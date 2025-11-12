Newsy Filmy Netflix: polski Top 10 tygodnia – nasze produkcje święcą sukcesy!
Netflix: polski Top 10 tygodnia – nasze produkcje święcą sukcesy!
Akurat tydzień poprzedzający Święto Niepodległości okazał się pełen sukcesów dla polskich produkcji na platformie Netflix. Międzynarodową rozpoznawalność zyskała nowa premiera, "Heweliusz", a "Wiedźmin", adaptacja książek Andrzeja Sapkowskiego, przoduje w liczbie oglądających. W rodzimym zestawieniu najpopularniejszych seriali nie brakuje innych akcentów: szóstego sezonu "Bogdana Bonera. Egzorcysty" czy "Szczurów", opowieści rozwijającej ekranowe uniwersum "Wiedźmina" (zaliczanej przez platformę do rankingu programów i seriali). Poniżej przedstawiamy wszystkie 20 produkcji, które w minionym tygodniu przyciągnęły przed ekrany użytkowników Netfliksa z Polski.

Top 10 filmów Netfliksa w Polsce: 3-9.11.2025



10
plakat filmu Shrek Forever

Shrek Forever

Shrek Forever After
2010
1h 33m

Czym zajmują się ogry, kiedy już rozprawią się ze straszliwym smokiem, poślubią piękną królewnę i ocalą królestwo teścia? Shrek został pantoflarzem. Małorolni nie uciekają już przed nim z krzykiem. Dziś proszą, żeby podpisał im się na widłach. Tęskniąc za czasami, kiedy "żył jak na ogra przystało", Shrek nieopatrznie zawiera pakt z podstępnym Rumplesnickim i ląduje w rządzonej przez niego, spaczonej, alternatywnej wersji Zasiedmiogórogrodu. Tu na ogry się poluje, a Shrek i Fiona nigdy się nie spotkali. Czy Shrekowi uda się odwrócić zaklęcie, uratować przyjaciół i odzyskać ukochaną?

9
plakat filmu Ballada o drobnym karciarzu

Ballada o drobnym karciarzu

Ballad of a Small Player
2025
1h 42m

W ociekających blichtrem kasynach Makau hazardzista, uciekający przed przeszłością i długami, popada w fascynację tajemniczą kobietą, poznaną przy karcianym stole.

8
plakat filmu Vinci 2

Vinci 2

2025
2h

Cuma, emerytowany złodziej sztuki, mieszka w Hiszpanii. Gdy paser Chudy  proponuje nowy skok w Polsce, Cuma wraca do Krakowa. Dowiaduje się, że młodsza para złodziei już przejęła plan, więc postanawia im przeszkodzić.

7
plakat filmu K-popowe łowczynie demonów

K-popowe łowczynie demonów

KPop Demon Hunters
2025
1h 39m

Rumi, Mira i Zoey to gwiazdy K-popu, które - gdy akurat nie koncertują na wypełnionych po brzegi stadionach - potrafią przedzierzgnąć się w nieposkromione łowczynie demonów, zawsze gotowe ochronić fanów przed wszechobecnymi zagrożeniami nie z tego świata. Razem muszą stawić czoła największemu jak dotąd wrogowi - pełnemu nieodpartego uroku konkurencyjnemu boysbandowi, którego członkami tak naprawdę są demony.

6
plakat filmu Bad Boys: Ride or Die

Bad Boys: Ride or Die

2024
1h 50m

Kiedy kapitan Howard zostaje niesłusznie oskarżony o przestępstwa związane z narkotykami, Bad Boys przysięgają oczyścić jego imię. Ale gdy zbliżają się do odkrycia prawdy, Mike i Marcus sami zostają wrobieni. Ścigani przez policję, na celowniku karteli, ścigani przez każdy gang w mieście...

5
plakat filmu Dom pełen dynamitu

Dom pełen dynamitu

A House of Dynamite
2025
1h 55m

Kiedy w kierunku Stanów Zjednoczonych zostaje wystrzelony pojedynczy, niezidentyfikowany pocisk, rozpoczyna się wyścig z czasem, by ustalić, kto stoi za atakiem i jak na niego odpowiedzieć.

