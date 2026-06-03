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Netflix: polski Top 10 tygodnia - "Love Is Blind" niezmiennie na szczycie

Filmweb
https://www.filmweb.pl/news/Netflix%3A+Top+10+film%C3%B3w+i+seriali+tygodnia+w+Polsce.+25.05-31.05.2026-166906
Netflix: polski Top 10 tygodnia - &quot;Love Is Blind&quot; niezmiennie na szczycie
Nowy tydzień nie zmienił nic, jeśli chodzi o liderów wśród najpopularniejszych filmów i seriali na polskim Netfliksie. Nadal królują "Ministranci" oraz polska edycja "Love is Blind". Tuż za reality show uplasował się serial "The Boroughs", który awansował z piątego miejsca w stosunku do poprzedniego tygodnia. Za to na filmowe podium trafiła animacja "Bociany". Co jeszcze? Sprawdźcie poniżej.

Top 10 filmów Netfliksa w Polsce:  25.05-31.05.2026



10
plakat filmu Teściowie 3

2025
1h 30m

Komedia

Polska

Komedia

Rodzina spotyka się na prowincji na chrzciny. Wanda i Tadeusz organizują uroczystość, Małgorzata przybywa z przyjaciółką, a były mąż Andrzej wraca z Australii z nowym towarzystwem.


9
plakat filmu Mickey 17

2025
2h 17m

Sci-Fi

Dramat

Przygodowy

USA

Wielka Brytania

Sci-Fi

Dramat

Przygodowy

Mickey kolonizuje nowy świat. Po śmierci jego wspomnienia pozostają w nowym ciele klona.


8
plakat filmu W cudzej skórze

Swapped
2026
1h 41m

Animacja

Komedia

Familijny

Hiszpania

USA

Animacja

Komedia

Familijny

Małe leśne stworzenie i majestatyczny ptak zamieniają się ciałami i muszą połączyć siły, aby przetrwać najbardziej zwariowaną przygodę swojego życia.


7
plakat filmu Zgadnij kto

Guess Who
2005
1h 46m

Komedia rom.

USA

Komedia rom.

Ciemnoskóra Theresa przedstawia najbliższym swojego narzeczonego. Rodzinie jednak nie podoba się, że Simon ma biały kolor skóry.


6
plakat filmu Gladiator II

2024
2h 28m

Dramat historyczny

Kanada

USA

Wielka Brytania

Maroko

Dramat historyczny

Żona Hanno zostaje zabita podczas najazdu Rzymian, a on sam trafia do niewoli. Aby pomścić śmierć ukochanej, mężczyzna postanawia walczyć na arenie jako gladiator.


5
plakat filmu Alfa

Apex
2026
1h 37m

Thriller

Akcja

Australia

Islandia

Kanada

USA

Thriller

Akcja

Pogrążona w żałobie kobieta, testująca granice swoich możliwości na australijskim odludziu, zostaje wciągnięta w pokrętną grę zabójcy, który widzi w niej łatwą ofiarę.


4
plakat filmu Wypadek: Sprawa Mackenzie Shirilli

The Crash
2026
1h 34m

Dokumentalny

True crime

Wielka Brytania

Dokumentalny

True crime

Nastolatka uderza samochodem w budynek, zabijając swojego chłopaka i jego przyjaciela. Dokument o tym jak zdarzenie, którego wyglądało na wypadek, uznano za morderstwo.


3
plakat filmu Bociany

Storks
2016
1h 27m

Animacja

Komedia

USA

Animacja

Komedia

Bociany od dłuższego czasu nie zajmują się roznoszeniem dzieci. Jednak przez pomyłkę otrzymują zlecenie na doręczenie niemowlaka.


2
plakat filmu Panie przodem

Ladies First
2026
1h 33m

Komedia

USA

Komedia

Arogancki, choć charyzmatyczny kobieciarz budzi się w świecie rządzonym przez kobiety i odkrywa, że jego życie pełne pieniędzy i miłostek właśnie się skończyło.


