Top 10 filmów Netfliksa w Polsce: 16.11-22.11.2026

Top 10 seriali Netfliksa w Polsce: 16.11-22.11.2026

10 Pod powierzchnią 2018 - 2019 45m Obyczajowy Bartosz Konopka Borys Lankosz Polska Obyczajowy Magdalena Boczarska Bartłomiej Topa (Sezon 2)Bartek (Bartłomiej Topa) jest dyrektorem szanowanego liceum i wspólnie z Martą (Magdalena Boczarska), nauczycielką języka polskiego, tworzą pozornie kochające się małżeństwo. Traumatyczne przejścia powodują, że para przeżywa poważny kryzys. Czy uda im się uratować swój związek przed rozpadem? Maciek (Łukasz Simlat) jest ojcem Oli (Maria Kowalska), która po latach rozłąki wraca pod jego opiekę. Czy będzie w stanie odbudować więź ze zbuntowaną nastolatką, która obwinia go o rozpad rodziny? Pod koniec wakacji ścieżki głównych bohaterów skrzyżują się, łącząc ich ze sobą już na zawsze. To pozornie błahe spotkanie da początek wielu burzliwym wydarzeniom. Kolejne głęboko skrywane sekrety i namiętności nieuchronnie doprowadzą do zbrodni…

5 Pod powierzchnią 2018 - 2019 45m Obyczajowy Bartosz Konopka Borys Lankosz Polska Obyczajowy Magdalena Boczarska Bartłomiej Topa (Sezon 1)Bartek (Bartłomiej Topa) jest dyrektorem szanowanego liceum i wspólnie z Martą (Magdalena Boczarska), nauczycielką języka polskiego, tworzą pozornie kochające się małżeństwo. Traumatyczne przejścia powodują, że para przeżywa poważny kryzys. Czy uda im się uratować swój związek przed rozpadem? Maciek (Łukasz Simlat) jest ojcem Oli (Maria Kowalska), która po latach rozłąki wraca pod jego opiekę. Czy będzie w stanie odbudować więź ze zbuntowaną nastolatką, która obwinia go o rozpad rodziny? Pod koniec wakacji ścieżki głównych bohaterów skrzyżują się, łącząc ich ze sobą już na zawsze. To pozornie błahe spotkanie da początek wielu burzliwym wydarzeniom. Kolejne głęboko skrywane sekrety i namiętności nieuchronnie doprowadzą do zbrodni…

4 Diagnoza 2017 - 2019 42m Obyczajowy Kryminał Łukasz Kośmicki Xawery Żuławski Polska Obyczajowy Kryminał Maja Ostaszewska Maciej Zakościelny (Sezon 1) Czasem jedno nieoczekiwane wydarzenie może nieodwracalnie zmienić dotychczasowe życie. Co się stanie, jeśli pewnego dnia ockniesz się i odkryjesz, że nie wiesz, kim jesteś, kogo kochasz i na czym ci zależy? Czy los może być aż tak okrutny, by odebrać wszystko, nawet tożsamość i wspomnienia? Jak na nowo ułożyć puzzle życia, gdy brakuje podstawowych elementów układanki?

"Prawo bestii" - zwiastun