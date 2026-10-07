Netflix: polski Top 10 tygodnia - "Lalka" wygrywa z "Na wschód od Edenu"

Top 10 filmów Netfliksa w Polsce: 28.09-4.10.2026

10 Gorąca linia Hanging Up 2000 1h 34m Komedia Dramat Diane Keaton Niemcy USA Komedia Dramat Meg Ryan Diane Keaton Trzy siostry wiodą ustabilizowane, pełne sukcesów zawodowych życie. Najstarsza z nich, Georgia pracuje jako wydawca prasowy. Niespełna czterdziestoletnia Eve organizuje przyjęcia na zamówienie. Z kolei najmłodsza, dwudziestokilkuletnia Maddy jest aktorką telewizyjną. Pewnego dnia kobiety staną przed trudnym wyborem. Będą musiały podjąć decyzję, która z nich zaopiekuje się ciężko chorym ojcem...

9 Małe rzeczy The Little Things 2021 2h 8m Dramat Thriller Kryminał John Lee Hancock USA Dramat Thriller Kryminał Denzel Washington Rami Malek Zastępca szeryfa hrabstwa Kern, Joe Deacon, zwany Deke (Washington), zostaje wysłany do Los Angeles z prostym z pozoru zadaniem zebrania dowodów rzeczowych. Na miejscu jednak wikła się w poszukiwania seryjnego zabójcy, który terroryzuje miasto. Prowadzący obławę miejscowy sierżant Jim Baxter (Malek) pod wrażeniem policyjnego nosa Deke’a nieoficjalnie angażuje go do pomocy. Baxter nie ma jednak pojęcia, że śledztwo przywołuje echa z przeszłości Deke’a i ujawnia niepokojące sekrety, które mogą zagrozić nie tylko dochodzeniu.

3 Żyjemy dalej Doing Life 2026 1h 48m Dramat Tyler Perry USA Dramat Naomi Baker Jay Reeves Samotna matka i były więzień tworzą nietypowy związek. Zaczynają od czułych listów, by w końcu otworzyć drzwi do odkupienia, nadziei i miłości wbrew wszystkiemu.

Top 10 seriali Netfliksa w Polsce: 28.09-4.10.2026

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