W zeszłym tygodniu hitem okazało się "Znieczulenie", a teraz Netflix ma kolejny sukces w kategorii polskich seriali - "Prawo bestii" zajęło pierwsze miejsce, a do tego znakomicie poczyna sobie na świecie (o tym więcej w osobnym tekście). Jeśli chodzi o filmy, bezkonkurencyjne okazało się "W te święta mam cię na oku". Dobre wyniki nadal osiąga "Heartland", a podium filmów zamyka animowany "Grinch".
Top 10 filmów Netfliksa w Polsce: 16.11-22.11.2026
(Sezon 2)Bartek (Bartłomiej Topa) jest dyrektorem szanowanego liceum i wspólnie z Martą (Magdalena Boczarska), nauczycielką języka polskiego, tworzą pozornie kochające się małżeństwo. Traumatyczne przejścia powodują, że para przeżywa poważny kryzys. Czy uda im się uratować swój związek przed rozpadem? Maciek (Łukasz Simlat) jest ojcem Oli (Maria Kowalska), która po latach rozłąki wraca pod jego opiekę. Czy będzie w stanie odbudować więź ze zbuntowaną nastolatką, która obwinia go o rozpad rodziny? Pod koniec wakacji ścieżki głównych bohaterów skrzyżują się, łącząc ich ze sobą już na zawsze. To pozornie błahe spotkanie da początek wielu burzliwym wydarzeniom. Kolejne głęboko skrywane sekrety i namiętności nieuchronnie doprowadzą do zbrodni…
(Sezon 1) Po nieudanym rytuale inicjacyjnym zespołu tanecznego grupa niegrzecznych dziewcząt z katolickiej szkoły zaczyna mieć profetyczne wizje, co doprowadza do wybuchu w ich miasteczku masowej histerii.
(Sezon 1)Bartek (Bartłomiej Topa) jest dyrektorem szanowanego liceum i wspólnie z Martą (Magdalena Boczarska), nauczycielką języka polskiego, tworzą pozornie kochające się małżeństwo. Traumatyczne przejścia powodują, że para przeżywa poważny kryzys. Czy uda im się uratować swój związek przed rozpadem? Maciek (Łukasz Simlat) jest ojcem Oli (Maria Kowalska), która po latach rozłąki wraca pod jego opiekę. Czy będzie w stanie odbudować więź ze zbuntowaną nastolatką, która obwinia go o rozpad rodziny? Pod koniec wakacji ścieżki głównych bohaterów skrzyżują się, łącząc ich ze sobą już na zawsze. To pozornie błahe spotkanie da początek wielu burzliwym wydarzeniom. Kolejne głęboko skrywane sekrety i namiętności nieuchronnie doprowadzą do zbrodni…
(Sezon 1) Czasem jedno nieoczekiwane wydarzenie może nieodwracalnie zmienić dotychczasowe życie. Co się stanie, jeśli pewnego dnia ockniesz się i odkryjesz, że nie wiesz, kim jesteś, kogo kochasz i na czym ci zależy? Czy los może być aż tak okrutny, by odebrać wszystko, nawet tożsamość i wspomnienia? Jak na nowo ułożyć puzzle życia, gdy brakuje podstawowych elementów układanki?