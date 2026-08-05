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Netflix: polski Top 10 tygodnia - na fotelu lidera bez zmian

Filmweb
https://www.filmweb.pl/news/Netflix%3A+Top+10+film%C3%B3w+i+seriali+tygodnia+w+Polsce.+27.07-2.08.+2026-167894
Netflix: polski Top 10 tygodnia - na fotelu lidera bez zmian
Nowy tydzień nie zmienił nic, jeśli chodzi o najchętniej oglądane produkcje na polskim Netfliksie - wśród filmów nadal prym wiedzie produkcja "Elize - Cienie kobiety", a wśród seriali "Siły specjalne". Sprawdźcie, jakie inne produkcje gościły w polskich domach w ostatnich dniach. Ile z nich widzieliście?

Top 10 filmów Netfliksa w Polsce: 27.07-2.08.2026



10
plakat filmu Ghost Town

2008
1h 42m

Komedia rom.

USA

Komedia rom.

Stroniący od kontaktów towarzyskich dentysta przechodzi rutynowy zabieg, doświadczając śmierci klinicznej. Wkrótce zaczyna widzieć duchy zmarłych, które usiłują nakłonić go do dokończenia ich spraw.


9
plakat filmu Kolory zła: Czerń

2026
1h 50m

Kryminał

Thriller

Polska

Kryminał

Thriller

Kiedy z sennego miasteczka znika chłopiec, nowo przeniesiony prokurator zaczyna odkrywać nieoczekiwane powiązania z dawną sprawą zaginięcia.


8
plakat filmu Kocham cię od zawsze

Ahbak Min Zaman
2026
1h 33m

Komedia rom.

Kuwejt

Komedia rom.

Haya, nieuleczalna singielka, załamuje się na wieść o zaręczynach najlepszego przyjaciela, Jawada. Kto by pomyślał, że miłość cały czas kryła się tak blisko?


7
plakat filmu Pragnienie

Deseo
2026
1h 39m

Dramat

Thriller

Hiszpania

Meksyk

Dramat

Thriller

Kiedy zamężna prawniczka wdaje się w romans z trenerem pływania swojej córki, miłosne zamieszanie zmienia się w pokrętną grę, nad którą wszyscy tracą kontrolę.


6
plakat filmu Toksyczna historia miłosna

A Toxic Love Story
2026
1h 30m

True crime

Dokumentalny

Wielka Brytania

True crime

Dokumentalny

E-maile z pogróżkami przeradzają się w plan zemsty. Dokument o prawdziwej zbrodni, przedstawiający historię szeryfa, który właśnie się ożenił, i jego byłej dziewczyny.


5
plakat filmu Windykator

Khon Dueat Thuang Khaen
2026
2h 14m

Thriller

Akcja

Tajlandia

Thriller

Akcja

Prześladowany wizjami błędów z przeszłości i diagnozą śmiertelnej choroby były windykator powraca do półświatka, aby ochronić ofiary brutalnej organizacji.


4
plakat filmu Oszukać przeznaczenie: Więzy krwi

Final Destination: Bloodlines
2025
1h 50m

Horror

Kanada

USA

Horror

Dręczona koszmarami dziewczyna odkrywa, że jej babcia przed laty oszukała przeznaczenie. Teraz śmierć postanowiła upomnieć się o całą rodzinę.


3
plakat filmu Podejrzliwi

Los creyentes
2026
1h 46m

Thriller

Psychologiczny

Dramat

Hiszpania

Thriller

Psychologiczny

Dramat

Po nagłej śmierci matki Ruth wraca do rodzinnego miasta i spotyka się z ojcem, którego dziwne zachowanie skłania ją do zadawania pytań o prawdziwą wersję wydarzeń.


2
plakat filmu 72 godziny

72 Hours
2026
1h 45m

Komedia

USA

Komedia

40-letni spec od reklamy przypadkiem dołącza do szalonej imprezy kawalerskiej w Miami. Czy zabawa z dwa razy młodszą ekipą pomoże mu uratować karierę?


1
plakat filmu Elize: Cienie kobiety

Elize: Sombras de Uma Mulher
2026
1h 33m

Dramat

Kryminał

Brazylia

Dramat

Kryminał

W tej opartej na faktach historii była prostytutka nie potrafi pogodzić się ze zdradą swojego bogatego męża, która zatruwa ich związek.



