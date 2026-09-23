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Netflix: polski Top 10 tygodnia - żaden serial nie miał szans z "Lalką"

Filmweb
https://www.filmweb.pl/news/Netflix%3A+Top+10+film%C3%B3w+i+seriali+tygodnia+w+Polsce.+14.09-20.09.2026-168712
Netflix: polski Top 10 tygodnia - żaden serial nie miał szans z &quot;Lalką&quot;
Z pewnością dla nikogo, kto śledzi burzliwe dyskusje w mediach społecznościowych, nie jest zaskoczeniem, że to "Lalka" okazała się najpopularniejszą serialową produkcją ostatniego tygodnia w Polsce. Jeśli chodzi o filmy, największym zainteresowaniem wciąż cieszy się produkcja, która nie jest oryginalną produkcją Netfliksa - "Małe rzeczy". Sprawdźcie, co jeszcze pojawiło się na liście.

Top 10 filmów Netfliksa w Polsce: 14.09-20.09.2026



10
plakat filmu Najlepsi z najlepszych

Best of the Best
2026
1h 52m

Komedia

Dla młodzieży

USA

Komedia

Dla młodzieży

Dwie zaprzyjaźnione od dzieciństwa dziewczyny wstępują do zespołu tańca Bollywood w UCLA i przekonują się, że droga na mistrzostwa USA jest trudniejsza, niż się wydawało.


9
plakat filmu Wilkołak

The Wolfman
2010
1h 42m

Horror

Japonia

USA

Horror

Po powrocie w rodzinne strony Lawrence zostaje ugryziony przez wilkołaka. Mężczyzna przechodzi przemianę.


8
plakat filmu Shrek

2001
1h 30m

Animacja

Komedia

Familijny

USA

Animacja

Komedia

Familijny

By odzyskać swój dom, brzydki ogr z gadatliwym osłem wyruszają uwolnić piękną księżniczkę.


7
plakat filmu Superman

2025
2h 9m

Sci-Fi

Akcja

USA

Sci-Fi

Akcja

Superman próbuje pogodzić swoje dziedzictwo z ludzkim wychowaniem. Jest ucieleśnieniem prawdy, sprawiedliwości i ludzkiej drogi w świecie, który uważa te wartości za przestarzałe.


6
plakat filmu Sędzia

The Judge
2014
2h 21m

Dramat

Kryminał

USA

Dramat

Kryminał

Chicagowski adwokat Hank Palmer wraca do rodzinnego miasteczka w Indianie na pogrzeb matki. Niebawem skłócony z nim ojciec, szanowany lokalny sędzia, zostaje oskarżony o morderstwo.


5
plakat filmu Małżeństwa i ich przekleństwa 3

Why Did I Get Married Again?
2026
1h 51m

Dramat

Komedia

USA

Dramat

Komedia

Znajome pary spotykają się na ślubie córki Marcusa i Angeli, gdzie dawne dramaty odżywają, a wszyscy zastanawiają się, jakie przekleństwa niosą ze sobą małżeństwa.


4
plakat filmu W zespole siła!

Gracias, equipo
2026
1h 33m

Czarna komedia

Hiszpania

Czarna komedia

Gdy pracownicy fabryki serów dowiadują się, że ich wyjazd integracyjny odbędzie się w małej wiosce, myślą, że gorzej być nie może, po czym dowiadują się o zwolnieniach.


3
plakat filmu Tajemnicza kobieta

Den hemmelige kvinde
2026
1h 58m

Dramat

Psychologiczny

Kryminał

Dania

Dramat

Psychologiczny

Kryminał

Cierpiąca na amnezję kobieta odkrywa, że ma rodzinę i imperium spedycyjne. Wraca do swojej bogatej i pozornie idealnej przeszłości, aby odkryć, dlaczego odeszła.


2
plakat filmu Szeptacz

The Whisper Man
2026
1h 53m

Thriller

Psychologiczny

Kryminał

USA

Wielka Brytania

Thriller

Psychologiczny

Kryminał

Wdowiec, którego syn zniknął, prosi o pomoc swojego dawno niewidzianego ojca - emerytowanego detektywa, który wysłał do więzienia związanego ze sprawą seryjnego mordercę.


