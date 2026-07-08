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Netflix: polski Top 10 tygodnia - rozwiązujemy nową zagadkę z Millie Bobby Brown

Filmweb
https://www.filmweb.pl/news/Netflix%3A+Top+10+film%C3%B3w+i+seriali+tygodnia+w+Polsce.+29.06-5.07.2026-167468
Netflix: polski Top 10 tygodnia - rozwiązujemy nową zagadkę z Millie Bobby Brown
O ile wciąż nic się nie zmieniło, jeśli chodzi o najchętniej oglądany w Polsce serial na Netfliksie - tu bowiem wciąż króluje "Za wszelką cenę" - tak mamy zmianę lidera w kategorii filmowej. Nie jest zaskoczeniem, że pierwsze miejsce przypadło trzeciej części "Enoli Holmes" z Millie Bobby Brown. Jakie inne produkcje chętnie ogądali Polacy? Sprawdźcie.

Top 10 filmów Netfliksa w Polsce: 29.06-5.07.2026



10
plakat filmu Ministranci

2025
1h 50m

Dramat

Komedia

Polska

Dramat

Komedia

Grupa ministrantów, rozczarowanych obojętnością Kościoła, postanawia działać na własną rękę. Zakładają podsłuch w konfesjonale, by poznać sekrety sąsiadów i wymierzać sprawiedliwość według własnych zasad. Ich misja szybko wymyka się spod kontroli.


9
plakat filmu Za duży na bajki 3

2026
1h 30m

Familijny

Polska

Familijny

Napisany przez Waldka komentarz w Internecie powoduje lawinę hejtu, która dotyka jedną z najbliższych mu osób.


8
plakat filmu Minecraft: Film

A Minecraft Movie
2025
1h 41m

Fantasy

Przygodowy

Komedia

Kanada

Nowa Zelandia

Szwecja

USA

Fantasy

Przygodowy

Komedia

Grupka ludzi trafia do gry komputerowej "Minecraft". Próbują oni wydostać się z tej kwadratowej krainy, a pomaga im kultowa postać - Steve.


7
plakat filmu Scooby-Doo!

Scoob!
2020
1h 33m

Komedia

Animacja

Przygodowy

USA

Komedia

Animacja

Przygodowy

Tajemnicza spółka musi zmierzyć się z jednym z najtrudniejszych swoich wyzwań: ktoś chce uwolnić z zaświatów ducha psa Cerbera.


6
plakat filmu Kolory zła: Czerń

2026
1h 50m

Kryminał

Thriller

Polska

Kryminał

Thriller

Kiedy z sennego miasteczka znika chłopiec, nowo przeniesiony prokurator zaczyna odkrywać nieoczekiwane powiązania z dawną sprawą zaginięcia.


5
plakat filmu Braciszek

Little Brother
2026
1h 40m

Komedia

USA

Komedia

Uporządkowany świat znanego agenta nieruchomości wywraca się do góry nogami, gdy w jego życiu pojawia się ekscentryczny młodszy brat.


4
plakat filmu Wiadomości dla Isabelle

Voicemails for Isabelle
2026
1h 58m

Komedia rom.

USA

Komedia rom.

Zabawne wyznania młodej kobiety nagrywane na pocztę głosową jej zmarłej siostry przez przypadek trafiają do nieznajomego, który zaczyna się w niej zakochiwać.


3
plakat filmu Sonic 3: Szybki jak błyskawica

Sonic the Hedgehog 3
2024
1h 49m

Komedia

Przygodowy

Japonia

USA

Komedia

Przygodowy

Złowrogi Doktor Robotnik powraca z zamiarem kontynuowania projektu swojego dziadka a następnie zniszczenia świata. Drużyna Sonica zmuszona jest po raz kolejny stanąć do walki.


2
plakat filmu Ci, którzy życzą mi śmierci

Those Who Wish Me Dead
2021
1h 39m

Thriller

Kanada

USA

Thriller

Nastolatek jest świadkiem morderstwa, za co ściga go dwóch zabójców. Chłopiec trafia pod opiekę strażaczki, która stara się go ochronić zarówno przed prześladowcami, jak i pożarem otaczającego ich lasu.


1
plakat filmu Enola Holmes 3

2026
1h 48m

Kryminał

Przygodowy

USA

Kryminał

Przygodowy

Zniknięcie Sherlocka wciąga detektyw Enolę Holmes w niebezpieczną i pełną przygód sprawę, komplikując jej ślubne plany na Malcie.




