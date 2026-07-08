Netflix: polski Top 10 tygodnia - rozwiązujemy nową zagadkę z Millie Bobby Brown

O ile wciąż nic się nie zmieniło, jeśli chodzi o najchętniej oglądany w Polsce serial na Netfliksie - tu bowiem wciąż króluje "Za wszelką cenę" - tak mamy zmianę lidera w kategorii filmowej. Nie jest zaskoczeniem, że pierwsze miejsce przypadło trzeciej części "Enoli Holmes" z Millie Bobby Brown. Jakie inne produkcje chętnie ogądali Polacy? Sprawdźcie.
Grupa ministrantów, rozczarowanych obojętnością Kościoła, postanawia działać na własną rękę. Zakładają podsłuch w konfesjonale, by poznać sekrety sąsiadów i wymierzać sprawiedliwość według własnych zasad. Ich misja szybko wymyka się spod kontroli.
Nastolatek jest świadkiem morderstwa, za co ściga go dwóch zabójców. Chłopiec trafia pod opiekę strażaczki, która stara się go ochronić zarówno przed prześladowcami, jak i pożarem otaczającego ich lasu.
(Sezon 2) Aktorska adaptacja popularnego serialu animowanego o Aangu, młodym Awatarze, który uczy się panowania nad czterema żywiołami - wodą, ziemią, ogniem i powietrzem - aby przywrócić równowagę w świecie, któremu zagraża przerażający Naród Ognia. W sezonie 2, po słodko-gorzkim zwycięstwie i uratowaniu Północnego Plemienia Wody przed inwazją Narodu Ognia, Awatar Aang, Katara i Sokka przegrupowują siły i wyruszają na kolejną misję, aby przekonać nieuchwytnego Króla Ziemi do pomocy w walce ze straszliwym Władcą Ognia Ozai.