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Netflix: polski Top 10 tygodnia - film "Elize: Cienie kobiety" przyciąga widzów

Filmweb
https://www.filmweb.pl/news/Netflix%3A+Top+10+film%C3%B3w+i+seriali+tygodnia+w+Polsce.+20.07-26.07.2026-167796
Netflix: polski Top 10 tygodnia - film &quot;Elize: Cienie kobiety&quot; przyciąga widzów
Brazylijski fim "Elize: Cienie kobiety" okazał się tym, który w ostatnim tygodniu przyciągnął przed ekrany największą liczbę polskich widzów. Wyprzedził tym samym lidera z zeszłego tygodnia - "Pragnienie". Jeśli chodzi o seriale, to tym razem nie "Za wszelką cenę" okazało się najlepsze, lecz "Siły specjalne". Co jeszcze oglądali Polacy? Sprawdźcie.

Top 10 filmów Netfliksa w Polsce: 20.07-26.07.2026



10
plakat filmu Kwarantanna 2: Terminal

Quarantine 2: Terminal
2011
1h 26m

Horror

Sci-Fi

USA

Horror

Sci-Fi

Gdy jeden z pasażerów przejawia objawy zakażenia wirusem, pozostali podróżujący zostają uwięzieni w objętym kwarantanną samolocie.


9
plakat filmu 23 000 istnień

23 000 Leben
2026
1h 54m

Dramat

Niemcy

Dramat

Grupa młodych ludzi wyrusza w rejs po Morzu Śródziemnym, aby ratować życie uchodźców. Misja wystawia na próbę ich postrzeganie prawa i sprawiedliwości.


8
plakat filmu Kolory zła: Czerń

2026
1h 50m

Kryminał

Thriller

Polska

Kryminał

Thriller

Kiedy z sennego miasteczka znika chłopiec, nowo przeniesiony prokurator zaczyna odkrywać nieoczekiwane powiązania z dawną sprawą zaginięcia.


7
plakat filmu Windykator

Khon Dueat Thuang Khaen
2026
2h 14m

Thriller

Akcja

Tajlandia

Thriller

Akcja

Prześladowany wizjami błędów z przeszłości i diagnozą śmiertelnej choroby były windykator powraca do półświatka, aby ochronić ofiary brutalnej organizacji.


6
plakat filmu Twórca

The Creator
2023
2h 13m

Sci-Fi

Akcja

Japonia

USA

Kambodża

Sci-Fi

Akcja

Podczas wojny toczącej się pomiędzy ludźmi a siłami sztucznej inteligencji, Joshua, były agent służb specjalnych, którego żona zaginęła w niejasnych okolicznościach, zostaje zrekrutowany do wytropienia i zlikwidowania nieuchwytnego architekta zaawansowanej technologii.


5
plakat filmu Toksyczna historia miłosna

A Toxic Love Story
2026
1h 30m

Dokumentalny

True crime

Wielka Brytania

Dokumentalny

True crime

E-maile z pogróżkami przeradzają się w plan zemsty. Dokument o prawdziwej zbrodni, przedstawiający historię szeryfa, który właśnie się ożenił, i jego byłej dziewczyny.


4
plakat filmu Podejrzliwi

Los creyentes
2026
1h 46m

Dramat

Psychologiczny

Thriller

Hiszpania

Dramat

Psychologiczny

Thriller

Po nagłej śmierci matki Ruth wraca do rodzinnego miasta i spotyka się z ojcem, którego dziwne zachowanie skłania ją do zadawania pytań o prawdziwą wersję wydarzeń.


3
plakat filmu 72 godziny

72 Hours
2026
1h 45m

Komedia

USA

Komedia

40-letni spec od reklamy przypadkiem dołącza do szalonej imprezy kawalerskiej w Miami. Czy zabawa z dwa razy młodszą ekipą pomoże mu uratować karierę?


2
plakat filmu Pragnienie

Deseo
2026
1h 39m

Dramat

Thriller

Hiszpania

Meksyk

Dramat

Thriller

Kiedy zamężna prawniczka wdaje się w romans z trenerem pływania swojej córki, miłosne zamieszanie zmienia się w pokrętną grę, nad którą wszyscy tracą kontrolę.


1
plakat filmu Elize: Cienie kobiety

Elize: Sombras de Uma Mulher
2026
1h 33m

Dramat

Kryminał

Brazylia

Dramat

Kryminał

W tej opartej na faktach historii była prostytutka nie potrafi pogodzić się ze zdradą swojego bogatego męża, która zatruwa ich związek.



