Newsy Netflix: polski Top 10 tygodnia - Polacy tęsknili za "Matkami pingwinów"
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Netflix: polski Top 10 tygodnia - Polacy tęsknili za "Matkami pingwinów"

https://www.filmweb.pl/news/Netflix%3A+Top+10+film%C3%B3w+i+seriali+tygodnia+w+Polsce.+19.10-25.10.2026-169352
Netflix: polski Top 10 tygodnia - Polacy tęsknili za &quot;Matkami pingwinów&quot;
Biografia Jana Borysewicza - "Mniej obcy" - powróciła na miejsce pierwsze, wyprzedzając na podium film "Przetrwać huragan Otis". Jeśli chodzi o seriale, równych sobie nie miał drugi sezon "Matek pingwinów". Lubiana produkcja wyprzedziła czwarty sezon "Lupina" i drugi sezon "Cyberpunk: Edgerunners". Co jeszcze oglądali Polacy? Sprawdźcie.

Top 10 filmów Netfliksa w Polsce: 19.10-25.10.2026



10
plakat filmu W ukryciu

Crawlspace
2016
1h 28m

Thriller

USA

Thriller

Wdowiec wprowadza się z córką i nową żoną do na pozór idealnego nowego domu.


9
plakat filmu Nowokaina

Novocaine
2025
1h 50m

Akcja

Czarna komedia

Kanada

RPA

USA

Akcja

Czarna komedia

Kiedy dziewczyna jego marzeń zostaje porwana, mężczyzna nieodczuwający fizycznego bólu zamienia swoją rzadką przypadłość w nieoczekiwaną przewagę w walce o jej ocalenie.


8
plakat filmu Hot Wheels - Na start!

Hot Wheels: Let's Race
2024 -
24m

Animacja

Dla dzieci

Przygodowy

USA

Animacja

Dla dzieci

Przygodowy

(special: "Atak T-Rexa") Gdy gigantyczny T-Rex zagraża Hot Wheels City, Coop i jego przyjaciele muszą ruszyć na ratunek, by ocalić miasto./rankingElement]

7
plakat filmu Nadciąga burza

Stormen
2026
1h 41m

Dramat

Komedia

Szwecja

Dramat

Komedia

Dawni koledzy ze studiów zostają uwięzieni przez burzę w luksusowym schronisku. Wytworne przyjęcie zmienia się w huragan zdrad, uraz i chaosu, nad którym nikt nie panuje.


6
plakat filmu Odważ się zdobyć faceta

Man Up
2015
1h 28m

Komedia rom.

Francja

Wielka Brytania

Komedia rom.

Jack umawia się na randkę w ciemno. Poznaje Nancy, która mimo pomyłki mężczyzny, postanawia nie wyprowadzać go z błędu.


5
plakat filmu Zniknięcia

Weapons
2025
2h 8m

Horror

USA

Horror

JKiedy wszystkie dzieci z tej samej klasy, poza jednym, tajemniczo przepadają bez wieści tej samej nocy o dokładnie tej samej godzinie, mieszkańcy miasteczka starają się dowiedzieć, kto lub co stoi za ich zniknięciem.


4
plakat filmu Zwierzęta

Animals
2026
1h 48m

Dramat

Thriller

USA

Dramat

Thriller

Kandydat na burmistrza Los Angeles i jego żona desperacko zbierają pieniądze na okup za porwanego syna i dokonują wyborów, które mogą zrujnować ich poukładane życie.


3
plakat filmu Constantine

2005
2h 1m

Fantasy

Akcja

Horror

Niemcy

USA

Fantasy

Akcja

Horror

Adaptacja komiksu "Hellblazer" opowiadająca historię Johna Constantine'a - egzorcysty, który musi stanąć do walki o dusze wszystkich ludzi, by tym samym ocalić siebie od wiecznego potępienia.


2
plakat filmu Przetrwać huragan Otis

Contra el huracán
2026
1h 37m

Dramat

Katastroficzny

Meksyk

Dramat

Katastroficzny

Dwaj skłóceni bracia próbują przetrwać huragan Otis w Acapulco. Ich więź i odwaga budzą nadzieję wbrew przeciwnościom losu. Film inspirowany prawdziwą historią.


1
plakat filmu Mniej obcy

2026
2h 6m

Dramat

Muzyczny

Biograficzny

Polska

Dramat

Muzyczny

Biograficzny

Film inspirowany życiem legendy polskiego rocka, Jana Borysewicza. Opowieść o muzyce, buncie i wolności w świecie, w którym marzenia często zderzały się z szarą rzeczywistością.



Top 10 seriali Netfliksa w Polsce: 19.10-25.10.2026



10
plakat filmu Nikt tego nie chce

Nobody Wants This
2024 -
27m

Komedia rom.

