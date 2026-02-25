Netflix: polski Top 10 tygodnia – to nie tylko czas "Ołowianych dzieci"

Choć "Ołowiane dzieci" to pierwsza tak chętnie oglądana produkcja polska na platformach stramingowych w tym roku, widzowie nie tracą z oczu innych tytułów. Zaufanie oglądających zyskał nowy film hiszpański "Zatrzymać pożar", który wspiął się na szczyt zestawienia, pokonując m.in. superprodukcję "Prometeusz" czy rodzimy hit "Piep*zyć Mickiewicza 2".Wśród seriali wzrostem wyświetleń względem poprzednich siedmiu dni może pochwali się m.in. prequel serialu "Yellowstone", "1883". Poniżej przedstawiamy wszystkie 20 produkcji, które w minionym tygodniu przyciągnęły przed ekrany użytkowników Netfliksa z Polski.
Margot (Emily Bader) jako dziecko została porzucona przez swoją biologiczną matkę. Szukając informacji o swoich przodkach natrafia w internecie na mężczyznę z którym może być spokrewniona. W nadziei na poznanie swojej historii udaje się do odosobnionej społeczności Amiszów w poszukiwaniu niejakiego Samuela, który może mieć informacje o tym, dlaczego jej matka porzuciła ją jako dziecko. Razem ze swoimi przyjaciółmi Chrisem i Dale’em postanawia wykorzystać tę podróż i nakręcić film dokumentalny o swoim życiu i tajemniczych przodkach.
Wszystko co rysuje mały Harold na kartach książki może ożyć. Kiedy Harold (Zachary Levi) dorasta i przenosi się ze stron książki do realnego świata, odkrywa, że musi się wiele nauczyć o prawdziwym życiu i że jego fioletowa kredka może wywołać więcej zabawnych sytuacji, niż myślał, że to możliwe. Kiedy jednak moc magicznej kredki wpada w niepowołane ręce, potrzeba całej kreatywności Harolda i jego przyjaciół, aby ocalić zarówno prawdziwy świat, jak i jego samego.
W momencie kryzysu w Irmandade 18-letnia Elisa, wychowana na marginesie półświatka, zostaje porwana przez skorumpowanych policjantów. Na ratunek rusza jej ciotka Cristina, jedna z liderek gangu, na której rozkaz miasto pogrąża się w fali brutalnych ataków na komisariaty i siły bezpieczeństwa, a Elisa i Cristina stają wobec trudnych pytań na temat sprawiedliwości i przemocy.
Poznajcie świat, w którym ludzie i potwory żyją razem, dogadują się i wspólnie spędzają czas. Nic więc dziwnego, że te drugie będąc obdarzone nadludzką siłą zaczęły robić wielkie kariery i przyciągać tłumy na trybuny podczas swoich walk, jako zawodowi zapaśnicy. Młoda dziewczyna o imieniu Winnie postanawia wykorzystać ten czas i pomóc swojemu wielkiemu przyjacielowi także zostać słynnym zapaśnikiem. Potwór nosi imię Steve i jest synem niegdyś profesjonalnego zawodnika. Czy niedoświadczony, z pozornie małym potencjałem potwór ma szansę zdobyć tytuł mistrza zapasów i wygrać z obecnym czempionem Megamackim?
Czas na powrót zbuntowanej ekipy z III B i ich niekonwencjonalnego wychowawcy Jana Sienkiewicza! Miłość, kłopoty i szkolne dramaty to codzienność Nel, Dantego i reszty paczki. Do szkoły trafia Korek – nowy, szczególnie uzdolniony matematycznie uczeń, który dołącza do przyjaciół Dantego. Chłopaki chcą go nauczyć, jak podrywać dziewczyny, ale okazuje się, że ich rady pochodzą głównie z internetu. W młodych zaczynają buzować hormony, co powoduje całą masę nieporozumień. Dante marzy o pierwszej nocy z Nel, ona jednak ma wątpliwości, czy są na to gotowi. Jak sprawić, by miłość i przyjaźń przetrwały ten burzliwy etap?
