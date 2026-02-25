Netflix: polski Top 10 tygodnia – to nie tylko czas "Ołowianych dzieci"

Top 10 filmów Netfliksa w Polsce: 16-22.02.2026

8 W mieście strachu Salve Geral: Irmandade 2026 1h 44m Thriller Akcja Pedro Morelli Brazylia Thriller Akcja Naruna Costa Camilla Damião W momencie kryzysu w Irmandade 18-letnia Elisa, wychowana na marginesie półświatka, zostaje porwana przez skorumpowanych policjantów. Na ratunek rusza jej ciotka Cristina, jedna z liderek gangu, na której rozkaz miasto pogrąża się w fali brutalnych ataków na komisariaty i siły bezpieczeństwa, a Elisa i Cristina stają wobec trudnych pytań na temat sprawiedliwości i przemocy.

6 Liga Potworów Rumble 2021 1h 35m Animacja Familijny Komedia Hamish Grieve USA Animacja Familijny Komedia Geraldine Viswanathan Will Arnett Poznajcie świat, w którym ludzie i potwory żyją razem, dogadują się i wspólnie spędzają czas. Nic więc dziwnego, że te drugie będąc obdarzone nadludzką siłą zaczęły robić wielkie kariery i przyciągać tłumy na trybuny podczas swoich walk, jako zawodowi zapaśnicy. Młoda dziewczyna o imieniu Winnie postanawia wykorzystać ten czas i pomóc swojemu wielkiemu przyjacielowi także zostać słynnym zapaśnikiem. Potwór nosi imię Steve i jest synem niegdyś profesjonalnego zawodnika. Czy niedoświadczony, z pozornie małym potencjałem potwór ma szansę zdobyć tytuł mistrza zapasów i wygrać z obecnym czempionem Megamackim?

5 Piep*zyć Mickiewicza 2 2025 1h 42m Komedia obycz. Sara Bustamante-Drozdek Polska Komedia obycz. Dawid Ogrodnik Weronika Książkiewicz Czas na powrót zbuntowanej ekipy z III B i ich niekonwencjonalnego wychowawcy Jana Sienkiewicza! Miłość, kłopoty i szkolne dramaty to codzienność Nel, Dantego i reszty paczki. Do szkoły trafia Korek – nowy, szczególnie uzdolniony matematycznie uczeń, który dołącza do przyjaciół Dantego. Chłopaki chcą go nauczyć, jak podrywać dziewczyny, ale okazuje się, że ich rady pochodzą głównie z internetu. W młodych zaczynają buzować hormony, co powoduje całą masę nieporozumień. Dante marzy o pierwszej nocy z Nel, ona jednak ma wątpliwości, czy są na to gotowi. Jak sprawić, by miłość i przyjaźń przetrwały ten burzliwy etap?

4 Wyfrunięci Migration 2023 1h 23m Animacja Familijny Przygodowy Komedia Benjamin Renner Francja USA Animacja Familijny Przygodowy Komedia Kumail Nanjiani Elizabeth Banks Rodzina Mallardów popadła troszkę w rutynę. Tata Mack jest zadowolony z powolnego życia i z tego, że rodzina jest bezpieczna na stawie w Nowej Anglii. W mamie Pam budzi się zew przygody i chce pokazać dzieciom - nastoletniemu synowi Daxowi i córce Gwen - resztę świata. Kiedy na ich stawie pojawia się migrująca rodzina kaczek z ekscytującymi opowieściami o odległych miejscach, Pam przekonuje Macka do wyruszenia w podróż przez Nowy Jork na Jamajkę.

