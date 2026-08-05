Netflix: polski Top 10 tygodnia - na fotelu lidera bez zmian

Nowy tydzień nie zmienił nic, jeśli chodzi o najchętniej oglądane produkcje na polskim Netfliksie - wśród filmów nadal prym wiedzie produkcja "Elize - Cienie kobiety", a wśród seriali "Siły specjalne". Sprawdźcie, jakie inne produkcje gościły w polskich domach w ostatnich dniach. Ile z nich widzieliście?
(Sezon 2) Poruszający dramat osadzony w rozległych krajobrazach regionu Texas Hill Country. "Ransom Canyon" śledzi splatające się losy rodzin głęboko zakorzenionych w miasteczku, gdzie sąsiedzi wiedzą o sobie wszystko. Drugi sezon rozpoczyna się sześć miesięcy po wydarzeniach z pierwszej serii: ranczer Staten Kirkland (Josh Duhamel) walczy o odzyskanie swojego dziedzictwa po odsunięciu go od zarządzania rodzinnym ranczem Double K, a muzyczka Quinn O'Grady (Minka Kelly) musi zdecydować, czy jej serce należy do małego miasteczka, przed którym kiedyś uciekała, czy do szybkiego życia w Nowym Jorku. Czy są nieszczęśliwie rozdzielonymi kochankami, czy jednak połączy ich przeznaczenie? W "Ransom Canyon" prawdziwe historie miłosne są chaotyczne, skomplikowane i pokazują, że na uczucie zawsze warto poczekać.