Top 10 seriali Netfliksa w Polsce: 27.07-2.08.2026



10
plakat filmu Domek na prerii

Little House on the Prairie
2026 -
49m

Familijny

Przygodowy

USA

Familijny

Przygodowy

(Sezon 1) Zżyta rodzina Ingallów buduje nowe życie na zachodnich rubieżach Ameryki, gdzie radość obcowania z przyrodą przeplata się z trudami walki o przetrwanie.


9
plakat filmu Kicia Kocia

2019 -
6m

Animacja

Dla dzieci

Polska

Animacja

Dla dzieci

(Sezon 1) Odważna, ciekawska kotka wyrusza razem z przyjaciółmi na spotkanie przygody i odkrywa otaczający ją barwny świat, ucząc się przy tym ważnych rzeczy.


8
plakat filmu Wściekłość

Fúria
2026 -
50m

Dramat

Thriller

Sportowy

Brazylia

Dramat

Thriller

Sportowy

(Sezon 1) Cierpiący na amnezję mężczyzna trafia pod skrzydła trenera MMA, a następnie wkracza na ring w rozdarciu między wizją nowej przyszłości a niebezpieczną przeszłością.


7
plakat filmu Kicia Kocia

2019 -
6m

Animacja

Dla dzieci

Polska

Animacja

Dla dzieci

(Sezon 3) Odważna, ciekawska kotka wyrusza razem z przyjaciółmi na spotkanie przygody i odkrywa otaczający ją barwny świat, ucząc się przy tym ważnych rzeczy.


6
plakat filmu Ransom Canyon

2025 -
47m

Melodramat

Western

USA

Melodramat

Western

(Sezon 2) Poruszający dramat osadzony w rozległych krajobrazach regionu Texas Hill Country. "Ransom Canyon" śledzi splatające się losy rodzin głęboko zakorzenionych w miasteczku, gdzie sąsiedzi wiedzą o sobie wszystko. Drugi sezon rozpoczyna się sześć miesięcy po wydarzeniach z pierwszej serii: ranczer Staten Kirkland (Josh Duhamel) walczy o odzyskanie swojego dziedzictwa po odsunięciu go od zarządzania rodzinnym ranczem Double K, a muzyczka Quinn O'Grady (Minka Kelly) musi zdecydować, czy jej serce należy do małego miasteczka, przed którym kiedyś uciekała, czy do szybkiego życia w Nowym Jorku. Czy są nieszczęśliwie rozdzielonymi kochankami, czy jednak połączy ich przeznaczenie? W "Ransom Canyon" prawdziwe historie miłosne są chaotyczne, skomplikowane i pokazują, że na uczucie zawsze warto poczekać.


5
plakat filmu Za wszelką cenę

I Will Find You
2026
41m

Dramat

Thriller

Kryminał

USA

Dramat

Thriller

Kryminał

(Miniserial) Niesłusznie osadzony w więzieniu za morderstwo syna ojciec wyrusza na desperacką misję ratunkową, gdy dowiaduje się, że chłopiec wciąż żyje.


4
plakat filmu Zamach nad Lockerbie

The Bombing of Pan Am 103
2025
58m

Dramat

Kanada

Niemcy

USA

Wielka Brytania

Dramat

(Miniserial) Tragiczny zamach bombowy na rejs transatlantycki w 1988 roku sprawia, że szkocka policja i FBI łączą siły w pościgu za sprawcami. Na podstawie prawdziwej historii.


3
plakat filmu Ojciec mojej córki

El otro padre
2026 -
43m

Dramat

Meksyk

Dramat

(Sezon 1) Gdy życie jej córki wisi na włosku, prowadzone przez lekarkę poszukiwania dawcy nerki rzucają światło na sekretny romans i test DNA, który może rozbić w pył dwie rodziny.


2
plakat filmu Morderstwa w Idaho: Tragedia na uniwersytecie

The Idaho Murders: College Nightmare
2026
44m

True crime

Dokumentalny

USA

True crime

Dokumentalny

(Miniserial) Dokument bada przerażającą sprawę morderstwa czworga studentów Uniwersytetu Idaho poprzez nagrania z kamer nasobnych, wiadomości i rozmowy z bliskimi ofiar.


1
plakat filmu Siły specjalne

GIGN
2026 -
49m

Akcja

Thriller

Francja

Akcja

Thriller

(Sezon 1) Atak na elitarną jednostkę sprawia, że oficer, który miał odejść ze służby, staje na czele niebezpiecznej misji, zmuszającej go do konfrontacji z przeszłością.


"Elize: Cienie kobiety" - zwiastun



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