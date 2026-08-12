Newsy Filmy Netflix: polski Top 10 tygodnia - "1670" wróciło i trafiło na szczyt
VOD / Seriale / Filmy

Netflix: polski Top 10 tygodnia - "1670" wróciło i trafiło na szczyt

Filmweb
https://www.filmweb.pl/news/Netflix%3A+Top+10+film%C3%B3w+i+seriali+tygodnia+w+Polsce.+3.08-9.08.2026-168001
Netflix: polski Top 10 tygodnia - &quot;1670&quot; wróciło i trafiło na szczyt
Z pewnością nie jest zaskoczeniem, że w ostatnim tygodniu to trzeci sezon "1670" okazał się najpopularniejszym serialem w Polsce. Do dziesiątki trafił zresztą także sezon pierwszy tej produkcji. Wśród filmów największym powodzeniem cieszył się "Ostatni dom", ale Polacy sięgali też po różne części "Oszukać przeznaczenie" oraz "Spider-Mana". Co jeszcze gościło na ekranach w polskich domach? Sprawdźcie.

Top 10 filmów Netfliksa w Polsce: 3.08-9.08.2026



10
plakat filmu Geostorm

2017
1h 49m

Katastroficzny

Sci-Fi

USA

Katastroficzny

Sci-Fi

Sieć satelitów, która została stworzona do kontroli globalnego klimatu, zaczyna powodować katastrofalne anomalie pogodowe.


9
plakat filmu Oszukać przeznaczenie

Final Destination
2000
1h 38m

Horror

Kanada

USA

Horror

Przed startem samolotu młody mężczyzna doświadcza wizji, w której giną wszyscy pasażerowie. Przeczucie powoduje, że chce ich ostrzec, lecz zostaje usunięty z pokładu.


8
plakat filmu Spider-Man: Daleko od domu

Spider-Man: Far From Home
2019
2h 9m

Akcja

Sci-Fi

Czechy

USA

Włochy

Akcja

Sci-Fi

Peter Parker wyrusza na szkolne wakacje do Europy. Nie będzie mu dane odstawienie kostiumu Spider-mana na zbyt długo.


7
plakat filmu Spider-Man: Homecoming

2017
2h 13m

Sci-Fi

Akcja

USA

Sci-Fi

Akcja

Peter Parker pod okiem swojego mentora Tony'ego Starka stawia czoło niebezpiecznemu przestępcy Vulture'owi, który stanowi zagrożenie dla najbliższych Spider-Mana.


6
plakat filmu Ekspedientki

Ladies in Black
2018
1h 49m

Komedia

Dramat

Australia

Komedia

Dramat

Sydney, lato 1959. Na tle przebudzenia kulturowego Australii, rozkładu struktur klasowych i wyzwolenia kobiet, młoda Lisa podczas oczekiwania na wyniki matury z marzeniami o pójściu na Uniwersytet w Sydney, podejmuje letnią pracę w dużym domu towarowym.


5
plakat filmu Podejrzliwi

Los creyentes
2026
1h 46m

Thriller

Psychologiczny

Dramat

Hiszpania

Thriller

Psychologiczny

Dramat

Po nagłej śmierci matki Ruth wraca do rodzinnego miasta i spotyka się z ojcem, którego dziwne zachowanie skłania ją do zadawania pytań o prawdziwą wersję wydarzeń.


4
plakat filmu 72 godziny

72 Hours
2026
1h 45m

Komedia

USA

Komedia

40-letni spec od reklamy przypadkiem dołącza do szalonej imprezy kawalerskiej w Miami. Czy zabawa z dwa razy młodszą ekipą pomoże mu uratować karierę?


3
plakat filmu Elize: Cienie kobiety

Elize: Sombras de Uma Mulher
2026
1h 33m

Kryminał

Dramat

Brazylia

Kryminał

Dramat

W tej opartej na faktach historii była prostytutka nie potrafi pogodzić się ze zdradą swojego bogatego męża, która zatruwa ich związek.


2
plakat filmu Oszukać przeznaczenie: Więzy krwi

Final Destination: Bloodlines
2025
1h 50m

Horror

Kanada

USA

Horror

Dręczona koszmarami dziewczyna odkrywa, że jej babcia przed laty oszukała przeznaczenie. Teraz śmierć postanowiła upomnieć się o całą rodzinę.


1
plakat filmu Ostatni dom

The Last House
2026
1h 52m

Horror

Sci-Fi

Francja

USA

Wielka Brytania

Horror

Sci-Fi

Uwięziona we własnym domu rodzina musi walczyć o przetrwanie wobec kurczących się zasobów i tajemniczego zagrożenia, które nie pozwala im opuścić murów budynku.



Top 10 seriali Netfliksa w Polsce: 3.08-9.08.2026



10
plakat filmu 1670

2023 -
35m

Historyczny

Komedia

Polska

Historyczny

Komedia

(Sezon 1) Satyryczna komedia, w której zdziwaczały szlachcic, pragnący zostać najsławniejszą osobą w Polsce, musi stawić czoło kłótniom w rodzinie i konfliktom z chłopami.


