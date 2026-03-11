Newsy Filmy Netflix: polski Top 10 tygodnia - maszyna do zabijania i zbierania wyświetleń
Netflix: polski Top 10 tygodnia - maszyna do zabijania i zbierania wyświetleń

Który film przyciągnął w minionym tygodniu największą uwagę Polaków na Netfliksie? Odpowiedź może być tylko jedna - to "Maszyna do zabijania" z Alanem Ritchsonem, która bez problemu pokonała dotychczasowego lidera, "Zatrzymać pożar". Wśród seriali na szczycie nadal najnowsze odcinki "Bridgertonów", ale w TOP 10 nie zabrakło też nowości. Poniżej przedstawiamy wszystkie 20 produkcji, które w minionym tygodniu przyciągnęły przed ekrany użytkowników Netfliksa z Polski.

Top 10 filmów Netfliksa w Polsce: 2.03-8.03.2026



10
plakat filmu Rob Peace

2024
1h 59m

Biograficzny

Dramat

USA

Biograficzny

Dramat

Rob Peace (Jay Will) to genialny chłopak, który zostaje uwikłany w rodzinne sprawy. Wychowywany samotnie przez matkę (Mary J. Bilge) musi wybrać między własną przyszłością, a losem ojca (Chiwetel Ejiofor), odsiadującego wyrok w więzieniu. Film oparty na bestsellerze "New York Timesa" napisanego przez Jeffa Hobbsa.


9
plakat filmu Podwójne zagrożenie

Double Jeopardy
1999
1h 45m

Thriller

Kanada

Niemcy

USA

Thriller

Libby Parsons, niesłusznie oskarżona o zabójstwo męża i skazana na 10 lat więzienia, prosi przyjaciółkę Angie, aby zaopiekowała się jej 5-letnim synem. Angie decyduje się zaadoptować chłopca, po czym wraz z nim znika. Libby dzięki pomocy współwięźniarek trafia na ślad dziecka, zbiegłej przyjaciółki i... żywego męża...


8
plakat filmu K-popowe łowczynie demonów

KPop Demon Hunters
2025
1h 39m

Fantasy

Animacja

Musical

USA

Fantasy

Animacja

Musical

Rumi, Mira i Zoey to gwiazdy K-popu, które - gdy akurat nie koncertują na wypełnionych po brzegi stadionach - potrafią przedzierzgnąć się w nieposkromione łowczynie demonów, zawsze gotowe ochronić fanów przed wszechobecnymi zagrożeniami nie z tego świata. Razem muszą stawić czoła największemu jak dotąd wrogowi - pełnemu nieodpartego uroku konkurencyjnemu boysbandowi, którego członkami tak naprawdę są demony.


7
plakat filmu Dzieciak rządzi

The Boss Baby
2017
1h 37m

Komedia

Animacja

USA

Komedia

Animacja

Pewnego dnia w życiu siedmioletniego Tima pojawia się młodszy braciszek. Tim natychmiast zdaje sobie sprawę, że ubrany w garnitur, noszący teczkę i zachowujący się jak rasowy biznesmen dzieciak jest zagrożeniem dla jego niezachwianej dotąd pozycji w rodzinnym domu. Gdy Tim postanawia odzyskać utraconą pozycję, natrafia na trop tajemnego spisku, który może zmienić równowagę sił na świecie. Przekonuje się przy tym, że kluczem do tajemnicy jest jego młodszy brat. Rywale muszą zapomnieć o dzielących ich różnicach, ocalić rodziców, przywrócić porządek na świecie i udowodnić, że więzy rodzinne są siłą, której nic nie jest w stanie pokonać.


6
plakat filmu Przesilenie zimowe

The Holdovers
2023
2h 13m

Dramat

Komedia

Świąteczny

USA

Dramat

Komedia

Świąteczny

Lata 70. Zrzędliwy i surowy profesor historii starożytnej w ekskluzywnej Akademii Barton, czyli szkoły z internatem dla chłopców, John (Paul Giamatti) nie ma fanów wśród studentów. Kiedy nie wystawia jedynek, karze za najmniejsze przewinienia, co czyni go najmniej lubianą osobą na kampusie! Obraża, oblewa dzieci senatorów, myśląc, że przygotowuje je do życia, gdzie nikt nie będzie ich rozpieszczał czy głaskał po głowie. Na swoje nieszczęście i z wielką niechęcią zostaje przydzielony podczas przerwy świątecznej do sprawowania opieki nad garstką chłopców, którzy nie mają dokąd pójść...


5
plakat filmu Nie mów mamie, że niania nie żyje

Don't Tell Mom the Babysitter's Dead
2024
1h 39m

Komedia

USA

Komedia

17-letnia Tanya udaje dorosłą i podejmuje pracę w firmie zajmującej się modą, aby zaopiekować się rodzeństwem po śmierci jego starszej niani.


