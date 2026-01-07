Newsy Filmy Netflix: polski Top 10 tygodnia – ten serial pokonał "Stranger Things"
Netflix: polski Top 10 tygodnia – ten serial pokonał "Stranger Things"

Netflix: polski Top 10 tygodnia – ten serial pokonał &quot;Stranger Things&quot;
źródło: materialy promocyjne
Dla większości świata Nowy Rok rozpoczął się wraz z finałem serialu "Stranger Things". Jednak polscy widzowie - jako jedni z nielicznych - stanęli w opozycji do głównego nurtu. W otwierającym tygodniu 2026 roku wygrała ich miłość do seriali kryminalnych i prozy Harlana Cobena. Brytyjska adaptacja powieści "O krok za daleko" zajęła pierwsze miejsce w zestawieniu seriali. Inną stronę upodobań pokazało top 10 filmów - tu prym wiedzie komedia romantyczna "Seks dla opornych". Poniżej przedstawiamy wszystkie 20 produkcji, które w minionym tygodniu przyciągnęły przed ekrany użytkowników Netfliksa z Polski.

Top 10 filmów Netfliksa w Polsce: 29.12.2025-4.01.2026



10
plakat filmu K-popowe łowczynie demonów

K-popowe łowczynie demonów

KPop Demon Hunters
2025
1h 39m

Animacja

Fantasy

Musical

USA

Animacja

Fantasy

Musical

Rumi, Mira i Zoey to gwiazdy K-popu, które - gdy akurat nie koncertują na wypełnionych po brzegi stadionach - potrafią przedzierzgnąć się w nieposkromione łowczynie demonów, zawsze gotowe ochronić fanów przed wszechobecnymi zagrożeniami nie z tego świata. Razem muszą stawić czoła największemu jak dotąd wrogowi - pełnemu nieodpartego uroku konkurencyjnemu boysbandowi, którego członkami tak naprawdę są demony.

9
plakat filmu Madagaskar

Madagaskar

Madagascar
2005
1h 26m

Animacja

Familijny

USA

Animacja

Familijny

Lew, zebra, hipopotam i żyrafa zostają wysłane statkiem z nowojorskiego zoo do Afryki. Pośrodku oceanu ich klatki wypadają za burtę pokładu, w wyniku czego zwierzęta lądują na brzegu egzotycznej wyspy

8
plakat filmu Zła influencerka: Historia Jodi Hildebrandt

Zła influencerka: Historia Jodi Hildebrandt

Evil Influencer: The Jodi Hildebrandt Story
2025
1h 40m

Dokumentalny

True crime

USA

Dokumentalny

True crime

Poznaj sprawę terapeutki Jodi Hildebrandt, która została aresztowana z youtuberką Ruby Franke za znęcanie się nad dziećmi, po czym na jaw wyszła skala jej manipulacji.

7
plakat filmu Skrzat. Nowy początek

Skrzat. Nowy początek

2025

Familijny

Czechy

Polska

Familijny

Jedenastoletnia Hania po przeprowadzce do innego miasta musi odnaleźć się w zupełnie nowym środowisku. Nie ma tu przyjaciół, a w dodatku wiara w istnienie skrzatów naraża ją na drwiny ze strony rówieśników. Kiedy dziewczynki z klasy zabierają jej medalik – bezcenną rodzinną pamiątkę – Hania postanawia odzyskać go za wszelką cenę. By tego dokonać, musi udowodnić, że skrzaty istnieją naprawdę. W tej pełnej przygód misji pomoże jej Michał – szkolny outsider i młody wynalazca. To dzięki jego wsparciu Hania ponownie otworzy się na świat i zrozumie, że prawdziwa magia kryje się w przyjaźni.

