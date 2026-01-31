Netflix: polski Top 10 tygodnia – kryminały nadal w cenie

Netflix ponownie uderza z gwiazdorską mocą, i nie myli się. Najnowsza produkcja platformy, thriller "Łup", przejmuje ekrany na całym świecie. Nie inaczej stało się w Polsce, gdzie przecież widzowie uwielbiają kryminały. Udowadnia to także zestawienie najpopularniejszych seriali. Tu prym wiedzie ekranizacja powieści najsłynniejszej pisarki specjalizującej się w tego typu lekturach – "Siedem zegarów Agathy Christie". Poniżej przedstawiamy wszystkie 20 produkcji, które w minionym tygodniu przyciągnęły przed ekrany użytkowników Netfliksa z Polski.
Psi Patrol wkracza do akcji… i po raz pierwszy na dużym ekranie! Kiedy ich rywal – Humdinger – zostaje burmistrzem Adventure City i zaczyna siać zamęt, Ryder i jego bohaterskie szczeniaki wrzucają na wysoki bieg, by zmierzyć się z najbardziej wymagającą misją w swojej karierze. W między czasie drużyna poznaje nowego sojusznika – bystrego jamnika Liberty – i razem walczą o ocalenie mieszkańców miasta! Czy Psiemu Patrolowi uda się uratować miasto, zanim będzie za późno? W końcu żadne miasto nie jest za duże, ani żaden szczeniak nie jest za mały!
Gdy przed Buddym i jego kumplami zamykają się bramy collegu, szybko znajduje się rozwiązanie... własna szkoła. Wkrótce zaroi się w okolicy od dziewczyn w bikini, szalonych imprezek na basenie i totalnego bólu głowy. Jak przekonać uczniów i władze, że lewy college jest OK?
Rumi, Mira i Zoey to gwiazdy K-popu, które - gdy akurat nie koncertują na wypełnionych po brzegi stadionach - potrafią przedzierzgnąć się w nieposkromione łowczynie demonów, zawsze gotowe ochronić fanów przed wszechobecnymi zagrożeniami nie z tego świata. Razem muszą stawić czoła największemu jak dotąd wrogowi - pełnemu nieodpartego uroku konkurencyjnemu boysbandowi, którego członkami tak naprawdę są demony.
Basia (Ilona Ostrowska) i Grzegorz (Piotr Adamczyk), małżeństwo z 25-letnim stażem, zmagają się z rutyną i gasnącą namiętnością. Ich życie intymne stało się przewidywalne, a rozmowy o pragnieniach i fantazjach dawno zeszły na drugi plan. Zdeterminowana Basia postanawia działać – namawia męża na weekend w ekskluzywnym hotelu SPA i uzbrojona w poradnik "Seks dla opornych" próbuje rozpalić dawny ogień namiętności. Nieoczekiwane spotkanie z młodym i pewnym siebie Maksem (Mikołaj Matczak), szefem Grzegorza, i jego spontaniczną, seksowną partnerką Domi (Helena Englert) sprawia, że ich pobyt nabiera nieoczekiwanego tempa, pełnego napięć i pokus. Czy ten wyjazd pomoże im na nowo odkryć siebie i przypomnieć, na czym polega sztuka bycia razem?
Choć Lily Bloom (Blake Lively) ma za sobą skomplikowaną przeszłość, zawsze wiedziała, jakiego życia pragnie. Mieszkając w Bostonie, poznaje neurochirurga Ryle'a Kincaida (Justin Baldoni) i wierzy, że być może znalazła swoją bratnią duszę. Wkrótce jednak pojawiają się pytania dotyczące ich związku. Związek się skomplikuje jeszcze bardziej, kiedy pojawia się "stara" licealna miłość - Atlas Corrigan (Brandon Sklenar), stawiając jej związek z Ryle'em pod znakiem zapytania.
Rzym, lata 70. XX wieku. Toni przybywa do stolicy uzbrojony jedynie w talent malarski i marzenie o karierze wielkiego artysty. Jednak apetyt na życie, przeznaczenie, a może ironia losu prowadzą go w inną stronę - zostaje nie tylko najlepszym fałszerzem sztuki wszech czasów, ale też centralną postacią najbardziej tajemniczych afer we Włoszech.
Grupa policjantów z Miami odkrywa w rozpadającej się kryjówce miliony dolarów, co szybko sprawia, że tracą do siebie zaufanie. A kiedy o rozmiarze znaleziska dowiadują się ludzie z zewnątrz, już wszystko staje się wątpliwe i nie wiadomo już, kto po czyjej stoi stronie.
