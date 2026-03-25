Newsy Filmy Netflix: polski Top 10 tygodnia - filmowe "Peaky Blinders" liderem
Netflix: polski Top 10 tygodnia - filmowe "Peaky Blinders" liderem

Netflix: polski Top 10 tygodnia - filmowe &quot;Peaky Blinders&quot; liderem
"Maszyna do zabijania" musiała w końcu ustąpić – w nowym tygodniu niepokonana okazała się filmowa kontynuacja "Peaky Blinders", zatytułowana "Peaky Blinders: Nieśmiertelny". Film akcji z Alanem Ritchsonem został zepchnięty na drugie miejsce, a podium zamyka produkcja z udziałem Zacha Braffa i Vanessy Hudgens. Wśród seriali króluje "Miłość i śmierć" z Elizabeth Olsen. Co poza tym? Poniżej przedstawiamy wszystkie 20 produkcji, które w minionym tygodniu przyciągnęły przed ekrany użytkowników Netfliksa z Polski. 

Top 10 filmów Netfliksa w Polsce: 16.03-22.03.2026



10
Failure to Launch
2006
1h 37m

Komedia rom.

USA

Komedia rom.

Rodzice Trippa pragną, by ich trzydziestopięcioletni syn w końcu się usamodzielnił. Podstępem wprowadzają w jego życie kobietę idealną - Paulę.


9
Louis Theroux: Inside the Manosphere
2026
1h 31m

Dokumentalny

USA

Dokumentalny

W swoim pierwszym pełnometrażowym filmie dokumentalnym dla Netflixa Louis Theroux podróżuje do Miami, Nowego Jorku i Marbelli, aby poznać influencerów i twórców treści w samym sercu radykalnego nurtu manosfery. Film wyjaśnia, jak czołowi krzewiciele tej ideologii, między innymi Harrison Sullivan (alias HS Tikky Tokky), Myron Gaines, Nicolas Kenn De Balinthazy (alias Sneako), Justin Waller oraz Ed Matthews pomagają kształtować wyobrażenia młodych mężczyzn na temat męskości i napędzają światowy ruch maskulinistyczny. Louis zagłębia się w ich ekosystem i spotyka się z głównymi orędownikami, którzy przedstawiają swoje interpretacje tradycyjnych ról płciowych i wartości. Filmowiec zapoznaje się z ich językiem, między innymi z pojęciem "czerwonej pigułki", oraz bada, na czym polega atrakcyjność tej ideologii. Próbuje też poznać opinie kobiet z ich otoczenia, które najwyraźniej ich wspierają.


8
2026
1h 53m

Dramat

Indie

Dramat

Kobieta z małego miasteczka w Tamil Nadu przeprowadza się do Korei Południowej, o czym zawsze marzyła, ale z trudem odnajduje się w obcym kraju.


7
KPop Demon Hunters
2025
1h 39m

Animacja

Fantasy

Musical

USA

Animacja

Fantasy

Musical

Rumi, Mira i Zoey to gwiazdy K-popu, które - gdy akurat nie koncertują na wypełnionych po brzegi stadionach - potrafią przedzierzgnąć się w nieposkromione łowczynie demonów, zawsze gotowe ochronić fanów przed wszechobecnymi zagrożeniami nie z tego świata. Razem muszą stawić czoła największemu jak dotąd wrogowi - pełnemu nieodpartego uroku konkurencyjnemu boysbandowi, którego członkami tak naprawdę są demony.


6
Double Jeopardy
1999
1h 45m

Thriller

Kanada

Niemcy

USA

Thriller

Libby Parsons, niesłusznie oskarżona o zabójstwo męża i skazana na 10 lat więzienia, prosi przyjaciółkę Angie, aby zaopiekowała się jej 5-letnim synem. Angie decyduje się zaadoptować chłopca, po czym wraz z nim znika. Libby dzięki pomocy współwięźniarek trafia na ślad dziecka, zbiegłej przyjaciółki i... żywego męża...