6
plakat filmu Zamach na papieża

Zamach na papieża

2025
2h 3m

Sensacyjny

Thriller

Polska

Sensacyjny

Thriller

Rok 1981. Kreml wydaje rozkaz - zlikwidować Jana Pawła II. Konstanty "Bruno" Brusicki (Bogusław Linda) - były snajper i legenda wywiadu - zostaje zmuszony do udziału w tajnej operacji zamachu na papieża. Jego zadaniem jest zatuszowanie śladów oraz eliminacja zamachowca - Alego Agcy. Wciągnięty w szpiegowską intrygę i bezwzględną walkę o wpływy, Bruno trafia w sam środek kulis zamachu, które do dziś budzą wiele pytań. W obliczu narastającego konfliktu wewnętrznego musi podjąć decyzje, które nie tylko zadecydują o jego losie, ale mogą też zmienić bieg historii. Jaką rolę odegra Bruno i czy jego wybory wpłyną na przebieg tego przełomowego wydarzenia?

5
plakat filmu Żegnaj, June

Żegnaj, June

Goodbye June
2025

Dramat

Wielka Brytania

Dramat

Akcja filmu rozgrywa się tuż przed świętami Bożego Narodzenia, gdy nagłe pogorszenie zdrowia matki rzuca czworo dorosłego rodzeństwa i ich trudnego ojca w sam środek rodzinnego chaosu. Jednak dowcipna i nieustępliwa June postanawia przejąć kontrolę nad własnym losem - z ostrym humorem, szczerością i wielkim sercem.

4
plakat filmu Żywy czy martwy: Film z serii

Żywy czy martwy: Film z serii "Na noże"

Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery
2025
2h 24m

Kryminał

Dramat

Komedia

USA

Kryminał

Dramat

Komedia

Błyskotliwy i ekscentryczny detektyw Benoit Blanc ma na swoim koncie już niemałe sukcesy: rozwiązał sprawę morderstwa patriarchy skłóconej, pełnej nienawiści rodziny, wniknął w zagmatwany świat technologicznego milionera, by odkryć piętrzące się oszustwa i zdrady, prowadzące do ujawnienia zabójcy. Teraz Benoit Blanc staje przed swoim najtrudniejszym wyzwaniem – idzie do kościoła!

3
plakat filmu Grinch

Grinch

The Grinch
2018
1h 30m

Animacja

Komedia

Familijny

Świąteczny

Chiny

Francja

Japonia

USA

Animacja

Komedia

Familijny

Świąteczny

Grinch znów powraca, by zepsuć wszystkim ten szczególny świąteczny czas. Mieszkańcy Ktosiowa z niecierpliwością oczekują Białego Bożego Narodzenia, najpiękniejszego czasu w roku. I tylko on, zielony stwór Grinch, nie znosi świąt i zrobi wszystko, by je zepsuć.

2
plakat filmu Trolle 3

Trolle 3

Trolls Band Together
2023
1h 31m

Animacja

Komedia

Familijny

USA

Animacja

Komedia

Familijny

Po dwóch filmach prawdziwej przyjaźni i flirtowania, Poppy i Mruk są teraz oficjalnie parą! Poppy odkrywa, że Mruk ma sekretną przeszłość. Był kiedyś częścią fenomenalnego boysbandu, BroZone, wraz ze swoimi czterema braćmi: Floydem, Johnem Dory, Sprucem i Clayem. BroZone rozpadł się, a Mruk od tamtej pory nie widział swoich braci. Mruk i Poppy wyruszają w pełną emocji podróż, aby zjednoczyć braci.

1
plakat filmu Seks dla opornych

Seks dla opornych

2025
1h 35m

Komedia

Polska

Litwa

Komedia

Basia (Ilona Ostrowska) i Grzegorz (Piotr Adamczyk), małżeństwo z 25-letnim stażem, zmagają się z rutyną i gasnącą namiętnością. Ich życie intymne stało się przewidywalne, a rozmowy o pragnieniach i fantazjach dawno zeszły na drugi plan. Zdeterminowana Basia postanawia działać – namawia męża na weekend w ekskluzywnym hotelu SPA i uzbrojona w poradnik "Seks dla opornych" próbuje rozpalić dawny ogień namiętności. Nieoczekiwane spotkanie z młodym i pewnym siebie Maksem (Mikołaj Matczak), szefem Grzegorza, i jego spontaniczną, seksowną partnerką Domi (Helena Englert) sprawia, że ich pobyt nabiera nieoczekiwanego tempa, pełnego napięć i pokus. Czy ten wyjazd pomoże im na nowo odkryć siebie i przypomnieć, na czym polega sztuka bycia razem?


