Netflix: polski Top 10 tygodnia – przed Świętam rządzi "Człowiek kontra dziecko"
Netflix: polski Top 10 tygodnia – przed Świętam rządzi "Człowiek kontra dziecko"

Netflix: polski Top 10 tygodnia – przed Świętam rządzi &quot;Człowiek kontra dziecko&quot;
Polscy subskrybenci platformy Netflix nadrabiają zaległości z ostatnich siedmiu dni. Na szczyt zestawienia filmów trafił "Żywy czy martwy: Film z serii "Na noże"", który zdetronizował "Zamach na papieża". "Człowiek kontra dziecko" utrzymał swoją poprzednią pozycję, pokonując kolejną premierę, piąty sezon "Emily w Paryżu". Poniżej przedstawiamy wszystkie 20 produkcji, które w minionym tygodniu przyciągnęły przed ekrany użytkowników Netfliksa z Polski.

Top 10 filmów Netfliksa w Polsce: 15-21.12.2025



10
plakat filmu Tamte święta

Tamte święta

That Christmas
2024
1h 36m

Animacja

Świąteczny

Familijny

Wielka Brytania

Animacja

Świąteczny

Familijny

Mieszkańcy Wellington-on-Sea przeżywają pamiętne święta, gdy śnieżyca stulecia zakłóca wszystkim plany - także Świętemu Mikołajowi.

9
plakat filmu K-popowe łowczynie demonów

K-popowe łowczynie demonów

KPop Demon Hunters
2025
1h 39m

Animacja

Musical

Fantasy

USA

Animacja

Musical

Fantasy

Rumi, Mira i Zoey to gwiazdy K-popu, które - gdy akurat nie koncertują na wypełnionych po brzegi stadionach - potrafią przedzierzgnąć się w nieposkromione łowczynie demonów, zawsze gotowe ochronić fanów przed wszechobecnymi zagrożeniami nie z tego świata. Razem muszą stawić czoła największemu jak dotąd wrogowi - pełnemu nieodpartego uroku konkurencyjnemu boysbandowi, którego członkami tak naprawdę są demony.

8
plakat filmu Glass Onion: Film z serii

Glass Onion: Film z serii "Na noże"

Glass Onion: A Knives Out Mystery
2022
2h 19m

Dramat

Komedia

Kryminał

USA

Dramat

Komedia

Kryminał

Benoit Blanc powraca, aby rozwikłać kolejną sprawę w najnowszym kryminale Riana Johnsona. Za sprawą najnowszej przygody nieustraszony detektyw trafia do luksusowej rezydencji na pewnej greckiej wyspie, ale to, jak i dlaczego się tam znalazł, jest jedną z wielu zagadek. Blanc wkrótce poznaje bardzo różnorodną grupę znajomych, którzy zebrali się, jak co roku, na zaproszenie miliardera Milesa Brona. Na liście gości znaleźli się dawny partner biznesowy Milesa, Andi Brand, obecna gubernatorka stanu Connecticut, Claire Debella, odnoszący sukcesy naukowiec Lionel Toussaint, projektantka mody i była modelka, Birdie Jay, oraz jej niezawodna asystentka Peg, a także influencer Duke Cody i jego dziewczyna Whiskey.

7
plakat filmu Morderstwo w Monako

Morderstwo w Monako

Murder in Monaco
2025
1h 30m

Dokumentalny

True crime

Wielka Brytania

Dokumentalny

True crime

Monako, rok 1999. Jeden z najbogatszych ludzi na świecie umiera w swoim penthousie. Ten dokument opowiada o tajemniczym morderstwie bankiera miliardera Edmonda Safry.

6
plakat filmu Miłość w prezencie

Miłość w prezencie

My Secret Santa
2025
1h 32m

Komedia rom.

Świąteczny

USA

Komedia rom.

Świąteczny

Pełna werwy bezrobotna samotna mama udaje mężczyznę, żeby dostać pracę jako Święty Mikołaj w luksusowym ośrodku narciarskim. Kiedy jednak zaczyna się zakochiwać w kierowniku hotelu, nowy stan rzecz zaczyna się robić kłopotliwy.

5
plakat filmu Krudowie 2: Nowa era

Krudowie 2: Nowa era

The Croods: A New Age
2020
1h 35m

Animacja

Przygodowy

Komedia

USA

Animacja

Przygodowy

Komedia

Pierwsza prehistoryczna rodzina jest gotowa na kolejną wspaniałą przygodę! Krudowie przetrwali już jadowite bestie, klęski żywiołowe, a nawet młodzieńczą miłość, lecz teraz zmuszeni są stawić czoła swojemu największemu wyzwaniu: innej rodzinie!

