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Netflix: polski Top 10 tygodnia - "Szeptacz" przyciąga widzów

Filmweb
https://www.filmweb.pl/news/Netflix%3A+Top+10+film%C3%B3w+i+seriali+tygodnia+w+Polsce.+24.08-30.08.2026-168344
Netflix: polski Top 10 tygodnia - &quot;Szeptacz&quot; przyciąga widzów
Kolejny oryginalny film Netfliksa odnosi sukcesy wśród Polaków - tym razem padło na "Szeptacza", który pokonał m.in. nowe spojrzenie na nadchodzącą odsłonę GTA. Nie ma za to zmian, jeśli chodzi o lidera najchętniej oglądanych seriali - tutaj wciąż "Krwawa ofiara" nie ma w sobie równych. Co jeszcze przyciągnęło subskrybentów? Przekonajcie się.

Top 10 filmów Netfliksa w Polsce: 24.08-30.08.2026



10
plakat filmu Mój najlepszy przyjaciel, jego dziewczyna i ja

Mein bester Freund, seine Freundin und ich
2026
1h 38m

Komedia

Niemcy

Komedia

Olli i Matze to przyjaciele, którzy razem mieszkają, pracują i planują podróże po świecie - dopóki romans Matzego z Rebeccą nie wywraca wszystkiego do góry nogami.


9
plakat filmu Nie życzcie mi powodzenia

Don't Say Good Luck
2026
1h 35m

Komedia

Dla młodzieży

Dramat

Muzyczny

USA

Komedia

Dla młodzieży

Dramat

Muzyczny

Sophie Birenbaum jest gotowa na główną rolę w szkolnym musicalu, ale w jej domu rozgrywa się dramat godny wielkiej sceny.


8
plakat filmu Pikowanie: Ciąg dalszy kłopotów Boeinga

Freefall: A Reckoning for Boeing
2026
1h 35m

Dokumentalny

USA

Dokumentalny

Dokument o szokujących zeznaniach sygnalisty, odsłaniających panującą w Boeingu kulturę cięcia kosztów i maskowania prawdy, która mogła doprowadzić do groźnych katastrof.


7
plakat filmu Shrek

2001
1h 30m

Animacja

Komedia

Familijny

USA

Animacja

Komedia

Familijny

By odzyskać swój dom, brzydki ogr z gadatliwym osłem wyruszają uwolnić piękną księżniczkę.


6
plakat filmu 72 godziny

72 Hours
2026
1h 45m

Komedia

USA

Komedia

40-letni spec od reklamy przypadkiem dołącza do szalonej imprezy kawalerskiej w Miami. Czy zabawa z dwa razy młodszą ekipą pomoże mu uratować karierę?


5
plakat filmu Ostatni dom

The Last House
2026
1h 52m

Horror

Sci-Fi

Francja

USA

Wielka Brytania

Horror

Sci-Fi

Uwięziona we własnym domu rodzina musi walczyć o przetrwanie wobec kurczących się zasobów i tajemniczego zagrożenia, które nie pozwala im opuścić murów budynku.


4
plakat filmu Pojmanie El Chapo

La captura
2026
1h 32m

Kryminał

Akcja

Thriller

Meksyk

Kryminał

Akcja

Thriller

Dwóch meksykańskich policjantów próbuje przetrwać ostatnie godziny zmiany po tym, jak weszli w drogę bezlitosnemu szefowi kartelu.


3
plakat filmu Tajemnicza kobieta

Den hemmelige kvinde
2026
1h 58m

Kryminał

Dramat

Psychologiczny

Dania

Kryminał

Dramat

Psychologiczny

Cierpiąca na amnezję kobieta odkrywa, że ma rodzinę i imperium spedycyjne. Wraca do swojej bogatej i pozornie idealnej przeszłości, aby odkryć, dlaczego odeszła.


2
plakat filmu Grand Theft Auto VI: Szersze spojrzenie

Grand Theft Auto VI: An Extended Look
2026
26m

Akcja

Animacja dla dorosłych

Krótkometrażowy

USA

Akcja

Animacja dla dorosłych

Krótkometrażowy

Zobacz najnowszą ewolucję przełomowej serii Grand Theft Auto.


1
plakat filmu Szeptacz

The Whisper Man
2026
1h 53m

Kryminał

Thriller

Psychologiczny

USA

Wielka Brytania

Kryminał

Thriller

Psychologiczny

Wdowiec, którego syn zniknął, prosi o pomoc swojego dawno niewidzianego ojca - emerytowanego detektywa, który wysłał do więzienia związanego ze sprawą seryjnego mordercę.



Top 10 seriali Netfliksa w Polsce: 24.08-30.08.2026



10
plakat filmu Za wszelką cenę

I Will Find You
2026
41m

Kryminał

Dramat

Thriller

USA

Kryminał

Dramat

Thriller

(Miniserial) Niesłusznie osadzony w więzieniu za morderstwo syna ojciec wyrusza na desperacką misję ratunkową, gdy dowiaduje się, że chłopiec wciąż żyje.


