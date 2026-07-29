Netflix: polski Top 10 tygodnia - film "Elize: Cienie kobiety" przyciąga widzów

Brazylijski fim "Elize: Cienie kobiety" okazał się tym, który w ostatnim tygodniu przyciągnął przed ekrany największą liczbę polskich widzów. Wyprzedził tym samym lidera z zeszłego tygodnia - "Pragnienie". Jeśli chodzi o seriale, to tym razem nie "Za wszelką cenę" okazało się najlepsze, lecz "Siły specjalne". Co jeszcze oglądali Polacy? Sprawdźcie.
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Podczas wojny toczącej się pomiędzy ludźmi a siłami sztucznej inteligencji, Joshua, były agent służb specjalnych, którego żona zaginęła w niejasnych okolicznościach, zostaje zrekrutowany do wytropienia i zlikwidowania nieuchwytnego architekta zaawansowanej technologii.
(Sezon 2) Poruszający dramat osadzony w rozległych krajobrazach regionu Texas Hill Country. "Ransom Canyon" śledzi splatające się losy rodzin głęboko zakorzenionych w miasteczku, gdzie sąsiedzi wiedzą o sobie wszystko. Drugi sezon rozpoczyna się sześć miesięcy po wydarzeniach z pierwszej serii: ranczer Staten Kirkland (Josh Duhamel) walczy o odzyskanie swojego dziedzictwa po odsunięciu go od zarządzania rodzinnym ranczem Double K, a muzyczka Quinn O'Grady (Minka Kelly) musi zdecydować, czy jej serce należy do małego miasteczka, przed którym kiedyś uciekała, czy do szybkiego życia w Nowym Jorku. Czy są nieszczęśliwie rozdzielonymi kochankami, czy jednak połączy ich przeznaczenie? W "Ransom Canyon" prawdziwe historie miłosne są chaotyczne, skomplikowane i pokazują, że na uczucie zawsze warto poczekać.