Netflix: polski Top 10 tygodnia - "Ministranci" na szczycie
Netflix: polski Top 10 tygodnia - "Ministranci" na szczycie

Kolejny tydzień i kolejny lider wśród najchętniej oglądanych polskich filmów na Netfliksie - tym razem królują "Ministranci", którzy niedawno trafili do biblioteki serwisu. Tuż za polską produkcją uplasowała się komedia "Panie przodem", a pierwszą trójkę zamyka dokument "Wypadek: Sprawa Mackenzie Shirilli". Bez zmian natomiast na fotelu lidera wśród seriali - raz jeszcze konkurencję w tyle zostawiła polska edycja "Love Is Blind", która została już zakończona. Jakie inne produkcje oglądali Polacy? Sprawdźcie poniżej.

Top 10 filmów Netfliksa w Polsce: 18.05-24.05.2026



10
plakat filmu Teściowie 3

2025
1h 30m

Komedia

Polska

Rodzina spotyka się na prowincji na chrzciny. Wanda i Tadeusz organizują uroczystość, Małgorzata przybywa z przyjaciółką, a były mąż Andrzej wraca z Australii z nowym towarzystwem.


9
plakat filmu W cudzej skórze

Swapped
2026
1h 41m

Animacja

Familijny

Komedia

Hiszpania

USA

Małe leśne stworzenie i majestatyczny ptak zamieniają się ciałami i muszą połączyć siły, aby przetrwać najbardziej zwariowaną przygodę swojego życia.


8
plakat filmu 15:17 do Paryża

The 15:17 to Paris
2018
1h 34m

Dramat

USA

Trzech przyjaciół odbywa podróż pociągiem do Paryża. W trakcie jazdy odkrywają, że ich środek transportu stał się celem ataku terrorystycznego.


7
plakat filmu Alfa

Apex
2026
1h 35m

Akcja

Thriller

Australia

Islandia

Kanada

USA

Pogrążona w żałobie kobieta, testująca granice swoich możliwości na australijskim odludziu, zostaje wciągnięta w pokrętną grę zabójcy, który widzi w niej łatwą ofiarę.


6
plakat filmu Kraven Łowca

Kraven the Hunter
2024
2h 7m

Akcja

Sci-Fi

USA

Kraven Łowca to myśliwy, który pochodzi z Rosji, jego celem jest schwytanie człowiek-pająka. Kraven jest przekonany o swojej wielkości - uważa, że jest najlepszym łowcą na świecie.


5
plakat filmu Gladiator II

2024
2h 28m

Dramat historyczny

Kanada

USA

Wielka Brytania

Maroko

Żona Hanno zostaje zabita podczas najazdu Rzymian, a on sam trafia do niewoli. Aby pomścić śmierć ukochanej, mężczyzna postanawia walczyć na arenie jako gladiator.


4
plakat filmu Siostry

In Her Shoes
2005
2h 10m

Komedia

Dramat

USA

Rose i Maggie są siostrami, ale nie mają ze sobą zbyt wiele wspólnego. Ich relacja ulega zmianie, gdy odkrywają, że babcia, o której śmierci były przekonane, wciąż żyje.


3
plakat filmu Wypadek: Sprawa Mackenzie Shirilli

The Crash
2026
1h 32m

True crime

Dokumentalny

Wielka Brytania

Nastolatka uderza samochodem w budynek, zabijając swojego chłopaka i jego przyjaciela. Dokument o tym jak zdarzenie, którego wyglądało na wypadek, uznano za morderstwo.


2
plakat filmu Panie przodem

Ladies First
2026
1h 33m

Komedia

USA

Arogancki, choć charyzmatyczny kobieciarz budzi się w świecie rządzonym przez kobiety i odkrywa, że jego życie pełne pieniędzy i miłostek właśnie się skończyło.


1
plakat filmu Ministranci

2025
1h 50m

Dramat

Komedia

Polska

Grupa ministrantów, rozczarowanych obojętnością Kościoła, postanawia działać na własną rękę. Zakładają podsłuch w konfesjonale, by poznać sekrety sąsiadów i wymierzać sprawiedliwość według własnych zasad. Ich misja szybko wymyka się spod kontroli.


Top 10 seriali Netfliksa w Polsce: 18.05-24.05.2026



10
plakat filmu Legendy

Legends
2026 -
59m

Dramat

Kryminał

Wielka Brytania

(Sezon 1) Grupa urzędników pod przykrywką próbuje rozpracować brytyjskie gangi narkotykowe. Serial inspirowany nieznaną wcześniej prawdziwą historią z lat 90.


9
plakat filmu Wybrani

Person of Interest
2011 - 2016
44m

Kryminał

Thriller

USA

(Sezon 1) Były agent CIA zostaje zwerbowany przez tajemniczego miliardera, by zapobiegać morderstwom, które mają się wydarzyć.


8
plakat filmu Wrogie niebo

Falling Skies
2011 - 2015
45m

Thriller

Sci-Fi

Akcja

Kanada

USA

(Sezon 1) Kiedy Ziemię atakują kosmici, grupa ludzi próbuje powstrzymać inwazję.


7
plakat filmu Kicia Kocia

2019 -
6m

Dla dzieci

Animacja

Polska

(Sezon 1) Odważna, ciekawska kotka wyrusza razem z przyjaciółmi na spotkanie przygody i odkrywa otaczający ją barwny świat, ucząc się przy tym ważnych rzeczy.


6
plakat filmu Kicia Kocia

2019 -
6m

Dla dzieci

Animacja

Polska

(Sezon 2) Odważna, ciekawska kotka wyrusza razem z przyjaciółmi na spotkanie przygody i odkrywa otaczający ją barwny świat, ucząc się przy tym ważnych rzeczy.


5
plakat filmu The Boroughs

2026 -
46m

Dramat

Sci-Fi

Horror

USA

(Sezon 1) W niby idealnej wspólnocie seniorów grupa nietypowych bohaterów musi powstrzymać pozaziemskie zagrożenie przed odebraniem im jedynej rzeczy, której już nie mają... czasu.


4
plakat filmu Kasztanowy ludzik

Kastanjemanden
2021 -
55m

Kryminał

Thriller

Dania

(Sezon 2 - "Zabawa w chowanego") Stalkerzy i mordercy nawiedzają duńską stolicę, a detektywi rozwiązują zagadki kryminalne powiązane z dziecięcymi zabawami. Serial na podstawie powieści Sørena Sveistrupa.


3
plakat filmu Nemezis

Nemesis
2026 -
58m

Thriller

Kryminał

USA

(Sezon 1) Nieustępliwy policjant wpada w obsesję na punkcie przebiegłego złodzieja, odpowiedzialnego za serię brawurowych skoków. Ten pojedynek na intelekt może wygrać tylko jeden.


2
plakat filmu Berlin

Berlín
2023 -
49m

Dramat

Akcja

Kryminał

Hiszpania

(Sezon 2: Berlin i "Dama z gronostajem") Gotowy na kolejny skok Berlin zwołuje gang do Sewilli i czyni ambitnego księcia ofiarą jego własnego planu, który zakłada kradzież arcydzieła Da Vinci.


1
plakat filmu Love Is Blind: Polska

2026
57m

Reality-show

Randkowy

Polska

(Sezon 1) W tym wyjątkowym eksperymencie polscy single umawiają się na randki, zakochują w sobie i zaręczają całkowicie w ciemno. Czy gdy się zobaczą, też między nimi zaiskrzy?


"Ministranci" - zwiastun