1
plakat filmu Małe rzeczy

The Little Things
2021
2h 8m

Dramat

Thriller

Kryminał

USA

Dramat

Thriller

Kryminał

Zastępca szeryfa hrabstwa Kern, Joe Deacon, zwany Deke (Washington), zostaje wysłany do Los Angeles z prostym z pozoru zadaniem zebrania dowodów rzeczowych. Na miejscu jednak wikła się w poszukiwania seryjnego zabójcy, który terroryzuje miasto. Prowadzący obławę miejscowy sierżant Jim Baxter (Malek) pod wrażeniem policyjnego nosa Deke’a nieoficjalnie angażuje go do pomocy. Baxter nie ma jednak pojęcia, że śledztwo przywołuje echa z przeszłości Deke’a i ujawnia niepokojące sekrety, które mogą zagrozić nie tylko dochodzeniu.



Top 10 seriali Netfliksa w Polsce: 14.09-20.09.2026



10
plakat filmu Fauda

2015 -
45m

Thriller

Polityczny

Izrael

Thriller

Polityczny

(Sezon 5) Wyśmienity izraelski agent wraca do czynnej służby, by dopaść palestyńskiego bojownika, który teoretycznie miał już nie żyć. Rozpoczyna się chaotyczne polowanie.


9
plakat filmu Dżentelmeni

The Gentlemen
2024 -
50m

Akcja

Komedia kryminalna

USA

Wielka Brytania

Akcja

Komedia kryminalna

(Sezon 1) Kiedy arystokrata Eddie dziedziczy rodzinną posiadłość, odkrywa, że ​​jest ona siedzibą narkotykowego imperium, a jego właściciele nigdzie się nie wybierają.


8
plakat filmu Dżentelmeni

The Gentlemen
2024 -
50m

Akcja

Komedia kryminalna

USA

Wielka Brytania

Akcja

Komedia kryminalna

(Sezon 2) Gdy arystokrata Eddie dziedziczy imperium trawki, zmienia się z księcia w barona narkotykowego i wchodzi w układ z przestępczą dynastią, która ma własne plany.


7
plakat filmu Bogdan Boner: Egzorcysta

2020 -
13m

Komedia

Animacja dla dorosłych

Polska

Komedia

Animacja dla dorosłych

(Sezon 7) Bogdan Boner, ostro pijący egzorcysta samouk, powraca! Zrobił się jeszcze bardziej pomysłowy, wulgarny i zabójczy, więc demony mają się czego obawiać.


6
plakat filmu Znam cię

Seni Tanıyorum
2026 -
50m

Thriller

Turcja

Thriller

(Sezon 1) Funda jest rozdarta między macierzyństwem a karierą artystki, dlatego z wdzięcznością przyjmuje pomoc. Pełna tajemnic nowa niania może jednak nieprzyjemnie ją zaskoczyć.


5
plakat filmu Koci Domek Gabi

Gabby's Dollhouse
2021 -
24m

Animacja

Dla dzieci

USA

Animacja

Dla dzieci

(Sezon 14) Gabi i jej gromadka uroczych kotków z Kiciusiem Pandusiem na czele wspólnie tworzą i przeżywają masę przygód w magicznym świecie.


4
plakat filmu Dziewczyna z załogi

Crew Girl
2026 -
46m

Melodramat

Dla młodzieży

Sportowy

Kanada

Melodramat

Dla młodzieży

Sportowy

(Sezon 1) Skandal w rodzinie powoduje, że młoda wioślarka Teagan Tao przeprowadza się do małego miasta i dołącza do chłopięcej drużyny. Zaczyna się rywalizacja i walka o uczucia.


3
plakat filmu Potwory

Monsters
2022
53m

Biograficzny

Dramat

Kryminał

USA

Biograficzny

Dramat

Kryminał

(Historia Lizzie Borden) Gnębiona przez ojca i okrutną macochę Lizzie Borden szokuje świat niewyobrażalnym morderstwem.


2
plakat filmu Kłamstwo idealne

De Eetclub
2026 -
52m

Dramat

Thriller

Holandia

Dramat

Thriller

(Sezon 1) Gdy w pożarze domu ginie członek grupy złożonej z czterech idealnych par, pozostali muszą zakwestionować wszystko, co - jak im się zdawało - wiedzieli o sobie nawzajem.


1
plakat filmu Lalka

2026
1h 7m

Kostiumowy

Obyczajowy

Polska

Kostiumowy

Obyczajowy

(Miniserial) Wokulski jako ambitny przedsiębiorca i Izabela Łęcka, bohaterka z własnym planem na życie, toczą grę o wolność w świecie sztywnych konwenansów.


"Lalka" - zwiastun



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