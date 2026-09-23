Netflix: polski Top 10 tygodnia - żaden serial nie miał szans z "Lalką"

Z pewnością dla nikogo, kto śledzi burzliwe dyskusje w mediach społecznościowych, nie jest zaskoczeniem, że to "Lalka" okazała się najpopularniejszą serialową produkcją ostatniego tygodnia w Polsce. Jeśli chodzi o filmy, największym zainteresowaniem wciąż cieszy się produkcja, która nie jest oryginalną produkcją Netfliksa - "Małe rzeczy". Sprawdźcie, co jeszcze pojawiło się na liście.
Top 10 filmów Netfliksa w Polsce: 14.09-20.09.2026
Zastępca szeryfa hrabstwa Kern, Joe Deacon, zwany Deke (Washington), zostaje wysłany do Los Angeles z prostym z pozoru zadaniem zebrania dowodów rzeczowych. Na miejscu jednak wikła się w poszukiwania seryjnego zabójcy, który terroryzuje miasto. Prowadzący obławę miejscowy sierżant Jim Baxter (Malek) pod wrażeniem policyjnego nosa Deke’a nieoficjalnie angażuje go do pomocy. Baxter nie ma jednak pojęcia, że śledztwo przywołuje echa z przeszłości Deke’a i ujawnia niepokojące sekrety, które mogą zagrozić nie tylko dochodzeniu.
Top 10 seriali Netfliksa w Polsce: 14.09-20.09.2026