4
plakat filmu Druga Furioza

Druga Furioza

2025
2h 47m

Kiedy plan odsunięcia lidera grupy chuliganów kończy się morderstwem, ambitny kibic, Golden, przejmuje kontrolę nad ekipą. Wykorzystując jej struktury, szybko zdobywa kryminalną władzę nad miastem. Jednak to dla niego za mało. Po zrealizowaniu swojej życiowej ambicji dominacji nad miastem, zaczyna snuć dalsze plany ekspansji, które sięgają daleko poza granice kraju. Jego brutalne rządy zwracają jednak uwagę zarówno organów ścigania, jak i rywalizujących frakcji chuligańskich. Brutalna rywalizacja zagraża rozbiciem jego imperium.

3
plakat filmu Egzorcysta: Wyznawca

Egzorcysta: Wyznawca

The Exorcist: Believer
2023
1h 51m

Od śmierci ciężarnej żony podczas trzęsienia ziemi na Haiti, Victor Fielding (Leslie Odom Jr) samotnie wychowuje córkę, Angelę (Lidya Jewett). Kiedy Angela i jej przyjaciółka Katherine (debiutantka Olivia O'Neill) znikają w lesie, aby powrócić trzy dni później, nie pamiętając, co się z nimi stało, uruchamia to łańcuch wydarzeń, które zmuszą Victora do konfrontacji ze złem. Zdesperowany, szukając pomocy, odnajduje Chris MacNeil.

2
plakat filmu Mango

Mango

2025
1h 36m

Ambitna kierowniczka hotelu, Lærke, otrzymuje od życia wyjątkową szansę, kiedy zostaje wysłana do hiszpańskiej Malagi z zadaniem zaplanowania luksusowego nowego obiektu na farmie mango. Kłopot w tym, że właściciel farmy i były prawnik, Alex, odmawia sprzedaży ziemi ze względu na łączącą go z nią tragiczną przeszłość. Misji nie ułatwia też Lærke to, że wzięła ze sobą swoją córkę Alex, która naiwnie sądzi, że ta podróż będzie rzadką okazją do spędzenia czasu z zapracowaną mamą. Kiedy między Lærke i Alexem zaczyna rodzić się niespodziewane uczucie, oboje muszą podjąć decyzje, które mocno wpłyną na ich kariery, rodziny i przed wszystkim ich samych.

1
plakat filmu Frankenstein

Frankenstein

2025
2h 32m

Genialny, ale egocentryczny naukowiec, Viktor Frankenstein, w wyniku nieudanego eksperymentu ożywia potworne stworzenie.


Top 10 seriali Netfliksa w Polsce: 3-9.11.2025



10
plakat filmu Kicia Kocia

Kicia Kocia

2019 -
6m

(Sezon 2) Dla wesołej, ciekawskiej Kici Koci każdy dzień to nowe możliwości dobrej zabawy i odkrywania świata z przyjaciółmi i kochającą rodziną.

9
plakat filmu Pan Wilk i spółka: Włamanie

Pan Wilk i spółka: Włamanie

The Bad Guys: Breaking in
2025 -
25m

(Sezon 1) W jaki sposób ci źli weszli do złodziejskiego biznesu? Dowiedz się w tym prześmiesznym serialowym prequelu, osadzonym przed akcją hitowych filmów.

8
plakat filmu Amsterdam Empire

Amsterdam Empire

2025 -
44m

(Sezon 1) Aby wspiąć się na szczyt, Jack van Doorn, sławny i bogaty założyciel imperium coffeeshopów Jackal, musiał przez całą swoją karierę walczyć z przestępcami, konkurencją i absurdalnymi holenderskimi przepisami. Kiedy na światło dzienne wychodzi jego romans ze znaną dziennikarką, okazuje się, że ze swoim najgroźniejszym wrogiem... mieszkał pod jednym dachem. Zdradzona żona Betty, była diwa popu, doskonale zna jego słabe punkty i sekrety, i nie spocznie, dopóki nie odbierze mu wszystkiego. Ten osadzony w samym sercu amsterdamskiego rynku konopi indyjskich ekstrawagancki dramat kryminalny ocieka luksusem i brudem.

