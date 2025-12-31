Netflix: polski Top 10 tygodnia – Święta spędziliśmy z Grinchem

Poznaliśmy wyniki najpopularniejszych filmów i seriali w Polsce w miniony, świąteczny weekend według Netfliksa. Dane platformy ujawniają, że do wigilijnego stołu zasiadaliśmy razem z animacją "Grinch", zwycięzcą zestawienia. Nieco mniejszym zainteresowaniem cieszyły się inne propozycje opowiadające o tym okresie w roku. "Miłość w prezencie", "Świąteczny skok" i "Holiday" dopełniły obrazu tego szczególnego czasu, nie tylko w gronie rodziny, ale i przy ekranach. Wspólnie sięgaliśmy też chętnie po nowe odcinki "Stranger Things". Amerykański serial przygodowy pobił inne międzynarodowe hity: "Człowiek kontra dziecko" i "Emily w Paryżu". Poniżej przedstawiamy wszystkie 20 produkcji, które w minionym tygodniu przyciągnęły przed ekrany użytkowników Netfliksa z Polski.
Jedenastoletnia Hania po przeprowadzce do innego miasta musi odnaleźć się w zupełnie nowym środowisku. Nie ma tu przyjaciół, a w dodatku wiara w istnienie skrzatów naraża ją na drwiny ze strony rówieśników. Kiedy dziewczynki z klasy zabierają jej medalik – bezcenną rodzinną pamiątkę – Hania postanawia odzyskać go za wszelką cenę. By tego dokonać, musi udowodnić, że skrzaty istnieją naprawdę. W tej pełnej przygód misji pomoże jej Michał – szkolny outsider i młody wynalazca. To dzięki jego wsparciu Hania ponownie otworzy się na świat i zrozumie, że prawdziwa magia kryje się w przyjaźni.
Czego pragną kobiety? Odmiany w życiu. Amanda (Cameron Diaz) mieszka w okazałej posiadłości w Los Angeles. Iris (Kate Winslet) w starym domu na angielskiej prowincji. Obie mocno zawiodły się na facetach. Postanawiają odreagować niepowodzenia miłosne. Korzystając z pośrednictwa Internetu zamieniają się na czas urlopu swoimi domostwami. Oczekiwana zamiana miejsc dobrze robi ich sprawom sercowym. Amanda poznaje dystyngowanego Gragama (Jude Law), Iris fajtłapowatego Milesa (Jack Black).
Sophia (Olivia Holt), bystra pracownica sklepu, i Nick (Connor Swindells), pechowy złota rączka, to drobni złodziejaszkowie, którzy upatrzyli sobie ten sam łup w wigilijną noc - napad na najsłynniejszy dom towarowy w Londynie. Zmuszeni do niełatwego sojuszu, odkrywają przed sobą tajemnice, a rodzące się uczucia zaczynają komplikować zarówno ich relację, jak i cały skok.
Kiedy Sam (zwyciężczyni Oscara, Lupita Nyong'o) wraca do miasta, w którym się urodziła, jedyne czego pragnie to kawałek ulubionej pizzy. Zamiast tego zostaje uwięziona w koszmarze na jawie, który może być jej ostatnim dniem na Ziemi. W towarzystwie nieznajomego o imieniu Eric (Joseph Quinn) i jej kota Frodo wyrusza w przerażającą podróż przez zniszczony Nowy York, w którym niebezpieczeństwo czai się wszędzie.
Pełna werwy bezrobotna samotna mama udaje mężczyznę, żeby dostać pracę jako Święty Mikołaj w luksusowym ośrodku narciarskim. Kiedy jednak zaczyna się zakochiwać w kierowniku hotelu, nowy stan rzecz zaczyna się robić kłopotliwy.
Akcja filmu rozgrywa się tuż przed świętami Bożego Narodzenia, gdy nagłe pogorszenie zdrowia matki rzuca czworo dorosłego rodzeństwa i ich trudnego ojca w sam środek rodzinnego chaosu. Jednak dowcipna i nieustępliwa June postanawia przejąć kontrolę nad własnym losem - z ostrym humorem, szczerością i wielkim sercem
Rok 1981. Kreml wydaje rozkaz - zlikwidować Jana Pawła II. Konstanty "Bruno" Brusicki (Bogusław Linda) - były snajper i legenda wywiadu - zostaje zmuszony do udziału w tajnej operacji zamachu na papieża. Jego zadaniem jest zatuszowanie śladów oraz eliminacja zamachowca - Alego Agcy. Wciągnięty w szpiegowską intrygę i bezwzględną walkę o wpływy, Bruno trafia w sam środek kulis zamachu, które do dziś budzą wiele pytań. W obliczu narastającego konfliktu wewnętrznego musi podjąć decyzje, które nie tylko zadecydują o jego losie, ale mogą też zmienić bieg historii. Jaką rolę odegra Bruno i czy jego wybory wpłyną na przebieg tego przełomowego wydarzenia?
Błyskotliwy i ekscentryczny detektyw Benoit Blanc ma na swoim koncie już niemałe sukcesy: rozwiązał sprawę morderstwa patriarchy skłóconej, pełnej nienawiści rodziny, wniknął w zagmatwany świat technologicznego milionera, by odkryć piętrzące się oszustwa i zdrady, prowadzące do ujawnienia zabójcy. Teraz Benoit Blanc staje przed swoim najtrudniejszym wyzwaniem – idzie do kościoła!
