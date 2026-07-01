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Netflix: polski Top 10 tygodnia - widzów interesują "Wiadomości dla Isabelle"

Filmweb
https://www.filmweb.pl/news/Netflix%3A+Top+10+film%C3%B3w+i+seriali+tygodnia+w+Polsce.+22.06-28.06.2026-167361
Netflix: polski Top 10 tygodnia - widzów interesują &quot;Wiadomości dla Isabelle&quot;
Minął kolejny tydzień, a nic nie zmieniło się, jeśli chodzi o lidera wśród najchętniej oglądanych seriali - wciąż wygrywa produkcja "Za wszelką cenę". Mamy za to zmianę na fotelu lidera wśród filmów. Tym razem polscy widzowie najchętniej sięgali po komedię romantyczną "Wiadomości dla Isabelle". Jakie inne produkcje gościły w polskich domach? Sprawdźcie sami.

Top 10 filmów Netfliksa w Polsce: 15.06-21.06.2026



10
plakat filmu Ministranci

2025
1h 50m

Dramat

Komedia

Polska

Dramat

Komedia

Grupa ministrantów, rozczarowanych obojętnością Kościoła, postanawia działać na własną rękę. Zakładają podsłuch w konfesjonale, by poznać sekrety sąsiadów i wymierzać sprawiedliwość według własnych zasad. Ich misja szybko wymyka się spod kontroli.


9
plakat filmu Biurowy romans

Office Romance
2026
1h 54m

Komedia rom.

USA

Komedia rom.

Zmysłowa komedia romantyczna o tajnym romansie biurowym i chaosie, jaki wywołują pracoholicy, gdy zaczynają myśleć sercem.


8
plakat filmu W nowym zwierciadle: Wakacje

Vacation
2015
1h 39m

Przygodowy

Komedia

USA

Przygodowy

Komedia

Rusty Griswold, chcąc naprawić relacje z żoną i synami, zabiera rodzinę w podróż do parku rozrywki "Walley World".


7
plakat filmu Instynkt macierzyński

Maternal Instinct
2026
1h 36m

Dokumentalny

True crime

USA

Dokumentalny

True crime

Policja zatrzymuje kobietę, która twierdzi, że właśnie urodziła, ale dziecko ani krew nie należą do niej. Na oczach widzów rozpada się misternie utkana sieć kłamstw.


6
plakat filmu Za duży na bajki 3

2026
1h 30m

Familijny

Polska

Familijny

Napisany przez Waldka komentarz w Internecie powoduje lawinę hejtu, która dotyka jedną z najbliższych mu osób.


5
plakat filmu Kolory zła: Czerń

2026
1h 50m

Kryminał

Thriller

Polska

Kryminał

Thriller

Kiedy z sennego miasteczka znika chłopiec, nowo przeniesiony prokurator zaczyna odkrywać nieoczekiwane powiązania z dawną sprawą zaginięcia.


4
plakat filmu Braciszek

Little Brother
2026
1h 40m

Komedia

USA

Komedia

Uporządkowany świat znanego agenta nieruchomości wywraca się do góry nogami, gdy w jego życiu pojawia się ekscentryczny młodszy brat.


3
plakat filmu Minecraft: Film

A Minecraft Movie
2025
1h 41m

Przygodowy

Komedia

Fantasy

Kanada

Nowa Zelandia

Szwecja

USA

Przygodowy

Komedia

Fantasy

Grupka ludzi trafia do gry komputerowej "Minecraft". Próbują oni wydostać się z tej kwadratowej krainy, a pomaga im kultowa postać - Steve.


2
plakat filmu Ci, którzy życzą mi śmierci

Those Who Wish Me Dead
2021
1h 39m

Thriller

Kanada

USA

Thriller

Nastolatek jest świadkiem morderstwa, za co ściga go dwóch zabójców. Chłopiec trafia pod opiekę strażaczki, która stara się go ochronić zarówno przed prześladowcami, jak i pożarem otaczającego ich lasu.


1
plakat filmu Wiadomości dla Isabelle

Voicemails for Isabelle
2026
1h 58m

Komedia rom.

USA

Komedia rom.

Zabawne wyznania młodej kobiety nagrywane na pocztę głosową jej zmarłej siostry przez przypadek trafiają do nieznajomego, który zaczyna się w niej zakochiwać.



