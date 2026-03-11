Netflix: polski Top 10 tygodnia - maszyna do zabijania i zbierania wyświetleń

Top 10 filmów Netfliksa w Polsce: 2.03-8.03.2026

9 Podwójne zagrożenie Double Jeopardy 1999 1h 45m Thriller Bruce Beresford Kanada Niemcy USA Thriller Tommy Lee Jones Ashley Judd Libby Parsons, niesłusznie oskarżona o zabójstwo męża i skazana na 10 lat więzienia, prosi przyjaciółkę Angie, aby zaopiekowała się jej 5-letnim synem. Angie decyduje się zaadoptować chłopca, po czym wraz z nim znika. Libby dzięki pomocy współwięźniarek trafia na ślad dziecka, zbiegłej przyjaciółki i... żywego męża...

7 Dzieciak rządzi The Boss Baby 2017 1h 37m Komedia Animacja Tom McGrath USA Komedia Animacja Alec Baldwin Steve Buscemi Pewnego dnia w życiu siedmioletniego Tima pojawia się młodszy braciszek. Tim natychmiast zdaje sobie sprawę, że ubrany w garnitur, noszący teczkę i zachowujący się jak rasowy biznesmen dzieciak jest zagrożeniem dla jego niezachwianej dotąd pozycji w rodzinnym domu. Gdy Tim postanawia odzyskać utraconą pozycję, natrafia na trop tajemnego spisku, który może zmienić równowagę sił na świecie. Przekonuje się przy tym, że kluczem do tajemnicy jest jego młodszy brat. Rywale muszą zapomnieć o dzielących ich różnicach, ocalić rodziców, przywrócić porządek na świecie i udowodnić, że więzy rodzinne są siłą, której nic nie jest w stanie pokonać.

6 Przesilenie zimowe The Holdovers 2023 2h 13m Dramat Komedia Świąteczny Alexander Payne USA Dramat Komedia Świąteczny Paul Giamatti Dominic Sessa Lata 70. Zrzędliwy i surowy profesor historii starożytnej w ekskluzywnej Akademii Barton, czyli szkoły z internatem dla chłopców, John ( Paul Giamatti ) nie ma fanów wśród studentów. Kiedy nie wystawia jedynek, karze za najmniejsze przewinienia, co czyni go najmniej lubianą osobą na kampusie! Obraża, oblewa dzieci senatorów, myśląc, że przygotowuje je do życia, gdzie nikt nie będzie ich rozpieszczał czy głaskał po głowie. Na swoje nieszczęście i z wielką niechęcią zostaje przydzielony podczas przerwy świątecznej do sprawowania opieki nad garstką chłopców, którzy nie mają dokąd pójść...

Top 10 seriali Netfliksa w Polsce: 2.03-8.03.2026

9 Nocny agent The Night Agent 2023 - 49m Thriller Sensacyjny Seth Gordon Adam Arkin USA Thriller Sensacyjny Gabriel Basso Luciane Buchanan (Sezon 3) Po burzliwym finale drugiego sezonu nocny agent Peter Sutherland dostaje nowe zadanie - odnaleźć młodego agenta Departamentu Skarbu, który po zabiciu swojego szefa uciekł do Stambułu, zabierając ze sobą poufne rządowe informacje. Wkrótce Peter trafia w sam środek intrygi związanej z nielegalną siecią finansową i jest zmuszony unikać płatnych zabójców, wynajętych, żeby go uciszyć. Jakby tego było mało, w drogę wchodzi mu dociekliwa dziennikarka. Podejmują jednak współpracę, dzięki czemu razem odkrywają dawne tajemnice i porachunki grożące zachwianiem rządu - tylko czy uda im się przeżyć, żeby to nagłośnić?

8 Morderca z TikToka El asesino de TikTok 2026 47m True crime Dokumentalny Héctor Muniente Hiszpania True crime Dokumentalny (Miniserial) Kiedy Esther znika bez śladu, jej rodzina odtwarza ostatnie działania zaginionej dzięki Josému Jurado Montilli - podróżnikowi, który wrzuca na TikToka sympatyczne filmy z odwiedzonych miejsc w Hiszpanii. Okazuje się jednak, że "Dinamita" Montilla - czyli ostatnia osoba, która widziała Esther - ma mroczną przeszłość.



5 Przyjaciel i morderca En ven, en morder 2026 42m Dokumentalny True crime Christian Dyekjær Dania Dokumentalny True crime (Miniserial) To historia o tym, jak seria makabrycznych zbrodni dotknęła wiejską społeczność w Danii i jak wśród zżytej społeczności duńskiego miasteczka zaczęła panować nieufność i strach. Kiedy sprawca zostaje w końcu złapany po ośmiu latach, przynosi to ulgę miastu i Danii, ale dla Amandy, Nichlasa i Kiri oznacza to początek ich najgorszego koszmaru - osoba, której tak długo się bali, okazuje się jednym z ich najbliższych przyjaciół. Podczas procesu uświadamiają sobie, że ich były przyjaciel planował i przeprowadzał napaści, porwania i morderstwa, imprezując i bawiąc się z nimi. Pytania odbijają się echem w ich głowach: Dlaczego niczego nie widzieliśmy? Czy kiedykolwiek byliśmy prawdziwymi przyjaciółmi? I czy kiedykolwiek będziemy mogli ponownie zaufać swojemu osądowi?

2 Ołowiane dzieci 2026 57m Dramat Maciej Pieprzyca Polska Dramat Joanna Kulig Agata Kulesza (Miniserial) Serial opowiada historię młodej lekarki, Jolanty Wadowskiej-Król, która zauważa, że dzieci mieszkające w okolicy Huty Szopienice masowo zapadają na ołowicę, chorobę wywołaną zatruciem metalami ciężkimi. Po swoim odkryciu bohaterka podejmuje próby ratowania chorych dzieci i mierzy się z opresyjnym, komunistycznym aparatem państwowym. Produkcja przenosi widownię do industrialnego klimatu Górnego Śląska lat 70. To tu, w realiach robotniczego regionu, splatają się niebezpieczne polityczne wpływy i społeczna misja dr Wadowskiej-Król.

Maszyna do zabijania – zwiastun filmu