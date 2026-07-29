Netflix: polski Top 10 tygodnia - film "Elize: Cienie kobiety" przyciąga widzów

Top 10 filmów Netfliksa w Polsce: 20.07-26.07.2026

3 72 godziny 72 Hours 2026 1h 45m Komedia Tim Story USA Komedia Kevin Hart Marcello Hernández 40-letni spec od reklamy przypadkiem dołącza do szalonej imprezy kawalerskiej w Miami. Czy zabawa z dwa razy młodszą ekipą pomoże mu uratować karierę?



Top 10 seriali Netfliksa w Polsce: 20.07-26.07.2026