Netflix: polski Top 10 tygodnia - Polacy chętnie odwiedzają Podlasie

Kolejny tydzień, kolejne podsumowanie tego, co Polacy najchętniej oglądali ostatnio na Netfliksie. Tym razem na szczyt trafiła komedia "Podlasie", za którą uplasowała się "Przeklęta woda" (niezbyt przechylne recenzje w obu przypadkach nie okazały się przeszkodą). Najchętniej oglądanym serialem ponownie były perypetie Harry’ego Hole’a. Jakie pozostałe propozycje podbiły serca widzów z całego świata i trafiły do zestawienia najchętniej oglądanych produkcji w ofercie platformy Netflix? Sprawdźcie poniżej.
Za naszym światem istnieje inny - pełen niebezpiecznych i potężnych potworów, którym rządzą one z przerażającą brutalnością. Gdy niespodziewana burza piaskowa przenosi kapitan Artemis (Milla Jovovich) z oddziałem (TJ Harris, Meagan Good, Diego Boneta) do nowego świata, żołnierze są zszokowani, odkrywając, że wrogie i nieznane środowisko zamieszkane jest przez ogromne i przerażające potwory odporne na konwencjonalną broń. Desperacko walcząc o przetrwanie, oddział napotyka tajemniczego Huntera (Tony Jaa), którego niezwykłe umiejętności pozwalają mu być o krok przed potworami.
Birmingham, rok 1940. Pośród chaosu rozszalałej wojny Tommy Shelby opuszcza miejsce wygnania, na które z własnej woli się udał i stawia czoła morderczemu wyzwaniu. Kiedy na szali leży przyszłość jego rodziny i kraju, musi wreszcie zmierzyć się ze swoimi demonami i zdecydować, czy chce zająć się swoim dziedzictwem, czy na zawsze je zniszczyć.
Starsze małżeństwo musi wyrwać wnuka ze szponów niebezpiecznej rodziny. W głównych rolach – Kevin Costner oraz Diane Lane. Montana, pierwsza połowa lat 60. Po śmierci syna Blackledge'owie z trwogą patrzą na nowy związek synowej i los ich wnuka. Gdy kobieta wraz z mężem i chłopcem przepadają jak kamień w wodę, zdesperowani starsi państwo opuszczają farmę, by stoczyć walkę o uwolnienie dziecka z rąk psychopatycznej rodziny.
(Sezon 4) Doszło do zjednoczenia wielu legendarnych krain, lecz łącząca je więź jest niestabilna. Mistrz Ninja Spinjitzu musi wyszkolić nowe pokolenie bohaterów, którzy odnajdą Smoki Żywiołów mogące uratować planetę, zanim siły zła wykorzystają tę samą smoczą energię do zniszczenia tego nowego świata.