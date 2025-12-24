Netflix: polski Top 10 tygodnia – przed Świętam rządzi "Człowiek kontra dziecko"

Top 10 filmów Netfliksa w Polsce: 15-21.12.2025

3 Zamach na papieża 2025 2h 3m Sensacyjny Thriller Władysław Pasikowski Polska Sensacyjny Thriller Bogusław Linda Karolina Gruszka Rok 1981. Kreml wydaje rozkaz - zlikwidować Jana Pawła II. Konstanty "Bruno" Brusicki ( Bogusław Linda ) - były snajper i legenda wywiadu - zostaje zmuszony do udziału w tajnej operacji zamachu na papieża. Jego zadaniem jest zatuszowanie śladów oraz eliminacja zamachowca - Alego Agcy. Wciągnięty w szpiegowską intrygę i bezwzględną walkę o wpływy, Bruno trafia w sam środek kulis zamachu, które do dziś budzą wiele pytań. W obliczu narastającego konfliktu wewnętrznego musi podjąć decyzje, które nie tylko zadecydują o jego losie, ale mogą też zmienić bieg historii. Jaką rolę odegra Bruno i czy jego wybory wpłyną na przebieg tego przełomowego wydarzenia?

8 Człowiek kontra pszczoła Man vs. Bee 2022 12m Familijny Komedia David Kerr Wielka Brytania Familijny Komedia Rowan Atkinson (Sezon 1) Znany aktor i komik Rowan Atkinson wciela się w tej szalonej komedii w zupełnie nowego bohatera. Ma pilnować luksusowej rezydencji, ale przeszkadza mu w tym wyjątkowo natrętna pszczoła, więc wypowiada jej wojnę. Kto wygra i jakie nieodwracalne szkody wyrządzi przy okazji ta dwójka zaciekłych przeciwników?

5 Stranger Things 2016 - 2025 1h 3m Horror Dramat Sci-Fi Matt Duffer Ross Duffer USA Horror Dramat Sci-Fi Winona Ryder David Harbour (Sezon 5) Jesień roku 1987. Otwierające się bramy sprawiają, że całe Hawkins drży ze strachu. Bohaterowie mają teraz tylko jeden cel - znaleźć i zlikwidować Vecnę. Ten jednak zniknął i nikt nie wie, gdzie jest i co planuje. Jakby tego było mało, władze obłożyły miasteczko kwarantanną i otoczyły wojskiem. Misję dodatkowo utrudnia to, że rząd chce za wszelką cenę dopaść Jedenastkę, co zmusza ją do pozostawania w ukryciu. Zbliża się rocznica zniknięcia Willa i narasta znajoma atmosfera przerażenia. W powietrzu czuć, że nadchodzi czas finałowego starcia z przeciwnikiem potężniejszym i groźniejszym niż wszyscy poprzedni. Aby położyć kres temu koszmarowi, cała ekipa musi po raz ostatni dać z siebie wszystko.

3 Klub polujących żon The Hunting Wives 2025 - 49m Thriller USA Thriller Malin Akerman Brittany Snow (Sezon 1) Sophie zamieszkuje w Teksasie i ulega urokowi towarzyskiej Margo. Jej życie wkrótce staje się pełne obsesji, uwodzenia oraz morderstwa.

2 Emily w Paryżu Emily in Paris 2020 - 30m Dramat Komedia Romans Andrew Fleming Peter Lauer USA Dramat Komedia Romans Lily Collins Philippine Leroy-Beaulieu (Sezon 5) Emily obejmuje kierownictwo w rzymskim oddziale Agence Grateau i musi stawić czoła nowym wyzwaniom – zarówno w pracy, jak i w miłości. Gdy zaczyna się jej układać, jeden nieudany pomysł wywraca wszystko do góry nogami, prowadząc do złamanego serca i zawodowych potknięć. Szukając równowagi, Emily jeszcze mocniej przyjmuje francuski styl życia – aż pewien sekret wystawia na próbę jedną z jej najbliższych relacji. Podchodząc do trudnych kwestii ze szczerością, odkrywa głębsze więzi, odzyskuje jasność i otwiera się na nowe możliwości.

