Newsy Filmy Netflix: polski Top 10 tygodnia – kryminały nadal w cenie
Netflix ponownie uderza z gwiazdorską mocą, i nie myli się. Najnowsza produkcja platformy, thriller "Łup", przejmuje ekrany na całym świecie. Nie inaczej stało się w Polsce, gdzie przecież widzowie uwielbiają kryminały. Udowadnia to także zestawienie najpopularniejszych seriali. Tu prym wiedzie ekranizacja powieści najsłynniejszej pisarki specjalizującej się w tego typu lekturach – "Siedem zegarów Agathy Christie". Poniżej przedstawiamy wszystkie 20 produkcji, które w minionym tygodniu przyciągnęły przed ekrany użytkowników Netfliksa z Polski.

Top 10 filmów Netfliksa w Polsce: 19-25.01.2026



10
plakat filmu Psi Patrol: Film

Psi Patrol: Film

Paw Patrol: The Movie
2021
1h 28m

Animacja

Familijny

Kanada

USA

Animacja

Familijny

Psi Patrol wkracza do akcji… i po raz pierwszy na dużym ekranie! Kiedy ich rywal – Humdinger – zostaje burmistrzem Adventure City i zaczyna siać zamęt, Ryder i jego bohaterskie szczeniaki wrzucają na wysoki bieg, by zmierzyć się z najbardziej wymagającą misją w swojej karierze. W między czasie drużyna poznaje nowego sojusznika – bystrego jamnika Liberty – i razem walczą o ocalenie mieszkańców miasta! Czy Psiemu Patrolowi uda się uratować miasto, zanim będzie za późno? W końcu żadne miasto nie jest za duże, ani żaden szczeniak nie jest za mały!

9
plakat filmu Przyjęty

Przyjęty

Accepted
2006
1h 30m

Komedia

USA

Komedia

Gdy przed Buddym i jego kumplami zamykają się bramy collegu, szybko znajduje się rozwiązanie... własna szkoła. Wkrótce zaroi się w okolicy od dziewczyn w bikini, szalonych imprezek na basenie i totalnego bólu głowy. Jak przekonać uczniów i władze, że lewy college jest OK?

8
plakat filmu K-popowe łowczynie demonów

K-popowe łowczynie demonów

KPop Demon Hunters
2025
1h 39m

Animacja

Fantasy

Musical

USA

Animacja

Fantasy

Musical

Rumi, Mira i Zoey to gwiazdy K-popu, które - gdy akurat nie koncertują na wypełnionych po brzegi stadionach - potrafią przedzierzgnąć się w nieposkromione łowczynie demonów, zawsze gotowe ochronić fanów przed wszechobecnymi zagrożeniami nie z tego świata. Razem muszą stawić czoła największemu jak dotąd wrogowi - pełnemu nieodpartego uroku konkurencyjnemu boysbandowi, którego członkami tak naprawdę są demony.

7
plakat filmu Seks dla opornych

Seks dla opornych

2025
1h 35m

Komedia

Polska

Litwa

Komedia

Basia (Ilona Ostrowska) i Grzegorz (Piotr Adamczyk), małżeństwo z 25-letnim stażem, zmagają się z rutyną i gasnącą namiętnością. Ich życie intymne stało się przewidywalne, a rozmowy o pragnieniach i fantazjach dawno zeszły na drugi plan. Zdeterminowana Basia postanawia działać – namawia męża na weekend w ekskluzywnym hotelu SPA i uzbrojona w poradnik "Seks dla opornych" próbuje rozpalić dawny ogień namiętności. Nieoczekiwane spotkanie z młodym i pewnym siebie Maksem (Mikołaj Matczak), szefem Grzegorza, i jego spontaniczną, seksowną partnerką Domi (Helena Englert) sprawia, że ich pobyt nabiera nieoczekiwanego tempa, pełnego napięć i pokus. Czy ten wyjazd pomoże im na nowo odkryć siebie i przypomnieć, na czym polega sztuka bycia razem?

6
plakat filmu It Ends with Us

It Ends with Us

2024
2h 10m

Melodramat

USA

Melodramat

Choć Lily Bloom (Blake Lively) ma za sobą skomplikowaną przeszłość, zawsze wiedziała, jakiego życia pragnie. Mieszkając w Bostonie, poznaje neurochirurga Ryle'a Kincaida (Justin Baldoni) i wierzy, że być może znalazła swoją bratnią duszę. Wkrótce jednak pojawiają się pytania dotyczące ich związku. Związek się skomplikuje jeszcze bardziej, kiedy pojawia się "stara" licealna miłość - Atlas Corrigan (Brandon Sklenar), stawiając jej związek z Ryle'em pod znakiem zapytania.

