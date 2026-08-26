Netflix: polski Top 10 tygodnia - "Pojmanie El Chapo" to nowy numer jeden

Tym razem zarówno wśród seriali, jak i filmów, na pozycji lidera uplasowały się tytuły, których jak dotąd nie widzieliśmy na miejscu pierwszym. Wśród produkcji pełnometrażowych największą popularnością w Polsce cieszyło się "Pojmanie El Chapo", zaś jeśli chodzi o seriale, widzów zainteresowała "Krwawa ofiara". Co jeszcze oglądali subskrybenci w naszym kraju? Sprawdźcie.
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(Sezon 3) Każdy dobrze wie, że najważniejszą stałą w życiu Jana Pawła jest jego szlachecki tytuł, z którym miał szczęście się urodzić, ale czy na pewno? W trzecim sezonie "1670" w efekcie dożynkowych wydarzeń głowa rodziny Adamczewskich mierzy się z prawdą o swojej tożsamości. Pragnie udowodnić przed sobą, ale przede wszystkim przed narodem, że jest prawdziwym homo sarmatus. Walka o odzyskanie statusu prowadzi go na królewski dwór, gdzie przygląda się kulisom wielkiej polityki. Świat, jaki znał Jan Paweł, zaczyna chwiać się w posadach i nawet w Adamczysze nie jest mu dane cieszyć się sielanką pańszczyzny. Relacja z Zofią uległa znacznemu ochłodzeniu, konflikt z Jakubem eskaluje, a za wszystkim zdaje się stać najbliższy krewny diabła - Andrzej. Gdyby chociaż chłopi uszanowali trudną sytuację i nie przeszkadzali, ale i oni zdają się coraz wyraźniej dostrzegać pewne niewygody swojego położenia. Czy ratunkiem na ich udręki będzie szkoła dla chłopów, powstała z inicjatywy Anieli? .