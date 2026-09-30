Netflix: polski Top 10 tygodnia - "Lalka" wciąż przed konkurencją

Top 10 filmów Netfliksa w Polsce: 21.09-27.09.2026

3 Małe rzeczy The Little Things 2021 2h 8m Dramat Kryminał Thriller John Lee Hancock USA Dramat Kryminał Thriller Denzel Washington Rami Malek Zastępca szeryfa hrabstwa Kern, Joe Deacon, zwany Deke (Washington), zostaje wysłany do Los Angeles z prostym z pozoru zadaniem zebrania dowodów rzeczowych. Na miejscu jednak wikła się w poszukiwania seryjnego zabójcy, który terroryzuje miasto. Prowadzący obławę miejscowy sierżant Jim Baxter (Malek) pod wrażeniem policyjnego nosa Deke’a nieoficjalnie angażuje go do pomocy. Baxter nie ma jednak pojęcia, że śledztwo przywołuje echa z przeszłości Deke’a i ujawnia niepokojące sekrety, które mogą zagrozić nie tylko dochodzeniu.

Top 10 seriali Netfliksa w Polsce: 21.09-27.09.2026

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