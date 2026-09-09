Netflix: polski Top 10 tygodnia - udany powrót "Dżentelmenów"

Ostatni tydzień pokazał, że Polacy chętnie sięgają po "Dżentelmenów" - produkcja wróciła z drugim sezonem, która znalazł się na szczycie najpopularniejszych u nas seriali, a na liście jest też sezon pierwszy. Jeśli chodzi o filmy, wciąż króluje "Szeptacz". Sprawdźcie, co jeszcze oglądano w polskich domach (i ile części "Shreka" załapało się na listę).
Top 10 filmów Netfliksa w Polsce: 31.08-06.09.2026
(Sezon 3) Każdy dobrze wie, że najważniejszą stałą w życiu Jana Pawła jest jego szlachecki tytuł, z którym miał szczęście się urodzić, ale czy na pewno? W trzecim sezonie "1670" w efekcie dożynkowych wydarzeń głowa rodziny Adamczewskich mierzy się z prawdą o swojej tożsamości. Pragnie udowodnić przed sobą, ale przede wszystkim przed narodem, że jest prawdziwym homo sarmatus. Walka o odzyskanie statusu prowadzi go na królewski dwór, gdzie przygląda się kulisom wielkiej polityki. Świat, jaki znał Jan Paweł, zaczyna chwiać się w posadach i nawet w Adamczysze nie jest mu dane cieszyć się sielanką pańszczyzny. Relacja z Zofią uległa znacznemu ochłodzeniu, konflikt z Jakubem eskaluje, a za wszystkim zdaje się stać najbliższy krewny diabła - Andrzej. Gdyby chociaż chłopi uszanowali trudną sytuację i nie przeszkadzali, ale i oni zdają się coraz wyraźniej dostrzegać pewne niewygody swojego położenia. Czy ratunkiem na ich udręki będzie szkoła dla chłopów, powstała z inicjatywy Anieli? .