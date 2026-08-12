Netflix: polski Top 10 tygodnia - "1670" wróciło i trafiło na szczyt

Z pewnością nie jest zaskoczeniem, że w ostatnim tygodniu to trzeci sezon "1670" okazał się najpopularniejszym serialem w Polsce. Do dziesiątki trafił zresztą także sezon pierwszy tej produkcji. Wśród filmów największym powodzeniem cieszył się "Ostatni dom", ale Polacy sięgali też po różne części "Oszukać przeznaczenie" oraz "Spider-Mana". Co jeszcze gościło na ekranach w polskich domach? Sprawdźcie.
Sydney, lato 1959. Na tle przebudzenia kulturowego Australii, rozkładu struktur klasowych i wyzwolenia kobiet, młoda Lisa podczas oczekiwania na wyniki matury z marzeniami o pójściu na Uniwersytet w Sydney, podejmuje letnią pracę w dużym domu towarowym.
(Sezon 3) Każdy dobrze wie, że najważniejszą stałą w życiu Jana Pawła jest jego szlachecki tytuł, z którym miał szczęście się urodzić, ale czy na pewno? W trzecim sezonie "1670" w efekcie dożynkowych wydarzeń głowa rodziny Adamczewskich mierzy się z prawdą o swojej tożsamości. Pragnie udowodnić przed sobą, ale przede wszystkim przed narodem, że jest prawdziwym homo sarmatus. Walka o odzyskanie statusu prowadzi go na królewski dwór, gdzie przygląda się kulisom wielkiej polityki. Świat, jaki znał Jan Paweł, zaczyna chwiać się w posadach i nawet w Adamczysze nie jest mu dane cieszyć się sielanką pańszczyzny. Relacja z Zofią uległa znacznemu ochłodzeniu, konflikt z Jakubem eskaluje, a za wszystkim zdaje się stać najbliższy krewny diabła - Andrzej. Gdyby chociaż chłopi uszanowali trudną sytuację i nie przeszkadzali, ale i oni zdają się coraz wyraźniej dostrzegać pewne niewygody swojego położenia. Czy ratunkiem na ich udręki będzie szkoła dla chłopów, powstała z inicjatywy Anieli? .
"1670" - zwiastun 3. sezonu
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