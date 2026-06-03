Netflix: polski Top 10 tygodnia - "Love Is Blind" niezmiennie na szczycie

Nowy tydzień nie zmienił nic, jeśli chodzi o liderów wśród najpopularniejszych filmów i seriali na polskim Netfliksie. Nadal królują "Ministranci" oraz polska edycja "Love is Blind". Tuż za reality show uplasował się serial "The Boroughs", który awansował z piątego miejsca w stosunku do poprzedniego tygodnia. Za to na filmowe podium trafiła animacja "Bociany". Co jeszcze? Sprawdźcie poniżej.
Top 10 filmów Netfliksa w Polsce: 25.05-31.05.2026
Grupa ministrantów, rozczarowanych obojętnością Kościoła, postanawia działać na własną rękę. Zakładają podsłuch w konfesjonale, by poznać sekrety sąsiadów i wymierzać sprawiedliwość według własnych zasad. Ich misja szybko wymyka się spod kontroli.
Top 10 seriali Netfliksa w Polsce: 25.05-31.05.2026
(Sezon 2 - "Zabawa w chowanego") Stalkerzy i mordercy nawiedzają duńską stolicę, a detektywi rozwiązują zagadki kryminalne powiązane z dziecięcymi zabawami. Serial na podstawie powieści Sørena Sveistrupa.