Netflix: polski Top 10 tygodnia - rozwiązujemy nową zagadkę z Millie Bobby Brown

Top 10 filmów Netfliksa w Polsce: 29.06-5.07.2026

10 Ministranci 2025 1h 50m Dramat Komedia Piotr Domalewski Polska Dramat Komedia Tobiasz Wajda Bruno Błach-Baar Grupa ministrantów, rozczarowanych obojętnością Kościoła, postanawia działać na własną rękę. Zakładają podsłuch w konfesjonale, by poznać sekrety sąsiadów i wymierzać sprawiedliwość według własnych zasad. Ich misja szybko wymyka się spod kontroli.

5 Braciszek Little Brother 2026 1h 40m Komedia Matt Spicer USA Komedia John Cena Eric André Uporządkowany świat znanego agenta nieruchomości wywraca się do góry nogami, gdy w jego życiu pojawia się ekscentryczny młodszy brat.

Top 10 seriali Netfliksa w Polsce: 29.06-5.07.2026

9 Inna ja Zeytin Ağacı 2022 - 52m Melodramat Burcu Alptekin Turcja Melodramat Tuba Büyüküstün Seda Bakan (Sezon 3) Ada wraca do Ayvalık, by zacząć od nowa, lecz ktoś z jej przeszłości kieruje ją na inną drogę. Sevgi kwestionuje marzenie o rodzinie, a Leyla swój związek.

8 Lato 1936 L'été 36 2026 52m Dramat historyczny Kryminał Belgia Francja Dramat historyczny Kryminał (Miniserial) Nicea, rok 1936. Kiedy robotnicy cieszą się pierwszym płatnym urlopem, cztery bardzo różne kobiety zostają uwikłane w morderstwo prokuratora w luksusowym hotelu Riviera.

4 Awatar: Ostatni władca wiatru Avatar: The Last Airbender 2024 - 55m Fantasy Przygodowy Michael Goi Roseanne Liang USA Fantasy Przygodowy Gordon Cormier Kiawentiio (Sezon 2) Aktorska adaptacja popularnego serialu animowanego o Aangu, młodym Awatarze, który uczy się panowania nad czterema żywiołami - wodą, ziemią, ogniem i powietrzem - aby przywrócić równowagę w świecie, któremu zagraża przerażający Naród Ognia. W sezonie 2, po słodko-gorzkim zwycięstwie i uratowaniu Północnego Plemienia Wody przed inwazją Narodu Ognia, Awatar Aang, Katara i Sokka przegrupowują siły i wyruszają na kolejną misję, aby przekonać nieuchwytnego Króla Ziemi do pomocy w walce ze straszliwym Władcą Ognia Ozai.

'Enola Holmes 3' - zwiastun