4
plakat filmu Wielka powódź

Wielka powódź

Daehongsu
2025
1h 48m

Katastroficzny

Sci-Fi

Korea Południowa

Katastroficzny

Sci-Fi

Ten film opowiada historię tych, którzy trzymają się ostatniej iskry nadziei na przetrwanie ludzkiego gatunku, walcząc o śmierć i życie w zalanym mieszkaniu w ostatnim dniu istnienia Ziemi, dotkniętej wielką powodzią.

3
plakat filmu Zamach na papieża

Zamach na papieża

2025
2h 3m

Sensacyjny

Thriller

Polska

Sensacyjny

Thriller

Rok 1981. Kreml wydaje rozkaz - zlikwidować Jana Pawła II. Konstanty "Bruno" Brusicki (Bogusław Linda) - były snajper i legenda wywiadu - zostaje zmuszony do udziału w tajnej operacji zamachu na papieża. Jego zadaniem jest zatuszowanie śladów oraz eliminacja zamachowca - Alego Agcy. Wciągnięty w szpiegowską intrygę i bezwzględną walkę o wpływy, Bruno trafia w sam środek kulis zamachu, które do dziś budzą wiele pytań. W obliczu narastającego konfliktu wewnętrznego musi podjąć decyzje, które nie tylko zadecydują o jego losie, ale mogą też zmienić bieg historii. Jaką rolę odegra Bruno i czy jego wybory wpłyną na przebieg tego przełomowego wydarzenia?

2
plakat filmu Grinch

Grinch

The Grinch
2018
1h 30m

Animacja

Komedia

Familijny

Świąteczny

Chiny

Francja

Japonia

USA

Animacja

Komedia

Familijny

Świąteczny

Grinch znów powraca, by zepsuć wszystkim ten szczególny świąteczny czas. Mieszkańcy Ktosiowa z niecierpliwością oczekują Białego Bożego Narodzenia, najpiękniejszego czasu w roku. I tylko on, zielony stwór Grinch, nie znosi świąt i zrobi wszystko, by je zepsuć.

1
plakat filmu Żywy czy martwy: Film z serii

Żywy czy martwy: Film z serii "Na noże"

Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery
2025
2h 24m

Dramat

Komedia

Kryminał

USA

Dramat

Komedia

Kryminał

Błyskotliwy i ekscentryczny detektyw Benoit Blanc ma na swoim koncie już niemałe sukcesy: rozwiązał sprawę morderstwa patriarchy skłóconej, pełnej nienawiści rodziny, wniknął w zagmatwany świat technologicznego milionera, by odkryć piętrzące się oszustwa i zdrady, prowadzące do ujawnienia zabójcy. Teraz Benoit Blanc staje przed swoim najtrudniejszym wyzwaniem – idzie do kościoła!



Top 10 seriali Netfliksa w Polsce: 15-21.12.2025



10
plakat filmu Stranger Things

Stranger Things

2016 - 2025
1h 3m

Horror

Dramat

Sci-Fi

USA

Horror

Dramat

Sci-Fi

(Sezon 4) Na bohaterów, których połączyły niezwykłe wydarzenia rozgrywające się w ich miasteczku, czekają kolejne trudności. Cień nawiedzający ich okolicę wcale nie zamierza odejść, zwłaszcza że w tajemnicę są zamieszane siły nadprzyrodzone.

9
plakat filmu Wypadek

Wypadek

Accidente
2024 -
44m

Dramat

Thriller

Meksyk

Dramat

Thriller

(Sezon 2) Gdy impreza urodzinowa zmienia się w tragedię, jej konsekwencje odbijają się na życiu zżytej społeczności, oddalając od siebie rodziny, przyjaciół i partnerów.

8
plakat filmu Człowiek kontra pszczoła

Człowiek kontra pszczoła

Man vs. Bee
2022
12m

Familijny

Komedia

Wielka Brytania

Familijny

Komedia

(Sezon 1) Znany aktor i komik Rowan Atkinson wciela się w tej szalonej komedii w zupełnie nowego bohatera. Ma pilnować luksusowej rezydencji, ale przeszkadza mu w tym wyjątkowo natrętna pszczoła, więc wypowiada jej wojnę. Kto wygra i jakie nieodwracalne szkody wyrządzi przy okazji ta dwójka zaciekłych przeciwników?

7
plakat filmu Facet na święta

Facet na święta

Hjem til jul
2019 -
30m

Świąteczny

Komedia

Dramat

Norwegia

Świąteczny

Komedia

Dramat

(Sezon 3) Zmęczona uszczypliwymi komentarzami rodziny wieczna singielka Johanne postanawia szybko znaleźć partnera, którego mogłaby zabrać do domu na święta.

