Netflix: polski Top 10 tygodnia – gdzie podziały się rodzime produkcje?

Choć zwykle polskie zestawienie najpopularniejszych tytułów na Netfliksie obfituje w rodzime produkcje, ten tydzień zamykamy z minimalną obsadą. Honor polskich filmów i seriali ratuje jedynie "Kicia Kocia" - stała bywalczyni zestawienia. Pierwszy sezon animacji był w top 10 już przez 86 tygodni! Dość niespodziewanie najnowszy ranking należał do włoskiego "Fałszerza". Wśród seriali wtórował mu czwarty sezon "Bridgertonów". Poniżej przedstawiamy wszystkie 20 produkcji, które w minionym tygodniu przyciągnęły przed ekrany użytkowników Netfliksa z Polski.

Top 10 filmów Netfliksa w Polsce: 26.01-1.02.2026



10
10

2023
1h 33m

Komedia

Świąteczny

Fantasy

USA

Wielka Brytania

Komedia

Świąteczny

Fantasy

Życie Bernarda jest w rozsypce. Wycierając kurz ze szkatułki, nieumyślnie wypuszcza Florę, która jest dżinem. Okazuje się, że może mu ona pomóc w jego kłopotach.

9
9
Psi Patrol: Film
Paw Patrol: The Movie

Paw Patrol: The Movie
2021
1h 28m

Animacja

Familijny

Kanada

USA

Animacja

Familijny

Psi Patrol wkracza do akcji… i po raz pierwszy na dużym ekranie! Kiedy ich rywal – Humdinger – zostaje burmistrzem Adventure City i zaczyna siać zamęt, Ryder i jego bohaterskie szczeniaki wrzucają na wysoki bieg, by zmierzyć się z najbardziej wymagającą misją w swojej karierze. W między czasie drużyna poznaje nowego sojusznika – bystrego jamnika Liberty – i razem walczą o ocalenie mieszkańców miasta! Czy Psiemu Patrolowi uda się uratować miasto, zanim będzie za późno? W końcu żadne miasto nie jest za duże, ani żaden szczeniak nie jest za mały!

8
8
Pod promenadą
Under the Boardwalk

Under the Boardwalk
2023
1h 23m

Komedia

Animacja

Musical

USA

Komedia

Animacja

Musical

Krab pustelnik żyjący pod molo na wybrzeżu stanu New Jersey traci głowę dla przyjezdnego kraba morskiego. Jednak na drodze uczuciu staje waśń między ich społecznościami.

7
7
List do mojej młodości
Surat Untuk Masa Mudaku

Surat Untuk Masa Mudaku
2026
2h 15m

Dramat

Indonezja

Dramat

W pewnym sierocińcu starszy opiekun stawia czoła wybrykom zbuntowanego wychowanka, z którym w końcu się zaprzyjaźnia. Gdy chłopiec poznaje tragiczną przeszłość opiekuna, musi wraz przyjaciółmi ścigać się z czasem, by ocalić mężczyznę przed nadciągającą tragedią.

6
6
Ludzie, których spotykamy na wakacjach
People We Meet on Vacation

People We Meet on Vacation
2026
1h 57m

Komedia rom.

USA

Komedia rom.

Poppy to wolny duch. Alex lubi planować. Po latach wspólnych wakacji tych zupełnie do siebie niepodobnych dwoje zastanawia się, czy mogliby się w sobie zakochać.

5
5
K-popowe łowczynie demonów
KPop Demon Hunters

KPop Demon Hunters
2025
1h 39m

Animacja

Fantasy

Musical

USA

Animacja

Fantasy

Musical

Rumi, Mira i Zoey to gwiazdy K-popu, które - gdy akurat nie koncertują na wypełnionych po brzegi stadionach - potrafią przedzierzgnąć się w nieposkromione łowczynie demonów, zawsze gotowe ochronić fanów przed wszechobecnymi zagrożeniami nie z tego świata. Razem muszą stawić czoła największemu jak dotąd wrogowi - pełnemu nieodpartego uroku konkurencyjnemu boysbandowi, którego członkami tak naprawdę są demony.

