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Netflix: polski Top 10 tygodnia - "Pojmanie El Chapo" to nowy numer jeden

Filmweb
https://www.filmweb.pl/news/Netflix%3A+Top+10+film%C3%B3w+i+seriali+tygodnia+w+Polsce.+17.08-23.08.2026-168224
Netflix: polski Top 10 tygodnia - &quot;Pojmanie El Chapo&quot; to nowy numer jeden
Tym razem zarówno wśród seriali, jak i filmów, na pozycji lidera uplasowały się tytuły, których jak dotąd nie widzieliśmy na miejscu pierwszym. Wśród produkcji pełnometrażowych największą popularnością w Polsce cieszyło się "Pojmanie El Chapo", zaś jeśli chodzi o seriale, widzów zainteresowała "Krwawa ofiara". Co jeszcze oglądali subskrybenci w naszym kraju? Sprawdźcie.

Top 10 filmów Netfliksa w Polsce: 17.08-23.08.2026



10
plakat filmu Czas wymierania

Extinction
2015
1h 50m

Dramat

Sci-Fi

Horror

Francja

Hiszpania

USA

Węgry

Dramat

Sci-Fi

Horror

Dziewięć lat po światowej epidemii wirusa zainfekowani pojawiają się na nowo. Grupka ocalałych walczy o przetrwanie.


9
plakat filmu PitBull

2005
1h 37m

Dramat

Sensacyjny

Polska

Dramat

Sensacyjny

Policjanci z warszawskiego Wydziału Zabójstw usiłują aresztować groźnego ormiańskiego przestępcę.


8
plakat filmu Pikowanie: Ciąg dalszy kłopotów Boeinga

Freefall: A Reckoning for Boeing
2026
1h 35m

Dokumentalny

USA

Dokumentalny

Dokument o szokujących zeznaniach sygnalisty, odsłaniających panującą w Boeingu kulturę cięcia kosztów i maskowania prawdy, która mogła doprowadzić do groźnych katastrof.


7
plakat filmu 72 godziny

72 Hours
2026
1h 45m

Komedia

USA

Komedia

40-letni spec od reklamy przypadkiem dołącza do szalonej imprezy kawalerskiej w Miami. Czy zabawa z dwa razy młodszą ekipą pomoże mu uratować karierę?


6
plakat filmu Um Pai em Apuros

2026

Dramat

Komedia

Brazylia

Dramat

Komedia

Gdy matka wyjeżdża, ojciec zostaje sam z piątką dzieci, a codzienność zamienia się w chaos, który wystawia rodzinę na próbę.


5
plakat filmu Mój najlepszy przyjaciel, jego dziewczyna i ja

Mein bester Freund, seine Freundin und ich
2026
1h 38m

Komedia

Niemcy

Komedia

Olli i Matze to przyjaciele, którzy razem mieszkają, pracują i planują podróże po świecie - dopóki romans Matzego z Rebeccą nie wywraca wszystkiego do góry nogami.


4
plakat filmu Nie życzcie mi powodzenia

Don't Say Good Luck
2026
1h 35m

Dramat

Dla młodzieży

Komedia

Muzyczny

USA

Dramat

Dla młodzieży

Komedia

Muzyczny

Sophie Birenbaum jest gotowa na główną rolę w szkolnym musicalu, ale w jej domu rozgrywa się dramat godny wielkiej sceny.


3
plakat filmu Ostatni dom

The Last House
2026
1h 52m

Sci-Fi

Horror

Francja

USA

Wielka Brytania

Sci-Fi

Horror

Uwięziona we własnym domu rodzina musi walczyć o przetrwanie wobec kurczących się zasobów i tajemniczego zagrożenia, które nie pozwala im opuścić murów budynku.


2
plakat filmu Na maksa

La fiera
2026
1h 55m

Dramat

Hiszpania

Dramat

Grupa przyjaciół, których łączy zamiłowanie do sportów ekstremalnych, odkrywa BASE jumping w wingsuitach. Jednak latanie wiąże się z ogromnym ryzykiem.


1
plakat filmu Pojmanie El Chapo

La captura
2026
1h 32m

Akcja

Kryminał

Thriller

Meksyk

Akcja

Kryminał

Thriller

Dwóch meksykańskich policjantów próbuje przetrwać ostatnie godziny zmiany po tym, jak weszli w drogę bezlitosnemu szefowi kartelu.