4
plakat filmu Bracia z przedmieść 3

Banlieusards 3
2026
1h 52m

Dramat

Kryminał

Francja

Dramat

Kryminał

W finałowym rozdziale trylogii "Bracia z przedmieść" życie trzech braci wciąż polega na dokonywaniu wyborów. Noumouké osiąga ważny etap w swojej karierze muzycznej, ale wpływ ulicy może zepchnąć go z właściwych torów. Demba buduje nowe życie z Djenabą, ale dawne decyzje wciąż mają na niego wpływ. Soulaymaan robi karierę jako prawnik i ponownie znajduje miłość, ale w miarę zbliżania się wyborów samorządowych jego zaangażowanie na rzecz mieszkańców dzielnicy staje pod znakiem zapytania. Wybory trzech braci wpłyną nie tylko na ich własną przyszłość, ale też na losy całej rodziny. Czy podjęte przez nich decyzje okażą się trafne?


3
plakat filmu Zatrzymać pożar

Cortafuego
2026
1h 47m

Dramat

Thriller

Hiszpania

Dramat

Thriller

Po śmierci męża Mara (Belén Cuesta) wraz z córką Lide (Candela Martínez), szwagrem Luisem (Joaquín Furriel), jego żoną Eleną (Diana Gómez) i ich synem (Mika Arias) wyjeżdża do rodzinnego domku letniskowego w lesie, aby w końcu zamknąć stare rany. To, co miało być prostym pożegnaniem, szybko zamienia się w koszmar, gdy po kłótni jej córka znika bez śladu w lesie. Sytuacja pogarsza się, gdy w okolicy wybucha niekontrolowany pożar. Gdy ogień zaczyna obejmować coraz większy obszar, władze zawieszają poszukiwania i zarządzają natychmiastową ewakuację. Zdesperowana Mara nie chce ruszyć się z miejsca. Rodzina podejmuje dramatyczną decyzję, by zignorować nakaz ewakuacji i na własną rękę szukać dziewczynki w lesie. Odcięci od świata, bez oficjalnej pomocy i w obliczu zbliżającego się pożaru są zdani tylko na Santiego (Enric Auquer), miejscowego leśniczego. Robi się coraz groźniej, a Mara zaczyna podejrzewać, że być może pożar nie jest jedynym zagrożeniem. Ktoś kłamie.


2
plakat filmu Oskarżona

Accused
2026
1h 47m

Psychologiczny

Thriller

Dramat

Indie

Psychologiczny

Thriller

Dramat

Poważne oskarżenia zagrażają karierze i małżeństwu renomowanej ginekolożki, ale jej żona nie poddaje się i próbuje odkryć prawdę.


1
plakat filmu Maszyna do zabijania

War Machine
2026
1h 49m

Akcja

Sci-Fi

Australia

Nowa Zelandia

USA

Wielka Brytania

Akcja

Sci-Fi

Ostatni etap selekcji do elitarnego oddziału armii amerykańskiej przeradza się w walkę o przetrwanie z niewyobrażalnym zagrożeniem.



Top 10 seriali Netfliksa w Polsce: 2.03-8.03.2026



10
plakat filmu Formuła 1: Jazda o życie

Formula 1: Drive to Survive
2019 -
36m

Sportowy

Dokumentalny

Wielka Brytania

Sportowy

Dokumentalny

(Sezon 8) Kierowcy i ich zespoły przygotowują się do walki o zwycięstwo w sezonie 2025 Formuły 1.


9
plakat filmu Nocny agent

The Night Agent
2023 -
49m

Thriller

Sensacyjny

USA

Thriller

Sensacyjny

(Sezon 3) Po burzliwym finale drugiego sezonu nocny agent Peter Sutherland dostaje nowe zadanie - odnaleźć młodego agenta Departamentu Skarbu, który po zabiciu swojego szefa uciekł do Stambułu, zabierając ze sobą poufne rządowe informacje. Wkrótce Peter trafia w sam środek intrygi związanej z nielegalną siecią finansową i jest zmuszony unikać płatnych zabójców, wynajętych, żeby go uciszyć. Jakby tego było mało, w drogę wchodzi mu dociekliwa dziennikarka. Podejmują jednak współpracę, dzięki czemu razem odkrywają dawne tajemnice i porachunki grożące zachwianiem rządu - tylko czy uda im się przeżyć, żeby to nagłośnić?


8
plakat filmu Morderca z TikToka

El asesino de TikTok
2026
47m

True crime

Dokumentalny

Hiszpania

True crime

Dokumentalny

(Miniserial) Kiedy Esther znika bez śladu, jej rodzina odtwarza ostatnie działania zaginionej dzięki Josému Jurado Montilli - podróżnikowi, który wrzuca na TikToka sympatyczne filmy z odwiedzonych miejsc w Hiszpanii. Okazuje się jednak, że "Dinamita" Montilla - czyli ostatnia osoba, która widziała Esther - ma mroczną przeszłość.


