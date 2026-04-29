Netflix: polski Top 10 tygodnia - "Alfa" pokonuje konkurencję

Jeśli ktoś śledził listę najpopularniejszych filmów tego tygodnia, nie zdziwi się, że liderem tym razem okazała się nowa produkcja Netfliksa z Charlize Theron - "Alfa". Za tą survivalową produkcją uplasowały się "180" oraz "Współlokatorki". Wśród seriali prym wiedzie psychologiczna produkcja "Niewybrani". Jakie inne tytuły znalazły się na listach Top 10? Sprawdźcie poniżej.

Top 10 filmów Netfliksa w Polsce: 20.04-26.04.2026



10
Shooter
2007
2h 4m

Sensacyjny

USA

Były snajper korpusu marines zostaje poproszony o ochronę prezydenta Stanów Zjednoczonych.


9
Smile 2
2024
2h 12m

Horror

USA

Światowa gwiazda muzyki pop, Skye Riley (Naomi Scott), wyrusza w trasę koncertową i zaczyna doświadczać coraz bardziej przerażających i niewytłumaczalnych wydarzeń. Przytłoczona narastającymi okropnościami i presją sławy Skye jest zmuszona zmierzyć się ze swoją mroczną przeszłością, aby odzyskać kontrolę nad swoim życiem, zanim wymknie się ono spod kontroli.


8
2026
1h 39m

Familijny

Przygodowy

Polska

Samotna 13-letnia Frania ratuje potrąconego psa, ukrywając go przed dorosłymi, robi z niego internetową gwiazdę, co nieoczekiwanie zbliża do siebie jej skłóconych rodziców.


7
2026
1h 36m

Komedia rom.

Polska

Gdy problemy finansowe zmuszają Halinę do odwołania wesela, jej rodzina i przyjaciele obmyślają szalony plan, aby ściągnąć do wsi turystów i pieniądze.


6
1992
1h 44m

Sensacyjny

Polska

Franz Maurer, były funkcjonariusz Służby Bezpieczeństwa, zaczyna pracę w policji. Tymczasem jego kolega oferuje swoje usługi przestępcom.


5
The Interpreter
2005
2h 8m

Sensacyjny

Thriller

Francja

Niemcy

USA

Wielka Brytania

Pracująca dla ONZ tłumaczka podsłuchuje rozmowę o planowanym zamachu na przywódcę jednego z państw afrykańskich.


4
Thrash
2026
1h 23m

Akcja

Thriller

Australia

USA

Gdy katastrofalny huragan uderza w nadmorskie miasteczko, pozostawieni bez pomocy mieszkańcy muszą zmierzyć się z przybierającymi wodami, pełnymi wygłodniałych rekinów.


3
Roommates
2026
1h 47m

Komedia

USA

Rozpoczynająca studia Devon prosi popularną Celeste, żeby została jej współlokatorką. Przyjaźń szybko jednak ustępuje miejsca konfliktowi pełnemu pasywnej agresji.


2
2026
1h 34m

Dramat

Thriller

RPA

Kiedy w wyniku awantury drogowej poszkodowany zostaje jego syn, wściekły ojciec wkracza na ścieżkę emocjonalnych rozterek i zemsty.


1
Apex
2026
1h 35m

Thriller

Akcja

Australia

Islandia

Kanada

USA

Pogrążona w żałobie kobieta, testująca granice swoich możliwości na australijskim odludziu, zostaje wciągnięta w pokrętną grę zabójcy, który widzi w niej łatwą ofiarę.



Top 10 seriali Netfliksa w Polsce: 20.04-26.04.2026



10
Machos alfa
2022 -
35m

Komedia

Hiszpania

(Sezon 5) Pedro, Luis, Raúl i Santi to czterej przyjaciele nieco zagubieni w świecie niezależnych kobiet. Każdy z nich próbuje sobie radzić we własny, chaotyczny sposób.


9
Stranger Things: Tales from '85
2026 -
29m

Sci-Fi

Horror

Animacja dla dorosłych

Australia

USA

(Sezon 1) Hawkins, zima 1985 roku. Bohaterowie z oryginalnego serialu stawiają czoła nowym potworom i nadprzyrodzonej tajemnicy.


8
Running Point
2025 -
30m

Sportowy

Komedia

USA

(Sezon 2) Nawrócona imprezowiczka musi udowodnić swoją wartość jako biznesmenka, gdy nieoczekiwanie zostaje prezeską profesjonalnej drużyny koszykarskiej, należącej do rodziny.


7
Luka, Makan, Cinta
2026 -
34m

Melodramat

Indonezja

(Sezon 1) Aby uratować restaurację mamy, ambitna szefowa kuchni Luka musi podjąć współpracę z utalentowanym nowo zatrudnionym Dennisem. Kłopot w tym, że go nienawidzi.


6
Alguien tiene que saber
2026
37m

Kryminał

Dramat

Chile

(Miniserial) W tym serialu dramatycznym, inspirowanym prawdziwymi wydarzeniami, detektyw i jego niezmordowany zespół wszczynają śledztwo w sprawie tajemniczego zaginięcia nastolatka.


5
Ronaldinho Gaúcho
2026
55m

Biograficzny

Sportowy

Dokumentalny

Brazylia

(Miniserial)"Ronaldinho: Jedyny w swoim rodzaju" to serial dokumentalny o jednym z najlepszych piłkarzy w historii. Niepublikowane wcześniej archiwalne nagrania i niezwykły dostęp do prywatnego życia gwiazdora pozwalają nam poznać go wyjątkowo blisko. Wspólnie z nim na nowo przeżywamy jego zwycięstwa i porażki. Oto historia jednego z ostatnich ambasadorów "pięknej gry" w Brazylii i jednego z jej najmocniej ubóstwianych idoli. To także opowieść o chłopcu z Porto Alegre, który podbił świat i stał się niemal niezrównanym kolekcjonerem piłkarskich nagród.


4
Perfil falso
2023 - 2026
45m

Dramat

Thriller

Kolumbia

(Sezon 3)Camila poznaje swojego księcia z bajki w aplikacji randkowej. Po idyllicznym romansie chce zrobić mu niespodziankę, ale niespodziewanie zostaje uwięziona w pozornym raju.


3
Recalé
2026 -
31m

Komedia kryminalna

Francja

(Sezon 1) Eddy, matematyczny geniusz i drobny złodziejaszek, zatrudnia się pod przykrywką jako nauczyciel, aby uniknąć odsiadki. Jego misja? Rozpoznać dziecko groźnego przestępcy.


2
The Staircase
2022
1h 5m

Kryminał

USA

(Miniserial) Żona znanego pisarza umiera po nieszczęśliwym upadku ze schodów. Policja zaczyna jednak podejrzewać, że nie był to wypadek.


1
Unchosen
2026 -
45m

Dramat

Psychologiczny

Wielka Brytania

(Sezon 1) Niebezpieczny romans młodej matki z zamkniętej sekty z nowo poznanym tajemniczym mężczyzną wydobywa na światło dzienne mroczne pragnienia i głęboko skrywane tajemnice.


"Alfa" - zwiastun