Top 10 seriali Netfliksa w Polsce: 17.08-23.08.2026



10
plakat filmu Kicia Kocia

2019 -
6m

Dla dzieci

Animacja

Polska

Dla dzieci

Animacja

(Sezon 1) Odważna, ciekawska kotka wyrusza razem z przyjaciółmi na spotkanie przygody i odkrywa otaczający ją barwny świat, ucząc się przy tym ważnych rzeczy.


9
plakat filmu Rozmowy z mordercą: Taśmy Charlesa Mansona

Conversations with a Killer: The Charles Manson Tapes
2026
57m

True crime

Dokumentalny

USA

True crime

Dokumentalny

(Miniserial) Niepublikowane wcześniej rozmowy z więzienia, relacje świadków oraz materiały archiwalne rzucają mrożące krew w żyłach światło na psychikę bezwzględnego Charlesa Mansona.


8
plakat filmu Kicia Kocia

2019 -
6m

Dla dzieci

Animacja

Polska

Dla dzieci

Animacja

(Sezon 3) Odważna, ciekawska kotka wyrusza razem z przyjaciółmi na spotkanie przygody i odkrywa otaczający ją barwny świat, ucząc się przy tym ważnych rzeczy.


7
plakat filmu Za wszelką cenę

I Will Find You
2026
41m

Dramat

Thriller

Kryminał

USA

Dramat

Thriller

Kryminał

(Miniserial) Niesłusznie osadzony w więzieniu za morderstwo syna ojciec wyrusza na desperacką misję ratunkową, gdy dowiaduje się, że chłopiec wciąż żyje.


6
plakat filmu Moje życie z Walterami

My Life with the Walter Boys
2023 -
46m

Melodramat

USA

Wielka Brytania

Melodramat

(Sezon 3) Kiedy tragedia na zawsze zmienia jej życie, nastolatka zamieszkuje w małym miasteczku z dużą rodziną swojej opiekunki, gdzie dostaje lekcje miłości, nadziei i przyjaźni.


5
plakat filmu Zgodnie z prawem

Umthetho
2026 -
45m

Thriller

Kryminał

RPA

Thriller

Kryminał

(Sezon 1) Pełna ideałów prokuratorka, która pragnie uratować życie młodszego brata, musi zostać podwójną agentką w gangu swojego siedzącego w więzieniu starszego brata.


4
plakat filmu Moja wspaniała kariera

My Brilliant Career
2026 -
46m

Melodramat

Australia

Melodramat

(Sezon 1) Ambitna, bystra i bezkompromisowa Sybylla chce za wszelką cenę podążać swoją drogą w czasach, kiedy oczekuje się od niej głównie znalezienia męża i zajęcia się domem.


3
plakat filmu Outer Banks

2020 -
50m

Dramat

Dla młodzieży

Przygodowy

USA

Dramat

Dla młodzieży

Przygodowy

(Sezon 5) Na pełnej kontrastów wyspie w Karolinie Północnej John B i jego grupa przyjaciół odkrywają tajemnice i przeżywają przygody, poszukując zaginionego skarbu.


2
plakat filmu 1670

2023 -
35m

Historyczny

Komedia

Polska

Historyczny

Komedia

(Sezon 3) Każdy dobrze wie, że najważniejszą stałą w życiu Jana Pawła jest jego szlachecki tytuł, z którym miał szczęście się urodzić, ale czy na pewno? W trzecim sezonie "1670" w efekcie dożynkowych wydarzeń głowa rodziny Adamczewskich mierzy się z prawdą o swojej tożsamości. Pragnie udowodnić przed sobą, ale przede wszystkim przed narodem, że jest prawdziwym homo sarmatus. Walka o odzyskanie statusu prowadzi go na królewski dwór, gdzie przygląda się kulisom wielkiej polityki. Świat, jaki znał Jan Paweł, zaczyna chwiać się w posadach i nawet w Adamczysze nie jest mu dane cieszyć się sielanką pańszczyzny. Relacja z Zofią uległa znacznemu ochłodzeniu, konflikt z Jakubem eskaluje, a za wszystkim zdaje się stać najbliższy krewny diabła - Andrzej. Gdyby chociaż chłopi uszanowali trudną sytuację i nie przeszkadzali, ale i oni zdają się coraz wyraźniej dostrzegać pewne niewygody swojego położenia. Czy ratunkiem na ich udręki będzie szkoła dla chłopów, powstała z inicjatywy Anieli?
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1
plakat filmu Krwawa ofiara

Blodsoffer
2026 -
50m

Kryminał

Thriller

Szwecja

Kryminał

Thriller

(Sezon 1) Po brutalnym morderstwie dwóch policjantów nieustępliwy detektyw niechętnie łączy siły ze swoim ojcem, byłym policjantem, aby złapać sprawcę.

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