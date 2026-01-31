Netflix: polski Top 10 tygodnia – kryminały nadal w cenie

Top 10 filmów Netfliksa w Polsce: 19-25.01.2026

10 Psi Patrol: Film Paw Patrol: The Movie 2021 1h 28m Animacja Familijny Cal Brunker Kanada USA Animacja Familijny Iain Armitage Marsai Martin Psi Patrol wkracza do akcji… i po raz pierwszy na dużym ekranie! Kiedy ich rywal – Humdinger – zostaje burmistrzem Adventure City i zaczyna siać zamęt, Ryder i jego bohaterskie szczeniaki wrzucają na wysoki bieg, by zmierzyć się z najbardziej wymagającą misją w swojej karierze. W między czasie drużyna poznaje nowego sojusznika – bystrego jamnika Liberty – i razem walczą o ocalenie mieszkańców miasta! Czy Psiemu Patrolowi uda się uratować miasto, zanim będzie za późno? W końcu żadne miasto nie jest za duże, ani żaden szczeniak nie jest za mały!

9 Przyjęty Accepted 2006 1h 30m Komedia Steve Pink USA Komedia Mark Derwin Blake Lively Gdy przed Buddym i jego kumplami zamykają się bramy collegu, szybko znajduje się rozwiązanie... własna szkoła. Wkrótce zaroi się w okolicy od dziewczyn w bikini, szalonych imprezek na basenie i totalnego bólu głowy. Jak przekonać uczniów i władze, że lewy college jest OK?

3 Fałszerz Il falsario 2026 1h 50m Kryminał Biograficzny Dramat Stefano Lodovichi Włochy Kryminał Biograficzny Dramat Pietro Castellitto Giulia Michelini Rzym, lata 70. XX wieku. Toni przybywa do stolicy uzbrojony jedynie w talent malarski i marzenie o karierze wielkiego artysty. Jednak apetyt na życie, przeznaczenie, a może ironia losu prowadzą go w inną stronę - zostaje nie tylko najlepszym fałszerzem sztuki wszech czasów, ale też centralną postacią najbardziej tajemniczych afer we Włoszech.

1 Łup The Rip 2026 1h 52m Thriller Kryminał Joe Carnahan USA Thriller Kryminał Matt Damon Ben Affleck Grupa policjantów z Miami odkrywa w rozpadającej się kryjówce miliony dolarów, co szybko sprawia, że tracą do siebie zaufanie. A kiedy o rozmiarze znaleziska dowiadują się ludzie z zewnątrz, już wszystko staje się wątpliwe i nie wiadomo już, kto po czyjej stoi stronie.

Top 10 seriali Netfliksa w Polsce: 19-25.01.2026

9 The Good Doctor 2017 - 2024 41m Dramat Seth Gordon Mike Listo USA Dramat Freddie Highmore Antonia Thomas (Sezon 7) Dr Shaun Murphy jest młodym chirurgiem, u którego zdiagnozowano autyzm. Nie przeszkadza mu to jednak być wybitnym specjalistą w swojej dziedzinie. Doktor Murphy dołącza do zespołu lekarzy chirurgów prestiżowego szpitala w Kalifornii. Ale czy ktoś, kto nie potrafi nawiązywać normalnych relacji uczuciowych z innymi ludźmi, będzie w stanie skutecznie ich leczyć?