4
4
Przebudzenie
Awake

Awake
2007
1h 24m

Thriller

USA

Thriller

Clay (Hayden Christensen) wiedzie szczęśliwe życie. Ma piękną narzeczoną (Jessica Alba), dobrą pracę i dużo pieniędzy. Pewnego dnia dowiaduje się, że cierpi na nieuleczalną chorobę serca. Może go uratować jedynie przeszczep. Po szybkim ślubie z Sam okazuje się, że znaleziono dla niego nowe serce. Kiedy operacja się zaczyna, Clay odkrywa, że nie został uśpiony. Widzi, słyszy i czuje, jednak nic nie może zrobić, gdyż jest sparaliżowany. Z przerażeniem odkrywa, że jego los już został przesądzony. Wydaje się, że jedyną osobą, na którą może liczyć, jest jego żona.

3
3
Porwanie: Elizabeth Smart
Kidnapped: Elizabeth Smart

Kidnapped: Elizabeth Smart
2026
1h 31m

Dokumentalny

True crime

USA

Dokumentalny

True crime

Dokument o porwaniu 14-letniej Elizabeth Smart z domu w Utah w 2002 roku, zawierający jej własne relacje i niepublikowane wcześniej nagrania.

2
2
Łup
The Rip

The Rip
2026
1h 52m

Kryminał

Thriller

USA

Kryminał

Thriller

Grupa policjantów z Miami odkrywa w rozpadającej się kryjówce miliony dolarów, co szybko sprawia, że tracą do siebie zaufanie. A kiedy o rozmiarze znaleziska dowiadują się ludzie z zewnątrz, już wszystko staje się wątpliwe i nie wiadomo już, kto po czyjej stoi stronie.

1
1
Fałszerz
Il falsario

Il falsario
2026
1h 50m

Biograficzny

Dramat

Kryminał

Włochy

Biograficzny

Dramat

Kryminał

Rzym, lata 70. XX wieku. Toni przybywa do stolicy uzbrojony jedynie w talent malarski i marzenie o karierze wielkiego artysty. Jednak apetyt na życie, przeznaczenie, a może ironia losu prowadzą go w inną stronę - zostaje nie tylko najlepszym fałszerzem sztuki wszech czasów, ale też centralną postacią najbardziej tajemniczych afer we Włoszech.


Top 10 seriali Netfliksa w Polsce: 26.01-1.02.2026


10
10
O krok za daleko
Run Away

Run Away
2026
47m

Kryminał

Thriller

Wielka Brytania

Kryminał

Thriller

(Miniserial) Simon wiódł idealne życie - kochająca żona i dzieci, świetna praca, piękny dom... ale właśnie wtedy jego najstarsza córka, Paige, postanowiła uciec od rodziny, a wszystko roztrzaskało się w drobny mak. Gdy Simon w końcu odnajduje ją w miejskim parku - zdaną na łaskę i niełaskę losu i naćpaną narkotykami - może wreszcie zabrać do domu swoją małą dziewczynkę. Okazuje się jednak, że Paige nie jest sama, a gdy wywiązuje się kłótnia, dochodzi do aktu szokującej przemocy. Simon ponownie traci więc córkę, wyrusza na jej poszukiwania i trafia do niebezpiecznego podziemnego świata, odkrywając głęboko skrywane sekrety, które mogą ostatecznie rozbić jego rodzinę.

9
9
Bridgertonowie
Bridgerton

Bridgerton
2020 -
1h 1m

Dramat

Kostiumowy

USA

Dramat

Kostiumowy

(Sezon 1) Ośmioro zżytego ze sobą rodzeństwa z rodziny Bridgertonów szuka szczęścia i miłości wśród wyższych sfer Londynu.

8
8
Kicia Kocia

2019 -
6m

Dla dzieci

Animacja

Polska

Dla dzieci

Animacja

(Sezon 1) Odważna, ciekawska kotka wyrusza razem z przyjaciółmi na spotkanie przygody i odkrywa otaczający ją barwny świat, ucząc się przy tym ważnych rzeczy.