Top 10 seriali Netfliksa w Polsce: 15.06-21.06.2026



10
plakat filmu Poligamista

The Polygamist
2026 -
26m

Dramat

RPA

Dramat

(Sezon 1) Gwiazda mediów społecznościowych, Joyce, prowadzi życie małżeńskie jak z obrazka - do czasu, gdy miłosne podboje jej męża wywołują skandal i kryzys emocjonalny.


9
plakat filmu Kicia Kocia

2019 -
6m

Animacja

Dla dzieci

Polska

Animacja

Dla dzieci

(Sezon 2) Odważna, ciekawska kotka wyrusza razem z przyjaciółmi na spotkanie przygody i odkrywa otaczający ją barwny świat, ucząc się przy tym ważnych rzeczy.


8
plakat filmu Inna ja

Zeytin Ağacı
2022 -
52m

Melodramat

Turcja

Melodramat

(Sezon 3) Ada wraca do Ayvalık, by zacząć od nowa, lecz ktoś z jej przeszłości kieruje ją na inną drogę. Sevgi kwestionuje marzenie o rodzinie, a Leyla swój związek.


7
plakat filmu Dam ci lekcję

Chamgyoyuk
2026
1h 4m

Dramat

Akcja

Korea Południowa

Dramat

Akcja

(Miniserial) Gdy w szkołach brakuje szacunku, do akcji wkraczają niekonwencjonalni inspektorzy, aby dać ostre lekcje, których próżno szukać w podręcznikach.


6
plakat filmu Kicia Kocia

2019 -
6m

Animacja

Dla dzieci

Polska

Animacja

Dla dzieci

(Sezon 1) Odważna, ciekawska kotka wyrusza razem z przyjaciółmi na spotkanie przygody i odkrywa otaczający ją barwny świat, ucząc się przy tym ważnych rzeczy.


5
plakat filmu Jedyny świadek

The Witness
2026
51m

Dramat

Kryminał

USA

Wielka Brytania

Dramat

Kryminał

(Miniserial) Partner Rachel Nickell usiłuje chronić ich dwuletniego syna, jedynego świadka morderstwa matki, podczas źle prowadzonego śledztwa. Serial oparty na faktach.


4
plakat filmu Awatar: Ostatni władca wiatru

Avatar: The Last Airbender
2024 -
55m

Fantasy

Przygodowy

USA

Fantasy

Przygodowy

(Sezon 2) Aktorska adaptacja popularnego serialu animowanego o Aangu, młodym Awatarze, który uczy się panowania nad czterema żywiołami - wodą, ziemią, ogniem i powietrzem - aby przywrócić równowagę w świecie, któremu zagraża przerażający Naród Ognia. W sezonie 2, po słodko-gorzkim zwycięstwie i uratowaniu Północnego Plemienia Wody przed inwazją Narodu Ognia, Awatar Aang, Katara i Sokka przegrupowują siły i wyruszają na kolejną misję, aby przekonać nieuchwytnego Króla Ziemi do pomocy w walce ze straszliwym Władcą Ognia Ozai.


3
plakat filmu Kicia Kocia

2019 -
6m

Animacja

Dla dzieci

Polska

Animacja

Dla dzieci

(Sezon 3) Odważna, ciekawska kotka wyrusza razem z przyjaciółmi na spotkanie przygody i odkrywa otaczający ją barwny świat, ucząc się przy tym ważnych rzeczy.


2
plakat filmu Oaza

Oasis
2026 -
43m

Dramat

Kryminał

Dla młodzieży

Hiszpania

Dramat

Kryminał

Dla młodzieży

(Sezon 1) Gdy z luksusowego ośrodka w tajemniczy sposób znika młoda kobieta, cień podejrzeń pada tak na pracowników, jak i na gości, którzy muszą czekać, aż prawda wyjdzie na jaw.


1
plakat filmu Za wszelką cenę

I Will Find You
2026
41m

Thriller

Dramat

Kryminał

USA

Thriller

Dramat

Kryminał

(Miniserial) Niesłusznie osadzony w więzieniu za morderstwo syna ojciec wyrusza na desperacką misję ratunkową, gdy dowiaduje się, że chłopiec wciąż żyje.


"Wiadomości dla Isabelle" - zwiastun




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