Netflix: polski Top 10 tygodnia - widzów interesują "Wiadomości dla Isabelle"

Top 10 filmów Netfliksa w Polsce: 15.06-21.06.2026

10 Ministranci 2025 1h 50m Dramat Komedia Piotr Domalewski Polska Dramat Komedia Tobiasz Wajda Bruno Błach-Baar Grupa ministrantów, rozczarowanych obojętnością Kościoła, postanawia działać na własną rękę. Zakładają podsłuch w konfesjonale, by poznać sekrety sąsiadów i wymierzać sprawiedliwość według własnych zasad. Ich misja szybko wymyka się spod kontroli.

4 Braciszek Little Brother 2026 1h 40m Komedia Matt Spicer USA Komedia John Cena Eric André Uporządkowany świat znanego agenta nieruchomości wywraca się do góry nogami, gdy w jego życiu pojawia się ekscentryczny młodszy brat.

Top 10 seriali Netfliksa w Polsce: 15.06-21.06.2026

8 Inna ja Zeytin Ağacı 2022 - 52m Melodramat Burcu Alptekin Turcja Melodramat Tuba Büyüküstün Seda Bakan (Sezon 3) Ada wraca do Ayvalık, by zacząć od nowa, lecz ktoś z jej przeszłości kieruje ją na inną drogę. Sevgi kwestionuje marzenie o rodzinie, a Leyla swój związek.

4 Awatar: Ostatni władca wiatru Avatar: The Last Airbender 2024 - 55m Fantasy Przygodowy Michael Goi Roseanne Liang USA Fantasy Przygodowy Gordon Cormier Kiawentiio (Sezon 2) Aktorska adaptacja popularnego serialu animowanego o Aangu, młodym Awatarze, który uczy się panowania nad czterema żywiołami - wodą, ziemią, ogniem i powietrzem - aby przywrócić równowagę w świecie, któremu zagraża przerażający Naród Ognia. W sezonie 2, po słodko-gorzkim zwycięstwie i uratowaniu Północnego Plemienia Wody przed inwazją Narodu Ognia, Awatar Aang, Katara i Sokka przegrupowują siły i wyruszają na kolejną misję, aby przekonać nieuchwytnego Króla Ziemi do pomocy w walce ze straszliwym Władcą Ognia Ozai.

"Wiadomości dla Isabelle" - zwiastun