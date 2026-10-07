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Netflix: polski Top 10 tygodnia - "Lalka" wygrywa z "Na wschód od Edenu"

Filmweb
https://www.filmweb.pl/news/Netflix%3A+Top+10+film%C3%B3w+i+seriali+tygodnia+w+Polsce.+28.09-4.10.2026-168961
Netflix: polski Top 10 tygodnia - &quot;Lalka&quot; wygrywa z &quot;Na wschód od Edenu&quot;
Podobnie jak w zeszłym tygodniu, to "Unabomber" okazał się najpopularniejszym filmem na Netfliksie w Polsce. Nie zmienił się też lider w kategorii serialowej - choć "Na wschód od Edenu" miało chrapkę na pierwsze miejsce, nie udało mu się pokonać serialowej "Lalki". Po jakie tytuły sięgali jeszcze Polacy? Sprawdźcie listy poniżej.

Top 10 filmów Netfliksa w Polsce: 28.09-4.10.2026



10
plakat filmu Gorąca linia

Hanging Up
2000
1h 34m

Komedia

Dramat

Niemcy

USA

Komedia

Dramat

Trzy siostry wiodą ustabilizowane, pełne sukcesów zawodowych życie. Najstarsza z nich, Georgia pracuje jako wydawca prasowy. Niespełna czterdziestoletnia Eve organizuje przyjęcia na zamówienie. Z kolei najmłodsza, dwudziestokilkuletnia Maddy jest aktorką telewizyjną. Pewnego dnia kobiety staną przed trudnym wyborem. Będą musiały podjąć decyzję, która z nich zaopiekuje się ciężko chorym ojcem...


9
plakat filmu Małe rzeczy

The Little Things
2021
2h 8m

Dramat

Thriller

Kryminał

USA

Dramat

Thriller

Kryminał

Zastępca szeryfa hrabstwa Kern, Joe Deacon, zwany Deke (Washington), zostaje wysłany do Los Angeles z prostym z pozoru zadaniem zebrania dowodów rzeczowych. Na miejscu jednak wikła się w poszukiwania seryjnego zabójcy, który terroryzuje miasto. Prowadzący obławę miejscowy sierżant Jim Baxter (Malek) pod wrażeniem policyjnego nosa Deke’a nieoficjalnie angażuje go do pomocy. Baxter nie ma jednak pojęcia, że śledztwo przywołuje echa z przeszłości Deke’a i ujawnia niepokojące sekrety, które mogą zagrozić nie tylko dochodzeniu.


8
plakat filmu Sędzia

The Judge
2014
2h 21m

Kryminał

Dramat

USA

Kryminał

Dramat

Chicagowski adwokat Hank Palmer wraca do rodzinnego miasteczka w Indianie na pogrzeb matki. Niebawem skłócony z nim ojciec, szanowany lokalny sędzia, zostaje oskarżony o morderstwo.


7
plakat filmu Szalenie bogaci, totalnie spłukani

AlMahaitiya
2026
1h 38m

Dramat

Komedia

Arabia Saudyjska

Dramat

Komedia

Rodzina bogatych snobów AlThahabich dowiaduje się, że jej sytuacja nie jest tak dobra, jak się wydawało jej członkom. Aby przetrwać, udają, że wciąż śpią na pieniądzach.


6
plakat filmu Tajemnicza kobieta

Den hemmelige kvinde
2026
1h 58m

Kryminał

Dramat

Psychologiczny

Dania

Kryminał

Dramat

Psychologiczny

Cierpiąca na amnezję kobieta odkrywa, że ma rodzinę i imperium spedycyjne. Wraca do swojej bogatej i pozornie idealnej przeszłości, aby odkryć, dlaczego odeszła.


5
plakat filmu CHiPs: Motopatrol

CHiPs
2017
1h 40m

Akcja

Komedia

USA

Akcja

Komedia

Dwóch różnych pod względem charakteru policjantów łączy siły, aby rozwikłać sprawę napadu na bank.


4
plakat filmu Szeptacz

The Whisper Man
2026
1h 53m

Kryminał

Thriller

Psychologiczny

USA

Wielka Brytania

Kryminał

Thriller

Psychologiczny

Wdowiec, którego syn zniknął, prosi o pomoc swojego dawno niewidzianego ojca - emerytowanego detektywa, który wysłał do więzienia związanego ze sprawą seryjnego mordercę.


3
plakat filmu Żyjemy dalej

Doing Life
2026
1h 48m

Dramat

USA

Dramat

Samotna matka i były więzień tworzą nietypowy związek. Zaczynają od czułych listów, by w końcu otworzyć drzwi do odkupienia, nadziei i miłości wbrew wszystkiemu.


