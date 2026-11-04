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Netflix: polski Top 10 tygodnia - Polacy obierają "Kurs kolizyjny"

Filmweb
https://www.filmweb.pl/news/Netflix%3A+Top+10+film%C3%B3w+i+seriali+tygodnia+w+Polsce.+26.10-1.11.2026-169483
Netflix: polski Top 10 tygodnia - Polacy obierają &quot;Kurs kolizyjny&quot;
"Matki pingwinów" utrzymały prowadzenie w kategorii seriali, choć niemal połowę listy Top 10 zajęły wszystkie dotychczasowe sezony "Lupina". Jeśli chodzi o filmy, największym sukcesem może się pochwalić "Kurs kolizyjny", który wyprzedził "Przetrwać huragan Otis" oraz "Zniknięcia". Co jeszcze oglądali Polacy? Przekonajcie się.

Top 10 filmów Netfliksa w Polsce: 19.10-25.10.2026



10
plakat filmu Hot Wheels - Na start!

Hot Wheels: Let's Race
2024 -
24m

Animacja

Dla dzieci

Przygodowy

USA

Animacja

Dla dzieci

Przygodowy

(special: "Atak T-Rexa") Gdy gigantyczny T-Rex zagraża Hot Wheels City, Coop i jego przyjaciele muszą ruszyć na ratunek, by ocalić miasto./rankingElement]

9
plakat filmu Constantine

2005
2h 1m

Horror

Akcja

Fantasy

Niemcy

USA

Horror

Akcja

Fantasy

Adaptacja komiksu "Hellblazer" opowiadająca historię Johna Constantine'a - egzorcysty, który musi stanąć do walki o dusze wszystkich ludzi, by tym samym ocalić siebie od wiecznego potępienia.


8
plakat filmu Odważ się zdobyć faceta

Man Up
2015
1h 28m

Komedia rom.

Francja

Wielka Brytania

Komedia rom.

Jack umawia się na randkę w ciemno. Poznaje Nancy, która mimo pomyłki mężczyzny, postanawia nie wyprowadzać go z błędu.


7
plakat filmu Obecność 3: Na rozkaz diabła

The Conjuring: The Devil Made Me Do It
2021
1h 52m

Horror

USA

Horror

Rok 1981. Małżeństwo Warren bada sprawę mężczyzny oskarżonego o morderstwo. Sprawca jednak utrzymuje, że za zbrodnie odpowiedzialny jest potężny demon, władający jego ciałem.


6
plakat filmu Ty, ja, my

Noi un po' meglio
2026
1h 47m

Dramat

Komedia

Włochy

Dramat

Komedia

Wyzwolona kobieta i marzący o rodzinie mężczyzna chcą zaadoptować dziecko. Różnice ich życiowych doświadczeń i poglądów stają się próbą dla ich miłości.


5
plakat filmu Zwierzęta

Animals
2026
1h 48m

Dramat

Thriller

USA

Dramat

Thriller

Kandydat na burmistrza Los Angeles i jego żona desperacko zbierają pieniądze na okup za porwanego syna i dokonują wyborów, które mogą zrujnować ich poukładane życie.


4
plakat filmu Mniej obcy

2026
2h 6m

Biograficzny

Muzyczny

Dramat

Polska

Biograficzny

Muzyczny

Dramat

Film inspirowany życiem legendy polskiego rocka, Jana Borysewicza. Opowieść o muzyce, buncie i wolności w świecie, w którym marzenia często zderzały się z szarą rzeczywistością.


3
plakat filmu Zniknięcia

Weapons
2025
2h 8m

Horror

USA

Horror

JKiedy wszystkie dzieci z tej samej klasy, poza jednym, tajemniczo przepadają bez wieści tej samej nocy o dokładnie tej samej godzinie, mieszkańcy miasteczka starają się dowiedzieć, kto lub co stoi za ich zniknięciem.


2
plakat filmu Przetrwać huragan Otis

Contra el huracán
2026
1h 37m

Katastroficzny

Dramat

Meksyk

Katastroficzny

Dramat

Dwaj skłóceni bracia próbują przetrwać huragan Otis w Acapulco. Ich więź i odwaga budzą nadzieję wbrew przeciwnościom losu. Film inspirowany prawdziwą historią.


1
plakat filmu Kurs kolizyjny

Colisión
2026
1h 46m

Dramat

Thriller

Hiszpania

Dramat

Thriller

Hiszpania, rok 2013. Wypadek samochodu, którym złodzieje uciekają po obrabowaniu banku, odsłania to, co ukrywają - zdrady i kłamstwa, które zaczęły się dużo wcześniej.



Top 10 seriali Netfliksa w Polsce: 19.10-25.10.2026



10
plakat filmu Nikt tego nie chce

Nobody Wants This
2024 -
27m

Komedia rom.

USA

Komedia rom.

(Sezon 3) Agnostyczna autorka podcastów o seksie i rabin świeżo po rozstaniu zakochują się w sobie, ale czy ich związek przetrwa w obliczu różnic w stylu życia i wścibskich rodzin?


9
plakat filmu Lupin

2021 -
47m

Kryminał

Francja

USA

Kryminał

(Sezon 3) Media i policja szperają w życiu Claire i Raoula. Assane próbuje ich chronić z ukrycia, ale dawni wrogowie robią wszystko co w ich mocy, aby pokrzyżować mu plany.


