Netflix: polski Top 10 tygodnia – Święta spędziliśmy z Grinchem

Top 10 filmów Netfliksa w Polsce: 22-28.12.2025

10 Skrzat. Nowy początek 2025 Familijny Krzysztof Komander Czechy Polska Familijny Amelia Golda Maksymilian Zieliński Jedenastoletnia Hania po przeprowadzce do innego miasta musi odnaleźć się w zupełnie nowym środowisku. Nie ma tu przyjaciół, a w dodatku wiara w istnienie skrzatów naraża ją na drwiny ze strony rówieśników. Kiedy dziewczynki z klasy zabierają jej medalik – bezcenną rodzinną pamiątkę – Hania postanawia odzyskać go za wszelką cenę. By tego dokonać, musi udowodnić, że skrzaty istnieją naprawdę. W tej pełnej przygód misji pomoże jej Michał – szkolny outsider i młody wynalazca. To dzięki jego wsparciu Hania ponownie otworzy się na świat i zrozumie, że prawdziwa magia kryje się w przyjaźni.

5 Żegnaj, June Goodbye June 2025 Dramat Kate Winslet Wielka Brytania Dramat Helen Mirren Kate Winslet Akcja filmu rozgrywa się tuż przed świętami Bożego Narodzenia, gdy nagłe pogorszenie zdrowia matki rzuca czworo dorosłego rodzeństwa i ich trudnego ojca w sam środek rodzinnego chaosu. Jednak dowcipna i nieustępliwa June postanawia przejąć kontrolę nad własnym losem - z ostrym humorem, szczerością i wielkim sercem

4 Zamach na papieża 2025 2h 3m Thriller Sensacyjny Władysław Pasikowski Polska Thriller Sensacyjny Bogusław Linda Karolina Gruszka Rok 1981. Kreml wydaje rozkaz - zlikwidować Jana Pawła II. Konstanty "Bruno" Brusicki (Bogusław Linda) - były snajper i legenda wywiadu - zostaje zmuszony do udziału w tajnej operacji zamachu na papieża. Jego zadaniem jest zatuszowanie śladów oraz eliminacja zamachowca - Alego Agcy. Wciągnięty w szpiegowską intrygę i bezwzględną walkę o wpływy, Bruno trafia w sam środek kulis zamachu, które do dziś budzą wiele pytań. W obliczu narastającego konfliktu wewnętrznego musi podjąć decyzje, które nie tylko zadecydują o jego losie, ale mogą też zmienić bieg historii. Jaką rolę odegra Bruno i czy jego wybory wpłyną na przebieg tego przełomowego wydarzenia?

Top 10 seriali i programów telewizyjnych Netfliksa w Polsce: 22-28.12.2025

8 Heweliusz 2025 1h 2m Dramat Katastroficzny Jan Holoubek Belgia Polska Dramat Katastroficzny Magdalena Różczka Michał Żurawski (Miniserial) 13 stycznia 1993 roku pasażerowie i załoga promu Heweliusz wypływają z portu w Świnoujściu w Polsce w kierunku Ystad w Szwecji. Podróż szybko zamienia się w desperacką walkę o przetrwanie, gdy potężny sztorm stawia ich w obliczu brutalnej siły morza. Na lądzie zrozpaczone rodziny zderzą się z mroczną stroną ludzkiej natury i podejmują równie trudną walkę o ujawnienie prawdy o katastrofie oraz zachowanie godności i dobrego imienia osób zaginionych na morzu.

4 Klub polujących żon The Hunting Wives 2025 - 49m Thriller USA Thriller Malin Akerman Brittany Snow (Sezon 1) Sophie zamieszkuje w Teksasie i ulega urokowi towarzyskiej Margo. Jej życie wkrótce staje się pełne obsesji, uwodzenia oraz morderstwa.

3 Emily w Paryżu Emily in Paris 2020 - 30m Dramat Komedia Romans Andrew Fleming Peter Lauer USA Dramat Komedia Romans Lily Collins Philippine Leroy-Beaulieu (Sezon 5) Emily obejmuje kierownictwo w rzymskim oddziale Agence Grateau i musi stawić czoła nowym wyzwaniom – zarówno w pracy, jak i w miłości. Gdy zaczyna się jej układać, jeden nieudany pomysł wywraca wszystko do góry nogami, prowadząc do złamanego serca i zawodowych potknięć. Szukając równowagi, Emily jeszcze mocniej przyjmuje francuski styl życia – aż pewien sekret wystawia na próbę jedną z jej najbliższych relacji. Podchodząc do trudnych kwestii ze szczerością, odkrywa głębsze więzi, odzyskuje jasność i otwiera się na nowe możliwości.

1 Stranger Things 2016 - 2025 1h 3m Dramat Horror Sci-Fi Matt Duffer Ross Duffer USA Dramat Horror Sci-Fi Winona Ryder David Harbour (Sezon 5) Jesień roku 1987. Otwierające się bramy sprawiają, że całe Hawkins drży ze strachu. Bohaterowie mają teraz tylko jeden cel - znaleźć i zlikwidować Vecnę. Ten jednak zniknął i nikt nie wie, gdzie jest i co planuje. Jakby tego było mało, władze obłożyły miasteczko kwarantanną i otoczyły wojskiem. Misję dodatkowo utrudnia to, że rząd chce za wszelką cenę dopaść Jedenastkę, co zmusza ją do pozostawania w ukryciu. Zbliża się rocznica zniknięcia Willa i narasta znajoma atmosfera przerażenia. W powietrzu czuć, że nadchodzi czas finałowego starcia z przeciwnikiem potężniejszym i groźniejszym niż wszyscy poprzedni. Aby położyć kres temu koszmarowi, cała ekipa musi po raz ostatni dać z siebie wszystko.

