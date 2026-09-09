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Netflix: polski Top 10 tygodnia - udany powrót "Dżentelmenów"

Filmweb
https://www.filmweb.pl/news/Netflix%3A+Top+10+film%C3%B3w+i+seriali+tygodnia+w+Polsce.+31.08-06.09.2026-168498
Netflix: polski Top 10 tygodnia - udany powrót &quot;Dżentelmenów&quot;
Ostatni tydzień pokazał, że Polacy chętnie sięgają po "Dżentelmenów" - produkcja wróciła z drugim sezonem, która znalazł się na szczycie najpopularniejszych u nas seriali, a na liście jest też sezon pierwszy. Jeśli chodzi o filmy, wciąż króluje "Szeptacz". Sprawdźcie, co jeszcze oglądano w polskich domach (i ile części "Shreka" załapało się na listę).

Top 10 filmów Netfliksa w Polsce: 31.08-06.09.2026



10
plakat filmu Shrek 2

2004
1h 32m

Familijny

Animacja

Komedia

USA

Familijny

Animacja

Komedia

Shrek i Fiona postanawiają odwiedzić rodziców księżniczki, którzy nie wiedzą jednak, że poślubiła ona ogra, a sama zmieniła się w ogrzycę.


9
plakat filmu Grand Theft Auto VI: Szersze spojrzenie

Grand Theft Auto VI: An Extended Look
2026
26m

Krótkometrażowy

Akcja

Animacja dla dorosłych

USA

Krótkometrażowy

Akcja

Animacja dla dorosłych

Zobacz najnowszą ewolucję przełomowej serii Grand Theft Auto.


8
plakat filmu Korpus weteranów

The Hard Corps
2005
1h 50m

Akcja

USA

Akcja

Weteran wojenny podejmuje się ochrony majętnego przedsiębiorcy. Tworzy w tym celu grupę podobnych sobie byłych żołnierzy.


7
plakat filmu Gandhari

2026
1h 56m

Thriller

Indie

Thriller

Kiedy matka podczas porwania traci córkę i wzrok, postanawia wziąć sprawy w swoje ręce i dopaść winnych.


6
plakat filmu Punkty zwrotne: Pokolenie 11 września

Turning Point: Generation 9/11
2026
1h 39m

Dokumentalny

USA

Dokumentalny

Poprzez relacje świadków i ocalałych twórcy dokumentu badają, jak zamachy z 11 września naznaczyły całe pokolenie 25 lat później.


5
plakat filmu Pakt z diabłem

Black Mass
2015
2h 2m

Biograficzny

Kryminał

Dramat

USA

Wielka Brytania

Biograficzny

Kryminał

Dramat

Oparta na faktach historia dwóch mężczyzn, którzy po kilkunastu latach spotykają się ponownie i zaczynają prowadzić wspólne interesy, co prowadzi do jednego z największych skandali w historii FBI.


4
plakat filmu Shrek

2001
1h 30m

Familijny

Animacja

Komedia

USA

Familijny

Animacja

Komedia

By odzyskać swój dom, brzydki ogr z gadatliwym osłem wyruszają uwolnić piękną księżniczkę.


3
plakat filmu Pojmanie El Chapo

La captura
2026
1h 32m

Kryminał

Akcja

Thriller

Meksyk

Kryminał

Akcja

Thriller

Dwóch meksykańskich policjantów próbuje przetrwać ostatnie godziny zmiany po tym, jak weszli w drogę bezlitosnemu szefowi kartelu.


2
plakat filmu Tajemnicza kobieta

Den hemmelige kvinde
2026
1h 58m

Kryminał

Dramat

Psychologiczny

Dania

Kryminał

Dramat

Psychologiczny

Cierpiąca na amnezję kobieta odkrywa, że ma rodzinę i imperium spedycyjne. Wraca do swojej bogatej i pozornie idealnej przeszłości, aby odkryć, dlaczego odeszła.


1
plakat filmu Szeptacz

The Whisper Man
2026
1h 53m

Psychologiczny

Thriller

Kryminał

USA

Wielka Brytania

Psychologiczny

Thriller

Kryminał

Wdowiec, którego syn zniknął, prosi o pomoc swojego dawno niewidzianego ojca - emerytowanego detektywa, który wysłał do więzienia związanego ze sprawą seryjnego mordercę.



Top 10 seriali Netfliksa w Polsce: 31.08-06.09.2026



10
plakat filmu Outer Banks

2020 -
50m

Dramat

Przygodowy

Dla młodzieży

USA

Dramat

Przygodowy

Dla młodzieży

(Sezon 5) Na pełnej kontrastów wyspie w Karolinie Północnej John B i jego grupa przyjaciół odkrywają tajemnice i przeżywają przygody, poszukując zaginionego skarbu.


