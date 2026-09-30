Netflix: polski Top 10 tygodnia - "Lalka" wciąż przed konkurencją

Serialowa "Lalka" niezmiennie utrzymuje się na prowadzeniu wśród najpopularniejszych seriali w Polsce (nadal jest też w TOP10 najchętniej oglądanych nieanglojęzycznych seriali na świecie). Jeśli chodzi o filmy, tym razem Polaków najbardziej zainteresował "Unabomber". Co jeszcze cieszyło się powodzeniem? Oto listy.
Top 10 filmów Netfliksa w Polsce: 21.09-27.09.2026
Zastępca szeryfa hrabstwa Kern, Joe Deacon, zwany Deke (Washington), zostaje wysłany do Los Angeles z prostym z pozoru zadaniem zebrania dowodów rzeczowych. Na miejscu jednak wikła się w poszukiwania seryjnego zabójcy, który terroryzuje miasto. Prowadzący obławę miejscowy sierżant Jim Baxter (Malek) pod wrażeniem policyjnego nosa Deke’a nieoficjalnie angażuje go do pomocy. Baxter nie ma jednak pojęcia, że śledztwo przywołuje echa z przeszłości Deke’a i ujawnia niepokojące sekrety, które mogą zagrozić nie tylko dochodzeniu.