6
plakat filmu Zwierzęce zagadki

Zwierzęce zagadki

The Creature Cases
2022 -
29m

Dla dzieci

Przygodowy

Animacja

Chiny

Francja

USA

Dla dzieci

Przygodowy

Animacja

(Sezon 6) Agenci specjalni Sam i Kit podróżują dookoła świata i próbują rozwikłać tajemnice królestwa zwierząt, wykorzystując zdolności szpiegowskie, fakty naukowe i supergadżety.

5
plakat filmu Stranger Things

Stranger Things

2016 - 2025
1h 3m

Horror

Dramat

Sci-Fi

USA

Horror

Dramat

Sci-Fi

(Sezon 5) Jesień roku 1987. Otwierające się bramy sprawiają, że całe Hawkins drży ze strachu. Bohaterowie mają teraz tylko jeden cel - znaleźć i zlikwidować Vecnę. Ten jednak zniknął i nikt nie wie, gdzie jest i co planuje. Jakby tego było mało, władze obłożyły miasteczko kwarantanną i otoczyły wojskiem. Misję dodatkowo utrudnia to, że rząd chce za wszelką cenę dopaść Jedenastkę, co zmusza ją do pozostawania w ukryciu. Zbliża się rocznica zniknięcia Willa i narasta znajoma atmosfera przerażenia. W powietrzu czuć, że nadchodzi czas finałowego starcia z przeciwnikiem potężniejszym i groźniejszym niż wszyscy poprzedni. Aby położyć kres temu koszmarowi, cała ekipa musi po raz ostatni dać z siebie wszystko.

4
plakat filmu Miasto cieni

Miasto cieni

Ciudad de sombras
2025

Kryminał

Hiszpania

Kryminał

(Miniserial) W La Pedrera - Casa Milà dochodzi do makabrycznej zbrodni. Na fasadzie słynnego budynku Gaudíego zostają ujawnione spalone zwłoki. Inspektor Milo Malart (Isak Férriz), który za nieposłuszeństwo został niedawno zawieszony w obowiązkach służbowych przez Mossos d'Esquadra, powraca do pracy w Barcelonie. Razem z nową partnerką, Rebecą Garrido (Verónica Echegui), policjant rusza do akcji, aby wyśledzić sprawcę tego przestępstwa.

3
plakat filmu Klub polujących żon

Klub polujących żon

The Hunting Wives
2025 -
49m

Thriller

USA

Thriller

(Sezon 1) Sophie zamieszkuje w Teksasie i ulega urokowi towarzyskiej Margo. Jej życie wkrótce staje się pełne obsesji, uwodzenia oraz morderstwa.

2
plakat filmu Emily w Paryżu

Emily w Paryżu

Emily in Paris
2020 -
30m

Dramat

Komedia

Romans

USA

Dramat

Komedia

Romans

(Sezon 5) Emily obejmuje kierownictwo w rzymskim oddziale Agence Grateau i musi stawić czoła nowym wyzwaniom – zarówno w pracy, jak i w miłości. Gdy zaczyna się jej układać, jeden nieudany pomysł wywraca wszystko do góry nogami, prowadząc do złamanego serca i zawodowych potknięć. Szukając równowagi, Emily jeszcze mocniej przyjmuje francuski styl życia – aż pewien sekret wystawia na próbę jedną z jej najbliższych relacji. Podchodząc do trudnych kwestii ze szczerością, odkrywa głębsze więzi, odzyskuje jasność i otwiera się na nowe możliwości.

1
plakat filmu Człowiek kontra dziecko

Człowiek kontra dziecko

Man vs Baby
2025 -
29m

Familijny

Komedia

Świąteczny

Wielka Brytania

Familijny

Komedia

Świąteczny

(Sezon 1) Znany z serialu "Człowiek kontra pszczoła" Trevor Bingley (Rowan Atkinson) zakończył już pracę w wyrafinowanej technologicznie rezydencji. To zajęcie doprowadziło do katastrofy przez pewnego wnerwiającego owada, dlatego Trevor znalazł coś mniej stresującego - pracę jako szkolny woźny. To znaczy zajmował się tym, dopóki nie dostał lukratywnej oferty pilnowania luksusowego apartamentu w Londynie w czasie świąt Bożego Narodzenia, której nie mógł się oprzeć. Jednak gdy pod koniec semestru nikt nie zgłasza się po Dzieciątko Jezus po szkolnych jasełkach, Trevor znów ma małe i bardzo nieoczekiwane towarzystwo. Teraz musi jednocześnie pilnować penthouse'u i odbijania malucha. Czy odnajdzie świąteczny spokój, na który tak bardzo liczy, czy może świętowanie przerodzi się w chaos?

Zwiastun serialu "Człowiek kontra dziecko"


