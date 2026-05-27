Netflix: polski Top 10 tygodnia - "Ministranci" na szczycie

Top 10 filmów Netfliksa w Polsce: 18.05-24.05.2026

10 Teściowie 3 2025 1h 30m Komedia Jakub Michalczuk Polska Komedia Maja Ostaszewska Izabela Kuna Rodzina spotyka się na prowincji na chrzciny. Wanda i Tadeusz organizują uroczystość, Małgorzata przybywa z przyjaciółką, a były mąż Andrzej wraca z Australii z nowym towarzystwem.

7 Alfa Apex 2026 1h 35m Akcja Thriller Baltasar Kormákur Australia Islandia Kanada USA Akcja Thriller Charlize Theron Taron Egerton Pogrążona w żałobie kobieta, testująca granice swoich możliwości na australijskim odludziu, zostaje wciągnięta w pokrętną grę zabójcy, który widzi w niej łatwą ofiarę.

4 Siostry In Her Shoes 2005 2h 10m Komedia Dramat Curtis Hanson USA Komedia Dramat Cameron Diaz Toni Collette Rose i Maggie są siostrami, ale nie mają ze sobą zbyt wiele wspólnego. Ich relacja ulega zmianie, gdy odkrywają, że babcia, o której śmierci były przekonane, wciąż żyje.

1 Ministranci 2025 1h 50m Dramat Komedia Piotr Domalewski Polska Dramat Komedia Tobiasz Wajda Bruno Błach-Baar Grupa ministrantów, rozczarowanych obojętnością Kościoła, postanawia działać na własną rękę. Zakładają podsłuch w konfesjonale, by poznać sekrety sąsiadów i wymierzać sprawiedliwość według własnych zasad. Ich misja szybko wymyka się spod kontroli.

Top 10 seriali Netfliksa w Polsce: 18.05-24.05.2026

3 Nemezis Nemesis 2026 - 58m Thriller Kryminał USA Thriller Kryminał Matthew Law Y'lan Noel (Sezon 1) Nieustępliwy policjant wpada w obsesję na punkcie przebiegłego złodzieja, odpowiedzialnego za serię brawurowych skoków. Ten pojedynek na intelekt może wygrać tylko jeden.

