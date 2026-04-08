Netflix: polski Top 10 tygodnia - Polacy chętnie odwiedzają Podlasie
Kolejny tydzień, kolejne podsumowanie tego, co Polacy najchętniej oglądali ostatnio na Netfliksie. Tym razem na szczyt trafiła komedia "Podlasie", za którą uplasowała się "Przeklęta woda" (niezbyt przechylne recenzje w obu przypadkach nie okazały się przeszkodą). Najchętniej oglądanym serialem ponownie były perypetie Harry’ego Hole’a. Jakie pozostałe propozycje podbiły serca widzów z całego świata i trafiły do zestawienia najchętniej oglądanych produkcji w ofercie platformy Netflix? Sprawdźcie poniżej.

Top 10 filmów Netfliksa w Polsce: 30.03-5.04.2026



10
El último gigante
2026
1h 42m

Argentyna

Kiedy jego dawno niewidziany ojciec powraca, przewodnik wycieczek musi jeszcze raz przeżyć ból z dzieciństwa i podjąć decyzję, która odmieni świat obu mężczyzn.


9
2024
1h 52m

Polska

Szefowa kuchni Oliwia, zwabiona podstępem na wieś, aby ratować gospodarstwo babci, zakochuje się w przystojnym rolniku, który skrywa pewien sekret.


8
Venom: The Last Dance
2024
1h 50m

Meksyk

USA

Wielka Brytania

Eddie i Venom uciekają, ścigani przez siły z ich obu światów. Zacieśniająca się sieć niebezpieczeństw zmusza ich do podjęcia druzgocącej decyzji, która zakończy ich wspólną podróż.


7
Hyuminteu
2026
1h 59m

Korea Południowa

Podczas śledztwa w sprawie przestępstwa popełnionego niedaleko Władywostoku w Rosji dochodzi do starcia agentów wywiadu Korei Południowej i Północnej.


6
Monster Hunter
2020
1h 39m

Chiny

Japonia

Niemcy

USA

Za naszym światem istnieje inny - pełen niebezpiecznych i potężnych potworów, którym rządzą one z przerażającą brutalnością. Gdy niespodziewana burza piaskowa przenosi kapitan Artemis (Milla Jovovich) z oddziałem (TJ Harris, Meagan Good, Diego Boneta) do nowego świata, żołnierze są zszokowani, odkrywając, że wrogie i nieznane środowisko zamieszkane jest przez ogromne i przerażające potwory odporne na konwencjonalną broń. Desperacko walcząc o przetrwanie, oddział napotyka tajemniczego Huntera (Tony Jaa), którego niezwykłe umiejętności pozwalają mu być o krok przed potworami.


5
Peaky Blinders: The Immortal Man
2026
1h 54m

Francja

USA

Wielka Brytania

Birmingham, rok 1940. Pośród chaosu rozszalałej wojny Tommy Shelby opuszcza miejsce wygnania, na które z własnej woli się udał i stawia czoła morderczemu wyzwaniu. Kiedy na szali leży przyszłość jego rodziny i kraju, musi wreszcie zmierzyć się ze swoimi demonami i zdecydować, czy chce zająć się swoim dziedzictwem, czy na zawsze je zniszczyć.


4
Let Him Go
2020
1h 54m

USA

Starsze małżeństwo musi wyrwać wnuka ze szponów niebezpiecznej rodziny. W głównych rolach – Kevin Costner oraz Diane Lane. Montana, pierwsza połowa lat 60. Po śmierci syna Blackledge'owie z trwogą patrzą na nowy związek synowej i los ich wnuka. Gdy kobieta wraz z mężem i chłopcem przepadają jak kamień w wodę, zdesperowani starsi państwo opuszczają farmę, by stoczyć walkę o uwolnienie dziecka z rąk psychopatycznej rodziny.


3
Eat Pray Bark
2026
1h 31m

Niemcy

Pięcioro zdesperowanych właścicieli psów zabiera swoje niesforne czworonogi do legendarnego tresera w górach, ale to nie one potrzebują szkolenia.


2
Night Swim
2024
1h 38m

USA

Przedwcześnie emerytowany bejsbolista przeprowadza się wraz z rodziną do nowego domu. Mroczny sekret z przeszłości budynku sprawia, że znajdują się w niebezpieczeństwie.


1
2026
1h 36m

Polska

Gdy problemy finansowe zmuszają Halinę do odwołania wesela, jej rodzina i przyjaciele obmyślają szalony plan, aby ściągnąć do wsi turystów i pieniądze.




Top 10 seriali Netfliksa w Polsce: 30.03-5.04.2026



10
2014 - 2026
1h

USA

(Sezon 8) Sanitariuszka wojenna Claire w tajemniczy sposób przenosi się z 1945 do 1743 roku.


9
Sa-nyang-gae-deul
2023 -
1h

Korea Południowa

(Sezon 2) W obliczu bezwzględnych wrogów dwaj młodzi bokserzy łączą siły i ryzykują życiem oraz zdrowiem, żeby wymierzyć sprawiedliwość i ochronić swoich bliskich.


8
2019 -
6m

Polska

(Sezon 2) Odważna, ciekawska kotka wyrusza razem z przyjaciółmi na spotkanie przygody i odkrywa otaczający ją barwny świat, ucząc się przy tym ważnych rzeczy.


7
2019 -
6m

Polska

(Sezon 1) Odważna, ciekawska kotka wyrusza razem z przyjaciółmi na spotkanie przygody i odkrywa otaczający ją barwny świat, ucząc się przy tym ważnych rzeczy.


6
Ninjago: Dragons Rising
2023 -
22m

Dania

Kanada

USA

(Sezon 4) Doszło do zjednoczenia wielu legendarnych krain, lecz łącząca je więź jest niestabilna. Mistrz Ninja Spinjitzu musi wyszkolić nowe pokolenie bohaterów, którzy odnajdą Smoki Żywiołów mogące uratować planetę, zanim siły zła wykorzystają tę samą smoczą energię do zniszczenia tego nowego świata.


5
Emergência Radioativa
2026
1h 1m

Brazylia

(Miniserial) Fizycy i lekarze walczą z ogromną katastrofą radiologiczną, zagrażającą tysiącom ludzi, w serialu dramatycznym inspirowanym prawdziwymi wydarzeniami.


4
Ripple
2025 -
42m

USA

(Sezon 1)W Nowym Jorku czworo nieznających się ludzi prowadzi zwyczajne życie, dopóki ich drogi nieoczekiwanie się nie przetną, co zmieni ich na zawsze.


3
Something Very Bad Is Going to Happen
2026 -
46m

USA

(Sezon 1) Panna młoda ma przeczucie, że podczas jej ślubu zdarzy się coś okropnego, a im bliżej ołtarza, tym gorzej.


2
2023 -
29m

USA

(Sezon 3) Nastoletnia swatka Kitty idzie za głosem serca i przenosi się do elitarnego liceum w Seulu. Tam uczy się, że życie, miłość i rodzina bywają bardzo, bardzo skomplikowane.


1
Detective Hole
2026 -
49m

Norwegia

USA

Wielka Brytania

(Sezon 1) Seria rytualnych morderstw wstrząsa Oslo. Uzdolniony detektyw musi złożyć kawałki układanki, lawirując między korupcją i własnymi demonami, aby schwytać sprawcę.