7 Stranger Things 2016 - 2025 1h 5m Sci-Fi Horror Dramat Matt Duffer Ross Duffer USA Sci-Fi Horror Dramat Winona Ryder David Harbour (Sezon 5) Jesień roku 1987. Otwierające się bramy sprawiają, że całe Hawkins drży ze strachu. Bohaterowie mają teraz tylko jeden cel - znaleźć i zlikwidować Vecnę. Ten jednak zniknął i nikt nie wie, gdzie jest i co planuje. Jakby tego było mało, władze obłożyły miasteczko kwarantanną i otoczyły wojskiem. Misję dodatkowo utrudnia to, że rząd chce za wszelką cenę dopaść Jedenastkę, co zmusza ją do pozostawania w ukryciu. Zbliża się rocznica zniknięcia Willa i narasta znajoma atmosfera przerażenia. W powietrzu czuć, że nadchodzi czas finałowego starcia z przeciwnikiem potężniejszym i groźniejszym niż wszyscy poprzedni. Aby położyć kres temu koszmarowi, cała ekipa musi po raz ostatni dać z siebie wszystko.

4 O krok za daleko Run Away 2026 47m Kryminał Thriller Isher Sahota Nimer Rashed Wielka Brytania Kryminał Thriller James Nesbitt Ruth Jones (Miniserial) Simon wiódł idealne życie - kochająca żona i dzieci, świetna praca, piękny dom... ale właśnie wtedy jego najstarsza córka, Paige, postanowiła uciec od rodziny, a wszystko roztrzaskało się w drobny mak. Gdy Simon w końcu odnajduje ją w miejskim parku - zdaną na łaskę i niełaskę losu i naćpaną narkotykami - może wreszcie zabrać do domu swoją małą dziewczynkę. Okazuje się jednak, że Paige nie jest sama, a gdy wywiązuje się kłótnia, dochodzi do aktu szokującej przemocy. Simon ponownie traci więc córkę, wyrusza na jej poszukiwania i trafia do niebezpiecznego podziemnego świata, odkrywając głęboko skrywane sekrety, które mogą ostatecznie rozbić jego rodzinę.

3 Miłość na lodzie Finding Her Edge 2026 - 45m Melodramat Sportowy Shamim Sarif Kanada Melodramat Sportowy Madelyn Keys Harmon Walsh (Sezon 1) Serial opowiada historię trzech sióstr Russo, spadkobierczyń podupadającej łyżwiarskiej dynastii. Siedemnastoletnia Adriana, środkowa z sióstr, trenuje do Mistrzostw Świata z nowym partnerem, Braydenem, choć wciąż żywi uczucia do swojej pierwszej miłości i byłego partnera, Freddie'ego. Jej życie komplikuje się jeszcze bardziej, gdy ona i Brayden udają parę poza lodem, aby zdobyć sponsoring i uratować borykające się z problemami finansowymi lodowisko rodziny Russo.

2 Zabójcza przyjaźń His & Hers 2026 43m Dramat Kryminał Thriller Anja Marquardt William Oldroyd USA Dramat Kryminał Thriller Tessa Thompson Jon Bernthal (Miniserial) Pośród upałów Atlanty łaknąca samotności Anna coraz bardziej oddala się od przyjaciół i zaniedbuje karierę prezenterki wiadomości. Jednak gdy słyszy o morderstwie w Dahlonega - sennym miasteczku, w którym dorastała - Anna wraca do życia, próbując rozpracować tę sprawę i szukając odpowiedzi. Jej zaangażowanie wzbudza podejrzenia detektywa Jacka Harpera, który bierze ją na celownik własnego dochodzenia. Każda historia ma dwie strony - jego i jej - co oznacza, że ktoś zawsze kłamie.

1 Siedem zegarów Agathy Christie Agatha Christie's Seven Dials 2026 54m Dramat Kryminał Chris Sweeney Wielka Brytania Dramat Kryminał Mia McKenna-Bruce Martin Freeman (Miniserial) Anglia, rok 1925. Żart spłatany podczas przyjęcia w wiejskiej rezydencji przybiera makabryczny i zabójczy obrót. Zadanie rozwikłania mrożącej krew w żyłach zagadki przypada osobie, po której nikt by się nie spodziewał, że ma zadatki na detektywa - mianowicie energicznej i dociekliwej lady Eileen "Bundle" Brent, której życie na zawsze odmieni tajemnica prowincjonalnego domostwa.

