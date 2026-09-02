Netflix: polski Top 10 tygodnia - "Szeptacz" przyciąga widzów

Top 10 filmów Netfliksa w Polsce: 24.08-30.08.2026

6 72 godziny 72 Hours 2026 1h 45m Komedia Tim Story USA Komedia Kevin Hart Marcello Hernández 40-letni spec od reklamy przypadkiem dołącza do szalonej imprezy kawalerskiej w Miami. Czy zabawa z dwa razy młodszą ekipą pomoże mu uratować karierę?



Top 10 seriali Netfliksa w Polsce: 24.08-30.08.2026

8 Miłość jest ślepa: Wielka Brytania Love Is Blind: UK 2024 1h 1m Reality-show Randkowy Wielka Brytania Reality-show Randkowy Emma Willis Matt Willis (Sezon 3) Najnowsza grupa singli, mających nadzieję znaleźć właściwą osobę, wchodzi do kultowych już kapsuł, aby odbyć serię randek w ciemno. Uczestnicy rozmawiają przez ściany, licząc na to, że uda im się nawiązać relację tak silną, żeby zaryzykować oświadczyny, nie zobaczywszy wybranka lub wybranki na własne oczy. Emma i Matt Willis wracają jako prowadzący, a program ponownie będzie towarzyszył nowo zaręczonym parom, które opuszczą spokojne kapsuły, żeby lepiej się poznać w prawdziwym świecie. Widzowie będą obserwować uczestników, których czeka wiele testów: wspólne mieszkanie, spotkania z krewnymi partnera, wyzwania związane z zaufaniem, trudne rozmowy i presja nakładana przez codzienne życie. Która z par okaże się na tyle dobrana, aby stanąć przed ołtarzem? Kto powie sobie "tak"? To program, w którym uczestnicy podejmują naprawdę ważną życiową decyzję, więc stawka jest dla nich bardzo wysoka. A my jako widzowie zyskujemy kolejne obserwacje, pomagające odpowiedzieć na pytanie, czy miłość naprawdę jest ślepa.



3 1670 2023 - 35m Historyczny Komedia Maciej Buchwald Kordian Kądziela Polska Historyczny Komedia Bartłomiej Topa Katarzyna Herman (Sezon 3) Każdy dobrze wie, że najważniejszą stałą w życiu Jana Pawła jest jego szlachecki tytuł, z którym miał szczęście się urodzić, ale czy na pewno? W trzecim sezonie "1670" w efekcie dożynkowych wydarzeń głowa rodziny Adamczewskich mierzy się z prawdą o swojej tożsamości. Pragnie udowodnić przed sobą, ale przede wszystkim przed narodem, że jest prawdziwym homo sarmatus. Walka o odzyskanie statusu prowadzi go na królewski dwór, gdzie przygląda się kulisom wielkiej polityki. Świat, jaki znał Jan Paweł, zaczyna chwiać się w posadach i nawet w Adamczysze nie jest mu dane cieszyć się sielanką pańszczyzny. Relacja z Zofią uległa znacznemu ochłodzeniu, konflikt z Jakubem eskaluje, a za wszystkim zdaje się stać najbliższy krewny diabła - Andrzej. Gdyby chociaż chłopi uszanowali trudną sytuację i nie przeszkadzali, ale i oni zdają się coraz wyraźniej dostrzegać pewne niewygody swojego położenia. Czy ratunkiem na ich udręki będzie szkoła dla chłopów, powstała z inicjatywy Anieli?

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"Szeptacz" - zwiastun