5
Shark Tale
2004
1h 30m

Animacja

Komedia

Familijny

USA

Animacja

Komedia

Familijny

Oscar jest małą, gadatliwą rybką, która marzy o wielkiej sławie. Jednak marzenia zaczynają przysparzać mu sporych kłopotów, kiedy to z pozoru niewinne kłamstewko czyni z niego nieoczekiwanego bohatera. Początkowo zaprzyjaźnione rybki dają się złapać na haczyk historyjki Oscara, a na niego samego spada deszcz sławy i bogactwa. Wydawałoby się, że wszystko idzie gładko... do czasu, kiedy staje się jasne, że historia o byciu obrońcą Rafy to tylko bajeczka dla grzecznych rybek. Z kolei Oscar sam staje się głównym celem połowów - musi zatem dzielnie stawić czoła swojej legendzie, aby nie stracić twarzy w podwodnym świecie.


4
Late Night with the Devil
2023
1h 32m

Horror

Australia

USA

Zjednoczone Emiraty Arabskie

Horror

Jack Delroy (David Dastmalchian) jest gospodarzem popularnego talk show "Nocne Sowy", który od dawna towarzyszy nocami widzom w całym kraju. Jednak oglądalność gwałtownie spada po tragicznej śmierci ukochanej żony Jacka. Desperacko pragnąc poprawić sytuację, na 31 października 1977 roku Jack zaplanował wyjątkowy odcinek halloweenowy. Nie jest świadomy, że tym samym wprowadzi złe moce do amerykańskich domów.


3
French Girl
2024
1h 46m

Komedia rom.

Kanada

Komedia rom.

Brooklyn. Nauczyciel angielskiego w szkole średniej Gordon (Zach Braff) jedyne, co potrafi w kuchni to stworzyć bałagan. Na szczęście ma dziewczynę Sophie (Évelyne Brochu), która jest tak utalentowaną kucharką u szczytu swoich możliwości, że zostaje wypatrzona i przeniesiona do rodzinnego Quebec, aby pracować jako szefo kuchni w luksusowym hotelu i nagrodzonej gwiazdkami Michelin restauracji. Gwiązdą jest w niej obecna szefowa Ruby (Vanessa Hudgens). Dla Gordona sprawy nie wyglądają już tak różowo, gdyż obie dziewczyny łączyła niegdyś romantyczna historia...


2
War Machine
2026
1h 49m

Akcja

Sci-Fi

Australia

Nowa Zelandia

USA

Wielka Brytania

Akcja

Sci-Fi

Ostatni etap selekcji do elitarnego oddziału armii amerykańskiej przeradza się w walkę o przetrwanie z niewyobrażalnym zagrożeniem.


1
Peaky Blinders: The Immortal Man
2026
1h 54m

Kryminał

Dramat historyczny

Francja

USA

Wielka Brytania

Kryminał

Dramat historyczny

Birmingham, rok 1940. Pośród chaosu rozszalałej wojny Tommy Shelby opuszcza miejsce wygnania, na które z własnej woli się udał i stawia czoła morderczemu wyzwaniu. Kiedy na szali leży przyszłość jego rodziny i kraju, musi wreszcie zmierzyć się ze swoimi demonami i zdecydować, czy chce zająć się swoim dziedzictwem, czy na zawsze je zniszczyć.



Top 10 seriali Netfliksa w Polsce: 16.03-22.03.2026



10
Unicorn Academy: Secrets Revealed
2026 -
26m

Dla dzieci

Animacja

Przygodowy

Kanada

USA

Dla dzieci

Animacja

Przygodowy

(Sezon 1) Sophia i jej przyjaciele wyruszają na poszukiwanie przygody, aby odkryć tajemnice Wyspy Jednorożców i raz na zawsze wygnać z niej Ponurię i Ravenzellę.


9
2025

Naukowy

USA

Naukowy

(Sezon 3) Dołącz do Marka Robena i ekipy Crunchlabs, którzy podejmują się szalonych eksperymentów, pokonując niemożliwe przeszkody i wykorzystując naukę jako źródło nieskończonej zabawy.


8
BTS the Comeback Live: Arirang
2026
1h 5m

Muzyczny

Muzyczny

Zespół BTS powraca i świętuje wydanie nowego albumu podczas transmitowanego na cały świat występu na zabytkowym placu Gwanghwamun w Seulu.


7
2026
57m

Dramat

Polska

Dramat

(Miniserial) Serial opowiada historię młodej lekarki, Jolanty Wadowskiej-Król, która zauważa, że dzieci mieszkające w okolicy Huty Szopienice masowo zapadają na ołowicę, chorobę wywołaną zatruciem metalami ciężkimi. Po swoim odkryciu bohaterka podejmuje próby ratowania chorych dzieci i mierzy się z opresyjnym, komunistycznym aparatem państwowym. Produkcja przenosi widownię do industrialnego klimatu Górnego Śląska lat 70. To tu, w realiach robotniczego regionu, splatają się niebezpieczne polityczne wpływy i społeczna misja dr Wadowskiej-Król.