Rodzina Mallardów popadła troszkę w rutynę. Tata Mack jest zadowolony z powolnego życia i z tego, że rodzina jest bezpieczna na stawie w Nowej Anglii. W mamie Pam budzi się zew przygody i chce pokazać dzieciom - nastoletniemu synowi Daxowi i córce Gwen - resztę świata. Kiedy na ich stawie pojawia się migrująca rodzina kaczek z ekscytującymi opowieściami o odległych miejscach, Pam przekonuje Macka do wyruszenia w podróż przez Nowy Jork na Jamajkę.
W obrazie "Prometeusz" grupa naukowców i badaczy podróżuje do najmroczniejszych zakątków wszechświata w poszukiwaniu początków rodzaju ludzkiego. Lecz to, co odkrywają, może zagrozić życiu na Ziemi. Rozpoczyna się przerażająca batalia, w której stawką jest przyszłość całej ludzkości.
Po śmierci męża Mara (Belén Cuesta) wraz z córką Lide (Candela Martínez), szwagrem Luisem (Joaquín Furriel), jego żoną Eleną (Diana Gómez) i ich synem (Mika Arias) wyjeżdża do rodzinnego domku letniskowego w lesie, aby w końcu zamknąć stare rany. To, co miało być prostym pożegnaniem, szybko zamienia się w koszmar, gdy po kłótni jej córka znika bez śladu w lesie. Sytuacja pogarsza się, gdy w okolicy wybucha niekontrolowany pożar. Gdy ogień zaczyna obejmować coraz większy obszar, władze zawieszają poszukiwania i zarządzają natychmiastową ewakuację. Zdesperowana Mara nie chce ruszyć się z miejsca. Rodzina podejmuje dramatyczną decyzję, by zignorować nakaz ewakuacji i na własną rękę szukać dziewczynki w lesie. Odcięci od świata, bez oficjalnej pomocy i w obliczu zbliżającego się pożaru są zdani tylko na Santiego (Enric Auquer), miejscowego leśniczego. Robi się coraz groźniej, a Mara zaczyna podejrzewać, że być może pożar nie jest jedynym zagrożeniem. Ktoś kłamie.
(Sezon 2) Podczas transportu do zakładu karnego La Quebrada Gladys "La Borges" Guerra oraz grupa nowo osadzonych kobiet stają w obliczu krytycznej sytuacji, która na zawsze je jednoczy. Od tego momentu wspólnie mierzą się z brutalną rzeczywistością więziennego życia oraz stawiają czoła surowym zasadom i wyzwaniom, jakie stawiają przed nimi różne "plemiona", kontrolujące codzienność w zakładzie. Korzystając z wypracowanych wcześniej mechanizmów obronnych, kobiety odkrywają swoje mocne i słabe strony, jednocześnie próbując odnaleźć swoje miejsce w świecie La Quebrada. Serial opowiada o transformacji tych więźniarek, które nagle zostały wrzucone w nową, bezwzględną rzeczywistość. Pozbawione wolności i godności, walczą o swoją przestrzeń, prawa i korzyści, przeciwstawiając się potężnym wpływom więziennych "plemion". Ostatecznie same tworzą plemię "Las Embarradas". Motywacje i cele, które kierowały nimi w poprzednim życiu, ustępują miejsca codziennej walce o przetrwanie. Mimo trudności starają się utrzymywać kontakt ze światem zewnętrznym - z rodziną, bliskimi i nierozwiązanymi sprawami, które są jedynym źródłem nadziei na odzyskanie utraconej wolności.
(Miniserial) Szczegółowa relacja z powstawania programu "America's Next Top Model" oraz chaosu, jaki rozgrywał się przed i za kamerą. Coś, co miało być atrakcyjną trampoliną do kariery dla początkujących modelek, stało się popkulturowym fenomenem, za którym stały poważne kryzysy, publiczne załamania nerwowe i kontrowersje, o których mówi się do dziś. Ten trzyczęściowy serial dokumentalny wyreżyserowany przez Mor Loushy i Daniela Sivana zawiera nieemitowane dotąd relacje uczestniczek, jurorów i producentów. "Gorzka prawda" ujawnia skomplikowane konsekwencje programu i zadaje prowokacyjne pytanie - jak wiele potrafimy zrobić dla rozrywki?
