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Netflix: polski Top 10 tygodnia - "Lalka" wciąż przed konkurencją

Filmweb
https://www.filmweb.pl/news/Netflix%3A+Top+10+film%C3%B3w+i+seriali+tygodnia+w+Polsce.+21.09-27.09.2026-168838
Netflix: polski Top 10 tygodnia - &quot;Lalka&quot; wciąż przed konkurencją
Serialowa "Lalka" niezmiennie utrzymuje się na prowadzeniu wśród najpopularniejszych seriali w Polsce (nadal jest też w TOP10 najchętniej oglądanych nieanglojęzycznych seriali na świecie). Jeśli chodzi o filmy, tym razem Polaków najbardziej zainteresował "Unabomber". Co jeszcze cieszyło się powodzeniem? Oto listy.

Top 10 filmów Netfliksa w Polsce: 21.09-27.09.2026



10
plakat filmu Shrek

2001
1h 30m

Animacja

Familijny

Komedia

USA

Animacja

Familijny

Komedia

By odzyskać swój dom, brzydki ogr z gadatliwym osłem wyruszają uwolnić piękną księżniczkę.


9
plakat filmu Bad Boy

2020
1h 50m

Sensacyjny

Polska

Sensacyjny

Właściciel klubu piłkarskiego nie cofa się przed niczym, by zbudować drużynę mistrzów. Na szokujące skutki jego działań nie trzeba długo czekać.


8
plakat filmu Kosmiczny mecz: Nowa era

Space Jam: A New Legacy
2021
1h 55m

Komedia

Animacja

Sci-Fi

USA

Komedia

Animacja

Sci-Fi

LeBron James i drużyna animków muszą pokonać w meczu koszykówki złośliwą sztuczną inteligencję. Stawką pojedynku są losy świata.


7
plakat filmu Tajemnicza kobieta

Den hemmelige kvinde
2026
1h 58m

Psychologiczny

Dramat

Kryminał

Dania

Psychologiczny

Dramat

Kryminał

Cierpiąca na amnezję kobieta odkrywa, że ma rodzinę i imperium spedycyjne. Wraca do swojej bogatej i pozornie idealnej przeszłości, aby odkryć, dlaczego odeszła.


6
plakat filmu Superman

2025
2h 9m

Sci-Fi

Akcja

USA

Sci-Fi

Akcja

Superman próbuje pogodzić swoje dziedzictwo z ludzkim wychowaniem. Jest ucieleśnieniem prawdy, sprawiedliwości i ludzkiej drogi w świecie, który uważa te wartości za przestarzałe.


5
plakat filmu Najlepsi z najlepszych

Best of the Best
2026
1h 52m

Komedia

Dla młodzieży

USA

Komedia

Dla młodzieży

Dwie zaprzyjaźnione od dzieciństwa dziewczyny wstępują do zespołu tańca Bollywood w UCLA i przekonują się, że droga na mistrzostwa USA jest trudniejsza, niż się wydawało.


4
plakat filmu Szeptacz

The Whisper Man
2026
1h 53m

Thriller

Psychologiczny

Kryminał

USA

Wielka Brytania

Thriller

Psychologiczny

Kryminał

Wdowiec, którego syn zniknął, prosi o pomoc swojego dawno niewidzianego ojca - emerytowanego detektywa, który wysłał do więzienia związanego ze sprawą seryjnego mordercę.


3
plakat filmu Małe rzeczy

The Little Things
2021
2h 8m

Dramat

Kryminał

Thriller

USA

Dramat

Kryminał

Thriller

Zastępca szeryfa hrabstwa Kern, Joe Deacon, zwany Deke (Washington), zostaje wysłany do Los Angeles z prostym z pozoru zadaniem zebrania dowodów rzeczowych. Na miejscu jednak wikła się w poszukiwania seryjnego zabójcy, który terroryzuje miasto. Prowadzący obławę miejscowy sierżant Jim Baxter (Malek) pod wrażeniem policyjnego nosa Deke’a nieoficjalnie angażuje go do pomocy. Baxter nie ma jednak pojęcia, że śledztwo przywołuje echa z przeszłości Deke’a i ujawnia niepokojące sekrety, które mogą zagrozić nie tylko dochodzeniu.


