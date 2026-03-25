Netflix: polski Top 10 tygodnia - filmowe "Peaky Blinders" liderem

W swoim pierwszym pełnometrażowym filmie dokumentalnym dla Netflixa Louis Theroux podróżuje do Miami, Nowego Jorku i Marbelli, aby poznać influencerów i twórców treści w samym sercu radykalnego nurtu manosfery. Film wyjaśnia, jak czołowi krzewiciele tej ideologii, między innymi Harrison Sullivan (alias HS Tikky Tokky), Myron Gaines, Nicolas Kenn De Balinthazy (alias Sneako), Justin Waller oraz Ed Matthews pomagają kształtować wyobrażenia młodych mężczyzn na temat męskości i napędzają światowy ruch maskulinistyczny. Louis zagłębia się w ich ekosystem i spotyka się z głównymi orędownikami, którzy przedstawiają swoje interpretacje tradycyjnych ról płciowych i wartości. Filmowiec zapoznaje się z ich językiem, między innymi z pojęciem "czerwonej pigułki", oraz bada, na czym polega atrakcyjność tej ideologii. Próbuje też poznać opinie kobiet z ich otoczenia, które najwyraźniej ich wspierają.
Rumi, Mira i Zoey to gwiazdy K-popu, które - gdy akurat nie koncertują na wypełnionych po brzegi stadionach - potrafią przedzierzgnąć się w nieposkromione łowczynie demonów, zawsze gotowe ochronić fanów przed wszechobecnymi zagrożeniami nie z tego świata. Razem muszą stawić czoła największemu jak dotąd wrogowi - pełnemu nieodpartego uroku konkurencyjnemu boysbandowi, którego członkami tak naprawdę są demony.
Libby Parsons, niesłusznie oskarżona o zabójstwo męża i skazana na 10 lat więzienia, prosi przyjaciółkę Angie, aby zaopiekowała się jej 5-letnim synem. Angie decyduje się zaadoptować chłopca, po czym wraz z nim znika. Libby dzięki pomocy współwięźniarek trafia na ślad dziecka, zbiegłej przyjaciółki i... żywego męża...
Oscar jest małą, gadatliwą rybką, która marzy o wielkiej sławie. Jednak marzenia zaczynają przysparzać mu sporych kłopotów, kiedy to z pozoru niewinne kłamstewko czyni z niego nieoczekiwanego bohatera. Początkowo zaprzyjaźnione rybki dają się złapać na haczyk historyjki Oscara, a na niego samego spada deszcz sławy i bogactwa. Wydawałoby się, że wszystko idzie gładko... do czasu, kiedy staje się jasne, że historia o byciu obrońcą Rafy to tylko bajeczka dla grzecznych rybek. Z kolei Oscar sam staje się głównym celem połowów - musi zatem dzielnie stawić czoła swojej legendzie, aby nie stracić twarzy w podwodnym świecie.
Jack Delroy (David Dastmalchian) jest gospodarzem popularnego talk show "Nocne Sowy", który od dawna towarzyszy nocami widzom w całym kraju. Jednak oglądalność gwałtownie spada po tragicznej śmierci ukochanej żony Jacka. Desperacko pragnąc poprawić sytuację, na 31 października 1977 roku Jack zaplanował wyjątkowy odcinek halloweenowy. Nie jest świadomy, że tym samym wprowadzi złe moce do amerykańskich domów.
Brooklyn. Nauczyciel angielskiego w szkole średniej Gordon (Zach Braff) jedyne, co potrafi w kuchni to stworzyć bałagan. Na szczęście ma dziewczynę Sophie (Évelyne Brochu), która jest tak utalentowaną kucharką u szczytu swoich możliwości, że zostaje wypatrzona i przeniesiona do rodzinnego Quebec, aby pracować jako szefo kuchni w luksusowym hotelu i nagrodzonej gwiazdkami Michelin restauracji. Gwiązdą jest w niej obecna szefowa Ruby (Vanessa Hudgens). Dla Gordona sprawy nie wyglądają już tak różowo, gdyż obie dziewczyny łączyła niegdyś romantyczna historia...
Birmingham, rok 1940. Pośród chaosu rozszalałej wojny Tommy Shelby opuszcza miejsce wygnania, na które z własnej woli się udał i stawia czoła morderczemu wyzwaniu. Kiedy na szali leży przyszłość jego rodziny i kraju, musi wreszcie zmierzyć się ze swoimi demonami i zdecydować, czy chce zająć się swoim dziedzictwem, czy na zawsze je zniszczyć.
(Miniserial) Serial opowiada historię młodej lekarki, Jolanty Wadowskiej-Król, która zauważa, że dzieci mieszkające w okolicy Huty Szopienice masowo zapadają na ołowicę, chorobę wywołaną zatruciem metalami ciężkimi. Po swoim odkryciu bohaterka podejmuje próby ratowania chorych dzieci i mierzy się z opresyjnym, komunistycznym aparatem państwowym. Produkcja przenosi widownię do industrialnego klimatu Górnego Śląska lat 70. To tu, w realiach robotniczego regionu, splatają się niebezpieczne polityczne wpływy i społeczna misja dr Wadowskiej-Król.
(Sezon 2) "One Piece", epicka piracka przygoda Netflixa, powraca z drugim sezonem, w którym pojawią się jeszcze groźniejsi przeciwnicy i skrajnie niebezpieczne misje. Luffy i Słomkowi wyruszają w rejs po niezwykłej Grand Line - legendarnym obszarze na morzu, gdzie na każdym kroku czyhają niebezpieczeństwa i niesamowite przygody. Podczas podróży przez tę nieprzewidywalną krainę w poszukiwaniu największego skarbu świata napotkają dziwaczne wyspy i mnóstwo nowych, groźnych wrogów.
(Miniserial) Podczas rodzinnych wakacji na Dominikanie Elena (Clara Galle) przypadkiem potrąca mężczyznę samochodem. Zdesperowana i przestraszona, dzwoni do swoich sióstr, Pauli (Claudia Salas) i Cris (Paula Usero), prosząc o pomoc. Na miejscu wypadku muszą razem zdecydować co dalej. Żadna z nich nie może znieść myśli, że ich młodsza siostra trafi do więzienia, zostawiając swoje jedyne dziecko bez matki. Jak daleko będą gotowe się posunąć, aby chronić swoją rodzinę?
"Miłość i śmierć" to mroczny, oparty na faktach miniserial kryminalny, który przenosi widza do spokojnej, religijnej społeczności w Teksasie lat 80. XX wieku. Na pierwszy rzut oka to świat uporządkowany i moralnie jednoznaczny — jednak pod powierzchnią kryją się tłumione emocje, frustracje i pragnienia.