Top 10 seriali Netfliksa w Polsce: 16-22.02.2026

10 Ubłocone En el barro 2025 - 52m Kryminał Dramat Sebastián Ortega Alejandro Ciancio Argentyna Kryminał Dramat Ana Garibaldi Valentina Zenere (Sezon 2) Podczas transportu do zakładu karnego La Quebrada Gladys "La Borges" Guerra oraz grupa nowo osadzonych kobiet stają w obliczu krytycznej sytuacji, która na zawsze je jednoczy. Od tego momentu wspólnie mierzą się z brutalną rzeczywistością więziennego życia oraz stawiają czoła surowym zasadom i wyzwaniom, jakie stawiają przed nimi różne "plemiona", kontrolujące codzienność w zakładzie. Korzystając z wypracowanych wcześniej mechanizmów obronnych, kobiety odkrywają swoje mocne i słabe strony, jednocześnie próbując odnaleźć swoje miejsce w świecie La Quebrada. Serial opowiada o transformacji tych więźniarek, które nagle zostały wrzucone w nową, bezwzględną rzeczywistość. Pozbawione wolności i godności, walczą o swoją przestrzeń, prawa i korzyści, przeciwstawiając się potężnym wpływom więziennych "plemion". Ostatecznie same tworzą plemię "Las Embarradas". Motywacje i cele, które kierowały nimi w poprzednim życiu, ustępują miejsca codziennej walce o przetrwanie. Mimo trudności starają się utrzymywać kontakt ze światem zewnętrznym - z rodziną, bliskimi i nierozwiązanymi sprawami, które są jedynym źródłem nadziei na odzyskanie utraconej wolności.

6 Muzeum niewinności Masumiyet Müzesi 2026 50m Melodramat Zeynep Gunay Tan Turcja Melodramat Selahattin Paşalı Eylül Kandemir (Miniserial) "Muzeum niewinności" to serial na podstawie popularnej na całym świecie powieści Orhana Pamuka. Opowiada burzliwą historię Kemala, pochodzącego z zamożnej stambulskiej rodziny, i jego ubogiej, dalekiej kuzynki Füsun, od lat 70. XX wieku. Targany uczuciami Kemal jest gotów na wszystko dla miłości i zaczyna zbierać przedmioty należące do ukochanej: kolczyki, spinki do włosów... a nawet wyrzucone niedopałki papierosów. Czym bowiem jest miłość? Obsesją, przypadłością, wypadkiem, który wykoleja nasze życie z torów? Czy może cudownym i niewinnym szczęściem?

4 Zdemaskowani Unfamiliar 2026 - 52m Thriller Dramat Paul Coates Niemcy Thriller Dramat Susanne Wolff Felix Kramer (Sezon 1) Dawni szpiedzy, Simon i Meret, prowadzą kryjówkę w sercu Berlina. Gdy ponownie zaczyna nad nimi wisieć niebezpieczeństwo, o którym myśleli, że już dawno zniknęło, muszą się ukrywać przed zabójcami, rosyjskimi agentami, BND, byłymi kochankami i całą masą ludzi, których skrzywdzili, próbując jednocześnie nie dopuścić do rozpadu swojego małżeństwa.

3 Nocny agent The Night Agent 2023 - 49m Sensacyjny Thriller Seth Gordon Adam Arkin USA Sensacyjny Thriller Gabriel Basso Luciane Buchanan (Sezon 3) Po burzliwym finale drugiego sezonu nocny agent Peter Sutherland dostaje nowe zadanie - odnaleźć młodego agenta Departamentu Skarbu, który po zabiciu swojego szefa uciekł do Stambułu, zabierając ze sobą poufne rządowe informacje. Wkrótce Peter trafia w sam środek intrygi związanej z nielegalną siecią finansową i jest zmuszony unikać płatnych zabójców, wynajętych, żeby go uciszyć. Jakby tego było mało, w drogę wchodzi mu dociekliwa dziennikarka. Podejmują jednak współpracę, dzięki czemu razem odkrywają dawne tajemnice i porachunki grożące zachwianiem rządu - tylko czy uda im się przeżyć, żeby to nagłośnić?

1 Ołowiane dzieci 2026 57m Dramat Maciej Pieprzyca Polska Dramat Joanna Kulig Agata Kulesza (Miniserial) Serial opowiada historię młodej lekarki, Jolanty Wadowskiej-Król, która zauważa, że dzieci mieszkające w okolicy Huty Szopienice masowo zapadają na ołowicę, chorobę wywołaną zatruciem metalami ciężkimi. Po swoim odkryciu bohaterka podejmuje próby ratowania chorych dzieci i mierzy się z opresyjnym, komunistycznym aparatem państwowym. Produkcja przenosi widownię do industrialnego klimatu Górnego Śląska lat 70. To tu, w realiach robotniczego regionu, splatają się niebezpieczne polityczne wpływy i społeczna misja dr Wadowskiej-Król.