USA

Komedia rom.

(Sezon 3) Agnostyczna autorka podcastów o seksie i rabin świeżo po rozstaniu zakochują się w sobie, ale czy ich związek przetrwa w obliczu różnic w stylu życia i wścibskich rodzin?


9
plakat filmu Dyplomatka

The Diplomat
2023 -
50m

Polityczny

Dramat

USA

Wielka Brytania

Polityczny

Dramat

(Sezon 4) W czwartym sezonie "Dyplomatki" dwa małżeństwa stają na skraju rozpadu. Jeden katastrofalny moment burzy zarówno kruchy pokój, który Kate Wyler wynegocjowała między USA a Wielką Brytanią, jak i rozpadające się małżeństwo, które próbuje ocalić. Gdy Kate walczy, by powstrzymać kryzys, spisek prezydent Grace Penn i wiceprezydenta Hala Wylera, mający na celu przejęcie najpotężniejszej broni Rosji, popycha Stany Zjednoczone ku wojnie. Kate i Todd, których łączy dość niekomfortowa relacja, jednoczą siły, by powstrzymać sojusz Grace i Hala przed zachwianiem równowagi sił zarówno na świecie, jak i w kraju.


8
plakat filmu Pułapka

Die Falle
2026
49m

Dramat

Psychologiczny

Thriller

Niemcy

Dramat

Psychologiczny

Thriller

(Miniserial) Pisarka Lisa Konrad nie wychodzi z domu, odkąd zamordowano jej siostrę - czyli od 10 lat. Gdy rozpoznaje zabójcę w telewizji, opracowuje ryzykowny plan.


7
plakat filmu Lalka

2026
1h 7m

Kostiumowy

Obyczajowy

Polska

Kostiumowy

Obyczajowy

(Miniserial) Wokulski jako ambitny przedsiębiorca i Izabela Łęcka, bohaterka z własnym planem na życie, toczą grę o wolność w świecie sztywnych konwenansów.


6
plakat filmu Na wschód od Edenu

East of Eden
2026
59m

Dramat obyczajowy

USA

Dramat obyczajowy

(Miniserial) Na początku XX wieku piekielnie niezależna kobieta doprowadza do kłótni braci, dając początek sadze, która kształtuje dwa pokolenia.


5
plakat filmu Tyson

2026
1h 6m

Biograficzny

Dokumentalny

Sportowy

USA

Biograficzny

Dokumentalny

Sportowy

(Miniserial) Serial dokumentalny o burzliwym życiu Mike'a Tysona - jednej z najbardziej fascynujących i budzących największą grozę postaci w historii sportu.


4
plakat filmu W głębinach

Below
2026
40m

Fantasy

Thriller

Kanada

Fantasy

Thriller

(Miniserial) Kiedy tajemniczy morski stwór zaczyna siać postrach w nadmorskim miasteczku, pewien rybak staje do walki o swoją rodzinę, społeczność i odchodzące w przeszłość zwyczaje.


3
plakat filmu Cyberpunk: Edgerunners

2022 -
25m

Sci-Fi

Akcja

Anime

Japonia

Polska

USA

Sci-Fi

Akcja

Anime

(Sezon 2) W mieście, które rozkwita w blasku przemocy, jedno pytanie wciąż pozostaje bez odpowiedzi - gdy świat oślepia spektakl, do jakich ekstremów musisz się posunąć, aby twoja historia została usłyszana?


2
plakat filmu Lupin

2021 -
47m

Kryminał

Francja

USA

Kryminał

(Sezon 4) Zainspirowany przygodami Arsène’a Lupina złodziej gentleman Assane Diop obmyśla zemstę na zamożnej rodzinie, która wyrządziła niesprawiedliwość jego ojcu.


1
plakat filmu Matki pingwinów

2024 -
50m

Dramat

Polska

Dramat

(Sezon 2) Półtora roku po wydarzeniach, na których zakończyła się poprzednia historia, Kama, Ula, Tatiana i Jerzy otwierają własną szkołę, dostosowaną do potrzeb swoich dzieci. Biegun Szczęścia to miejsce stworzone z myślą o bezpieczeństwie i akceptacji, jednak dla zarządu szybko staje się polem nieustannej walki z biurokracją, problemami finansowymi i emocjonalnym przeciążeniem. Podczas gdy rodzice próbują odnaleźć się w zmieniających się układach, ich dzieci dorastają, konfrontując się ze zmieniającą się naturą rodzinnych relacji, przeżywając pierwsze miłości i ucząc się, jak funkcjonować w relacjach z innymi.


"Matki pingwinów" - zwiastun 2. sezonu



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