Netflix: polski Top 10 tygodnia - "1670" wróciło i trafiło na szczyt

Top 10 filmów Netfliksa w Polsce: 3.08-9.08.2026

9 Oszukać przeznaczenie Final Destination 2000 1h 38m Horror James Wong Kanada USA Horror Devon Sawa Ali Larter Przed startem samolotu młody mężczyzna doświadcza wizji, w której giną wszyscy pasażerowie. Przeczucie powoduje, że chce ich ostrzec, lecz zostaje usunięty z pokładu.

6 Ekspedientki Ladies in Black 2018 1h 49m Komedia Dramat Bruce Beresford Australia Komedia Dramat Julia Ormond Rachael Taylor Sydney, lato 1959. Na tle przebudzenia kulturowego Australii, rozkładu struktur klasowych i wyzwolenia kobiet, młoda Lisa podczas oczekiwania na wyniki matury z marzeniami o pójściu na Uniwersytet w Sydney, podejmuje letnią pracę w dużym domu towarowym.

4 72 godziny 72 Hours 2026 1h 45m Komedia Tim Story USA Komedia Kevin Hart Marcello Hernández 40-letni spec od reklamy przypadkiem dołącza do szalonej imprezy kawalerskiej w Miami. Czy zabawa z dwa razy młodszą ekipą pomoże mu uratować karierę?



Top 10 seriali Netfliksa w Polsce: 3.08-9.08.2026

1 1670 2023 - 35m Historyczny Komedia Maciej Buchwald Kordian Kądziela Polska Historyczny Komedia Bartłomiej Topa Katarzyna Herman (Sezon 3) Każdy dobrze wie, że najważniejszą stałą w życiu Jana Pawła jest jego szlachecki tytuł, z którym miał szczęście się urodzić, ale czy na pewno? W trzecim sezonie "1670" w efekcie dożynkowych wydarzeń głowa rodziny Adamczewskich mierzy się z prawdą o swojej tożsamości. Pragnie udowodnić przed sobą, ale przede wszystkim przed narodem, że jest prawdziwym homo sarmatus. Walka o odzyskanie statusu prowadzi go na królewski dwór, gdzie przygląda się kulisom wielkiej polityki. Świat, jaki znał Jan Paweł, zaczyna chwiać się w posadach i nawet w Adamczysze nie jest mu dane cieszyć się sielanką pańszczyzny. Relacja z Zofią uległa znacznemu ochłodzeniu, konflikt z Jakubem eskaluje, a za wszystkim zdaje się stać najbliższy krewny diabła - Andrzej. Gdyby chociaż chłopi uszanowali trudną sytuację i nie przeszkadzali, ale i oni zdają się coraz wyraźniej dostrzegać pewne niewygody swojego położenia. Czy ratunkiem na ich udręki będzie szkoła dla chłopów, powstała z inicjatywy Anieli?

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"1670" - zwiastun 3. sezonu