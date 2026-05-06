Netflix: polski Top 10 tygodnia - "Teściowie 3" na szczycie

"Alfa" nie zagrzał długo miejsca na pierwszym miejscu najchętniej oglądanych filmów na polskim Netfliksie - już po tygodniu wyprzedziła go rodzima produkcja "Teściowie 3", która niedawno dołączyła do biblioteki serwisu. Niezmiennie jednak wśród najpopularniejszych seriali króluje produkcja "Niewybrani". Jakie inne tytuły można znaleźć w obu dziesiątkach? Sprawdźcie sami na listach poniżej.

Top 10 filmów Netfliksa w Polsce: 27.04-3.05.2026



10
plakat filmu Współlokatorki

Roommates
2026
1h 47m

Komedia

USA

Rozpoczynająca studia Devon prosi popularną Celeste, żeby została jej współlokatorką. Przyjaźń szybko jednak ustępuje miejsca konfliktowi pełnemu pasywnej agresji.


9
plakat filmu Teściowie 2

2023
1h 35m

Komedia

Polska

Komiczno-ironiczna opowieść o tym jaki jest stan małżeństwa z trzydziestoletnim stażem, o różnicy pokoleniowej w związku, która wciąż wydaje się być tematem tabu oraz o tym czy w ogóle warto brać ślub.


8
plakat filmu Podlasie

2026
1h 36m

Komedia rom.

Polska

Gdy problemy finansowe zmuszają Halinę do odwołania wesela, jej rodzina i przyjaciele obmyślają szalony plan, aby ściągnąć do wsi turystów i pieniądze.


7
plakat filmu Nawiedzona znaleziona

Finders Keepers
2014
1h 30m

Thriller

USA

Życie rozwiedzionej matki zmienia się w chaos, gdy po przeprowadzce jej córka zostaje opętana przez lalkę poprzednich właścicieli.


6
plakat filmu 180

2026
1h 34m

Dramat

Thriller

RPA

Kiedy w wyniku awantury drogowej poszkodowany zostaje jego syn, wściekły ojciec wkracza na ścieżkę emocjonalnych rozterek i zemsty.


5
plakat filmu Buen Camino

2025
1h 30m

Komedia

Włochy

Na kilka dni przed urodzinami bogatego spadkobiercy znika jego córka. W jej poszukiwaniu mężczyzna jest zmuszony odbyć drogę szlakiem pielgrzymek do Santiago de Compostela.


4
plakat filmu Je m'appelle Agneta

2026
1h 53m

Komedia

Dramat

Romans

Szwecja

Bezrobotna Agneta przyjmuje ofertę pracy jako au pair w Prowansji, gdzie czekają na nią niezliczone kulinarne przyjemności i niespodziewane przebudzenie.


3
plakat filmu W cudzej skórze

Swapped
2026
1h 41m

Familijny

Komedia

Animacja

Hiszpania

USA

Małe leśne stworzenie i majestatyczny ptak zamieniają się ciałami i muszą połączyć siły, aby przetrwać najbardziej zwariowaną przygodę swojego życia.


2
plakat filmu Alfa

Apex
2026
1h 35m

Thriller

Akcja

Australia

Islandia

Kanada

USA

Pogrążona w żałobie kobieta, testująca granice swoich możliwości na australijskim odludziu, zostaje wciągnięta w pokrętną grę zabójcy, który widzi w niej łatwą ofiarę.


1
plakat filmu Teściowie 3

2025
1h 30m

Komedia

Polska

Rodzina spotyka się na prowincji na chrzciny. Wanda i Tadeusz organizują uroczystość, Małgorzata przybywa z przyjaciółką, a były mąż Andrzej wraca z Australii z nowym towarzystwem.



Top 10 seriali Netfliksa w Polsce: 27.04-3.05.2026



10
plakat filmu Kicia Kocia

2019 -
6m

Animacja

Dla dzieci

Polska

(Sezon 1) Odważna, ciekawska kotka wyrusza razem z przyjaciółmi na spotkanie przygody i odkrywa otaczający ją barwny świat, ucząc się przy tym ważnych rzeczy.


9
plakat filmu Kicia Kocia

2019 -
6m

Animacja

Dla dzieci

Polska

(Sezon 2) Odważna, ciekawska kotka wyrusza razem z przyjaciółmi na spotkanie przygody i odkrywa otaczający ją barwny świat, ucząc się przy tym ważnych rzeczy.


8
plakat filmu Santita

2026
38m

Melodramat

Meksyk

(Sezon 1) Santita, która od wypadku boryka się z niepełnosprawnością, zostawia miłość swojego życia przed ołtarzem. 20 lat później mężczyzna wraca z prośbą, która wszystko zmienia.


7
plakat filmu Schody

The Staircase
2022
1h 5m

Kryminał

USA

(Miniserial) Żona znanego pisarza umiera po nieszczęśliwym upadku ze schodów. Policja zaczyna jednak podejrzewać, że nie był to wypadek.


6
plakat filmu Zabójcze życzenia

Girigo
2026
44m

Horror

Korea Południowa

(Miniserial) Tajemnicza aplikacja obiecuje spełnienie życzeń, po czym zaczyna odliczanie do śmierci. Grupa nastolatków, która wpadła w tę pułapkę, musi wyrwać się z morderczego kręgu.


5
plakat filmu Rozgrywająca

Running Point
2025 -
30m

Komedia

Sportowy

USA

(Sezon 2) Nawrócona imprezowiczka musi udowodnić swoją wartość jako biznesmenka, gdy nieoczekiwanie zostaje prezeską profesjonalnej drużyny koszykarskiej, należącej do rodziny.


4
plakat filmu Czy powinnam wyjść za mordercę?

Should I Marry a Murderer?
2026
50m

Dokumentalny

True crime

Wielka Brytania

(Miniserial)Serial dokumentalny, w którym narzeczona mężczyzny oskarżonego o morderstwo opowiada, jak kontynuowała związek, aby zdobyć dowody zbrodni.


3
plakat filmu Poprawka

Recalé
2026 -
31m

Komedia kryminalna

Francja

(Sezon 1) Eddy, matematyczny geniusz i drobny złodziejaszek, zatrudnia się pod przykrywką jako nauczyciel, aby uniknąć odsiadki. Jego misja? Rozpoznać dziecko groźnego przestępcy.


2
plakat filmu Człowiek w ogniu

Man on Fire
2026 -
47m

Sensacyjny

Dramat

USA

(Sezon 1) Dręczony przez przeszłość i ścigany przez wrogów weteran sił specjalnych walczy o utrzymanie przy życiu nastolatki na niebezpiecznych ulicach Rio de Janeiro.


1
plakat filmu Niewybrani

Unchosen
2026 -
45m

Dramat

Psychologiczny

Wielka Brytania

(Sezon 1) Niebezpieczny romans młodej matki z zamkniętej sekty z nowo poznanym tajemniczym mężczyzną wydobywa na światło dzienne mroczne pragnienia i głęboko skrywane tajemnice.


"Teściowie 3" - zwiastun