2
plakat filmu Seryjny wdowiec: Dopóki śmierć nas nie rozłączy

The Widower: 'Til Death Do Us Part
2026
1h 31m

True crime

Dokumentalny

USA

True crime

Dokumentalny

Dziennikarz i detektyw odkrywają prawdę o zabójcy, którego urok osobisty był kamuflażem dla serii nieudanych małżeństw i podejrzanych zgonów.


1
plakat filmu Unabomber

2026
1h 37m

Kryminał

Psychologiczny

Dramat

USA

Kryminał

Psychologiczny

Dramat

Inspirowany prawdziwą historią dramat o przemianie Teda Kaczynskiego z genialnego studenta Harvardu i uczestnika badań naukowych w Unabombera poszukiwanego przez FBI.




Top 10 seriali Netfliksa w Polsce: 28.09-4.10.2026



10
plakat filmu Dżentelmeni

The Gentlemen
2024 -
50m

Komedia kryminalna

Akcja

USA

Wielka Brytania

Komedia kryminalna

Akcja

(Sezon 2) Gdy arystokrata Eddie dziedziczy imperium trawki, zmienia się z księcia w barona narkotykowego i wchodzi w układ z przestępczą dynastią, która ma własne plany.


9
plakat filmu Koci Domek Gabi

Gabby's Dollhouse
2021 -
24m

Animacja

Dla dzieci

USA

Animacja

Dla dzieci

(Sezon 14) Gabi i jej gromadka uroczych kotków z Kiciusiem Pandusiem na czele wspólnie tworzą i przeżywają masę przygód w magicznym świecie.


8
plakat filmu Akademia Minerwy

Minerva - La scuola
2026 -
52m

Dramat

Dla młodzieży

Włochy

Dramat

Dla młodzieży

(Sezon 1) Dyscyplina, rywalizacja i presja ze strony rodziny to codzienność nastolatków z Akademii Wojskowej Minerwy, gdzie młody kadet szuka prawdy o zaginionym przyjacielu.


7
plakat filmu Znam cię

Seni Tanıyorum
2026 -
50m

Thriller

Turcja

Thriller

(Sezon 1) Funda jest rozdarta między macierzyństwem a karierą artystki, dlatego z wdzięcznością przyjmuje pomoc. Pełna tajemnic nowa niania może jednak nieprzyjemnie ją zaskoczyć.


6
plakat filmu Lego One Piece

2026
33m

Animacja

Dla dzieci

Przygodowy

Fantasy

Dania

Japonia

Kanada

USA

Animacja

Dla dzieci

Przygodowy

Fantasy

(Miniserial) Usopp - najbardziej "wiarygodnie niewiarygodny" gawędziarz w załodze Słomkowego Kapelusza - opowiada Chopperowi o przygodach załogi na East Blue i Grand Line, zanim dołączył do niej na wyspie Drum.


5
plakat filmu Potwory

Monsters
2022
53m

Dramat

Biograficzny

Kryminał

USA

Dramat

Biograficzny

Kryminał

(Historia Lizzie Borden) Gnębiona przez ojca i okrutną macochę Lizzie Borden szokuje świat niewyobrażalnym morderstwem.


4
plakat filmu Ostatnia zagadka

El problema final
2026
46m

Kryminał

Hiszpania

Kryminał

(Miniserial) Odchodzący w niepamięć aktor musi wykorzystać umiejętności, które nabył, grając słynnego detektywa, by rozwiązać zagadkę tajemniczej śmierci w odciętym od świata hotelu.


3
plakat filmu Wątpliwości: Nie ufaj nikomu

Shaque: Trust No One
2026 -

Thriller

Indie

Thriller

(Sezon 1) Dziewięć lat po porwaniu jej małego dziecka nieustannie poszukująca go matka odkrywa otaczające ją tajemnice i zastanawia się, czy powinna wierzyć w to, co widzi.


2
plakat filmu Na wschód od Edenu

East of Eden
2026
59m

Dramat obyczajowy

USA

Dramat obyczajowy

(Miniserial) Na początku XX wieku piekielnie niezależna kobieta doprowadza do kłótni braci, dając początek sadze, która kształtuje dwa pokolenia.


1
plakat filmu Lalka

2026
1h 7m

Kostiumowy

Obyczajowy

Polska

Kostiumowy

Obyczajowy

(Miniserial) Wokulski jako ambitny przedsiębiorca i Izabela Łęcka, bohaterka z własnym planem na życie, toczą grę o wolność w świecie sztywnych konwenansów.


"Lalka" - zwiastun



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