Top 10 seriali Netfliksa w Polsce:  29.06-5.07.2026



10
plakat filmu Kicia Kocia

2019 -
6m

Animacja

Dla dzieci

Polska

Animacja

Dla dzieci

(Sezon 1) Odważna, ciekawska kotka wyrusza razem z przyjaciółmi na spotkanie przygody i odkrywa otaczający ją barwny świat, ucząc się przy tym ważnych rzeczy.


9
plakat filmu Inna ja

Zeytin Ağacı
2022 -
52m

Melodramat

Turcja

Melodramat

(Sezon 3) Ada wraca do Ayvalık, by zacząć od nowa, lecz ktoś z jej przeszłości kieruje ją na inną drogę. Sevgi kwestionuje marzenie o rodzinie, a Leyla swój związek.


8
plakat filmu Lato 1936

L'été 36
2026
52m

Dramat historyczny

Kryminał

Belgia

Francja

Dramat historyczny

Kryminał

(Miniserial) Nicea, rok 1936. Kiedy robotnicy cieszą się pierwszym płatnym urlopem, cztery bardzo różne kobiety zostają uwikłane w morderstwo prokuratora w luksusowym hotelu Riviera.


7
plakat filmu Sullivan's Crossing

2023 -
43m

Dramat

Kanada

Dramat

(Sezon 3) Neurochirurżka Maggie Sullivan wraca po skandalu do rodzinnej miejscowości.


6
plakat filmu Salish i Jordan Matter

Salish & Jordan Matter
2026
30m

Reality-show

Młodzieżowy

USA

Reality-show

Młodzieżowy

(Sezon 2) Salish i Jordan Matterowie to duet córki i ojca, który w tej kompilacji najpopularniejszych treści realizuje swoje szalone pomysły i podejmuje ekstremalne wyzwania.


5
plakat filmu Kicia Kocia

2019 -
6m

Animacja

Dla dzieci

Polska

Animacja

Dla dzieci

(Sezon 3) Odważna, ciekawska kotka wyrusza razem z przyjaciółmi na spotkanie przygody i odkrywa otaczający ją barwny świat, ucząc się przy tym ważnych rzeczy.


4
plakat filmu Awatar: Ostatni władca wiatru

Avatar: The Last Airbender
2024 -
55m

Fantasy

Przygodowy

USA

Fantasy

Przygodowy

(Sezon 2) Aktorska adaptacja popularnego serialu animowanego o Aangu, młodym Awatarze, który uczy się panowania nad czterema żywiołami - wodą, ziemią, ogniem i powietrzem - aby przywrócić równowagę w świecie, któremu zagraża przerażający Naród Ognia. W sezonie 2, po słodko-gorzkim zwycięstwie i uratowaniu Północnego Plemienia Wody przed inwazją Narodu Ognia, Awatar Aang, Katara i Sokka przegrupowują siły i wyruszają na kolejną misję, aby przekonać nieuchwytnego Króla Ziemi do pomocy w walce ze straszliwym Władcą Ognia Ozai.


3
plakat filmu Najgorsi sąsiedzi

Worst Neighbor Ever
2026
56m

Dokumentalny

True crime

USA

Dokumentalny

True crime

(Miniserial) Serial dokumentalny przedstawia prawdziwe historie koszmarnych sąsiadów - od odrażających oszustw po bezsensowne, brutalne akty zemsty.


2
plakat filmu Oaza

Oasis
2026 -
43m

Dramat

Kryminał

Dla młodzieży

Hiszpania

Dramat

Kryminał

Dla młodzieży

(Sezon 1) Gdy z luksusowego ośrodka w tajemniczy sposób znika młoda kobieta, cień podejrzeń pada tak na pracowników, jak i na gości, którzy muszą czekać, aż prawda wyjdzie na jaw.


1
plakat filmu Za wszelką cenę

I Will Find You
2026
41m

Dramat

Kryminał

Thriller

USA

Dramat

Kryminał

Thriller

(Miniserial) Niesłusznie osadzony w więzieniu za morderstwo syna ojciec wyrusza na desperacką misję ratunkową, gdy dowiaduje się, że chłopiec wciąż żyje.


'Enola Holmes 3' - zwiastun




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