Netflix: polski Top 10 tygodnia - Polacy obierają "Kurs kolizyjny"

Top 10 filmów Netfliksa w Polsce: 19.10-25.10.2026

5 Zwierzęta Animals 2026 1h 48m Dramat Thriller Ben Affleck USA Dramat Thriller Ben Affleck Kerry Washington Kandydat na burmistrza Los Angeles i jego żona desperacko zbierają pieniądze na okup za porwanego syna i dokonują wyborów, które mogą zrujnować ich poukładane życie.

3 Zniknięcia Weapons 2025 2h 8m Horror Zach Cregger USA Horror Josh Brolin Julia Garner JKiedy wszystkie dzieci z tej samej klasy, poza jednym, tajemniczo przepadają bez wieści tej samej nocy o dokładnie tej samej godzinie, mieszkańcy miasteczka starają się dowiedzieć, kto lub co stoi za ich zniknięciem.

Top 10 seriali Netfliksa w Polsce: 19.10-25.10.2026

6 Pułapka 2018 - 2019 44m Kryminał Łukasz Palkowski Adrian Panek Polska Kryminał Agata Kulesza Marianna Gierszewska (Sezon 2) Główna bohaterka, Olga Sawicka, zmaga się z demonami przeszłości – traumatycznymi przeżyciami, które nie pozwalają jej zaznać spokoju po śmierci męża i przystąpić do pracy nad kolejną powieścią. Szukając inspiracji, trafia na reportaż telewizyjny. Zaginęła Zuza, jedna z podopiecznych domu dziecka. Zaintrygowana tematem pisarka postanawia odwiedzić placówkę pod pretekstem spotkania autorskiego. Jej uwagę zwraca Ewa – wrażliwa, prześladowana przez rówieśniczki dziewczyna, która nie wie nic o własnej przeszłości. By dowiedzieć się czegoś więcej o intrygującej nastolatce, Olga postanawia poprosić o pomoc zaprzyjaźnioną policjantkę – Justynę. To uruchamia prawdziwą lawinę wypadków… Sawicka trafia w sam środek zagadki kryminalnej, która okazuje się równie skomplikowana jak te, które opisywała w swych książkach. Wkrótce pisarka przekona się, że dom dziecka skrywa wiele mrocznych tajemnic, a podopieczni i wychowawcy niechętnie ujawniają to, co dzieje się za zamkniętymi drzwiami placówki. Spotkanie z Ewą spowoduje, że Olga uwikła się w śmiertelnie niebezpieczne śledztwo, związane z tajemnicą sprzed lat…

4 Ten o Matthew Perrym The One About Matthew Perry 2026 1h Biograficzny Dokumentalny Mary Robertson USA Biograficzny Dokumentalny (Miniserial) Ten serial dokumentalny to osobista opowieść o hollywoodzkim sukcesie gwiazdy serialu "Przyjaciele", jego głośnym zaangażowaniu społecznym oraz tragicznej śmierci.

3 Pułapka 2018 - 2019 44m Kryminał Łukasz Palkowski Adrian Panek Polska Kryminał Agata Kulesza Marianna Gierszewska (Sezon 1) Główna bohaterka, Olga Sawicka, zmaga się z demonami przeszłości – traumatycznymi przeżyciami, które nie pozwalają jej zaznać spokoju po śmierci męża i przystąpić do pracy nad kolejną powieścią. Szukając inspiracji, trafia na reportaż telewizyjny. Zaginęła Zuza, jedna z podopiecznych domu dziecka. Zaintrygowana tematem pisarka postanawia odwiedzić placówkę pod pretekstem spotkania autorskiego. Jej uwagę zwraca Ewa – wrażliwa, prześladowana przez rówieśniczki dziewczyna, która nie wie nic o własnej przeszłości. By dowiedzieć się czegoś więcej o intrygującej nastolatce, Olga postanawia poprosić o pomoc zaprzyjaźnioną policjantkę – Justynę. To uruchamia prawdziwą lawinę wypadków… Sawicka trafia w sam środek zagadki kryminalnej, która okazuje się równie skomplikowana jak te, które opisywała w swych książkach. Wkrótce pisarka przekona się, że dom dziecka skrywa wiele mrocznych tajemnic, a podopieczni i wychowawcy niechętnie ujawniają to, co dzieje się za zamkniętymi drzwiami placówki. Spotkanie z Ewą spowoduje, że Olga uwikła się w śmiertelnie niebezpieczne śledztwo, związane z tajemnicą sprzed lat…

1 Matki pingwinów 2024 - 50m Dramat Klara Kochańska Jagoda Szelc Polska Dramat Masza Wągrocka Barbara Wypych (Sezon 2) Półtora roku po wydarzeniach, na których zakończyła się poprzednia historia, Kama, Ula, Tatiana i Jerzy otwierają własną szkołę, dostosowaną do potrzeb swoich dzieci. Biegun Szczęścia to miejsce stworzone z myślą o bezpieczeństwie i akceptacji, jednak dla zarządu szybko staje się polem nieustannej walki z biurokracją, problemami finansowymi i emocjonalnym przeciążeniem. Podczas gdy rodzice próbują odnaleźć się w zmieniających się układach, ich dzieci dorastają, konfrontując się ze zmieniającą się naturą rodzinnych relacji, przeżywając pierwsze miłości i ucząc się, jak funkcjonować w relacjach z innymi.

"Matki pingwinów" - zwiastun 2. sezonu