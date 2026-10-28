Netflix: polski Top 10 tygodnia - Polacy tęsknili za "Matkami pingwinów"

Top 10 filmów Netfliksa w Polsce: 19.10-25.10.2026

5 Zniknięcia Weapons 2025 2h 8m Horror Zach Cregger USA Horror Josh Brolin Julia Garner JKiedy wszystkie dzieci z tej samej klasy, poza jednym, tajemniczo przepadają bez wieści tej samej nocy o dokładnie tej samej godzinie, mieszkańcy miasteczka starają się dowiedzieć, kto lub co stoi za ich zniknięciem.



4 Zwierzęta Animals 2026 1h 48m Dramat Thriller Ben Affleck USA Dramat Thriller Ben Affleck Kerry Washington Kandydat na burmistrza Los Angeles i jego żona desperacko zbierają pieniądze na okup za porwanego syna i dokonują wyborów, które mogą zrujnować ich poukładane życie.

Top 10 seriali Netfliksa w Polsce: 19.10-25.10.2026

9 Dyplomatka The Diplomat 2023 - 50m Polityczny Dramat Simon Cellan Jones Alex Graves USA Wielka Brytania Polityczny Dramat Keri Russell Rufus Sewell (Sezon 4) W czwartym sezonie "Dyplomatki" dwa małżeństwa stają na skraju rozpadu. Jeden katastrofalny moment burzy zarówno kruchy pokój, który Kate Wyler wynegocjowała między USA a Wielką Brytanią, jak i rozpadające się małżeństwo, które próbuje ocalić. Gdy Kate walczy, by powstrzymać kryzys, spisek prezydent Grace Penn i wiceprezydenta Hala Wylera, mający na celu przejęcie najpotężniejszej broni Rosji, popycha Stany Zjednoczone ku wojnie. Kate i Todd, których łączy dość niekomfortowa relacja, jednoczą siły, by powstrzymać sojusz Grace i Hala przed zachwianiem równowagi sił zarówno na świecie, jak i w kraju.



5 Tyson 2026 1h 6m Biograficzny Dokumentalny Sportowy Floyd Russ USA Biograficzny Dokumentalny Sportowy Mike Tyson (Miniserial) Serial dokumentalny o burzliwym życiu Mike'a Tysona - jednej z najbardziej fascynujących i budzących największą grozę postaci w historii sportu.



1 Matki pingwinów 2024 - 50m Dramat Klara Kochańska Jagoda Szelc Polska Dramat Masza Wągrocka Barbara Wypych (Sezon 2) Półtora roku po wydarzeniach, na których zakończyła się poprzednia historia, Kama, Ula, Tatiana i Jerzy otwierają własną szkołę, dostosowaną do potrzeb swoich dzieci. Biegun Szczęścia to miejsce stworzone z myślą o bezpieczeństwie i akceptacji, jednak dla zarządu szybko staje się polem nieustannej walki z biurokracją, problemami finansowymi i emocjonalnym przeciążeniem. Podczas gdy rodzice próbują odnaleźć się w zmieniających się układach, ich dzieci dorastają, konfrontując się ze zmieniającą się naturą rodzinnych relacji, przeżywając pierwsze miłości i ucząc się, jak funkcjonować w relacjach z innymi.

"Matki pingwinów" - zwiastun 2. sezonu