7
7
Kicia Kocia

2019 -
6m

Dla dzieci

Animacja

Polska

Dla dzieci

Animacja

(Sezon 2) Uwielbianą przez najmłodszych rezolutną kotkę czekają nowe przygody. Razem ze swoimi wiernymi przyjaciółmi Packiem, Adelką i Juliankiem uda się na basen, plażę i oczywiście na piknik! Zobaczymy też, jak poznaje nowego kolegę podczas gry w piłkę, uczy się ważnej lekcji bawiąc się w sklep oraz odwiedza swojego wujka na wsi, gdzie zachwyca się jego nowym traktorem!

6
6
Uwolnić Berta
Free Bert

Free Bert
2026 -
26m

Komedia

USA

Komedia

(Sezon 1) Bert Kreischer - komik z gołą klatą, imprezowa legenda i gość, po którym można spodziewać się wszystkiego - musi odnaleźć się w nowym świecie, kiedy jego córki zostają przyjęte do elitarnej prywatnej szkoły w Beverly Hills. Kiedy jednak rodzina zaczyna cierpieć przez jego zachowanie, postanawia się w końcu ubrać i stłamsić swoją prawdziwą naturę.

5
5
Pamiętniki wampirów
The Vampire Diaries

The Vampire Diaries
2009 - 2017
43m

Fantasy

Horror

Romans

USA

Fantasy

Horror

Romans

(Sezon 1) Dwóch braci wampirów wraca w rodzinne strony, gdzie poznają Elenę, nastolatkę uderzająco podobną do wampirzycy, która ich przemieniła.

4
4
Siedem zegarów Agathy Christie
Agatha Christie's Seven Dials

Agatha Christie's Seven Dials
2026
54m

Kryminał

Dramat

Wielka Brytania

Kryminał

Dramat

(Miniserial) Anglia, rok 1925. Żart spłatany podczas przyjęcia w wiejskiej rezydencji przybiera makabryczny i zabójczy obrót. Zadanie rozwikłania mrożącej krew w żyłach zagadki przypada osobie, po której nikt by się nie spodziewał, że ma zadatki na detektywa - mianowicie energicznej i dociekliwej lady Eileen "Bundle" Brent, której życie na zawsze odmieni tajemnica prowincjonalnego domostwa.

3
3
Zabójcza przyjaźń
His & Hers

His & Hers
2026
43m

Dramat

Kryminał

Thriller

USA

Dramat

Kryminał

Thriller

(Miniserial) Pośród upałów Atlanty łaknąca samotności Anna coraz bardziej oddala się od przyjaciół i zaniedbuje karierę prezenterki wiadomości. Jednak gdy słyszy o morderstwie w Dahlonega - sennym miasteczku, w którym dorastała - Anna wraca do życia, próbując rozpracować tę sprawę i szukając odpowiedzi. Jej zaangażowanie wzbudza podejrzenia detektywa Jacka Harpera, który bierze ją na celownik własnego dochodzenia. Każda historia ma dwie strony - jego i jej - co oznacza, że ktoś zawsze kłamie.

2
2
Miłość na lodzie
Finding Her Edge

Finding Her Edge
2026 -
45m

Sportowy

Melodramat

Kanada

Sportowy

Melodramat

(Sezon 1) Serial opowiada historię trzech sióstr Russo, spadkobierczyń podupadającej łyżwiarskiej dynastii. Siedemnastoletnia Adriana, środkowa z sióstr, trenuje do Mistrzostw Świata z nowym partnerem, Braydenem, choć wciąż żywi uczucia do swojej pierwszej miłości i byłego partnera, Freddie'ego. Jej życie komplikuje się jeszcze bardziej, gdy ona i Brayden udają parę poza lodem, aby zdobyć sponsoring i uratować borykające się z problemami finansowymi lodowisko rodziny Russo.

1
plakat filmu Bridgertonowie

Bridgerton
2020 -
1h 1m

Dramat

Kostiumowy

USA

Dramat

Kostiumowy

(Sezon 4) Główną postacią czwartego sezonu serialu "Bridgertonowie" jest Benedict (Luke Thompson) – drugi syn Bridgertonów oraz niespokojna i artystyczna dusza. Mimo że zarówno jego starszy, jak i młodszy brat odnaleźli szczęście w małżeństwie, to dla niego wizja stabilizacji i ożenku jest mało pociągająca… do czasu aż na wyprawionym przez matkę balu maskowym poznaje zniewalającą Srebrną Damę.