5
plakat filmu Genie

Genie

2023
1h 33m

Komedia

Fantasy

Świąteczny

USA

Wielka Brytania

Komedia

Fantasy

Świąteczny

Życie Bernarda jest w rozsypce. Wycierając kurz ze szkatułki, nieumyślnie wypuszcza Florę, która jest dżinem. Okazuje się, że może mu ona pomóc w jego kłopotach.

4
plakat filmu Ludzie, których spotykamy na wakacjach

Ludzie, których spotykamy na wakacjach

People We Meet on Vacation
2026
1h 57m

Komedia rom.

USA

Komedia rom.

Poppy to wolny duch. Alex lubi planować. Po latach wspólnych wakacji tych zupełnie do siebie niepodobnych dwoje zastanawia się, czy mogliby się w sobie zakochać.

3
plakat filmu Fałszerz

Fałszerz

Il falsario
2026
1h 50m

Kryminał

Biograficzny

Dramat

Włochy

Kryminał

Biograficzny

Dramat

Rzym, lata 70. XX wieku. Toni przybywa do stolicy uzbrojony jedynie w talent malarski i marzenie o karierze wielkiego artysty. Jednak apetyt na życie, przeznaczenie, a może ironia losu prowadzą go w inną stronę - zostaje nie tylko najlepszym fałszerzem sztuki wszech czasów, ale też centralną postacią najbardziej tajemniczych afer we Włoszech.

2
plakat filmu Porwanie: Elizabeth Smart

Porwanie: Elizabeth Smart

Kidnapped: Elizabeth Smart
2026
1h 31m

Dokumentalny

True crime

USA

Dokumentalny

True crime

Dokument o porwaniu 14-letniej Elizabeth Smart z domu w Utah w 2002 roku, zawierający jej własne relacje i niepublikowane wcześniej nagrania.

1
plakat filmu Łup

Łup

The Rip
2026
1h 52m

Thriller

Kryminał

USA

Thriller

Kryminał

Grupa policjantów z Miami odkrywa w rozpadającej się kryjówce miliony dolarów, co szybko sprawia, że tracą do siebie zaufanie. A kiedy o rozmiarze znaleziska dowiadują się ludzie z zewnątrz, już wszystko staje się wątpliwe i nie wiadomo już, kto po czyjej stoi stronie.



Top 10 seriali Netfliksa w Polsce: 19-25.01.2026



10
plakat filmu Jak przetłumaczyć miłość?

Jak przetłumaczyć miłość?

I sarang tongyeok doenayo?
2026
1h 6m

Komedia rom.

Korea Południowa

Komedia rom.

(Sezon 1) Celebrytce i tłumaczowi trudno wyrazić swoje uczucia, pojawiające się podczas podróży po świecie i nagrywania programu. Czy miłość znajdzie własny język?

9
plakat filmu The Good Doctor

The Good Doctor

2017 - 2024
41m

Dramat

USA

Dramat

(Sezon 7) Dr Shaun Murphy jest młodym chirurgiem, u którego zdiagnozowano autyzm. Nie przeszkadza mu to jednak być wybitnym specjalistą w swojej dziedzinie. Doktor Murphy dołącza do zespołu lekarzy chirurgów prestiżowego szpitala w Kalifornii. Ale czy ktoś, kto nie potrafi nawiązywać normalnych relacji uczuciowych z innymi ludźmi, będzie w stanie skutecznie ich leczyć?

8
plakat filmu Kicia Kocia

Kicia Kocia

2019 -
6m

Dla dzieci

Animacja

Polska

Dla dzieci

Animacja

(Sezon 1) Odważna, ciekawska kotka wyrusza razem z przyjaciółmi na spotkanie przygody i odkrywa otaczający ją barwny świat, ucząc się przy tym ważnych rzeczy.

7
plakat filmu Stranger Things

Stranger Things

2016 - 2025
1h 5m

Sci-Fi

Horror

Dramat

USA

Sci-Fi

Horror

Dramat

(Sezon 5) Jesień roku 1987. Otwierające się bramy sprawiają, że całe Hawkins drży ze strachu. Bohaterowie mają teraz tylko jeden cel - znaleźć i zlikwidować Vecnę. Ten jednak zniknął i nikt nie wie, gdzie jest i co planuje. Jakby tego było mało, władze obłożyły miasteczko kwarantanną i otoczyły wojskiem. Misję dodatkowo utrudnia to, że rząd chce za wszelką cenę dopaść Jedenastkę, co zmusza ją do pozostawania w ukryciu. Zbliża się rocznica zniknięcia Willa i narasta znajoma atmosfera przerażenia. W powietrzu czuć, że nadchodzi czas finałowego starcia z przeciwnikiem potężniejszym i groźniejszym niż wszyscy poprzedni. Aby położyć kres temu koszmarowi, cała ekipa musi po raz ostatni dać z siebie wszystko.