7
plakat filmu Koci Domek Gabi

Gabby's Dollhouse
2021 -
24m

Animacja

Dla dzieci

USA

Animacja

Dla dzieci

(Sezon 13) Gabi i jej gromadka uroczych kotków z Kiciusiem Pandusiem na czele wspólnie tworzą i przeżywają masę przygód w magicznym świecie.


6
plakat filmu Vladimir

2026 -
29m

Komedia

Dramat

USA

Komedia

Dramat

(Sezon 1) Gdy ułożone życie zaangażowanej, lecz nierozważnej wykładowczyni zaczyna się sypać, popada ona w niebezpieczną obsesję na punkcie nowego, pociągającego adiunkta. Granica między uwodzeniem a fiksacją szybko się zaciera i kobieta ryzykuje wszystkim, by urzeczywistnić swoje najdziksze fantazje. Prowokacyjny serial, który wręcz kipi od zakazanych pokus, skandalicznych sekretów, ostrego jak brzytwa humoru i charyzmatycznych, nieprzewidywalnych postaci. Na podstawie popularnej powieści Julii May Jonas.


5
plakat filmu Przyjaciel i morderca

En ven, en morder
2026
42m

Dokumentalny

True crime

Dania

Dokumentalny

True crime

(Miniserial) To historia o tym, jak seria makabrycznych zbrodni dotknęła wiejską społeczność w Danii i jak wśród zżytej społeczności duńskiego miasteczka zaczęła panować nieufność i strach. Kiedy sprawca zostaje w końcu złapany po ośmiu latach, przynosi to ulgę miastu i Danii, ale dla Amandy, Nichlasa i Kiri oznacza to początek ich najgorszego koszmaru - osoba, której tak długo się bali, okazuje się jednym z ich najbliższych przyjaciół. Podczas procesu uświadamiają sobie, że ich były przyjaciel planował i przeprowadzał napaści, porwania i morderstwa, imprezując i bawiąc się z nimi. Pytania odbijają się echem w ich głowach: Dlaczego niczego nie widzieliśmy? Czy kiedykolwiek byliśmy prawdziwymi przyjaciółmi? I czy kiedykolwiek będziemy mogli ponownie zaufać swojemu osądowi?


4
plakat filmu Outlander

2014 - 2026
1h

Melodramat

Kostiumowy

Sci-Fi

USA

Melodramat

Kostiumowy

Sci-Fi

(Sezon 8) Sanitariuszka wojenna Claire w tajemniczy sposób przenosi się z 1945 do 1743 roku.


3
plakat filmu Czego nie wiemy o dinozaurach

The Dinosaurs
2026
46m

Dokumentalny

Przyrodniczy

USA

Wielka Brytania

Dokumentalny

Przyrodniczy

(Miniserial)Serial dokumentalny twórców "Życia na planecie Ziemia" to opowieść o świcie i zmierzchu dinozaurów, która ukazuje, skąd wzięły się te stworzenia, dlaczego odgrywały tak istotną rolę, w jaki sposób ewoluowały i co sprawiło, że zniknęły na zawsze.


2
plakat filmu Ołowiane dzieci

2026
57m

Dramat

Polska

Dramat

(Miniserial) Serial opowiada historię młodej lekarki, Jolanty Wadowskiej-Król, która zauważa, że dzieci mieszkające w okolicy Huty Szopienice masowo zapadają na ołowicę, chorobę wywołaną zatruciem metalami ciężkimi. Po swoim odkryciu bohaterka podejmuje próby ratowania chorych dzieci i mierzy się z opresyjnym, komunistycznym aparatem państwowym. Produkcja przenosi widownię do industrialnego klimatu Górnego Śląska lat 70. To tu, w realiach robotniczego regionu, splatają się niebezpieczne polityczne wpływy i społeczna misja dr Wadowskiej-Król.


1
plakat filmu Bridgertonowie

Bridgerton
2020 -
1h 1m

Dramat

Kostiumowy

USA

Dramat

Kostiumowy

(Sezon 4) Główną postacią czwartego sezonu serialu "Bridgertonowie" jest Benedict (Luke Thompson) – drugi syn Bridgertonów oraz niespokojna i artystyczna dusza. Mimo że zarówno jego starszy, jak i młodszy brat odnaleźli szczęście w małżeństwie, to dla niego wizja stabilizacji i ożenku jest mało pociągająca… do czasu aż na wyprawionym przez matkę balu maskowym poznaje zniewalającą Srebrną Damę.


Maszyna do zabijania – zwiastun filmu



