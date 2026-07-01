Netflix: polski Top 10 tygodnia - widzów interesują "Wiadomości dla Isabelle"

Minął kolejny tydzień, a nic nie zmieniło się, jeśli chodzi o lidera wśród najchętniej oglądanych seriali - wciąż wygrywa produkcja "Za wszelką cenę". Mamy za to zmianę na fotelu lidera wśród filmów. Tym razem polscy widzowie najchętniej sięgali po komedię romantyczną "Wiadomości dla Isabelle". Jakie inne produkcje gościły w polskich domach? Sprawdźcie sami.
Top 10 filmów Netfliksa w Polsce: 15.06-21.06.2026
Grupa ministrantów, rozczarowanych obojętnością Kościoła, postanawia działać na własną rękę. Zakładają podsłuch w konfesjonale, by poznać sekrety sąsiadów i wymierzać sprawiedliwość według własnych zasad. Ich misja szybko wymyka się spod kontroli.
Nastolatek jest świadkiem morderstwa, za co ściga go dwóch zabójców. Chłopiec trafia pod opiekę strażaczki, która stara się go ochronić zarówno przed prześladowcami, jak i pożarem otaczającego ich lasu.
(Sezon 2) Aktorska adaptacja popularnego serialu animowanego o Aangu, młodym Awatarze, który uczy się panowania nad czterema żywiołami - wodą, ziemią, ogniem i powietrzem - aby przywrócić równowagę w świecie, któremu zagraża przerażający Naród Ognia. W sezonie 2, po słodko-gorzkim zwycięstwie i uratowaniu Północnego Plemienia Wody przed inwazją Narodu Ognia, Awatar Aang, Katara i Sokka przegrupowują siły i wyruszają na kolejną misję, aby przekonać nieuchwytnego Króla Ziemi do pomocy w walce ze straszliwym Władcą Ognia Ozai.