Top 10 seriali Netfliksa w Polsce: 29.12.2025-4.01.2026



10
plakat filmu Zakochani w pracy

Zakochani w pracy

Amor de oficina
2026 -
36m

Komedia rom.

Meksyk

Komedia rom.

(Sezon 1) Ambitna i pewna siebie profesjonalistka, Graciela, przeżywa cudownie upojną noc. Problem polega na tym, że Mateo, czyli mężczyzna, z którym ją spędziła, jest jej głównym konkurentem w walce o stanowisko prezesa firmy, której oddała ostatnie kilka lat życia. To, co rozpoczyna się jako zaciekła zawodowa walka, szybko przeradza się w starcie osobowości. Zarówno ona, jak i on rywalizują ze sobą o pracę marzeń, ale wkrótce odkrywają, że osoba, którą postrzegają jako największą przeszkodę, może stanowić odpowiedź na wszystkie tęsknoty i pragnienia.

9
plakat filmu Stranger Things

Stranger Things

2016 - 2025
1h 5m

Horror

Dramat

Sci-Fi

USA

Horror

Dramat

Sci-Fi

(Sezon 3) Jest rok 1985 - upalne lato w Hawkins w stanie Indiana. Trwają wakacje, w mieście otwarto właśnie nowe centrum handlowe, a ekipa z Hawkins jest u progu dorosłości. Sprawy sercowe mocno komplikują stosunki między przyjaciółmi, którzy muszą znaleźć sposób, jak dorastać, a jednocześnie dogadywać się z innymi. Tymczasem nadciąga niebezpieczeństwo ze strony starych i nowych wrogów. Jedenastka i jej przyjaciele zdają sobie sprawę, że zło nigdy nie znika, a tylko przybiera inną formę. Wszyscy muszą teraz połączyć siły, by przetrwać, nie zapominając o tym, że przyjaźń jest silniejsza niż strach.

8
plakat filmu Stranger Things

Stranger Things

2016 - 2025
1h 5m

Horror

Dramat

Sci-Fi

USA

Horror

Dramat

Sci-Fi

(Sezon 2) Jest rok 1984. Mieszkańcy Hawkins w stanie Indiana wciąż jeszcze mają w pamięci przerażającego Demogorgona i tajemnicze laboratorium Hawkins. Will Byers został uratowany z innego wymiaru, ale na tych, którzy przeżyli, czyha o wiele większe i straszniejsze zagrożenie.
7
plakat filmu Parish

Parish

2024
46m

Kryminał

Thriller

USA

Kryminał

Thriller

(Sezon 1) Pogrążony w żałobie właściciel firmy, który porzucił przestępcze życie, podejmuje się ostatniego zlecenia, by spłacić długi – i wpada w sidła bezwzględnego gangu.

6
plakat filmu Człowiek kontra dziecko

Człowiek kontra dziecko

Man vs Baby
2025 -
29m

Familijny

Komedia

Świąteczny

Wielka Brytania

Familijny

Komedia

Świąteczny

(Sezon 1) Znany z serialu "Człowiek kontra pszczoła" Trevor Bingley (Rowan Atkinson) zakończył już pracę w wyrafinowanej technologicznie rezydencji. To zajęcie doprowadziło do katastrofy przez pewnego wnerwiającego owada, dlatego Trevor znalazł coś mniej stresującego - pracę jako szkolny woźny. To znaczy zajmował się tym, dopóki nie dostał lukratywnej oferty pilnowania luksusowego apartamentu w Londynie w czasie świąt Bożego Narodzenia, której nie mógł się oprzeć. Jednak gdy pod koniec semestru nikt nie zgłasza się po Dzieciątko Jezus po szkolnych jasełkach, Trevor znów ma małe i bardzo nieoczekiwane towarzystwo. Teraz musi jednocześnie pilnować penthouse'u i odbijania malucha. Czy odnajdzie świąteczny spokój, na który tak bardzo liczy, czy może świętowanie przerodzi się w chaos?