(Sezon 7) Dr Shaun Murphy jest młodym chirurgiem, u którego zdiagnozowano autyzm. Nie przeszkadza mu to jednak być wybitnym specjalistą w swojej dziedzinie. Doktor Murphy dołącza do zespołu lekarzy chirurgów prestiżowego szpitala w Kalifornii. Ale czy ktoś, kto nie potrafi nawiązywać normalnych relacji uczuciowych z innymi ludźmi, będzie w stanie skutecznie ich leczyć?
(Sezon 5) Jesień roku 1987. Otwierające się bramy sprawiają, że całe Hawkins drży ze strachu. Bohaterowie mają teraz tylko jeden cel - znaleźć i zlikwidować Vecnę. Ten jednak zniknął i nikt nie wie, gdzie jest i co planuje. Jakby tego było mało, władze obłożyły miasteczko kwarantanną i otoczyły wojskiem. Misję dodatkowo utrudnia to, że rząd chce za wszelką cenę dopaść Jedenastkę, co zmusza ją do pozostawania w ukryciu. Zbliża się rocznica zniknięcia Willa i narasta znajoma atmosfera przerażenia. W powietrzu czuć, że nadchodzi czas finałowego starcia z przeciwnikiem potężniejszym i groźniejszym niż wszyscy poprzedni. Aby położyć kres temu koszmarowi, cała ekipa musi po raz ostatni dać z siebie wszystko.
(Sezon 2) Uwielbianą przez najmłodszych rezolutną kotkę czekają nowe przygody. Razem ze swoimi wiernymi przyjaciółmi Packiem, Adelką i Juliankiem uda się na basen, plażę i oczywiście na piknik! Zobaczymy też, jak poznaje nowego kolegę podczas gry w piłkę, uczy się ważnej lekcji bawiąc się w sklep oraz odwiedza swojego wujka na wsi, gdzie zachwyca się jego nowym traktorem!
(Sezon 1) Kemal, windykator pracujący dla rodziny lichwiarzy, ma ściągnąć dług od Afife - scenarzystki, która z konieczności zatrudniła się w restauracji. Wspólnie spędzony czas sprawia jednak, że Kemal odkrywa, iż cnota i miłość nie są tym, za co je uważał.
(Miniserial) Simon wiódł idealne życie - kochająca żona i dzieci, świetna praca, piękny dom... ale właśnie wtedy jego najstarsza córka, Paige, postanowiła uciec od rodziny, a wszystko roztrzaskało się w drobny mak. Gdy Simon w końcu odnajduje ją w miejskim parku - zdaną na łaskę i niełaskę losu i naćpaną narkotykami - może wreszcie zabrać do domu swoją małą dziewczynkę. Okazuje się jednak, że Paige nie jest sama, a gdy wywiązuje się kłótnia, dochodzi do aktu szokującej przemocy. Simon ponownie traci więc córkę, wyrusza na jej poszukiwania i trafia do niebezpiecznego podziemnego świata, odkrywając głęboko skrywane sekrety, które mogą ostatecznie rozbić jego rodzinę.
(Sezon 1) Serial opowiada historię trzech sióstr Russo, spadkobierczyń podupadającej łyżwiarskiej dynastii. Siedemnastoletnia Adriana, środkowa z sióstr, trenuje do Mistrzostw Świata z nowym partnerem, Braydenem, choć wciąż żywi uczucia do swojej pierwszej miłości i byłego partnera, Freddie'ego. Jej życie komplikuje się jeszcze bardziej, gdy ona i Brayden udają parę poza lodem, aby zdobyć sponsoring i uratować borykające się z problemami finansowymi lodowisko rodziny Russo.
(Miniserial) Pośród upałów Atlanty łaknąca samotności Anna coraz bardziej oddala się od przyjaciół i zaniedbuje karierę prezenterki wiadomości. Jednak gdy słyszy o morderstwie w Dahlonega - sennym miasteczku, w którym dorastała - Anna wraca do życia, próbując rozpracować tę sprawę i szukając odpowiedzi. Jej zaangażowanie wzbudza podejrzenia detektywa Jacka Harpera, który bierze ją na celownik własnego dochodzenia. Każda historia ma dwie strony - jego i jej - co oznacza, że ktoś zawsze kłamie.
(Miniserial) Anglia, rok 1925. Żart spłatany podczas przyjęcia w wiejskiej rezydencji przybiera makabryczny i zabójczy obrót. Zadanie rozwikłania mrożącej krew w żyłach zagadki przypada osobie, po której nikt by się nie spodziewał, że ma zadatki na detektywa - mianowicie energicznej i dociekliwej lady Eileen "Bundle" Brent, której życie na zawsze odmieni tajemnica prowincjonalnego domostwa.