Ten film opowiada historię tych, którzy trzymają się ostatniej iskry nadziei na przetrwanie ludzkiego gatunku, walcząc o śmierć i życie w zalanym mieszkaniu w ostatnim dniu istnienia Ziemi, dotkniętej wielką powodzią.
Grinch znów powraca, by zepsuć wszystkim ten szczególny świąteczny czas. Mieszkańcy Ktosiowa z niecierpliwością oczekują Białego Bożego Narodzenia, najpiękniejszego czasu w roku. I tylko on, zielony stwór Grinch, nie znosi świąt i zrobi wszystko, by je zepsuć.
Top 10 seriali i programów telewizyjnych Netfliksa w Polsce: 22-28.12.2025
(Sezon 2) Jest rok 1984. Mieszkańcy Hawkins w stanie Indiana wciąż jeszcze mają w pamięci przerażającego Demogorgona i tajemnicze laboratorium Hawkins. Will Byers został uratowany z innego wymiaru, ale na tych, którzy przeżyli, czyha o wiele większe i straszniejsze zagrożenie.
(Sezon 4) Na bohaterów, których połączyły niezwykłe wydarzenia rozgrywające się w ich miasteczku, czekają kolejne trudności. Cień nawiedzający ich okolicę wcale nie zamierza odejść, zwłaszcza że w tajemnicę są zamieszane siły nadprzyrodzone.
(Miniserial) 13 stycznia 1993 roku pasażerowie i załoga promu Heweliusz wypływają z portu w Świnoujściu w Polsce w kierunku Ystad w Szwecji. Podróż szybko zamienia się w desperacką walkę o przetrwanie, gdy potężny sztorm stawia ich w obliczu brutalnej siły morza. Na lądzie zrozpaczone rodziny zderzą się z mroczną stroną ludzkiej natury i podejmują równie trudną walkę o ujawnienie prawdy o katastrofie oraz zachowanie godności i dobrego imienia osób zaginionych na morzu.
(Sezon 1) Sentymentalna podróż do lat 80. Akcja serialu "Stranger Things" rozgrywa się w 1983 roku w amerykańskim stanie Indiana. Pewien chłopiec dosłownie rozpływa się w powietrzu. Przyjaciele, rodzina i lokalna policja, którzy próbują dociec prawdy, zostają wplątani w niewiarygodnie tajemniczą intrygę, w której nie brakuje tajnych eksperymentów rządowych, przerażających sił nadprzyrodzonych oraz... pewnej bardzo ekscentrycznej dziewczynki.
(Miniserial) W La Pedrera - Casa Milà dochodzi do makabrycznej zbrodni. Na fasadzie słynnego budynku Gaudíego zostają ujawnione spalone zwłoki. Inspektor Milo Malart (Isak Férriz), który za nieposłuszeństwo został niedawno zawieszony w obowiązkach służbowych przez Mossos d'Esquadra, powraca do pracy w Barcelonie. Razem z nową partnerką, Rebecą Garrido (Verónica Echegui), policjant rusza do akcji, aby wyśledzić sprawcę tego przestępstwa.
(Sezon 5) Emily obejmuje kierownictwo w rzymskim oddziale Agence Grateau i musi stawić czoła nowym wyzwaniom – zarówno w pracy, jak i w miłości. Gdy zaczyna się jej układać, jeden nieudany pomysł wywraca wszystko do góry nogami, prowadząc do złamanego serca i zawodowych potknięć. Szukając równowagi, Emily jeszcze mocniej przyjmuje francuski styl życia – aż pewien sekret wystawia na próbę jedną z jej najbliższych relacji. Podchodząc do trudnych kwestii ze szczerością, odkrywa głębsze więzi, odzyskuje jasność i otwiera się na nowe możliwości.
(Sezon 1) Znany z serialu "Człowiek kontra pszczoła" Trevor Bingley (Rowan Atkinson) zakończył już pracę w wyrafinowanej technologicznie rezydencji. To zajęcie doprowadziło do katastrofy przez pewnego wnerwiającego owada, dlatego Trevor znalazł coś mniej stresującego - pracę jako szkolny woźny. To znaczy zajmował się tym, dopóki nie dostał lukratywnej oferty pilnowania luksusowego apartamentu w Londynie w czasie świąt Bożego Narodzenia, której nie mógł się oprzeć. Jednak gdy pod koniec semestru nikt nie zgłasza się po Dzieciątko Jezus po szkolnych jasełkach, Trevor znów ma małe i bardzo nieoczekiwane towarzystwo. Teraz musi jednocześnie pilnować penthouse'u i odbijania malucha. Czy odnajdzie świąteczny spokój, na który tak bardzo liczy, czy może świętowanie przerodzi się w chaos?
(Sezon 5) Jesień roku 1987. Otwierające się bramy sprawiają, że całe Hawkins drży ze strachu. Bohaterowie mają teraz tylko jeden cel - znaleźć i zlikwidować Vecnę. Ten jednak zniknął i nikt nie wie, gdzie jest i co planuje. Jakby tego było mało, władze obłożyły miasteczko kwarantanną i otoczyły wojskiem. Misję dodatkowo utrudnia to, że rząd chce za wszelką cenę dopaść Jedenastkę, co zmusza ją do pozostawania w ukryciu. Zbliża się rocznica zniknięcia Willa i narasta znajoma atmosfera przerażenia. W powietrzu czuć, że nadchodzi czas finałowego starcia z przeciwnikiem potężniejszym i groźniejszym niż wszyscy poprzedni. Aby położyć kres temu koszmarowi, cała ekipa musi po raz ostatni dać z siebie wszystko.