6
2023 -
57m

Fantasy

Przygodowy

Japonia

RPA

USA

Wielka Brytania

Fantasy

Przygodowy

(Sezon 2) "One Piece", epicka piracka przygoda Netflixa, powraca z drugim sezonem, w którym pojawią się jeszcze groźniejsi przeciwnicy i skrajnie niebezpieczne misje. Luffy i Słomkowi wyruszają w rejs po niezwykłej Grand Line - legendarnym obszarze na morzu, gdzie na każdym kroku czyhają niebezpieczeństwa i niesamowite przygody. Podczas podróży przez tę nieprzewidywalną krainę w poszukiwaniu największego skarbu świata napotkają dziwaczne wyspy i mnóstwo nowych, groźnych wrogów.


5
2014 - 2026
1h

Kostiumowy

Melodramat

Sci-Fi

USA

Kostiumowy

Melodramat

Sci-Fi

(Sezon 8) Sanitariuszka wojenna Claire w tajemniczy sposób przenosi się z 1945 do 1743 roku.


4
Esa noche
2026
41m

Dramat

Thriller

Hiszpania

Dramat

Thriller

(Miniserial) Podczas rodzinnych wakacji na Dominikanie Elena (Clara Galle) przypadkiem potrąca mężczyznę samochodem. Zdesperowana i przestraszona, dzwoni do swoich sióstr, Pauli (Claudia Salas) i Cris (Paula Usero), prosząc o pomoc. Na miejscu wypadku muszą razem zdecydować co dalej. Żadna z nich nie może znieść myśli, że ich młodsza siostra trafi do więzienia, zostawiając swoje jedyne dziecko bez matki. Jak daleko będą gotowe się posunąć, aby chronić swoją rodzinę?


3
2019 -
44m

Dramat obyczajowy

USA

Dramat obyczajowy

(Sezon 7) Po przeprowadzce z wielkiego miasta do małego kalifornijskiego miasteczka pewna pielęgniarka odkrywa, że życie na prowincji wcale nie jest takie proste, jakim się wydaje.


2
Emergência Radioativa
2026
1h 1m

Dramat

Katastroficzny

Brazylia

Dramat

Katastroficzny

(Miniserial) Fizycy i lekarze walczą z ogromną katastrofą radiologiczną, zagrażającą tysiącom ludzi, w serialu dramatycznym inspirowanym prawdziwymi wydarzeniami.


1
Love and Death
2023
57m

Kryminał

USA

Kryminał

"Miłość i śmierć" to mroczny, oparty na faktach miniserial kryminalny, który przenosi widza do spokojnej, religijnej społeczności w Teksasie lat 80. XX wieku. Na pierwszy rzut oka to świat uporządkowany i moralnie jednoznaczny — jednak pod powierzchnią kryją się tłumione emocje, frustracje i pragnienia.


Powiązane artykuły Peaky Blinders: Nieśmiertelny

Zobacz wszystkie artykuły

Miłość i śmierć  (2023)

 Miłość i śmierć

Peaky Blinders: Nieśmiertelny  (2026)

 Peaky Blinders: Nieśmiertelny

Candy: Śmierć w Teksasie  (2022)

 Candy: Śmierć w Teksasie

W imię miłości  (1990)

 W imię miłości

Najnowsze Newsy

Seriale

Jon Bernthal wraca jako Punisher w nowym odcinku. Znamy datę premiery

1 komentarz
Inne Filmy

Sorry, nie będzie Sory. Co na to Disney?

1 komentarz
Filmy

Dziś 13, jutro... remake? Netflix odświeży kultową komedię romantyczną

Alan Ritchson nie będzie ścigany za bójkę z sąsiadem

6 komentarzy
VOD Seriale Filmy

Netflix: Top 10 tygodnia - zespół BTS na topie

Filmy

Donnie Yen wkrótce wejdzie na plan kolejnego spin-offu "Johna Wicka"

7 komentarzy
Filmy

Nowy "Władca Pierścieni" w rękach znanego fana Tolkiena. O czym opowie film?

18 komentarzy