2
plakat filmu Sędzia

The Judge
2014
2h 21m

Dramat

Kryminał

USA

Dramat

Kryminał

Chicagowski adwokat Hank Palmer wraca do rodzinnego miasteczka w Indianie na pogrzeb matki. Niebawem skłócony z nim ojciec, szanowany lokalny sędzia, zostaje oskarżony o morderstwo.


1
plakat filmu Unabomber

2026
1h 37m

Dramat

Kryminał

Psychologiczny

USA

Dramat

Kryminał

Psychologiczny

Inspirowany prawdziwą historią dramat o przemianie Teda Kaczynskiego z genialnego studenta Harvardu i uczestnika badań naukowych w Unabombera poszukiwanego przez FBI.



Top 10 seriali Netfliksa w Polsce: 21.09-27.09.2026



10
plakat filmu Bogdan Boner: Egzorcysta

2020 -
13m

Komedia

Animacja dla dorosłych

Polska

Komedia

Animacja dla dorosłych

(Sezon 7) Bogdan Boner, ostro pijący egzorcysta samouk, powraca! Zrobił się jeszcze bardziej pomysłowy, wulgarny i zabójczy, więc demony mają się czego obawiać.


9
plakat filmu Dziewczyna z załogi

Crew Girl
2026 -
46m

Melodramat

Dla młodzieży

Sportowy

Kanada

Melodramat

Dla młodzieży

Sportowy

(Sezon 1) Skandal w rodzinie powoduje, że młoda wioślarka Teagan Tao przeprowadza się do małego miasta i dołącza do chłopięcej drużyny. Zaczyna się rywalizacja i walka o uczucia.


8
plakat filmu Akademia Minerwy

Minerva - La scuola
2026 -
52m

Dramat

Dla młodzieży

Włochy

Dramat

Dla młodzieży

(Sezon 1) Dyscyplina, rywalizacja i presja ze strony rodziny to codzienność nastolatków z Akademii Wojskowej Minerwy, gdzie młody kadet szuka prawdy o zaginionym przyjacielu.


7
plakat filmu Dżentelmeni

The Gentlemen
2024 -
50m

Akcja

Komedia kryminalna

USA

Wielka Brytania

Akcja

Komedia kryminalna

(Sezon 2) Gdy arystokrata Eddie dziedziczy imperium trawki, zmienia się z księcia w barona narkotykowego i wchodzi w układ z przestępczą dynastią, która ma własne plany.


6
plakat filmu Koci Domek Gabi

Gabby's Dollhouse
2021 -
24m

Animacja

Dla dzieci

USA

Animacja

Dla dzieci

(Sezon 14) Gabi i jej gromadka uroczych kotków z Kiciusiem Pandusiem na czele wspólnie tworzą i przeżywają masę przygód w magicznym świecie.


5
plakat filmu Ostatnia zagadka

El problema final
2026
46m

Kryminał

Hiszpania

Kryminał

(Miniserial) Odchodzący w niepamięć aktor musi wykorzystać umiejętności, które nabył, grając słynnego detektywa, by rozwiązać zagadkę tajemniczej śmierci w odciętym od świata hotelu.


4
plakat filmu Kłamstwo idealne

De Eetclub
2026 -
52m

Dramat

Thriller

Holandia

Dramat

Thriller

(Sezon 1) Gdy w pożarze domu ginie członek grupy złożonej z czterech idealnych par, pozostali muszą zakwestionować wszystko, co - jak im się zdawało - wiedzieli o sobie nawzajem.


3
plakat filmu Znam cię

Seni Tanıyorum
2026 -
50m

Thriller

Turcja

Thriller

(Sezon 1) Funda jest rozdarta między macierzyństwem a karierą artystki, dlatego z wdzięcznością przyjmuje pomoc. Pełna tajemnic nowa niania może jednak nieprzyjemnie ją zaskoczyć.


2
plakat filmu Potwory

Monsters
2022
53m

Biograficzny

Dramat

Kryminał

USA

Biograficzny

Dramat

Kryminał

(Historia Lizzie Borden) Gnębiona przez ojca i okrutną macochę Lizzie Borden szokuje świat niewyobrażalnym morderstwem.


1
plakat filmu Lalka

2026
1h 7m

Kostiumowy

Obyczajowy

Polska

Kostiumowy

Obyczajowy

(Miniserial) Wokulski jako ambitny przedsiębiorca i Izabela Łęcka, bohaterka z własnym planem na życie, toczą grę o wolność w świecie sztywnych konwenansów.


"Lalka" - zwiastun



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