1
plakat filmu Ministranci

2025
1h 50m

Dramat

Komedia

Polska

Dramat

Komedia

Grupa ministrantów, rozczarowanych obojętnością Kościoła, postanawia działać na własną rękę. Zakładają podsłuch w konfesjonale, by poznać sekrety sąsiadów i wymierzać sprawiedliwość według własnych zasad. Ich misja szybko wymyka się spod kontroli.




Top 10 seriali Netfliksa w Polsce:  25.05-31.05.2026



10
plakat filmu Przewodnik po zbrodni według grzecznej dziewczynki

A Good Girl's Guide to Murder
2024 -
47m

Kryminał

Thriller

Niemcy

Wielka Brytania

Kryminał

Thriller

(Sezon 2) Stare morderstwa i nowe sekrety sennego angielskiego miasteczka skłaniają jego młodą mieszkankę do przedzierzgnięcia się w detektywkę-amatorkę, zdecydowaną odkryć prawdę.


9
plakat filmu Cztery pory roku

The Four Seasons
2025 -
32m

Komedia rom.

USA

Komedia rom.

(Sezon 2) Wieloletnia przyjaźń trzech małżeństw zostaje poddana próbie, gdy jedno z nich się rozwodzi, co utrudnia kontynuację tradycji wspólnych weekendów raz na kwartał.


8
plakat filmu Okres godowy

Mating Season
2026 -
26m

Komedia

Animacja dla dorosłych

USA

Komedia

Animacja dla dorosłych

(Sezon 1) Szaleni twórcy "Big Mouth" tym razem proponują animowany serial komediowy dla dorosłych, który opowiada o miłości, seksie i związkach w świecie zwierząt.


7
plakat filmu Kasztanowy ludzik

Kastanjemanden
2021 -
55m

Kryminał

Thriller

Dania

Kryminał

Thriller

(Sezon 2 - "Zabawa w chowanego") Stalkerzy i mordercy nawiedzają duńską stolicę, a detektywi rozwiązują zagadki kryminalne powiązane z dziecięcymi zabawami. Serial na podstawie powieści Sørena Sveistrupa.


6
plakat filmu Kicia Kocia

2019 -
6m

Dla dzieci

Animacja

Polska

Dla dzieci

Animacja

(Sezon 1) Odważna, ciekawska kotka wyrusza razem z przyjaciółmi na spotkanie przygody i odkrywa otaczający ją barwny świat, ucząc się przy tym ważnych rzeczy.


5
plakat filmu Nemezis

Nemesis
2026 -
58m

Kryminał

Thriller

USA

Kryminał

Thriller

(Sezon 1) Nieustępliwy policjant wpada w obsesję na punkcie przebiegłego złodzieja, odpowiedzialnego za serię brawurowych skoków. Ten pojedynek na intelekt może wygrać tylko jeden.


4
plakat filmu Kicia Kocia

2019 -
6m

Dla dzieci

Animacja

Polska

Dla dzieci

Animacja

(Sezon 2) Odważna, ciekawska kotka wyrusza razem z przyjaciółmi na spotkanie przygody i odkrywa otaczający ją barwny świat, ucząc się przy tym ważnych rzeczy.


3
plakat filmu Berlin

Berlín
2023 -
49m

Kryminał

Dramat

Akcja

Hiszpania

Kryminał

Dramat

Akcja

(Sezon 2: Berlin i "Dama z gronostajem") Gotowy na kolejny skok Berlin zwołuje gang do Sewilli i czyni ambitnego księcia ofiarą jego własnego planu, który zakłada kradzież arcydzieła Da Vinci.


2
plakat filmu The Boroughs

2026 -
46m

Dramat

Sci-Fi

Horror

USA

Dramat

Sci-Fi

Horror

(Sezon 1) W niby idealnej wspólnocie seniorów grupa nietypowych bohaterów musi powstrzymać pozaziemskie zagrożenie przed odebraniem im jedynej rzeczy, której już nie mają... czasu.


1
plakat filmu Love Is Blind: Polska

2026
57m

Randkowy

Reality-show

Polska

Randkowy

Reality-show

(Sezon 1) W tym wyjątkowym eksperymencie polscy single umawiają się na randki, zakochują w sobie i zaręczają całkowicie w ciemno. Czy gdy się zobaczą, też między nimi zaiskrzy?


"Ministranci" - zwiastun



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