9
plakat filmu Kicia Kocia

2019 -
6m

Animacja

Dla dzieci

Polska

Animacja

Dla dzieci

(Sezon 3) Odważna, ciekawska kotka wyrusza razem z przyjaciółmi na spotkanie przygody i odkrywa otaczający ją barwny świat, ucząc się przy tym ważnych rzeczy.


8
plakat filmu Za wszelką cenę

I Will Find You
2026
41m

Kryminał

Thriller

Dramat

USA

Kryminał

Thriller

Dramat

(Miniserial) Niesłusznie osadzony w więzieniu za morderstwo syna ojciec wyrusza na desperacką misję ratunkową, gdy dowiaduje się, że chłopiec wciąż żyje.


7
plakat filmu Siły specjalne

GIGN
2026 -
49m

Akcja

Thriller

Francja

Akcja

Thriller

(Sezon 1) Atak na elitarną jednostkę sprawia, że oficer, który miał odejść ze służby, staje na czele niebezpiecznej misji, zmuszającej go do konfrontacji z przeszłością.


6
plakat filmu Wściekłość

Fúria
2026 -
50m

Dramat

Thriller

Sportowy

Brazylia

Dramat

Thriller

Sportowy

(Sezon 1) Cierpiący na amnezję mężczyzna trafia pod skrzydła trenera MMA, a następnie wkracza na ring w rozdarciu między wizją nowej przyszłości a niebezpieczną przeszłością.


5
plakat filmu Ojciec mojej córki

El otro padre
2026 -
43m

Dramat

Meksyk

Dramat

(Sezon 1) Gdy życie jej córki wisi na włosku, prowadzone przez lekarkę poszukiwania dawcy nerki rzucają światło na sekretny romans i test DNA, który może rozbić w pył dwie rodziny.


4
plakat filmu Morderstwa w Idaho: Tragedia na uniwersytecie

The Idaho Murders: College Nightmare
2026
44m

True crime

Dokumentalny

USA

True crime

Dokumentalny

(Miniserial) Dokument bada przerażającą sprawę morderstwa czworga studentów Uniwersytetu Idaho poprzez nagrania z kamer nasobnych, wiadomości i rozmowy z bliskimi ofiar.


3
plakat filmu Zamach nad Lockerbie

The Bombing of Pan Am 103
2025
58m

Dramat

Kanada

Niemcy

USA

Wielka Brytania

Dramat

(Miniserial) Tragiczny zamach bombowy na rejs transatlantycki w 1988 roku sprawia, że szkocka policja i FBI łączą siły w pościgu za sprawcami. Na podstawie prawdziwej historii.


2
plakat filmu Moje życie z Walterami

My Life with the Walter Boys
2023 -
46m

Melodramat

USA

Wielka Brytania

Melodramat

(Sezon 3) Kiedy tragedia na zawsze zmienia jej życie, nastolatka zamieszkuje w małym miasteczku z dużą rodziną swojej opiekunki, gdzie dostaje lekcje miłości, nadziei i przyjaźni.


1
plakat filmu 1670

2023 -
35m

Historyczny

Komedia

Polska

Historyczny

Komedia

(Sezon 3) Każdy dobrze wie, że najważniejszą stałą w życiu Jana Pawła jest jego szlachecki tytuł, z którym miał szczęście się urodzić, ale czy na pewno? W trzecim sezonie "1670" w efekcie dożynkowych wydarzeń głowa rodziny Adamczewskich mierzy się z prawdą o swojej tożsamości. Pragnie udowodnić przed sobą, ale przede wszystkim przed narodem, że jest prawdziwym homo sarmatus. Walka o odzyskanie statusu prowadzi go na królewski dwór, gdzie przygląda się kulisom wielkiej polityki. Świat, jaki znał Jan Paweł, zaczyna chwiać się w posadach i nawet w Adamczysze nie jest mu dane cieszyć się sielanką pańszczyzny. Relacja z Zofią uległa znacznemu ochłodzeniu, konflikt z Jakubem eskaluje, a za wszystkim zdaje się stać najbliższy krewny diabła - Andrzej. Gdyby chociaż chłopi uszanowali trudną sytuację i nie przeszkadzali, ale i oni zdają się coraz wyraźniej dostrzegać pewne niewygody swojego położenia. Czy ratunkiem na ich udręki będzie szkoła dla chłopów, powstała z inicjatywy Anieli?
.


"1670" - zwiastun 3. sezonu



Powiązane artykuły 1670

Zobacz wszystkie artykuły

Ostatni dom  (2026)

 Ostatni dom

1670  (2023)

 1670

Najnowsze Newsy

Filmy

Był Jamesem Bondem, teraz zagra w "Tylerze Rake'u 3"

5 komentarzy
Inne Filmy

Nowe informacje w sprawie śmierci Hayden Panettiere

15 komentarzy
Seriale

"To: Witajcie w Derry" - jest oficjalna decyzja w sprawie 2. sezonu

2 komentarze
Inne Filmy

Nie żyje Jan Frycz. Wybitny polski aktor miał 72 lata

75 komentarzy
Seriale Filmy

Hayden Panettiere: Wybieramy najlepsze role aktorki

20 komentarzy
Filmy

Johnny Depp w "Piratach z Karaibów 6"? Producent potwierdza rozmowy

47 komentarzy
Filmy

Filmowi Beatlesi odtworzyli kultową okładkę

17 komentarzy