(Sezon 4) Główną postacią czwartego sezonu serialu "Bridgertonowie" jest Benedict (Luke Thompson) – drugi syn Bridgertonów oraz niespokojna i artystyczna dusza. Mimo że zarówno jego starszy, jak i młodszy brat odnaleźli szczęście w małżeństwie, to dla niego wizja stabilizacji i ożenku jest mało pociągająca… do czasu aż na wyprawionym przez matkę balu maskowym poznaje zniewalającą Srebrną Damę.
(Miniserial) "Muzeum niewinności" to serial na podstawie popularnej na całym świecie powieści Orhana Pamuka. Opowiada burzliwą historię Kemala, pochodzącego z zamożnej stambulskiej rodziny, i jego ubogiej, dalekiej kuzynki Füsun, od lat 70. XX wieku. Targany uczuciami Kemal jest gotów na wszystko dla miłości i zaczyna zbierać przedmioty należące do ukochanej: kolczyki, spinki do włosów... a nawet wyrzucone niedopałki papierosów. Czym bowiem jest miłość? Obsesją, przypadłością, wypadkiem, który wykoleja nasze życie z torów? Czy może cudownym i niewinnym szczęściem?
(Miniserial) Zanim aresztowano go w 2019 roku, tajemniczy potentat Jeffrey Epstein przez całe dekady molestował nastolatki, wykorzystując siatkę pomocników, którzy pomagali mu dokonywać przestępstw i je tuszować. Epstein zaczynał skromnie, ale udało mu się okłamać i zmanipulować elity światowej finansjery. Zgromadził niewyobrażalny majątek, prowadząc międzynarodową siatkę handlu ludźmi i przemocy seksualnej. Ten seryjny przestępca seksualny w 2008 roku zawarł z rządem tajny układ, dzięki któremu mógł uniknąć dożywocia i nadal wykorzystywać kobiety. Mrożące krew w żyłach wyznania ofiar Epsteina stanowią główną oś narracji czteroodcinkowego serialu dokumentalnego "Jeffrey Epstein: Obrzydliwie bogaty" w reżyserii Lisy Bryant. Niektóre z nich po raz pierwszy obnażają swoje emocjonalne blizny, chcąc w ten sposób powstrzymać zwyrodnialców - a także amerykański wymiar sprawiedliwości - przed zamknięciem ust kolejnemu pokoleniu.
(Sezon 1) Dawni szpiedzy, Simon i Meret, prowadzą kryjówkę w sercu Berlina. Gdy ponownie zaczyna nad nimi wisieć niebezpieczeństwo, o którym myśleli, że już dawno zniknęło, muszą się ukrywać przed zabójcami, rosyjskimi agentami, BND, byłymi kochankami i całą masą ludzi, których skrzywdzili, próbując jednocześnie nie dopuścić do rozpadu swojego małżeństwa.
(Sezon 3) Po burzliwym finale drugiego sezonu nocny agent Peter Sutherland dostaje nowe zadanie - odnaleźć młodego agenta Departamentu Skarbu, który po zabiciu swojego szefa uciekł do Stambułu, zabierając ze sobą poufne rządowe informacje. Wkrótce Peter trafia w sam środek intrygi związanej z nielegalną siecią finansową i jest zmuszony unikać płatnych zabójców, wynajętych, żeby go uciszyć. Jakby tego było mało, w drogę wchodzi mu dociekliwa dziennikarka. Podejmują jednak współpracę, dzięki czemu razem odkrywają dawne tajemnice i porachunki grożące zachwianiem rządu - tylko czy uda im się przeżyć, żeby to nagłośnić?
(Miniserial) Serial opowiada historię młodej lekarki, Jolanty Wadowskiej-Król, która zauważa, że dzieci mieszkające w okolicy Huty Szopienice masowo zapadają na ołowicę, chorobę wywołaną zatruciem metalami ciężkimi. Po swoim odkryciu bohaterka podejmuje próby ratowania chorych dzieci i mierzy się z opresyjnym, komunistycznym aparatem państwowym. Produkcja przenosi widownię do industrialnego klimatu Górnego Śląska lat 70. To tu, w realiach robotniczego regionu, splatają się niebezpieczne polityczne wpływy i społeczna misja dr Wadowskiej-Król.