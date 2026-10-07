Netflix: polski Top 10 tygodnia - "Lalka" wygrywa z "Na wschód od Edenu"

Podobnie jak w zeszłym tygodniu, to "Unabomber" okazał się najpopularniejszym filmem na Netfliksie w Polsce. Nie zmienił się też lider w kategorii serialowej - choć "Na wschód od Edenu" miało chrapkę na pierwsze miejsce, nie udało mu się pokonać serialowej "Lalki". Po jakie tytuły sięgali jeszcze Polacy? Sprawdźcie listy poniżej.
Trzy siostry wiodą ustabilizowane, pełne sukcesów zawodowych życie. Najstarsza z nich, Georgia pracuje jako wydawca prasowy. Niespełna czterdziestoletnia Eve organizuje przyjęcia na zamówienie. Z kolei najmłodsza, dwudziestokilkuletnia Maddy jest aktorką telewizyjną. Pewnego dnia kobiety staną przed trudnym wyborem. Będą musiały podjąć decyzję, która z nich zaopiekuje się ciężko chorym ojcem...
Zastępca szeryfa hrabstwa Kern, Joe Deacon, zwany Deke (Washington), zostaje wysłany do Los Angeles z prostym z pozoru zadaniem zebrania dowodów rzeczowych. Na miejscu jednak wikła się w poszukiwania seryjnego zabójcy, który terroryzuje miasto. Prowadzący obławę miejscowy sierżant Jim Baxter (Malek) pod wrażeniem policyjnego nosa Deke’a nieoficjalnie angażuje go do pomocy. Baxter nie ma jednak pojęcia, że śledztwo przywołuje echa z przeszłości Deke’a i ujawnia niepokojące sekrety, które mogą zagrozić nie tylko dochodzeniu.
(Miniserial) Usopp - najbardziej "wiarygodnie niewiarygodny" gawędziarz w załodze Słomkowego Kapelusza - opowiada Chopperowi o przygodach załogi na East Blue i Grand Line, zanim dołączył do niej na wyspie Drum.