2026



10
plakat filmu Sullivan's Crossing

2023 -
43m

Dramat

Kanada

Dramat

(Sezon 4) Neurochirurżka Maggie Sullivan wraca po skandalu do rodzinnej miejscowości.


9
plakat filmu Mapa pragnień

El mapa de los anhelos
2026
46m

Melodramat

Hiszpania

Melodramat

(Miniserial) Przed śmiercią Lucy tworzy grę dla swojej siostry, Grety, w ten sposób wysyłając ją w podróż ku samopoznaniu i w kierunku uroczego Willa Tuckera.


8
plakat filmu Jedyny świadek

The Witness
2026
51m

Dramat

Kryminał

USA

Wielka Brytania

Dramat

Kryminał

(Miniserial) Partner Rachel Nickell usiłuje chronić ich dwuletniego syna, jedynego świadka morderstwa matki, podczas źle prowadzonego śledztwa. Serial oparty na faktach.


7
plakat filmu Oaza

Oasis
2026 -
43m

Dramat

Dla młodzieży

Kryminał

Hiszpania

Dramat

Dla młodzieży

Kryminał

(Sezon 1) Gdy z luksusowego ośrodka w tajemniczy sposób znika młoda kobieta, cień podejrzeń pada tak na pracowników, jak i na gości, którzy muszą czekać, aż prawda wyjdzie na jaw.


6
plakat filmu Lato 1936

L'été 36
2026
52m

Kryminał

Dramat historyczny

Belgia

Francja

Kryminał

Dramat historyczny

(Miniserial) Nicea, rok 1936. Kiedy robotnicy cieszą się pierwszym płatnym urlopem, cztery bardzo różne kobiety zostają uwikłane w morderstwo prokuratora w luksusowym hotelu Riviera.


5
plakat filmu Nie boję się

No tengo miedo
2026
44m

Dramat

Meksyk

Dramat

(Miniserial) Dziesięciolatek zauważa przerażającą scenę i poznaje brutalną prawdę o życiu, desperacji i walce o przetrwanie w miasteczku, które znalazło się na skraju upadku.


4
plakat filmu Kicia Kocia

2019 -
6m

Animacja

Dla dzieci

Polska

Animacja

Dla dzieci

(Sezon 3) Odważna, ciekawska kotka wyrusza razem z przyjaciółmi na spotkanie przygody i odkrywa otaczający ją barwny świat, ucząc się przy tym ważnych rzeczy.


3
plakat filmu José Totoy

2020 -

Animacja

Dla dzieci

USA

Animacja

Dla dzieci

(Sezon 3) José i jego przyjaciele wyruszają w magiczną podróż pełną nauki, zabawnych niespodzianek, przygód na łonie natury, a nawet kosmicznych wypraw!


2
plakat filmu Domek na prerii

Little House on the Prairie
2026 -
49m

Familijny

Przygodowy

USA

Familijny

Przygodowy

(Sezon 1) Zżyta rodzina Ingallów buduje nowe życie na zachodnich rubieżach Ameryki, gdzie radość obcowania z przyrodą przeplata się z trudami walki o przetrwanie.


1
plakat filmu Za wszelką cenę

I Will Find You
2026
41m

Dramat

Thriller

Kryminał

USA

Dramat

Thriller

Kryminał

(Miniserial) Niesłusznie osadzony w więzieniu za morderstwo syna ojciec wyrusza na desperacką misję ratunkową, gdy dowiaduje się, że chłopiec wciąż żyje.


'Za wszelką cenę" - zwiastun









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