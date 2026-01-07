Netflix: polski Top 10 tygodnia – ten serial pokonał "Stranger Things"

Top 10 filmów Netfliksa w Polsce: 29.12.2025-4.01.2026

7 Skrzat. Nowy początek 2025 Familijny Krzysztof Komander Czechy Polska Familijny Amelia Golda Maksymilian Zieliński Jedenastoletnia Hania po przeprowadzce do innego miasta musi odnaleźć się w zupełnie nowym środowisku. Nie ma tu przyjaciół, a w dodatku wiara w istnienie skrzatów naraża ją na drwiny ze strony rówieśników. Kiedy dziewczynki z klasy zabierają jej medalik – bezcenną rodzinną pamiątkę – Hania postanawia odzyskać go za wszelką cenę. By tego dokonać, musi udowodnić, że skrzaty istnieją naprawdę. W tej pełnej przygód misji pomoże jej Michał – szkolny outsider i młody wynalazca. To dzięki jego wsparciu Hania ponownie otworzy się na świat i zrozumie, że prawdziwa magia kryje się w przyjaźni.

6 Zamach na papieża 2025 2h 3m Sensacyjny Thriller Władysław Pasikowski Polska Sensacyjny Thriller Bogusław Linda Karolina Gruszka Rok 1981. Kreml wydaje rozkaz - zlikwidować Jana Pawła II. Konstanty "Bruno" Brusicki ( Bogusław Linda ) - były snajper i legenda wywiadu - zostaje zmuszony do udziału w tajnej operacji zamachu na papieża. Jego zadaniem jest zatuszowanie śladów oraz eliminacja zamachowca - Alego Agcy. Wciągnięty w szpiegowską intrygę i bezwzględną walkę o wpływy, Bruno trafia w sam środek kulis zamachu, które do dziś budzą wiele pytań. W obliczu narastającego konfliktu wewnętrznego musi podjąć decyzje, które nie tylko zadecydują o jego losie, ale mogą też zmienić bieg historii. Jaką rolę odegra Bruno i czy jego wybory wpłyną na przebieg tego przełomowego wydarzenia?

5 Żegnaj, June Goodbye June 2025 Dramat Kate Winslet Wielka Brytania Dramat Helen Mirren Kate Winslet Akcja filmu rozgrywa się tuż przed świętami Bożego Narodzenia, gdy nagłe pogorszenie zdrowia matki rzuca czworo dorosłego rodzeństwa i ich trudnego ojca w sam środek rodzinnego chaosu. Jednak dowcipna i nieustępliwa June postanawia przejąć kontrolę nad własnym losem - z ostrym humorem, szczerością i wielkim sercem.

Top 10 seriali Netfliksa w Polsce: 29.12.2025-4.01.2026

10 Zakochani w pracy Amor de oficina 2026 - 36m Komedia rom. Meksyk Komedia rom. (Sezon 1) Ambitna i pewna siebie profesjonalistka, Graciela, przeżywa cudownie upojną noc. Problem polega na tym, że Mateo, czyli mężczyzna, z którym ją spędziła, jest jej głównym konkurentem w walce o stanowisko prezesa firmy, której oddała ostatnie kilka lat życia. To, co rozpoczyna się jako zaciekła zawodowa walka, szybko przeradza się w starcie osobowości. Zarówno ona, jak i on rywalizują ze sobą o pracę marzeń, ale wkrótce odkrywają, że osoba, którą postrzegają jako największą przeszkodę, może stanowić odpowiedź na wszystkie tęsknoty i pragnienia.

9 Stranger Things 2016 - 2025 1h 5m Horror Dramat Sci-Fi Matt Duffer Ross Duffer USA Horror Dramat Sci-Fi Winona Ryder David Harbour (Sezon 3) Jest rok 1985 - upalne lato w Hawkins w stanie Indiana. Trwają wakacje, w mieście otwarto właśnie nowe centrum handlowe, a ekipa z Hawkins jest u progu dorosłości. Sprawy sercowe mocno komplikują stosunki między przyjaciółmi, którzy muszą znaleźć sposób, jak dorastać, a jednocześnie dogadywać się z innymi. Tymczasem nadciąga niebezpieczeństwo ze strony starych i nowych wrogów. Jedenastka i jej przyjaciele zdają sobie sprawę, że zło nigdy nie znika, a tylko przybiera inną formę. Wszyscy muszą teraz połączyć siły, by przetrwać, nie zapominając o tym, że przyjaźń jest silniejsza niż strach.

4 Emily w Paryżu Emily in Paris 2020 - 30m Dramat Komedia Romans Andrew Fleming Peter Lauer USA Dramat Komedia Romans Lily Collins Philippine Leroy-Beaulieu (Sezon 5) Emily obejmuje kierownictwo w rzymskim oddziale Agence Grateau i musi stawić czoła nowym wyzwaniom – zarówno w pracy, jak i w miłości. Gdy zaczyna się jej układać, jeden nieudany pomysł wywraca wszystko do góry nogami, prowadząc do złamanego serca i zawodowych potknięć. Szukając równowagi, Emily jeszcze mocniej przyjmuje francuski styl życia – aż pewien sekret wystawia na próbę jedną z jej najbliższych relacji. Podchodząc do trudnych kwestii ze szczerością, odkrywa głębsze więzi, odzyskuje jasność i otwiera się na nowe możliwości.

2 Stranger Things 2016 - 2025 1h 5m Horror Dramat Sci-Fi Matt Duffer Ross Duffer USA Horror Dramat Sci-Fi Winona Ryder David Harbour (Sezon 5) Jesień roku 1987. Otwierające się bramy sprawiają, że całe Hawkins drży ze strachu. Bohaterowie mają teraz tylko jeden cel - znaleźć i zlikwidować Vecnę. Ten jednak zniknął i nikt nie wie, gdzie jest i co planuje. Jakby tego było mało, władze obłożyły miasteczko kwarantanną i otoczyły wojskiem. Misję dodatkowo utrudnia to, że rząd chce za wszelką cenę dopaść Jedenastkę, co zmusza ją do pozostawania w ukryciu. Zbliża się rocznica zniknięcia Willa i narasta znajoma atmosfera przerażenia. W powietrzu czuć, że nadchodzi czas finałowego starcia z przeciwnikiem potężniejszym i groźniejszym niż wszyscy poprzedni. Aby położyć kres temu koszmarowi, cała ekipa musi po raz ostatni dać z siebie wszystko.

1 O krok za daleko Run Away 2026 47m Kryminał Thriller Isher Sahota Nimer Rashed Wielka Brytania Kryminał Thriller James Nesbitt Ruth Jones (Miniserial) Simon wiódł idealne życie - kochająca żona i dzieci, świetna praca, piękny dom... ale właśnie wtedy jego najstarsza córka, Paige, postanowiła uciec od rodziny, a wszystko roztrzaskało się w drobny mak. Gdy Simon w końcu odnajduje ją w miejskim parku - zdaną na łaskę i niełaskę losu i naćpaną narkotykami - może wreszcie zabrać do domu swoją małą dziewczynkę. Okazuje się jednak, że Paige nie jest sama, a gdy wywiązuje się kłótnia, dochodzi do aktu szokującej przemocy. Simon ponownie traci więc córkę, wyrusza na jej poszukiwania i trafia do niebezpiecznego podziemnego świata, odkrywając głęboko skrywane sekrety, które mogą ostatecznie rozbić jego rodzinę.