8
plakat filmu Lupin

2021 -
47m

Kryminał

Francja

USA

Kryminał

(Sezon 2) Ścigany przez Huberta i jego wspólników Assane usiłuje odnaleźć Raoula i zyskuje nieoczekiwanego sojusznika, który może pomóc mu ujawnić przestępstwa swojego wroga.


7
plakat filmu Lupin

2021 -
47m

Kryminał

Francja

USA

Kryminał

(Sezon 1) Zainspirowany przygodami Arsène'a Lupina złodziej gentleman Assane Diop obmyśla zemstę na zamożnej rodzinie, która wyrządziła niesprawiedliwość jego ojcu.


6
plakat filmu Pułapka

2018 - 2019
44m

Kryminał

Polska

Kryminał

(Sezon 2) Główna bohaterka, Olga Sawicka, zmaga się z demonami przeszłości – traumatycznymi przeżyciami, które nie pozwalają jej zaznać spokoju po śmierci męża i przystąpić do pracy nad kolejną powieścią. Szukając inspiracji, trafia na reportaż telewizyjny. Zaginęła Zuza, jedna z podopiecznych domu dziecka. Zaintrygowana tematem pisarka postanawia odwiedzić placówkę pod pretekstem spotkania autorskiego. Jej uwagę zwraca Ewa – wrażliwa, prześladowana przez rówieśniczki dziewczyna, która nie wie nic o własnej przeszłości. By dowiedzieć się czegoś więcej o intrygującej nastolatce, Olga postanawia poprosić o pomoc zaprzyjaźnioną policjantkę – Justynę. To uruchamia prawdziwą lawinę wypadków… Sawicka trafia w sam środek zagadki kryminalnej, która okazuje się równie skomplikowana jak te, które opisywała w swych książkach. Wkrótce pisarka przekona się, że dom dziecka skrywa wiele mrocznych tajemnic, a podopieczni i wychowawcy niechętnie ujawniają to, co dzieje się za zamkniętymi drzwiami placówki. Spotkanie z Ewą spowoduje, że Olga uwikła się w śmiertelnie niebezpieczne śledztwo, związane z tajemnicą sprzed lat…


5
plakat filmu Garść kłamstw

Bytet
2026
45m

Dramat

Thriller

Psychologiczny

Szwecja

Dramat

Thriller

Psychologiczny

(Miniserial) Wakacyjna wymiana domów między Sycylią i Sztokholmem przyjmuje niepokojący obrót, gdy obie pary uciekają się do ekstremalnych środków, aby chronić siebie i swoje sekrety.


4
plakat filmu Ten o Matthew Perrym

The One About Matthew Perry
2026
1h

Biograficzny

Dokumentalny

USA

Biograficzny

Dokumentalny

(Miniserial) Ten serial dokumentalny to osobista opowieść o hollywoodzkim sukcesie gwiazdy serialu "Przyjaciele", jego głośnym zaangażowaniu społecznym oraz tragicznej śmierci.


3
plakat filmu Pułapka

2018 - 2019
44m

Kryminał

Polska

Kryminał

(Sezon 1) Główna bohaterka, Olga Sawicka, zmaga się z demonami przeszłości – traumatycznymi przeżyciami, które nie pozwalają jej zaznać spokoju po śmierci męża i przystąpić do pracy nad kolejną powieścią. Szukając inspiracji, trafia na reportaż telewizyjny. Zaginęła Zuza, jedna z podopiecznych domu dziecka. Zaintrygowana tematem pisarka postanawia odwiedzić placówkę pod pretekstem spotkania autorskiego. Jej uwagę zwraca Ewa – wrażliwa, prześladowana przez rówieśniczki dziewczyna, która nie wie nic o własnej przeszłości. By dowiedzieć się czegoś więcej o intrygującej nastolatce, Olga postanawia poprosić o pomoc zaprzyjaźnioną policjantkę – Justynę. To uruchamia prawdziwą lawinę wypadków… Sawicka trafia w sam środek zagadki kryminalnej, która okazuje się równie skomplikowana jak te, które opisywała w swych książkach. Wkrótce pisarka przekona się, że dom dziecka skrywa wiele mrocznych tajemnic, a podopieczni i wychowawcy niechętnie ujawniają to, co dzieje się za zamkniętymi drzwiami placówki. Spotkanie z Ewą spowoduje, że Olga uwikła się w śmiertelnie niebezpieczne śledztwo, związane z tajemnicą sprzed lat…


2
plakat filmu Lupin

2021 -
47m

Kryminał

Francja

USA

Kryminał

(Sezon 4) Zainspirowany przygodami Arsène’a Lupina złodziej gentleman Assane Diop obmyśla zemstę na zamożnej rodzinie, która wyrządziła niesprawiedliwość jego ojcu.


1
plakat filmu Matki pingwinów

2024 -
50m

Dramat

Polska

Dramat

(Sezon 2) Półtora roku po wydarzeniach, na których zakończyła się poprzednia historia, Kama, Ula, Tatiana i Jerzy otwierają własną szkołę, dostosowaną do potrzeb swoich dzieci. Biegun Szczęścia to miejsce stworzone z myślą o bezpieczeństwie i akceptacji, jednak dla zarządu szybko staje się polem nieustannej walki z biurokracją, problemami finansowymi i emocjonalnym przeciążeniem. Podczas gdy rodzice próbują odnaleźć się w zmieniających się układach, ich dzieci dorastają, konfrontując się ze zmieniającą się naturą rodzinnych relacji, przeżywając pierwsze miłości i ucząc się, jak funkcjonować w relacjach z innymi.


"Matki pingwinów" - zwiastun 2. sezonu






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