6
plakat filmu Kicia Kocia

Kicia Kocia

2019 -
6m

Dla dzieci

Animacja

Polska

Dla dzieci

Animacja

(Sezon 2) Uwielbianą przez najmłodszych rezolutną kotkę czekają nowe przygody. Razem ze swoimi wiernymi przyjaciółmi Packiem, Adelką i Juliankiem uda się na basen, plażę i oczywiście na piknik! Zobaczymy też, jak poznaje nowego kolegę podczas gry w piłkę, uczy się ważnej lekcji bawiąc się w sklep oraz odwiedza swojego wujka na wsi, gdzie zachwyca się jego nowym traktorem!

5
plakat filmu Miłość i strata

Miłość i strata

Ayrılık da Sevdaya Dahil
2026 -
53m

Melodramat

Turcja

Melodramat

(Sezon 1) Kemal, windykator pracujący dla rodziny lichwiarzy, ma ściągnąć dług od Afife - scenarzystki, która z konieczności zatrudniła się w restauracji. Wspólnie spędzony czas sprawia jednak, że Kemal odkrywa, iż cnota i miłość nie są tym, za co je uważał.

4
plakat filmu O krok za daleko

O krok za daleko

Run Away
2026
47m

Kryminał

Thriller

Wielka Brytania

Kryminał

Thriller

(Miniserial) Simon wiódł idealne życie - kochająca żona i dzieci, świetna praca, piękny dom... ale właśnie wtedy jego najstarsza córka, Paige, postanowiła uciec od rodziny, a wszystko roztrzaskało się w drobny mak. Gdy Simon w końcu odnajduje ją w miejskim parku - zdaną na łaskę i niełaskę losu i naćpaną narkotykami - może wreszcie zabrać do domu swoją małą dziewczynkę. Okazuje się jednak, że Paige nie jest sama, a gdy wywiązuje się kłótnia, dochodzi do aktu szokującej przemocy. Simon ponownie traci więc córkę, wyrusza na jej poszukiwania i trafia do niebezpiecznego podziemnego świata, odkrywając głęboko skrywane sekrety, które mogą ostatecznie rozbić jego rodzinę.

3
plakat filmu Miłość na lodzie

Miłość na lodzie

Finding Her Edge
2026 -
45m

Melodramat

Sportowy

Kanada

Melodramat

Sportowy

(Sezon 1) Serial opowiada historię trzech sióstr Russo, spadkobierczyń podupadającej łyżwiarskiej dynastii. Siedemnastoletnia Adriana, środkowa z sióstr, trenuje do Mistrzostw Świata z nowym partnerem, Braydenem, choć wciąż żywi uczucia do swojej pierwszej miłości i byłego partnera, Freddie'ego. Jej życie komplikuje się jeszcze bardziej, gdy ona i Brayden udają parę poza lodem, aby zdobyć sponsoring i uratować borykające się z problemami finansowymi lodowisko rodziny Russo.

2
plakat filmu Zabójcza przyjaźń

Zabójcza przyjaźń

His & Hers
2026
43m

Dramat

Kryminał

Thriller

USA

Dramat

Kryminał

Thriller

(Miniserial) Pośród upałów Atlanty łaknąca samotności Anna coraz bardziej oddala się od przyjaciół i zaniedbuje karierę prezenterki wiadomości. Jednak gdy słyszy o morderstwie w Dahlonega - sennym miasteczku, w którym dorastała - Anna wraca do życia, próbując rozpracować tę sprawę i szukając odpowiedzi. Jej zaangażowanie wzbudza podejrzenia detektywa Jacka Harpera, który bierze ją na celownik własnego dochodzenia. Każda historia ma dwie strony - jego i jej - co oznacza, że ktoś zawsze kłamie.

1
plakat filmu Siedem zegarów Agathy Christie

Siedem zegarów Agathy Christie

Agatha Christie's Seven Dials
2026
54m

Dramat

Kryminał

Wielka Brytania

Dramat

Kryminał

(Miniserial) Anglia, rok 1925. Żart spłatany podczas przyjęcia w wiejskiej rezydencji przybiera makabryczny i zabójczy obrót. Zadanie rozwikłania mrożącej krew w żyłach zagadki przypada osobie, po której nikt by się nie spodziewał, że ma zadatki na detektywa - mianowicie energicznej i dociekliwej lady Eileen "Bundle" Brent, której życie na zawsze odmieni tajemnica prowincjonalnego domostwa.

Zwiastun serialu "Siedem zegarów Agathy Christie"