9
plakat filmu Kicia Kocia

2019 -
6m

Animacja

Dla dzieci

Polska

Animacja

Dla dzieci

(Sezon 3) Odważna, ciekawska kotka wyrusza razem z przyjaciółmi na spotkanie przygody i odkrywa otaczający ją barwny świat, ucząc się przy tym ważnych rzeczy.


8
plakat filmu Udręki serca

Mal de amores
2026 -
1h

Kostiumowy

Melodramat

Meksyk

Kostiumowy

Melodramat

(Sezon 1) W czasie rewolucji meksykańskiej Emilia Sauri realizuje marzenie o zostaniu lekarką i odrzuca skostniałe normy, dążąc do miłości, niezależności i poczucia celu.


7
plakat filmu Dżentelmeni

The Gentlemen
2024 -
50m

Komedia kryminalna

Akcja

USA

Wielka Brytania

Komedia kryminalna

Akcja

(Sezon 1) Kiedy arystokrata Eddie dziedziczy rodzinną posiadłość, odkrywa, że ​​jest ona siedzibą narkotykowego imperium, a jego właściciele nigdzie się nie wybierają.


6
plakat filmu Cała prawda o moich kłamstwach

Toda la verdad de mis mentiras
2026
38m

Dramat

Romans

Komedia

Hiszpania

Dramat

Romans

Komedia

(Miniserial) Dwoje współlokatorów jedzie na imprezę panieńską. W czasie podróży budzą się uczucia, które namieszają w ich grupie przyjaciół. Na podstawie powieści Elísabet Benavent.


5
plakat filmu 1670

2023 -
35m

Historyczny

Komedia

Polska

Historyczny

Komedia

(Sezon 3) Każdy dobrze wie, że najważniejszą stałą w życiu Jana Pawła jest jego szlachecki tytuł, z którym miał szczęście się urodzić, ale czy na pewno? W trzecim sezonie "1670" w efekcie dożynkowych wydarzeń głowa rodziny Adamczewskich mierzy się z prawdą o swojej tożsamości. Pragnie udowodnić przed sobą, ale przede wszystkim przed narodem, że jest prawdziwym homo sarmatus. Walka o odzyskanie statusu prowadzi go na królewski dwór, gdzie przygląda się kulisom wielkiej polityki. Świat, jaki znał Jan Paweł, zaczyna chwiać się w posadach i nawet w Adamczysze nie jest mu dane cieszyć się sielanką pańszczyzny. Relacja z Zofią uległa znacznemu ochłodzeniu, konflikt z Jakubem eskaluje, a za wszystkim zdaje się stać najbliższy krewny diabła - Andrzej. Gdyby chociaż chłopi uszanowali trudną sytuację i nie przeszkadzali, ale i oni zdają się coraz wyraźniej dostrzegać pewne niewygody swojego położenia. Czy ratunkiem na ich udręki będzie szkoła dla chłopów, powstała z inicjatywy Anieli?
.


4
plakat filmu Tyler Perry's Beauty in Black

2024 -
49m

Dramat

USA

Dramat

(Sezon 3) Życie striptizerki bardzo się zmienia, kiedy nawiązuje relacje z bogatą dysfunkcyjną rodziną, stojącą za kosmetycznym imperium i parającą się handlem ludźmi.


3
plakat filmu Śmierć żony pastora

Death of the Pastor's Wife
2026
45m

Dokumentalny

True crime

USA

Dokumentalny

True crime

(Miniserial) Co się stało z Micą Miller? Ten serial dokumentalny mówi o jej pełnym perspektyw życiu, toksycznym małżeństwie i tajemniczych okolicznościach śmierci.


2
plakat filmu Krwawa ofiara

Blodsoffer
2026 -
50m

Kryminał

Thriller

Szwecja

Kryminał

Thriller

(Sezon 1) Po brutalnym morderstwie dwóch policjantów nieustępliwy detektyw niechętnie łączy siły ze swoim ojcem, byłym policjantem, aby złapać sprawcę.


1
plakat filmu Dżentelmeni

The Gentlemen
2024 -
50m

Komedia kryminalna

Akcja

USA

Wielka Brytania

Komedia kryminalna

Akcja

(Sezon 2) Gdy arystokrata Eddie dziedziczy imperium trawki, zmienia się z księcia w barona narkotykowego i wchodzi w układ z przestępczą dynastią, która ma własne plany.


"Dżentelmeni" - zwiastun 2. sezonu




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