Netflix: polski Top 10 tygodnia - Polacy chętnie odwiedzają Podlasie

Top 10 filmów Netfliksa w Polsce: 30.03-5.04.2026

10 Ostatni olbrzym El último gigante 2026 1h 42m Dramat Marcos Carnevale Argentyna Dramat Oscar Martínez Matías Mayer Kiedy jego dawno niewidziany ojciec powraca, przewodnik wycieczek musi jeszcze raz przeżyć ból z dzieciństwa i podjąć decyzję, która odmieni świat obu mężczyzn.

7 Humint Hyuminteu 2026 1h 59m Akcja Szpiegowski Korea Południowa Akcja Szpiegowski Podczas śledztwa w sprawie przestępstwa popełnionego niedaleko Władywostoku w Rosji dochodzi do starcia agentów wywiadu Korei Południowej i Północnej.

2 Przeklęta woda Night Swim 2024 1h 38m Horror Bryce McGuire USA Horror Wyatt Russell Kerry Condon Przedwcześnie emerytowany bejsbolista przeprowadza się wraz z rodziną do nowego domu. Mroczny sekret z przeszłości budynku sprawia, że znajdują się w niebezpieczeństwie.

Top 10 seriali Netfliksa w Polsce: 30.03-5.04.2026

6 Lego Ninjago: Powstanie smoków Ninjago: Dragons Rising 2023 - 22m Animacja Akcja Dania Kanada USA Animacja Akcja Vincent Tong Kelly Metzger (Sezon 4) Doszło do zjednoczenia wielu legendarnych krain, lecz łącząca je więź jest niestabilna. Mistrz Ninja Spinjitzu musi wyszkolić nowe pokolenie bohaterów, którzy odnajdą Smoki Żywiołów mogące uratować planetę, zanim siły zła wykorzystają tę samą smoczą energię do zniszczenia tego nowego świata.

"Podlasie" - fragment filmu