7
plakat filmu Rekrut

Rekrut

The Rookie
2018 -
43m

(Sezon 6) Fabuła została oparta na faktach. Przedstawia losy Johna Nolana, czterdziestoletniego mężczyzny, który opuszcza małe miasteczko i wyrusza do Los Angeles. Tam chce spełnić swoje marzenie o pracy policjanta. Będzie musiał się odnaleźć w niebezpiecznym, czasem zabawnym i nieprzewidywalnym świecie kalifornijskiej policji. Bohater musi dopilnować, by nie zmarnować swojej drugiej szansy.

6
plakat filmu Zła influencerka

Zła influencerka

Bad Influencer
2025 -
48m

(Sezon 1) BK, drobna oszustka i samotna mama, która utrzymuje syna ze specjalnymi potrzebami, łączy siły z aspirującą influencerką Pinky, aby sprzedawać w sieci podróbki markowych torebek. Ich działalność szybko zwraca uwagę Bra Alexa - groźnego przestępcy z gangu zajmującego się fałszerstwami - oraz policji, a dokładnie niezwykle czarującego funkcjonariusza Themby. Teraz dwie nieoczywiste wspólniczki muszą przechytrzyć wszystkich, aby uniknąć więzienia, przetrwać i... może nawet wyjść na tym lepiej, niż się spodziewały.

5
plakat filmu Szczury: Opowieść ze świata Wiedźmina

Szczury: Opowieść ze świata Wiedźmina

The Rats: A Witcher Tale
2025
1h 22m

Aby dokonać śmiałego napadu, szóstka wyrzutków musi zrobić coś niewyobrażalnego — zaufać sobie nawzajem i zmęczonemu życiem Wiedźminowi.

4
plakat filmu Bogdan Boner: Egzorcysta

Bogdan Boner: Egzorcysta

2020 -
13m

(Sezon 6) Bogdan Boner, ostro pijący egzorcysta samouk, powraca! Zrobił się jeszcze bardziej pomysłowy, wulgarny i zabójczy, więc demony mają się czego obawiać.

3
plakat filmu Inwigilacja

Inwigilacja

Legenden
2025 -
47m

(Sezon 1) Serial o nowej agentce wywiadu, Tei, która pod przykrywką infiltruje brutalną organizację przestępczą, od dłuższego czasu wymykającą się wymiarowi sprawiedliwości. Przyjmuje zupełnie nową tożsamość i otrzymuje zadanie zaprzyjaźnienia się z Ashley, dziewczyną szefa kryminalistów, żeby zdobyć kluczowe informacje. Kiedy jednak Tea zbliża się do swojego celu, zdaje sobie sprawę, jak posępne jest życie uwikłanej w przestępczą pajęczynę dziewczyny, która nie może o sobie decydować. Agentka nabiera wtedy dużych wątpliwości, komu tak naprawdę powinna pomóc.

2
plakat filmu Wiedźmin

Wiedźmin

The Witcher
2019 -
57m

(Sezon 4) Po wydarzeniach z trzeciego sezonu, które odmieniły losy Kontynentu, Geralt, Yennefer i Ciri zostają rozdzieleni przez szalejącą wojnę i niezliczonych wrogów. Gdy ich ścieżki się rozchodzą, a cele stają się coraz wyraźniejsze, natrafiają na nieoczekiwanych sojuszników, chętnych dołączenia do ich wypraw. Jeśli zdołają zaakceptować te nowo odnalezione rodziny, być może uda im się ponownie zjednoczyć już na zawsze...

1
plakat filmu Heweliusz

Heweliusz

2025
1h 2m

(Miniserial) 13 stycznia 1993 roku pasażerowie i załoga promu Heweliusz wypływają z portu w Świnoujściu w Polsce w kierunku Ystad w Szwecji. Podróż szybko zamienia się w desperacką walkę o przetrwanie, gdy potężny sztorm stawia ich w obliczu brutalnej siły morza. Na lądzie zrozpaczone rodziny zderzą się z mroczną stroną ludzkiej natury i podejmują równie trudną walkę o ujawnienie prawdy o katastrofie oraz zachowanie godności i dobrego imienia osób zaginionych na morzu.

Zwiastun serialu "Heweliusz"