9
plakat filmu Kicia Kocia

2019 -
6m

Dla dzieci

Animacja

Polska

Dla dzieci

Animacja

(Sezon 3) Odważna, ciekawska kotka wyrusza razem z przyjaciółmi na spotkanie przygody i odkrywa otaczający ją barwny świat, ucząc się przy tym ważnych rzeczy.


8
plakat filmu Miłość jest ślepa: Wielka Brytania

Love Is Blind: UK
2024
1h 1m

Reality-show

Randkowy

Wielka Brytania

Reality-show

Randkowy

(Sezon 3) Najnowsza grupa singli, mających nadzieję znaleźć właściwą osobę, wchodzi do kultowych już kapsuł, aby odbyć serię randek w ciemno. Uczestnicy rozmawiają przez ściany, licząc na to, że uda im się nawiązać relację tak silną, żeby zaryzykować oświadczyny, nie zobaczywszy wybranka lub wybranki na własne oczy. Emma i Matt Willis wracają jako prowadzący, a program ponownie będzie towarzyszył nowo zaręczonym parom, które opuszczą spokojne kapsuły, żeby lepiej się poznać w prawdziwym świecie. Widzowie będą obserwować uczestników, których czeka wiele testów: wspólne mieszkanie, spotkania z krewnymi partnera, wyzwania związane z zaufaniem, trudne rozmowy i presja nakładana przez codzienne życie. Która z par okaże się na tyle dobrana, aby stanąć przed ołtarzem? Kto powie sobie "tak"? To program, w którym uczestnicy podejmują naprawdę ważną życiową decyzję, więc stawka jest dla nich bardzo wysoka. A my jako widzowie zyskujemy kolejne obserwacje, pomagające odpowiedzieć na pytanie, czy miłość naprawdę jest ślepa.


7
plakat filmu Moja wspaniała kariera

My Brilliant Career
2026 -
46m

Melodramat

Australia

Melodramat

(Sezon 1) Ambitna, bystra i bezkompromisowa Sybylla chce za wszelką cenę podążać swoją drogą w czasach, kiedy oczekuje się od niej głównie znalezienia męża i zajęcia się domem.


6
plakat filmu Salish i Jordan Matter

Salish & Jordan Matter
2026
30m

Młodzieżowy

Reality-show

USA

Młodzieżowy

Reality-show

(Sezon 3) Salish i Jordan Matterowie to duet córki i ojca, który w tej kompilacji najpopularniejszych treści realizuje swoje szalone pomysły i podejmuje ekstremalne wyzwania.


5
plakat filmu Tyler Perry's Beauty in Black

2024 -
49m

Dramat

USA

Dramat

(Sezon 3) Życie striptizerki bardzo się zmienia, kiedy nawiązuje relacje z bogatą dysfunkcyjną rodziną, stojącą za kosmetycznym imperium i parającą się handlem ludźmi.


4
plakat filmu Outer Banks

2020 -
50m

Dramat

Przygodowy

Dla młodzieży

USA

Dramat

Przygodowy

Dla młodzieży

(Sezon 5) Na pełnej kontrastów wyspie w Karolinie Północnej John B i jego grupa przyjaciół odkrywają tajemnice i przeżywają przygody, poszukując zaginionego skarbu.


3
plakat filmu 1670

2023 -
35m

Historyczny

Komedia

Polska

Historyczny

Komedia

(Sezon 3) Każdy dobrze wie, że najważniejszą stałą w życiu Jana Pawła jest jego szlachecki tytuł, z którym miał szczęście się urodzić, ale czy na pewno? W trzecim sezonie "1670" w efekcie dożynkowych wydarzeń głowa rodziny Adamczewskich mierzy się z prawdą o swojej tożsamości. Pragnie udowodnić przed sobą, ale przede wszystkim przed narodem, że jest prawdziwym homo sarmatus. Walka o odzyskanie statusu prowadzi go na królewski dwór, gdzie przygląda się kulisom wielkiej polityki. Świat, jaki znał Jan Paweł, zaczyna chwiać się w posadach i nawet w Adamczysze nie jest mu dane cieszyć się sielanką pańszczyzny. Relacja z Zofią uległa znacznemu ochłodzeniu, konflikt z Jakubem eskaluje, a za wszystkim zdaje się stać najbliższy krewny diabła - Andrzej. Gdyby chociaż chłopi uszanowali trudną sytuację i nie przeszkadzali, ale i oni zdają się coraz wyraźniej dostrzegać pewne niewygody swojego położenia. Czy ratunkiem na ich udręki będzie szkoła dla chłopów, powstała z inicjatywy Anieli?
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2
plakat filmu Śmierć żony pastora

Death of the Pastor's Wife
2026
45m

True crime

Dokumentalny

USA

True crime

Dokumentalny

(Miniserial) Co się stało z Micą Miller? Ten serial dokumentalny mówi o jej pełnym perspektyw życiu, toksycznym małżeństwie i tajemniczych okolicznościach śmierci.


1
plakat filmu Krwawa ofiara

Blodsoffer
2026 -
50m

Kryminał

Thriller

Szwecja

Kryminał

Thriller

(Sezon 1) Po brutalnym morderstwie dwóch policjantów nieustępliwy detektyw niechętnie łączy siły ze swoim ojcem, byłym policjantem, aby złapać sprawcę.


"Szeptacz" - zwiastun



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