Top 10 seriali Netfliksa w Polsce: 20.07-26.07.2026



10
plakat filmu Kicia Kocia

2019 -
6m

Animacja

Dla dzieci

Polska

Animacja

Dla dzieci

(Sezon 1) Odważna, ciekawska kotka wyrusza razem z przyjaciółmi na spotkanie przygody i odkrywa otaczający ją barwny świat, ucząc się przy tym ważnych rzeczy.


9
plakat filmu Oaza

Oasis
2026 -
43m

Dramat

Kryminał

Dla młodzieży

Hiszpania

Dramat

Kryminał

Dla młodzieży

(Sezon 1) Gdy z luksusowego ośrodka w tajemniczy sposób znika młoda kobieta, cień podejrzeń pada tak na pracowników, jak i na gości, którzy muszą czekać, aż prawda wyjdzie na jaw.


8
plakat filmu Ransom Canyon

2025 -
47m

Melodramat

Western

USA

Melodramat

Western

(Sezon 2) Poruszający dramat osadzony w rozległych krajobrazach regionu Texas Hill Country. "Ransom Canyon" śledzi splatające się losy rodzin głęboko zakorzenionych w miasteczku, gdzie sąsiedzi wiedzą o sobie wszystko. Drugi sezon rozpoczyna się sześć miesięcy po wydarzeniach z pierwszej serii: ranczer Staten Kirkland (Josh Duhamel) walczy o odzyskanie swojego dziedzictwa po odsunięciu go od zarządzania rodzinnym ranczem Double K, a muzyczka Quinn O'Grady (Minka Kelly) musi zdecydować, czy jej serce należy do małego miasteczka, przed którym kiedyś uciekała, czy do szybkiego życia w Nowym Jorku. Czy są nieszczęśliwie rozdzielonymi kochankami, czy jednak połączy ich przeznaczenie? W "Ransom Canyon" prawdziwe historie miłosne są chaotyczne, skomplikowane i pokazują, że na uczucie zawsze warto poczekać.


7
plakat filmu Pałac Wschodni

Donggung
2026
50m

Fantasy

Horror

Kostiumowy

Korea Południowa

Fantasy

Horror

Kostiumowy

(Miniserial) Mężczyzna odwiedzający zaświaty i dwórka słysząca głosy zmarłych zostają wezwani przez króla do Pałacu Wschodniego - czy uda im się rozwiązać jego mroczne tajemnice?


6
plakat filmu Kicia Kocia

2019 -
6m

Animacja

Dla dzieci

Polska

Animacja

Dla dzieci

(Sezon 3) Odważna, ciekawska kotka wyrusza razem z przyjaciółmi na spotkanie przygody i odkrywa otaczający ją barwny świat, ucząc się przy tym ważnych rzeczy.


5
plakat filmu Domek na prerii

Little House on the Prairie
2026 -
49m

Przygodowy

Familijny

USA

Przygodowy

Familijny

(Sezon 1) Zżyta rodzina Ingallów buduje nowe życie na zachodnich rubieżach Ameryki, gdzie radość obcowania z przyrodą przeplata się z trudami walki o przetrwanie.


4
plakat filmu Mapa pragnień

El mapa de los anhelos
2026
46m

Melodramat

Hiszpania

Melodramat

(Miniserial) Przed śmiercią Lucy tworzy grę dla swojej siostry, Grety, w ten sposób wysyłając ją w podróż ku samopoznaniu i w kierunku uroczego Willa Tuckera.


3
plakat filmu Ojciec mojej córki

El otro padre
2026 -
43m

Dramat

Meksyk

Dramat

(Sezon 1) Gdy życie jej córki wisi na włosku, prowadzone przez lekarkę poszukiwania dawcy nerki rzucają światło na sekretny romans i test DNA, który może rozbić w pył dwie rodziny.


2
plakat filmu Za wszelką cenę

I Will Find You
2026
41m

Thriller

Dramat

Kryminał

USA

Thriller

Dramat

Kryminał

(Miniserial) Niesłusznie osadzony w więzieniu za morderstwo syna ojciec wyrusza na desperacką misję ratunkową, gdy dowiaduje się, że chłopiec wciąż żyje.


1
plakat filmu Siły specjalne

GIGN
2026 -
49m

Thriller

Akcja

Francja

Thriller

Akcja

(Sezon 1) Atak na elitarną jednostkę sprawia, że oficer, który miał odejść ze służby, staje na czele niebezpiecznej misji, zmuszającej go do konfrontacji z przeszłością.

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