5
plakat filmu Stranger Things

Stranger Things

2016 - 2025
1h 5m

Horror

Dramat

Sci-Fi

USA

Horror

Dramat

Sci-Fi

(Sezon 1) Sentymentalna podróż do lat 80. Akcja serialu "Stranger Things" rozgrywa się w 1983 roku w amerykańskim stanie Indiana. Pewien chłopiec dosłownie rozpływa się w powietrzu. Przyjaciele, rodzina i lokalna policja, którzy próbują dociec prawdy, zostają wplątani w niewiarygodnie tajemniczą intrygę, w której nie brakuje tajnych eksperymentów rządowych, przerażających sił nadprzyrodzonych oraz... pewnej bardzo ekscentrycznej dziewczynki.

4
plakat filmu Emily w Paryżu

Emily w Paryżu

Emily in Paris
2020 -
30m

Dramat

Komedia

Romans

USA

Dramat

Komedia

Romans

(Sezon 5) Emily obejmuje kierownictwo w rzymskim oddziale Agence Grateau i musi stawić czoła nowym wyzwaniom – zarówno w pracy, jak i w miłości. Gdy zaczyna się jej układać, jeden nieudany pomysł wywraca wszystko do góry nogami, prowadząc do złamanego serca i zawodowych potknięć. Szukając równowagi, Emily jeszcze mocniej przyjmuje francuski styl życia – aż pewien sekret wystawia na próbę jedną z jej najbliższych relacji. Podchodząc do trudnych kwestii ze szczerością, odkrywa głębsze więzi, odzyskuje jasność i otwiera się na nowe możliwości.

3
plakat filmu Kraina grzechu

Kraina grzechu

Synden
2026
42m

Thriller

Kryminał

Szwecja

Thriller

Kryminał

(Miniserial) Detektyw osobiście zaangażowana w poszukiwanie zaginionego nastolatka ujawnia podsycane od lat rodzinne konflikty silniejsze tylko od lokalnych więzi.

2
plakat filmu Stranger Things

Stranger Things

2016 - 2025
1h 5m

Horror

Dramat

Sci-Fi

USA

Horror

Dramat

Sci-Fi

(Sezon 5) Jesień roku 1987. Otwierające się bramy sprawiają, że całe Hawkins drży ze strachu. Bohaterowie mają teraz tylko jeden cel - znaleźć i zlikwidować Vecnę. Ten jednak zniknął i nikt nie wie, gdzie jest i co planuje. Jakby tego było mało, władze obłożyły miasteczko kwarantanną i otoczyły wojskiem. Misję dodatkowo utrudnia to, że rząd chce za wszelką cenę dopaść Jedenastkę, co zmusza ją do pozostawania w ukryciu. Zbliża się rocznica zniknięcia Willa i narasta znajoma atmosfera przerażenia. W powietrzu czuć, że nadchodzi czas finałowego starcia z przeciwnikiem potężniejszym i groźniejszym niż wszyscy poprzedni. Aby położyć kres temu koszmarowi, cała ekipa musi po raz ostatni dać z siebie wszystko.

1
plakat filmu O krok za daleko

O krok za daleko

Run Away
2026
47m

Kryminał

Thriller

Wielka Brytania

Kryminał

Thriller

(Miniserial) Simon wiódł idealne życie - kochająca żona i dzieci, świetna praca, piękny dom... ale właśnie wtedy jego najstarsza córka, Paige, postanowiła uciec od rodziny, a wszystko roztrzaskało się w drobny mak. Gdy Simon w końcu odnajduje ją w miejskim parku - zdaną na łaskę i niełaskę losu i naćpaną narkotykami - może wreszcie zabrać do domu swoją małą dziewczynkę. Okazuje się jednak, że Paige nie jest sama, a gdy wywiązuje się kłótnia, dochodzi do aktu szokującej przemocy. Simon ponownie traci więc córkę, wyrusza na jej poszukiwania i trafia do niebezpiecznego podziemnego świata, odkrywając głęboko skrywane sekrety, które mogą ostatecznie rozbić jego rodzinę.

Zwiastun serialu "O krok za daleko"


